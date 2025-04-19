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Em Faro. Este é o Jornal das 10 na Rádio Observador e começamos precisamente com uma notícia Observador. Carlos Moura, um dos diretores do Banco de Portugal, foi constituído arguido na Operação Pactum.

É um dos 43 arguidos da operação que está a investigar suspeitas de corrupção, participação econômica em negócio, falsidade informática e abuso de poder em contratos públicos feitos pelo Banco de Portugal. Um desses contratos custou 14 milhões de euros. Carlos Moura lidera o departamento de sistemas e tecnologias de informação da instituição, ao que apurou o Observador, foi também alvo de buscas no local de trabalho por parte da PJ, a Polícia Judiciária. O Observador sabe também que a MEO foi alvo de buscas no âmbito da investigação. Isto porque Carlos Moura passou também pela antiga Portugal Telecom. É uma investigação que está a ser conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e também pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

E é um artigo assinado pelos jornalistas Luís Rosa e João Palgosin, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos sugere abandonar as negociações de paz na Ucrânia se não houver progressos muito em breve.

Donald Trump confirma assim um aviso deixado ontem por Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, em declarações aos jornalistas na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos diz que o país está a chegar ao limite.

"Se por alguma razão, uma das duas partes tornar isto muito difícil, vamos só dizer: são pulhas, são tolos, são pessoas horríveis e não iremos a jogo. Espero que não tenhamos de fazer isso."

As declarações de ontem de Donald Trump. No terreno, os ataques continuam, isto na Ucrânia. Kiev acusa a Rússia de ter lançado oito mísseis e dezenas de drones contra cinco regiões do país. Não há, para já, registro de vítimas. Ainda este sábado, a Rússia e a Ucrânia vão trocar prisioneiros de novo, numa ação mediada pelos Emirados Árabes Unidos.

Por cá, é um fim de semana de constrangimentos na saúde. Hoje, oito urgências vão estar encerradas, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados nos hospitais de Almada, Barreiro, Castelo Branco, Vila Franca de Xira, Aveiro e Leiria. A estes juntam-se as urgências de pediatria dos hospitais de Vila Franca de Xira e do Beatriz Ângelo, em Loures. O dia com maiores constrangimentos de funcionamento nas urgências será amanhã, domingo de Páscoa, quando 10 serviços estarão encerrados, sete de obstetrícia e ginecologia, três de pediatria. O diretor-executivo do SNS garantiu ontem que ninguém deixará de ser atendido no fim de semana de Páscoa e desvalorizou o encerramento de urgências neste período. E em dia de constrangimentos na saúde, Álvaro Santos Almeida, diretor-executivo do SNS, vai visitar o Hospital Amadora-Sintra e o Hospital das Caldas da Rainha.

Olhamos agora para o desporto. O Sporting venceu ontem à noite o Moreirense por 3 x 1 e lidera o campeonato de forma isolada.

Ainda que de forma à condição, à espera do resultado do jogo de hoje do Benfica, os Leões contaram com um hat-trick de Viktor Gyökeres para levar a melhor sobre o Moreirense e para Rui Borges, o treinador do Sporting, o resultado fala por si.

Deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho com o 3 x 1, faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com o ritmo um pouco mais baixo do que em relação àquilo que foi a primeira parte. Controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais gols. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao gol, é o único lance que me lembro de perigo do adversário. Por isso, uma vitória mais do que justa.

As declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, depois da vitória do Sporting por 3 x 1. Os Leões lideram o campeonato de forma isolada, embora que à condição. O Sporting não foi a única equipa a jogar ontem, também o Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Famalicão por 2 x 1.

E a corrida pelo título continua hoje. O Benfica viaja até Guimarães para enfrentar o Vitória Sport Clube.

À procura precisamente de igualar o Sporting no topo da tabela classificativa. A equipa de Bruno Lage vem de um empate amargo frente ao Arouca na última jornada, um empate a dois gols. Bruno Lage assegura que esse resultado está ultrapassado e que a equipa apenas está focada no jogo de hoje.

Não, olhe, nós fizemos a análise que fazemos a seguir aos jogos, como sempre, e é mobilizar os jogadores para o jogo seguinte. Vocês ouviram-me aqui muitas vezes dizer "um jogo a jogo", "é um jogo de cada vez" e, curiosamente, o nosso capitão hoje surgiu com uma tatuagem nova que faz imenso sentido, que é "um dia a vez". E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Um dia a vez.

Bruno Lage a fazer o lançamento deste encontro do Benfica, que mede forças com o Vitória Sport Clube. Hoje joga também o Sporting Braga em casa do Estoril, à procura de se manter na luta pelo terceiro lugar do campeonato.

Vitória Sport Clube x Benfica, jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador, com relato de Ricardo Loureiro e comentários de Mário Cajica, Pedro Henriques e João Pinto. Vai ser também um dos temas em destaque no "E o Campeão É?", depois das 11h30. Para já passam cinco minutos das 10h00. Zé, olhamos ainda para outras notícias que estão a marcar esta manhã de sábado.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos travou a deportação de venezuelanos para El Salvador. Em causa está o acordo entre a administração Trump e o governo de El Salvador para enviar imigrantes detidos nos Estados Unidos para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. As delegações dos Estados Unidos e do Irão vão retomar hoje em Roma as negociações sobre o programa nuclear iraniano. A Casa Branca quer o fim do enriquecimento de urânio e do programa de mísseis balísticos, questões recusadas por Teerão. Nove distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso laranja a partir das 18h00. O IPMA avisa para os riscos de agitação marítima nos distritos de Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e também Braga. Guarda e Castelo Branco vão também estar sob aviso laranja, mas devido à previsão de queda de neve.

Ficamos por aqui no Jornal das 10. As notícias regressam às 10h30 à Rádio Observador.