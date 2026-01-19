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É meia-noite e 33. Vamos atualizar as notícias na Rádio Observador, nesta que foi a noite da primeira volta das eleições presidenciais, vencidas por António José Seguro. O candidato apoiado pelo PS obteve 31,1% dos votos. Em segundo lugar, ficou André Ventura, com pouco mais de 23%. Vão os dois candidatos lutar pela eleição presidencial na segunda volta, daqui a três semanas. Ainda no pódio, mas fora da corrida, ficou Cotrim de Figueiredo, obteve 16% dos votos. Em quarto lugar, Gouveia Melo, com pouco mais de 12% e logo atrás Luís Marques Mendes, com 11% dos votos. Os restantes candidatos obtiveram resultados iguais ou abaixo dos 2,1%. António José Seguro venceu em 17 distritos, perdeu para André Ventura em Faro, na Região Autónoma da Madeira e também nos votos no estrangeiro. Na reação à vitória, o candidato apoiado pelo PS apela aos democratas para que se juntem à campanha do Socialista e promete respeitar a Constituição.

Serei o presidente leal à Constituição da República. Serei o presidente para cuidar e melhorar o que está bem e para mudar o que está mal. E há tanto para mudar, a começar na saúde. Trabalharei todos os dias para que os portugueses tenham acesso à saúde a tempo e horas. A situação atual é inaceitável.

António José Seguro, no discurso da vitória, garante também que vai manter uma linha de não agressão com o governo. Questionado sobre a neutralidade assumida por Marques Mendes e Luís Montenegro, António José Seguro promete não colocar em causa as relações com o Executivo.

Relativamente às relações interinstitucionais, eu tudo farei, já o fiz na primeira volta, vou manter na segunda, para que elas possam não ser afetadas quando, no dia 9 de março, como assim espero, tomar posse como presidente da República Portuguesa.

António José Seguro garante que está com energia para a segunda volta e promete lutar até o fim. André Ventura apresenta-se como a personificação da luta contra o socialismo e apela ao apoio da direita. O líder do Chega admite estar mobilizado mais do que nunca para a luta que vai travar com António José Seguro.

A luta que começa daqui a meia hora mobiliza-me mais do que qualquer outra luta que pudéssemos travar com qualquer outro adversário. Por quê? Porque António José Seguro é precisamente o representante máximo, o representante de tudo aquilo que nós não queremos e de tudo aquilo que o país não deve aceitar. Por isso, estas eleições do dia 8 de fevereiro não vão ser só uma luta do Chega contra o PS. Vão ser uma luta do espaço não socialista contra o espaço socialista em Portugal.

André Ventura apresenta-se também como o novo líder da direita e deixa um desafio aos líderes do PSD e também da Iniciativa Liberal.

A direita não perdeu estas eleições. A direita ganhou estas eleições. A direita ganhou estas eleições. Por isso, meus caros, nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

André Ventura, no discurso desta noite, ele que ficou em segundo lugar nestas eleições presidenciais. Em terceiro ficou João Cotrim de Figueiredo, que culpa o presidente do PSD pelos candidatos eleitos para a segunda volta. Cotrim de Figueiredo considera que foi má estratégia.

Os portugueses estarão confrontados nessa segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura. Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

Cotrim Figueiredo garante que assume o terceiro lugar como uma derrota pessoal. Não vai apoiar nenhum candidato na segunda volta. Já Gouveia Melo promete tomar uma posição, mas não agora, deixa para mais tarde. Num discurso perante uma sala cheia, o almirante considera, acima de tudo, que os votos são livres, mas para já ainda é cedo para tomar uma decisão. Nadine Soares.

O quartel-general do almirante gelou com os resultados.

Não corresponderam aos objetivos que tracei. Assumo com serenidade.

Ainda assim, deixa uma mensagem a André Ventura e António José Seguro.

Deixo também uma palavra de respeito e felicitações, em especial àqueles que passaram à segunda volta.

Gouveia e Melo assume a derrota, mas garante que vai continuar ao serviço do país.

Depois de 45 anos a servir Portugal, posso afirmar com clareza que o país continuará a contar comigo, com a minha voz e com o meu empenho na defesa dos valores que sempre me orientaram.

Já sobre o sentido de voto da segunda volta, é assunto para falar depois.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

O almirante que reforça que não tem partido e por isso o voto dos eleitores é livre.

Sobre o movimento e os 670 mil votos, se não me engano que eu tenho

Ninguém é dono de ninguém.

Os destaques da noite eleitoral de Gouveia e Melo, depois de ter ficado de fora da segunda volta das eleições presidenciais.

Nádine Soares, que acompanhou a noite eleitoral na sede de campanha de Gouveia e Melo, em Lisboa. Já Luís Marques Mendes assume a responsabilidade pela derrota e recusa também apoiar qualquer candidato na segunda volta. Foi em silêncio que os apoiantes do candidato à AD acompanharam os resultados. Marques Mendes diz que sai sem mágoas, assume a responsabilidade e responde à maior dúvida sobre o futuro. Miguel Viterbo Dias.

A primeira reação aos resultados acabou mesmo por ser a reação final. Com os primeiros dados a apontarem Luís Marques Mendes fora da segunda volta, o candidato apoiado pela AD desceu à sala onde estavam algumas dezenas de apoiantes e os jornalistas para assumir a derrota.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

Com uma sala com algumas cadeiras vazias, Marques Mendes tinha na primeira fila o mandatário nacional Rui Moreira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o ministro e amigo Manuel Castro Almeida, bem como a mulher de Luís Montenegro. E perante a dúvida maior sobre o futuro, anunciou:

Não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato, que é a única posição que tenho aqui hoje, não sou dono dos votos que em mim foram depositados. Cada um dos que votaram em mim decidirá, na altura própria, de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência.

Marques Mendes não vai apoiar ninguém na segunda volta, tal como o PSD. Luís Montenegro falou na sede do partido e pouco depois chegou ao hotel onde estava o estado-maior de Marques Mendes, acompanhado por Paulo Rangel, Pinto Luz e Leitão Amaro. Hugo Soares chegou pouco depois, todos em silêncio.

Miguel Viterbo Dias, que acompanhou a noite eleitoral de Marques Mendes, que terminou cedo e com uma curta declaração sem direito a perguntas. O candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, está de olhos postos na segunda volta. Admite em quem vai votar. Será em António José Seguro.

Eu disse durante a primeira volta, num dos debates, que não seria por mim que António José Seguro não seria presidente da República. Agora quero dizer uma coisa diferente: é que será por mim que ele será presidente da República, porque eu irei votar António José Seguro na segunda volta. Irei lutar e apelar a que o meu partido faça a mesma coisa por uma razão muito simples, porque ao que tudo indica, e as sondagens são bastante coerentes nesse sentido, teremos duas escolhas pela frente, entre alguém que se revê na Constituição, alguém que se opõe a ela e a quer alterar drasticamente para pior.

O apelo de Jorge Pinto, que não vê o resultado nestas eleições como uma derrota. Jorge Pinto, que ficou abaixo da votação de Manuel João Vieira. Catarina Martins reconhece que teve um resultado abaixo do que esperava e deixa uma mensagem aos democratas: o voto agora é em António José Seguro.

Eu percebo que todos os democratas fiquem preocupados com esta radicalização da direita em Portugal e esta reconfiguração. Devo dizer-lhes que acho que a resposta adequada, neste momento, é votar na segunda volta em António José Seguro com os olhos bem abertos para todas as lutas.

Diz ainda Catarina Martins que a hecatombe de Marques Mendes nestas eleições é também a hecatombe do governo. Quem também declara que vai votar em António José Seguro é o candidato apoiado pelo PCP, ainda que com reservas. António Filipe diz que essa é a única opção.

O apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta não significa um apoio ao candidato António José Seguro e àquilo que defendeu enquanto candidato e que tem defendido ao longo da sua atividade política, mas significa a vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura. E é isso que estará fundamentalmente em causa nestas eleições, nos seus propósitos profundamente reacionários e de subversão do regime democrático.

António Filipe, que acredita que os eleitores reagiram ao apelo do voto útil. Quem já reagiu também foram alguns dos líderes partidários relativamente à vitória de António José Seguro. O secretário-geral do PS designa a campanha do candidato como digna e com as prioridades certas. Deixa ainda um apelo e um agradecimento aos eleitores.

Todas e todos os democratas, humanistas, sociais-democratas, democratas cristãos, tantas e tantos que já votaram nesta primeira votação, a quem deixamos ficar uma palavra de profunda gratidão, porque mostra que é possível construir com diálogo e com cooperação uma unidade que se baseia na diversidade e na pluralidade da sociedade portuguesa, e apela que todas se mobilizem para esta caminhada até ao dia 8 de fevereiro.

José Luís Carneiro, que alarga o espectro de eleitores que podem ser captados na segunda volta pelo candidato apoiado pelo PS. Luís Montenegro admite que o resultado esteve longe do esperado para o PSD. Clarifica também que o partido não vai manifestar apoio a qualquer candidato na segunda volta.

Nesta segunda volta, portanto, não estará representado o nosso espaço político. Nós aceitamos essa escolha com humildade democrática. O PSD, portanto, não estará também envolvido na campanha eleitoral. Não emitiremos nenhuma indicação, nem é suposto fazê-lo.

O primeiro-ministro e líder do PSD recusa envolver-se em jogos políticos. Diz que vai continuar a desempenhar a tarefa que os portugueses lhe conferiram, que é governar. Já o porta-voz do Livre pede a Luís Montenegro e Mariana Leitão que ponham a mão na consciência relativamente a um apoio na segunda volta das presidenciais. Rui Tavares mostra-se ao lado de António José Seguro, apela ao PSD e à IL para que façam o mesmo.

Quero ver como é que Luís Montenegro, como é que Mariana Leitão vão encarar os seus colegas do Partido Popular Europeu e os seus colegas dos liberais democratas europeus, dizendo que numa escolha entre um político europeísta e um aliado de Donald Trump, decidiram não escolher um lado nem outro

Vamos ver em relação à Iniciativa Liberal, mas do PSD já temos esta certeza.

Rui Tavares explica também que o Livre vai reunir-se nos próximos dias para anunciar o apoio a um dos candidatos da segunda volta. Apoio a António José Seguro, que também é admitido pelo secretário-geral do PCP. Paulo Raimundo diz que é isso ou um ataque à democracia.

Face às candidaturas em presença, impõe-se impedir a possibilidade de vir a se instalar como presidente da República alguém que, para lá do compromisso com a política de direita e de partilha de muitas das opções do atual governo, assume de forma clara uma agenda e conceções reacionárias, retrógradas, antidemocráticas e de ostensiva desvalorização e ataque à Revolução de Abril. Esta é uma opção que existe de forma clara e evidente, o voto contra a candidatura de André Ventura e conduz o voto a António José Seguro.

As reações aos resultados da primeira volta das eleições presidenciais. António José Seguro e André Ventura vão à segunda volta marcada para daqui a três semanas. Noutras notícias, pelo menos 21 pessoas morreram e mais de uma centena ficaram feridas na sequência do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, Espanha. A circulação ficou interrompida entre Andaluzia e Madrid. A guarda civil espanhola avança que há também vários feridos. Vários meios de emergência estiveram no local. Marcelo Rebelo de Sousa já expressou pesar ao monarca espanhol pelas vítimas do acidente. Numa nota publicada no sítio da presidência, o chefe de Estado transmite sentidas condolências, também solidariedade de todos os que perderam a vida, deseja a rápida recuperação dos feridos. António Costa convocou uma reunião extraordinária do Conselho Europeu para discutir a situação na Gronelândia, um encontro que deve acontecer nos próximos dias. Numa publicação na rede social X, o presidente do Conselho Europeu reafirma a unidade em torno do direito internacional, assim como da integridade e da soberania de cada Estado. Vai também ser discutida nessa reunião a ameaça de Donald Trump aos países europeus relativamente a novas tarifas. António Costa diz que são incompatíveis com o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Manifesta-se contra qualquer forma de coerção. De acordo com a Sky News, a União Europeia não tem planos para avançar com medidas contra os Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Ainda desporto, o Futebol Clube do Porto venceu o Vitória Sport Clube de Guimarães por 1 x 0, a contar para a jornada 18 do campeonato, partida que decorreu no Estádio do Afonso Henriques esta noite. O gol dos Dragões resultou de um penalti marcado por Léo Varela nos minutos finais. No final da partida, Francisco Varola, o treinador do Porto, mostrou-se satisfeito com o resultado, mas admitiu dificuldades.

O jogo foi muito complicado. O Vitória é uma grande equipa, jogou muito bem. Acho que conseguimos gerir bem a partida, mesmo nos momentos em que tivemos de sofrer e ter paciência, porque há jogos que exigem isso. Tivemos capacidade de sofrer, criamos um bom número de oportunidades de penalti, uma bola ao poste e outras boas jogadas também.

A reação do técnico do Porto a esta vitória frente ao Vitória. E Luís Pinto, o treinador dos vimaranenses, diz que a derrota deixa uma mistura de sentimentos.

Deixa orgulho, deixa revolta por sairmos deste jogo com os mesmos pontos que tínhamos antes de jogarmos. Mas é o que é. O Porto ganhou, ficou com três pontos, nós com zero, faz parte.

Luís Pinto, técnico do Vitória Sport Clube de Guimarães, depois da derrota frente ao Porto. Com este resultado, os Dragões mantêm a liderança do campeonato com 52 pontos, mais sete do que o Sporting e mais 10 do que o Benfica. Fica por aqui esta edição de notícias. A informação está de regresso à 01:00 com o João Costa Campos.