Fechou o mercado de transferências. No Sporting, Nuno Mendes sai e Pablo Sarabia entra

Ambos serão empréstimos, mas Mendes segue para o PSG com opção de compra. No fecho do mercado lá fora, Mbappé, Griezmann e Camavinga são os negócios (concretizados ou não) em destaque.