Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias.

Este é o Jornal das 10 na Rádio Observador. A edição é do José Rafael Lopes. Entra hoje em vigor a retaliação da China às tarifas norte-americanas.

Todos os produtos importados dos Estados Unidos para a China passam a ter uma tarifa de 125%. A medida de Pequim foi anunciada ontem como uma resposta direta às últimas tarifas aprovadas por Washington, que sobem o total de taxas aplicadas às exportações chinesas para 145%. Ora, para o especialista em assuntos asiáticos, Luís Ma, pode agora estar em risco todos os negócios entre os dois países.

Já não há margem de lucro, ou seja, já não há nenhum interesse comercial em vender aos Estados Unidos, porque as empresas não terão lucro. Julgo que vamos assistir a esta paragem no comércio. As implicações são dos dois lados. Os consumidores norte-americanos ou estarão dispostos a pagar muito mais por uma série de produtos que vêm da China, e a China perde um mercado que é importante e naturalmente vai ter implicações também na própria economia chinesa.

Luís Ma, sobre os efeitos que as tarifas chinesas podem provocar na economia mundial, em especial nos Estados Unidos. Nesse cenário, o especialista em assuntos asiáticos diz que pode estar em cima da mesa uma aliança entre China e a Europa contra as decisões norte-americanas. Donald Trump anunciou na quarta-feira uma suspensão de 90 dias das tarifas sobre diversos países, mas manteve as taxas impostas à China, que hoje começa a retaliar.

Na saúde, este fim de semana voltam a encerrar serviços de urgência.

Hoje são seis serviços que estão fechados. As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, do Amadora-Sintra, do Hospital de Leiria e também do Hospital do Barreiro estão encerradas. Já nas urgências de pediatria, são dois os encerramentos hoje no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no Hospital de Vila Franca de Xira. A estas seis urgências fechadas, amanhã junta-se mais uma. Fecha também a urgência de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Marinha Portuguesa já acompanhou 143 navios russos.

Números que foram divulgados pelo chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante Norbert Sousa, em entrevista ao jornal Público. Desde 2022, Portugal já acompanhou 143 embarcações russas em águas portuguesas, um número que tem aumentado todos os anos. Ainda nesta entrevista ao Público, Norbert Sousa diz que o serviço militar obrigatório não resolve o problema de fundo das Forças Armadas e diz haver um déficit de 2 mil efetivos. Já quanto à possibilidade de ter um militar como presidente da República, numa referência a Henrique Gouveia e Melo, diz Norbert de Sousa que não vê nisso uma questão.

No caminho para as legislativas, hoje à noite realizam-se mais dois debates televisivos.

Entre o PS e o PAN, às 21h, e uma hora depois, entre PCP e Bloco de Esquerda. Ontem estiveram frente a frente o LIVRE e a Aliança Democrática, que foi representada por Nuno Melo. O líder do CDS e Ministro da Defesa acusa o LIVRE de querer acabar com a NATO e considera que o investimento em defesa é um dever de Portugal.

Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que neste momento o mundo corre riscos reais de guerra e quando assim acontece, Portugal, no contexto da NATO, tem que estar à altura dos compromissos que firmou com os seus aliados. Se há lição que nós devemos retirar daquilo que acabei de descrever é que é preciso reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa investir mais na Europa, produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Isso não é despesa, é investimento. O aumento de defesa tem que ter em conta três coisas: os equilíbrios orçamentais, tem que ter em conta o bom comportamento da economia e tem que ter em conta a certeza do Estado assegurar as prestações sociais.

Do outro lado, Isabel Mendes Lopes, em representação de Rui Tavares, garante que o LIVRE não quer que Portugal abandone a NATO, nem defende o fim da Aliança Atlântica. A líder parlamentar do LIVRE aproveita ainda para criticar a atuação do governo da AD na habitação. Isabel Mendes Lopes diz que o Executivo, liderado por Luís Montenegro, nunca quis resolver os problemas.

Para o orçamento de 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que vai buscar 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência na habitação, cerca de 100 milhões de euros por ano. O ministro Miguel Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência para a Habitação existia, é lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós há um ano que podíamos ter 100 milhões de euros para ajudar estas pessoas, estas famílias. E portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema da habitação. Tinha aqui uma ferramenta, um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não o fazer.

Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, e Nuno Melo, do CDS, em representação da AD, no frente a frente ontem na TV.

A habitação foi também o exemplo utilizado pelo PCP para atacar a Iniciativa Liberal.

No debate entre os dois, Paulo Raimundo pegou na habitação para dizer que o atual estado do setor é o maior exemplo das fragilidades das políticas defendidas pelos liberais.

O exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal falhou é o drama da habitação que nós vivemos. O setor da habitação é aquele onde está explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da Iniciativa Liberal. O Estado praticamente não existe, 2% de habitação pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. Todo o apoio ao alojamento local, tudo em grande expansão e os resultados estão à vista de toda a gente. Talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo.

Ora, aqui declarações de Paulo Raimundo, líder do PCP, sublinha ainda que é necessária a intervenção do Estado para que os problemas da habitação sejam resolvidos. Em resposta, o presidente da Iniciativa Liberal ironiza o fato de Paulo Raimundo ter apontado o dedo a abordagens econômicas falhadas, porque para Rui Rocha, o modelo econômico defendido pelos comunistas vai levar o país à bancarrota.

Ouvir o Paulo Raimundo falar de abordagens económicas que falham é absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada.

O seu programa só sucesso.

Da Venezuela a Cuba, da Bielorrússia à Nicarágua. Para falar de falhanços de programas económicos, deixe-me falar do programa económico que Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país.

Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Paulo Raimundo, do PCP, em debate ontem na SIC Notícias.

E já a seguir a este jornal das 10h, arranca a hora da campanha, em que vamos estar a analisar precisamente este frente a frente entre a Iniciativa Liberal e o PCP. O PS acusa a AD de ser demasiado otimista no crescimento económico para justificar propostas que aumentam a despesa.

A AD prevê um crescimento económico acima dos 3%. O deputado socialista António Mendonça Mendes acusa a coligação PSD e CDS de criar truques de ilusionismo para justificar promessas que implicam um aumento da despesa.

Este é um truque que pretende ficcionar o crescimento do PIB para justificar a entrada de promessas eleitorais. E é com esse truque de ilusionismo que Luís Montenegro desmentiu hoje, na apresentação do programa eleitoral da AD, o seu ministro das Finanças, que já hoje assumiu na reunião do Eurogrupo em Varsóvia, Portugal entra em déficit no próximo ano, tal como o PS já tinha antecipado.

António Mendonça Mendes, antigo secretário de Estado, que reagiu em nome do PS à apresentação do programa eleitoral da AD ontem, diz que não é sério nem credível.

No futebol, e depois de terem perdido pontos, Sporting e Porto procuram hoje voltar às vitórias no campeonato.

Os Leões jogam frente ao Santa Clara, nos Açores. Pedro Gonçalves está de regresso depois de vários meses de fora devido a lesão. Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador Rui Borges garante que não vai deitar a toalha ao chão até ao final do campeonato.

Não, sou um treinador superconfiante e supermotivado para aquilo que é a reta final do campeonato. Em três meses e meio, é a primeira vez que perdemos a frente, a liderança, por isso jamais pensaria de outra forma. Otimista, muito confiante naquilo que é o futuro. A resposta da equipa tem sido fantástica, os jogadores têm sido fenomenais. Eu digo sempre isso, estou farto de dizer isso, que a equipa tem dado uma resposta muito boa, os jogadores igual.

A antevisão de Rui Borges para o Santa Clara-Sporting, que arranca às 18h. Já o Futebol Clube do Porto procura recuperar da pesada derrota frente ao Benfica, joga hoje com o Casa Pia, no encontro que arranca às 20h30. Ambos os jogos vão ter relato aqui na Rádio Observador.

E para já, Zé, 10h09min, olhamos para outras notícias que estão em destaque.

Todo o país está hoje sob aviso amarelo devido à chuva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que Portugal continental vai hoje ser afetado por aguaceiros acompanhados de trovoada e granizo, bem como vento forte. O alerta amarelo em Portugal continental mantém-se até às 18h. A Ucrânia abateu 56 drones russos durante a noite. A informação está a ser avançada pela Força Aérea Ucraniana. No total, foram lançados quase 90 drones sobre todo o território ucraniano durante a madrugada. Não há registro de mortes. Há, no entanto, alguns feridos ligeiros e também registro de incêndios e infraestruturas danificadas em Kiev, a capital da Ucrânia.

Fica por aqui o Jornal das 10. A edição é do José Rafael Lopes.