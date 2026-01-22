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Com a Diana Rosa. Começamos este jornal da meia-noite, Diana Rosa, com Marcelo Rebelo de Sousa, diz que vai voltar a ser militante do PSD.

A partir de março, quando deixar de ser presidente. A revelação foi feita pelo próprio numa reunião com os eurodeputados em Estrasburgo. O chefe de Estado aproveitou na despedida das instituições europeias para deixar vários recados, em público e em privado. Miguel Viterbo Dias.

E uma dessas revelações privadas é de que vai voltar a ter cartão de militante do PSD, que tinha deixado na São Caetano à Lapa, quando se candidatou a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa esteve num encontro com eurodeputados e ao que foi relatado ao Observador, o ainda presidente da República diz que já perdeu a mão do comentariado. Também nesse encontro, o chefe de Estado mostrou-se um adepto do centro moderado, ao dizer que começou com o governo mais à esquerda de sempre, o da Geringonça, e termina com aquele que tem o apoio parlamentar mais à direita, o de Luís Montenegro. Já em ON, aos jornalistas, o chefe de Estado elogiou os portugueses por fazerem pontes impossíveis e no plano nacional desvaloriza eventuais conflitos político-partidários.

As pedradas, mesmo quando são entre portugueses, descobre-se depois que é uma pedra mole. É uma pedra de lioz, calcária, que é muito mais flexível e maleável, não fere tanto.

Marcelo Rebelo de Sousa, perto do seu deserto, mas antes de deixar o lugar, ainda vai procurar visitar os Açores, a Madeira, Espanha e o Vaticano.

Miguel Viterbo Dias está com o Rui Pedro Antunes e o Diogo Ventura em Estrasburgo a acompanhar a sessão solene dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

O CDS recusa apoiar qualquer candidato na segunda volta das presidenciais. Foi o que fez saber esta noite o secretário de Estado adjunto e da Defesa Nacional.

Não há nenhum empenhamento orgânico nem institucional. Em declarações captadas pela Lusa, Álvaro Castello-Branco sublinha que o CDS está afastado de qualquer um dos candidatos na segunda volta. Durante a leitura de um comunicado que resultou da reunião da Comissão Executiva dos Centristas, o secretário de Estado frisa ainda o combate ao socialismo e rejeita o populismo. Não escolhe, portanto, nenhum dos lados.

André Ventura está a contar com o voto dos social-democratas na segunda volta. Numa entrevista esta noite, voltou ainda a acusar António José Seguro de não assumir compromissos.

Ventura desvaloriza os apoios que se têm multiplicado ao candidato apoiado pelo PS. Diz que no dia 8 de fevereiro sabe bem onde a direita moderada vai colocar a cruz no boletim de voto.

Eu sei que o povo social-democrata vai votar em mim. Isso eu sei. O país tinha várias escolhas à direita para poderem disputar com o espaço socialista esta eleição. Escolheram-me a mim, não escolheram outro. O trabalho que temos que fazer agora é evitar que um socialista chegue à Presidência da República, é evitar que o socialismo, com todos os males que trouxe, de corrupção, de desorganização do Estado, de despesismo, de bancarrota.

Nesta entrevista à RTP, Ventura admite dificuldades em debater com António José Seguro, acusa o oponente de não ter qualquer ideia que se conheça.

Nós não conhecemos uma ideia de António José Seguro. Não conhecemos uma ideia. António José Seguro não se compromete sobre nada. Faz-se uma pergunta sobre saúde, quer agregar toda a gente, sobre habitação, quer agregar toda a gente, sobre combate à corrupção, quer agregar toda a gente.

Sobre António José Seguro, o senhor também terá a oportunidade nalgum debate que tenha com ele.

Mas é difícil ter uma campanha em que do outro lado ninguém se compromete sobre nada.

André Ventura, esta noite no programa Grande Entrevista da RTP, o candidato à Presidência comentou ainda a detenção dos três militantes do Chega, que pertencem ao grupo extremista 1143. Ventura justifica-se dizendo que é difícil controlar todos os que integram o partido, mas assegura que pelo menos dois dos detidos já tinham sido afastados pelo Chega.

Quem deixa claro o candidato que vai escolher na segunda volta às presidenciais é António Costa.

Admite, de resto, que é um voto repetido para o presidente do Conselho Europeu. Não há dúvidas.

Como sabe, eu estou impedido de intervir na política interna portuguesa. Obviamente, não fiz nas eleições na primeira volta, não faço nesta segunda volta. Irei votar como já votei na primeira volta.

E da primeira volta votou em qual campo? No democrático ou no extremista?

O que acha? Acha que eu voto em quem?

Apesar de assumir que ainda não falou diretamente com o candidato apoiado pelo PS, a escolha é óbvia.

E o presidente do Conselho Europeu falou também sobre o acordo do Mercosul. Garante que o envio do documento para o tribunal não significa o fim desta parceria.

António Costa assegura que a decisão do Parlamento Europeu não tem efeitos suspensivos, adianta que há mecanismos para ultrapassar esta decisão. Diz que o acordo está vivo.

Não há nenhuma razão para ser a morte do acordo. Primeiro, como disse na sexta-feira passada, quando o Conselho aprovou, aprovou uma decisão com dois pontos. Primeiro, autorização de assinatura. Segundo, decisão de aplicação provisória. O que falta para a aplicação provisória? Dois fatores. Primeiro, a Comissão notificar o Brasil, Uruguai, a Argentina e o Paraguai de que vamos aplicar provisoriamente. Segundo, que cada um destes países concluam o seu processo nacional de ratificação.

António Costa esta tarde em Estrasburgo, à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta que o acordo tenha sido enviado para o Tribunal de Justiça Europeu. Considera que é um sinal errado para os parceiros.

Através da rede social X, o ministério tutelado por Paulo Rangel receia que esteja em causa o comércio livre com a América do Sul em futuros acordos. Também hoje, o ministro da Agricultura e do Mar considerou que o envio do acordo para o tribunal vai causar atrasos e relembrou que o Mercosul é uma oportunidade que Portugal não pode perder.

Vamos ao futebol. O Benfica perdeu na Liga dos Campeões contra a Juventus por 2x0.

Gols marcados na segunda parte da partida, foram dois gols em nove minutos. Pavlóvidis desperdiçou uma grande penalidade ao atirar para o lado. Esta derrota coloca em risco a continuidade da equipa portuguesa na competição. Precisa de vencer na recepção ao Real Madrid e mesmo assim tem de esperar pelos resultados das outras equipas. Na reação ao jogo, José Mourinho considerou que os encarnados fizeram tudo para ganhar, mas só vence quem marca gols.

No futebol ganha quem marca

E há mil exemplos de equipas que fazem pouco para ganhar, mas ganham, e outras equipas que fazem tanto para ganhar e não ganham. Eu acho que nós hoje fizemos muito para ganhar, com as nossas limitações, fazemos um jogo forte, só que nos últimos 20 metros é preciso ser objetivo. É preciso, como eu às vezes digo, partir a baliza.

Ouvimos aqui a análise de José Mourinho. O Benfica vai receber o Real Madrid no Estádio da Luz, próxima quarta-feira, dia 28, às 20h.

Está a chegar a depressão Ingrid. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a faixa costeira do continente sob aviso laranja, entra em vigor amanhã.

E no sábado, Nelson, passa a vermelho. De acordo com Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA, Rádio Observador, amanhã piora, principalmente no centro e norte do país. E a chuva não vem sozinha, há mais.

Vamos ter também uma intensificação do vento, principalmente nas regiões do litoral norte, com rajadas previstas até 75 km/h. A neve e a agitação marítima serão os parâmetros mais significativos. A agitação marítima já se faz sentir em quase toda a costa ocidental.

Para amanhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma pequena descida de temperatura e as mínimas vão estar abaixo dos 10 graus na maioria dos distritos. Na sexta-feira, há nova descida dos termômetros.

Vamos a outras notícias que também estão a marcar a atualidade.

Tempestade Harry. Uma pessoa morreu e há registro de várias inundações em Atenas, na Grécia, na sequência de chuvas torrenciais, nevões e vento forte. Há estações de metrô encerradas. Na Itália, centenas de pessoas tiveram de ser retiradas de casa. As escolas estão fechadas em várias regiões do sul do país. As zonas da Calábria, Sicília e Sardenha mantêm o alerta vermelho por causa do mau tempo. Acordo sobre a Gronelândia pode envolver a concessão de parte do território para a construção de bases militares norte-americanas. De acordo com três oficiais da NATO ouvidos pelo New York Times, na reunião de Donald Trump com Mark Rutte, foram discutidas estratégias que incluiriam a concessão da soberania de pequenas partes da ilha. A ideia seria algo que o secretário-geral da NATO já defende há algum tempo. A proposta seria parecida com o que já acontece em bases do Reino Unido, no Chipre, em que a área onde estão construídas são consideradas território britânico. O centro de conferências onde se realiza o Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, foi evacuado depois de relatos de um odor estranho causado por um incêndio de pequenas dimensões. Nas redes sociais, jornalistas que estão a cobrir o evento relataram um ar difícil de respirar. Equipes de emergência e bombeiros entraram no recinto, encontraram a origem do fogo numa cabine, avança a LBC. As delegações foram, entretanto, autorizadas a regressar ao pavilhão. A fechar, a decisão dos recursos da Operação Pretoriano vai ser revelada no dia 6 de fevereiro. É o que adianta o Tribunal de Relação do Porto. Em causa, a apreciação dos recursos apresentados por cinco arguidos condenados no processo, entre eles Fernando Madureira, o antigo líder dos Super Dragões, a claque do Futebol Clube do Porto.