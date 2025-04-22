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São 10 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O funeral do Papa Francisco vai ser no sábado de manhã. O anúncio foi feito pelo Vaticano na última hora.

A cerimônia está marcada para às 10h hora local, é menos uma hora em Lisboa. A missa vai decorrer em frente à Basílica de São Pedro. Depois da cerimônia, a urna segue para a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa vai ser sepultado. Os detalhes são divulgados pelo Vaticano em comunicado. Vamos novamente em direto até ao Vaticano, ao encontro do enviado especial d'O Observador, Luís Soares. Luís, como é que esta notícia foi recebida por aí?

Bom dia, Carla. Bom dia, Maria João, mais uma vez. De certa forma, com alguma indiferença, porque não nos podemos esquecer que há hoje aqui uma grande mistura de turistas por um lado, fiéis por outro, turistas que vieram aqui e já tinham marcado viagem para Roma e que vieram aqui visitar a Santa Sé, o Vaticano, e estão aqui também nas filas para isso, para visitar a Basílica de São Pedro, a praça, e depois acabam por sair, de certa forma indiferentes à data do funeral, até porque, muito provavelmente, não estarão cá já no próximo sábado, já estarão de regresso aos países de origem. Por outro lado, temos os fiéis que continuam a chegar em grupos, muitos em oração, muitos a cantar, com muitos cânticos, a empunhar crucifixos, grupos bem visíveis, bem identificados, que se percebe bem que vêm aqui precisamente em oração e para também prestar uma última homenagem ao Papa Francisco. No entanto, não é certo também que esses grupos ainda permaneçam aqui no próximo sábado. O certo é que ao longo das ruas adjacentes da Praça de São Pedro, são visíveis já muitos preparativos. Há muitas bancadas a serem montadas. Há também muitos ecrãs gigantes ao longo das ruas que vão sendo montados, muito provavelmente porque é esperada uma enchente para essas cerimônias fúnebres, e assim vai ser possível, quem não estiver mais perto da praça, também ir vendo essas cerimônias. Desde manhã que há um grande corrupio aqui na zona da Praça de São Pedro. São muitas as pessoas que vão chegando aqui, entram nas filas, que são rápidas, não são demoradas, fazem o controle de segurança, entram na praça, entram na basílica, saem, muito poucas permanecem na praça. Tenho a praça à minha frente. Há muito poucas pessoas nesta altura a permanecer na praça, que acabam por passar, tirar umas fotografias e depois voltam a sair e dar lugar a outros, digamos assim, que acabam por também vir aqui de turismo. Daí que não haja propriamente grandes reações a essa data do funeral do Papa Francisco, que está marcada para o próximo sábado.

Luís Soares, o enviado especial d'O Observador a Roma. Poucas reações nesta altura ainda no Vaticano, que esta manhã divulgou também as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão aberto, durante o velório. É possível ver o corpo do líder da Igreja Católica ladeado por dois guardas suíços na capela da residência de Santa Marta, onde Francisco vivia.

Do Vaticano para o Santuário de Fátima, que está a ser visitado esta manhã por dezenas de fiéis que prestam uma última homenagem a Francisco.

E vão dizendo que não vai voltar a haver um Papa como ele. A esta hora, junto dos fiéis no santuário, está a jornalista Nadine Soares. Nadine, quem por aí passa diz que não esquece o legado de Francisco.

Exatamente. A esta hora o Santuário de Fátima começa a compor-se com grupos de peregrinos de vários lugares do mundo, mas também portugueses de viagem, que não deixam Fátima fora do roteiro. Sabem que perderam um bom homem, um mentor. É o caso de João Mariço, algarvio, que decidiu visitar este local de grande importância para a Igreja Católica. Este fiel recorda Francisco como um homem que todos gostavam e acredita que dificilmente vai aparecer um Papa melhor.

Sempre com tristeza. Sem dúvida. Era uma pessoa muito afável, toda a gente gostava dele. Acho que não há ninguém no universo que não gostasse daquele Papa.

E o que espera do sucessor?

Esperamos. Vamos a ver.

Muitos diziam que se não for igual, que seja melhor. Acha que é possível?

Melhor, acho que não aparece, mas que seja igual já é bom.

Um dos muitos fiéis que a Rádio Observador tem ouvido esta manhã. Como dizia, está mais composto a esta hora o santuário. A missa a esta hora, que decorre na Capelinha das Aparições, é celebrada em húngaro. Este local acolhe muitos peregrinos de várias nacionalidades que entendem a perda de Francisco, que tem um grande impacto, esta perda, para a Igreja Católica. A programação do dia não apresenta alterações, mas pelas 9h30 voltámos a ouvir o sino finado. Este toque duplo de sino é um som mais musical, é um símbolo fúnebre de homenagem ao Papa Francisco. Vai tocar aqui em Fátima todos os dias até este funeral, já marcado para sábado.

Até lá, vai ser possível ouvi-lo aí onde te encontras, Nadine Soares, no Santuário de Fátima, onde dezenas de fiéis se concentram agora também para homenagear o Papa.

E também em Braga decorrem missas em memória do líder da Igreja Católica.

A repórter Maria Rego está na sede de Braga e, Maria, já encontraste por aí um jovem que compara a morte de Francisco à perda de um pai.

Exatamente, Carla. Bom dia. Há pouco falamos com Diogo Martins, um dos muitos jovens cristãos que conseguiram estar nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa e que se encontra aqui perto da sede de Braga, onde o encontramos para falar com ele também. Para este jovem, a perda do Papa Francisco resume-se à perda de uma figura paternal.

Perdemos um pai. Que é esta questão da paternidade, que nós, como cristãos, falo eu como crente, que sinto. Sentimo-nos um pouco órfãos com a partida do Papa.

"Órfãos" é então esta a palavra deixada por Diogo Martins. Como disse há pouco, este foi um dos muitos jovens que conseguiram estar nas Jornadas Mundiais da Juventude. E Diogo Martins esteve também um momento com o Papa Francisco, que diz que não lhe vai sair da memória.

Estive na jornada em Lisboa, tive a oportunidade de acolher a missa de encerramento das jornadas, tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Guardo uma grande recordação desse cumprimento, uma recordação da proximidade que tive o privilégio de ter em Lisboa, principalmente na missa de encerramento da JMJ.

Este jovem fala então de Papa Francisco como alguém que conseguiu criar pontes com um discurso muito virado para a fraternidade e igualdade. Destaca ainda a mensagem deixada na JMJ do todos, todos, todos. Uma igreja aberta e sem estar fechada ao mundo, é o que diz ser o principal legado que fica do Papa Francisco e explica que o próximo Papa que o suceder vai ter uma missão muito difícil. Deixar ainda nota que amanhã, aqui na Sé de Braga, está agendada uma vigília em homenagem ao Papa Francisco. Está marcada para às 17h30.

Maria Rego, na Sé de Braga, um pouco por todo o país, vão-se realizando as cerimónias de homenagem ao Papa Francisco. Seguimos para Lisboa. Maria Miguel Duarte também esteve a acompanhar uma missa na Igreja do Campo Grande. Maria, o que vão dizendo os fiéis por aí?

A principal mensagem, Carla, é de esperança. Muitos fiéis à saída da missa da Paróquia do Campo Grande estavam visivelmente emocionados. Fizeram questão de vir aqui antes do trabalho e de outros compromissos que tinham para homenagear o Papa Francisco, sendo que muitos contam que também irão fazê-lo logo à noite, numa vigília que vai acontecer, que foi marcada pelo Patriarcado de Lisboa. Mas eu comigo tenho Francisco Garcia, tem 24 anos e faz parte aqui do coro da Paróquia do Campo Grande. Esteve também na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Francisco, começar por te perguntar, a teu ver, qual é que é o principal legado que deixa o Papa Francisco?

Eu acho que se me perguntassem o principal legado, a primeira coisa que me vinha à cabeça é a proximidade e ser próximo e humilde. Ontem eu estava a falar com um amigo, e ele dizia: "Parece que era Jesus". Claro que é diferente e é um papa, mas como principal representação da Igreja na Terra, eu acho que ele tinha a humildade e o terra a terra de Jesus. Ele chegava a toda a gente, era o primeiro a chegar às pessoas, era o primeiro a ir ter com os pobres, a estar no meio de todos e acho que numa igreja que às vezes tem uma certa distância do povo, ele era o primeiro. Isso acho que foi a coisa que mais me marcou.

Uma das missões do Papa Francisco foi também essa aproximação aos jovens. Tu tens 24 anos, és bastante jovem. Sentes que o Papa Francisco teve também uma missão numa maior fé para ti?

Desculpa?

Se sentes que o Papa Francisco, através dessa aproximação aos jovens, te fez aproximar mais da tua fé também.

Sem dúvida. Eu acho que ele falava para todos, mas eu não sei porque sentia esse destaque aos jovens, como dizes. Quer seja pelos discursos, pelas palavras, e era sempre numa de nos mexermos e era o primeiro a dizer, falava mesmo convocativo. Era mesmo para nós e era o primeiro a dizer: "Vocês são o futuro da Igreja, saiam de casa, vão ter com o próximo", como também se viu pelas jornadas. Era muito direto e acho que sim, acho que era impossível um jovem ouvir aquilo e não ter vontade de seguir mais Jesus.

E como é que tu viveste as Jornadas Mundiais da Juventude cá em Lisboa, tão próximo do Papa Francisco?

Vivi de forma muito boa e muito próxima. Acho que já se falou muito, mas foi mesmo uma grande graça termos tido cá as Jornadas Mundiais da Juventude e isso viu-se pelas pessoas na rua, pela maneira como vivíamos isso. Teve piada porque mesmo as pessoas que não acreditavam ficaram tocadas pela Jornada Mundial da Juventude e pela maneira como Jesus esteve cá, dessa forma próximo. E o Papa, acho que foi muito difícil não ver Jesus no papa, na Jornada Mundial da Juventude.

Obrigada, Francisco Garcia, tem 24 anos, faz parte aqui da Paróquia do Campo Grande, em Lisboa, onde várias pessoas estiveram esta manhã na missa e prometem estar logo à noite na vigília em homenagem ao Papa Francisco.

Maria Miguel Duarte aqui a acompanhar a saída desta missa na Igreja do Campo Grande. O Vaticano anunciou ontem à noite as causas da morte do papa, um AVC. Francisco tinha 80 anos. Ficámos a saber já esta manhã que o funeral vai realizar-se no sábado de manhã. E vamos à política. A deputada socialista Marina Gonçalves considera que existe uma agenda comum entre o PS e a CDU para as próximas legislativas. Já o comunista António Filipe entende que o voto útil no Partido Socialista é um erro. Destaques do explicador da hora da campanha no rescaldo do debate entre Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo de ontem à noite na RTP. Neste frente a frente, o secretário-geral do PCP colou o PS à governação da AD e pareceu existir um afastamento entre comunistas e socialistas. Hoje, Marina Gonçalves rejeita estar de acordo com as políticas de PSD e CDS. A vice-presidente da bancada parlamentar socialista fala antes nessa agenda comum à esquerda.

Eu acho que o debate ontem mostrou que temos uma agenda muito comum na defesa do SNS, na defesa de uma habitação pública que responda às famílias que efetivamente carecem dessa resposta, na defesa da escola pública, na defesa, no fundo, de princípios que são comuns. Nós temos efetivamente formas, objetivos, mais do que isso, caminhos, às vezes, diferentes, não no objetivo final, na verdade, mas sim na forma exequível como o podemos fazer.

Agenda comum, mas com caminhos diferentes, ideia deixada por Marina Gonçalves. Já António Filipe pede o regresso do espírito da geringonça. Considera que a solução de 2015 trouxe mais estabilidade ao país do que as últimas duas maiorias do Partido Socialista.

O chamado voto útil, que conduziu

Por duas vezes nos últimos anos, as maiorias absolutas do PS tiveram resultados trágicos. A primeira vez com a governação de José Sócrates e depois a última maioria absoluta com António Costa, que escasseou a meio. O que é muito importante para que se possa voltar, de certa maneira, a algum espírito que esteve presente em 2015, quando se afastou Paulo de Escolho do governo, é de facto a força que a CDU possa ter na Assembleia da República.

António Filipe diz ainda que o PCP não equipara o PS à AD, mas denuncia as áreas de convergência das duas forças políticas. As declarações do deputado comunista no explicador, que esteve em debate com a socialista Marina Gonçalves.

São 10h13. Carla, antes do Contracorrente, que outras notícias merecem destaque a esta hora?

Os médicos do serviço de oncologia da Unidade Local de Saúde do Algarve apresentaram escusas de responsabilidade, denunciam falta de condições de trabalho e dos cuidados prestados aos utentes. É o que revela a Federação Nacional dos Médicos em comunicado. O número de candidatos aos próximos cursos de formação de magistrados subiu quase o dobro em relação ao ano passado. A Ministra da Justiça garante que tal se deve ao aumento da atratividade da carreira na magistratura. São declarações de Rita Alarcão Judy, sem entrevista ao Jornal de Notícias. A ministra destaca também que a idade média dos candidatos baixou, o que o governo considera que é um ótimo sinal de renovação geracional nos magistrados. A história do homem que para muitos foi uma espécie de James Bond português, chega agora ao fim. É o último episódio do misterioso Engenheiro Jardim, que já está disponível.

Jorge Jardim foi um empresário em Moçambique, uma espécie de agente secreto ao serviço do governo português.

Nos anos 70 chegou a ter um plano para a independência de Moçambique, mas depois do 25 de abril, foi alvo de um mandato de captura por parte do novo poder revolucionário.

Eu julgo que aí houve um acertar de contas, sobretudo das Forças Armadas, com aquela personalidade que era um ser atípico e completamente fora de controle, muitas vezes, dessas Forças Armadas. Isto independentemente de serem mais Costa Gomes ou de serem mais Spínola, todos eles. Passou a ser alguém que era contagioso. Está a compreender?

O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série em podcast narrada pelo ator Lourenço Ortigão, com banda sonora original dos HMB.

E já pode ouvir todos os episódios desta série no site do Observador e claro, nas várias plataformas de podcast.