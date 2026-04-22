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A informação.

Jornal da Meia-Noite, com edição da Diana Rosa. E Diana, o Irão promete dar uma lição mais dura do que antes aos Estados Unidos em caso de ataque.

É a reação das Forças Armadas iranianas ao anúncio do prolongamento do cessar-fogo. Teerão garante um estado de prontidão total para responder com uma ação militar em caso de agressão. O Irão diz estar com o dedo no gatilho.

E o Irão acusa também Donald Trump de querer ganhar tempo para um ataque surpresa e daí ter estendido o cessar-fogo.

O presidente norte-americano prolongou a trégua por tempo indeterminado, afirma que vai esperar para receber uma nova proposta de paz do governo iraniano e até lá as hostilidades estão em pausa. Em resposta, o conselheiro responsável pela delegação do Irão nas negociações considera que a renovação do cessar-fogo por parte de Trump não tem qualquer significado. É o entendimento de Mahdi Mohammadi. O Irão diz ainda que a continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz não difere de um ataque e deve ser respondida com uma ação militar. O conselheiro de Calibaf considera que agora é o momento de o Irão tomar a iniciativa. Dizer também, Filipa, que o Irão está fora destas negociações que estavam marcadas para amanhã. JD Vance, que era suposto ir ao Paquistão, também acabou por cancelar a viagem.

E Diana, noutros temas, a ministra da Saúde admite erros durante a greve do INEM em 2024.

Esteve a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do Instituto Nacional de Emergência Médica. Ana Paula Martins admite que a comunicação entre gabinetes poderia ter corrido melhor.

Independentemente de ser nossa responsabilidade ou não, nós teríamos que ter um procedimento dentro dos gabinetes que, assim que chegasse um pré-aviso de greve que afetasse as nossas instituições na saúde, porque ali tratam-se de salva-vidas, em todas elas, nós teríamos de acautelar que as entidades sabiam. Mas eu volto a referir, sob o ponto de vista legal, não é a nossa obrigação, ainda que sob o ponto de vista da responsabilidade que nos assiste, não podemos ignorar que podemos ajudar e podemos fazer melhor.

A ministra da Saúde assume também responsabilidade política pela greve, no entanto, descarta culpas das consequências que resultaram do protesto.

Isso não implica que eu tenha tido diretamente, ou a senhora secretária de Estado da Gestão da Saúde, ou a equipa governativa, que nós tenhamos tido uma implicação direta, que haja uma relação de causalidade entre o fato de assumirmos responsabilidades políticas. Por isso aqui estou, não me fui embora, não fugi, não desertei. Estou aqui a responder perante os senhores deputados. Vou continuar a estar a responder perante os senhores deputados, perante o povo português.

A nova lei orgânica do INEM deverá ser aprovada até o verão, admite a ministra, que questionada sobre a dívida de 20 milhões de euros do INEM aos bombeiros, nega o valor. Nas contas de Ana Paula Martins, são nove milhões relativos ao mês de fevereiro.

E a ministra contraria os dados da Liga dos Bombeiros Portugueses, que recusa discrepâncias entre a dívida descrita pela instituição e o INEM.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, explica as contas.

Peço imensa desculpa, mas não há discrepância nenhuma. Há uma questão de desvalorização, eventualmente, por uma ou outra situação. Repara, se há 9,7 milhões de euros mensais, se nós olharmos pro mês de fevereiro e o mês de março, já dá 19 milhões. Quando nós tomamos a nossa decisão, ainda havia o mês de janeiro, que já foi pago uma parte, que é de dívida. Portanto, não há aqui discrepâncias nenhumas. E houve momentos em que os valores eram muito superiores.

António Nunes explica ainda que a dívida não foi a principal razão que levou à decisão de denunciar o acordo de cooperação, mas sim uma série de incumprimentos nos termos do documento.

E o Sindicato Independente dos Médicos acusa a direção executiva do SNS de falhar até no básico, alerta que as unidades locais de saúde desconhecem os objetivos e o financiamento para este ano.

Metas que devem ser estabelecidas pela direção executiva liderada por Álvaro Santos Almeida. Hermínia Teixeira, do Secretariado Nacional do SIM, aponta para falhas elementares da equipa que gera saúde pública.

A direção executiva não cumpre sequer o básico, que é definir os objetivos e o financiamento para 2026 para as ULS do país. Desde há dois, três anos que consecutivamente atrasamos anualmente o período e o prazo de contratualização do ano em vigor.

A contratualização da direção executiva com as unidades locais de saúde tem de estar fechada em março. Não tendo acontecido, Hermínia Teixeira aponta para contrassensos por parte da equipa de Álvaro Santos Almeida. Lembra que o documento em atraso deve prever objetivos relacionados com o financiamento e recursos humanos, por exemplo, para diminuir as listas de espera.

Amanhã é dia de clássico no Dragão. Porto e Sporting defrontam-se para a Taça de Portugal. É a meia-final da competição.

Os técnicos das duas equipas esperam um bom espetáculo de futebol. Na primeira mão, o Sporting venceu por 1 x 0 em Alvalade. Os Leões vão em vantagem. Francesco Farioli, técnico do Porto, conta com a ajuda dos adeptos para dar a volta e antevê um duelo difícil.

Vai ser uma partida única que pode levar qualquer uma das equipas à final. É um jogo contra uma formação que nos tem desafiado desde o arranque da temporada e nós também os temos desafiado. Por isso, a motivação natural do Sporting vai estar lá. Vai ser um duelo gigante.

Do lado do Sporting, Rui Barros espera uma equipa competitiva para chegar à final no Jamor.

Eu acho que não vai fugir muito àquilo que é a imagem do Porto e que tem sido, uma equipa muito forte. Em termos físicos, é uma equipa muito forte, no sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por chão, seja por ar, são uma equipa fortíssima em duelos. Torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo bastante competitivo, um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também. Por isso, acima de tudo, duas equipas que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da Taça.

Futebol Clube do Porto e Sporting. Está marcado para quando for 20h45.

E tem relatos e comentários em direto aqui na Rádio Observador, mas para já, Diana, vamos a outros temas em destaque.

E começamos por uma informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros enviada há instantes às redações. Foi libertado mais um cidadão luso-venezuelano, Hector Ferreira, estava preso desde 2022 e condenado a 18 anos de prisão. No X, o governo saúda a libertação do luso-venezuelano, promete continuar a trabalhar pela liberdade dos presos políticos que ainda estão na Venezuela. O ministro da Administração Interna quer uma ação disciplinar rápida contra polícias com comportamentos desviantes, comportamentos que têm que ser erradicados, defende Luís Neves. A ordem foi dada à Inspeção-Geral da Administração Interna. O ministro deu também uma instrução idêntica às inspeções das forças de segurança. Sublinha que numa esquadra da PSP e no posto da GNR tem que ser um porto de abrigo para o cidadão. Foram declarações numa audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre a política geral do ministério. A fechar, a Rússia admite anexar a Transnístria. Diz que é para proteger os cidadãos russos na Moldávia. De acordo com o secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Sergei Shoigu, é um cenário que está a ser considerado. Cerca de 220 mil cidadãos russos habitam na região separatista moldava.

Notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite. Esteve a edição da Diana Rosa. Até amanhã.

Até amanhã, Filipa.