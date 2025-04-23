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As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. A manhã fica marcada pela cerimônia de trasladação do Papa. O corpo de Francisco já foi depositado na Basílica de São Pedro, onde vai ser sepultado no sábado.

O cortejo fúnebre decorreu esta manhã, foi acompanhado por milhares de fiéis. O enviado especial do Observador ao Vaticano, o Luís Soares, esteve a seguir esta cerimônia e agora mais uma vez em direto. Luís, a esta hora o velório é aberto aos fiéis.

E já começam a entrar alguns fiéis na Basílica de São Pedro, numa altura em que há uma longa fila aqui a ladear a Praça de São Pedro. Uma longa fila que se começou a formar há cerca de meia hora, com muita gente que quer prestar o último adeus ao Papa Francisco. Há muitos chapéus de chuva abertos, não porque esteja a chover, que não está, mas porque o sol vai batendo de chapa aqui na Praça de São Pedro e, portanto, as pessoas que estão aqui ainda paradas para conseguirem entrar na Basílica tentam proteger-se com recurso a esses chapéus de chuva. De resto, a cerimônia de trasladação terminou já há cerca de meia hora. O corpo saiu da Casa de Santa Marta em direção à Basílica de São Pedro, passou por entre a multidão. Entre as pessoas que estavam na Praça de São Pedro, estava Micaela, de 27 anos. Ela veio de Lisboa de propósito para estas cerimônias fúnebres e explicou à Rádio Observador que assistiu com comoção da primeira fila à passagem desse cortejo fúnebre.

Estive na primeira fila e tive a oportunidade de o ver.

Como é que foi esse momento?

Foi um momento bonito, muito emocionante. Ele estava com uma cara muito pacífica, como de dever cumprido. Portanto, foi alguém que deu muito à Igreja, na minha opinião. Fez com que a Igreja fosse para todos, uma igreja inclusiva.

Micaela, de 27 anos, que assistiu à passagem do cortejo fúnebre da primeira fila da Praça de São Pedro. Os fiéis têm, a partir de agora, a possibilidade de prestar essas últimas homenagens ao Papa Francisco até à meia-noite, hora local. Depois, amanhã, o horário é entre as 07:00 e a meia-noite. Na sexta-feira, há menos tempo, entre as 07:00 e as 19:00, para depois o funeral decorrer no sábado, aqui na Basílica de São Pedro, e depois o Papa Francisco ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior.

A reportagem direto do Luís Soares, que acompanhou esta manhã a trasladação do Papa Francisco. O funeral, como o Luís recordava, está marcado para sábado de manhã, onde são esperadas mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro.

E seguimos com a entrevista ao presidente da Iniciativa Liberal. Rui Rocha considera que Carlos Guimarães Pinto seria um extraordinário ministro da Modernização Administrativa.

São declarações em entrevista à Rádio Observador, no "Sob Escuta: Especial Legislativas". O presidente da Iniciativa Liberal garante que este ministério para a eficiência do Estado não é uma réplica do departamento liderado por Elon Musk nos Estados Unidos. Rui Rocha entende que a digitalização e a modernização são duas áreas fundamentais para Portugal e indica um nome para liderar esse ministério, o antigo presidente do partido e cabeça de lista pelo Porto, Carlos Guimarães Pinto.

A modernização e a digitalização do Estado eu acho que é mesmo absolutamente decisiva pro país. E com isso não estou a excluir, obviamente, outras áreas. Mal estaria que o líder de um partido não entendesse que a Iniciativa Liberal contribuiria de forma decisiva na saúde, na habitação, nas infraestruturas, como eu tenho dito, na economia, numa área de soberania como a administração interna.

Quer um ministério que, no fundo, toca em todos.

Esse é absolutamente decisivo e eu creio que a Iniciativa Liberal teria até perfis extraordinários.

Quer sugerir algum ministriável?

Parece-me evidente que numa área dessas, o Carlos Guimarães Pinto seria um extraordinário nome para trazer a administração pública de Portugal pro século XXI.

Já no que toca à campanha eleitoral, Rui Rocha considera que o importante agora é sublinhar as diferenças para com o AD, apesar de abrir a porta a entendimentos no cenário pós-legislativas. No entanto, o presidente da Iniciativa Liberal pede atitude reformista a Luís Montenegro e garante que o partido vai ser responsável no dia a seguir às eleições.

As questões da governabilidade são obviamente importantes. Nós vimos de ciclos políticos curtos e isso implica que haja um compromisso dos partidos no sentido de trazer condições de governabilidade. Isso é um compromisso da Iniciativa Liberal perante os eleitores, mas parece-me que, estando esse compromisso absolutamente assumido, que havendo essas condições, havendo um reforço da votação na Iniciativa Liberal e sublinhadas as diferenças, e portanto, a questão é sobretudo programática, e a Iniciativa Liberal estará à altura das circunstâncias. A pergunta que tenho feito é se o AD está em condições de assegurar as reformas que, de alguma maneira, nós entendemos que não fez durante esta legislatura e que são muito importantes pra Iniciativa Liberal e consideramos nós pro país.

O presidente da Iniciativa Liberal defende ainda que deve fazer parte do governo com a AD, em caso de uma coligação pós-eleitoral. Rui Rocha entende que é o dever de um líder partidário ser ministro no executivo que apoia. E neste "Sob Escuta" especial, Rui Rocha falou também sobre a situação na Argentina. Garante que não se inspira em Javier Milei. Isto apesar de deixar elogios a certos dados da governação do presidente argentino.

A Argentina chegou a uma situação de rutura social e rutura económica, em função de um conjunto de medidas, vamos dizer, de políticas socialistas, por facilidade de designação. Há dados objetivos sobre aquilo que aconteceu e está a acontecer na Argentina. Dois dados objetivos, que são a descida da pobreza e a descida da inflação. Isso aconteceu de acordo com os dados de março de 2025. Se a pergunta é se estes dados devem ser valorizados, eu diria que me parecem dados objetivos. Se a pergunta é se o programa da Iniciativa Liberal se inspira em qualquer das soluções que está a ser implementada na Argentina, não, porque as realidades são completamente diferentes.

Rui Rocha sobre Javier Milei, o presidente argentino, que tem vários fãs entre os militantes da Iniciativa Liberal. São declarações do presidente da IL, em entrevista à Rádio Observador. Partimos agora para a análise com o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral. Paulo, o que é que destacas da entrevista?

Primeiro, sobre aquilo que Rui Rocha foi mais claro, e mais claro do que tem sido até agora, também, provavelmente com mais tempo para explicar. Sobre a proposta da Iniciativa Liberal para a saúde, que é muito confundida com o sistema americano, que é basicamente não haver saúde pública, praticamente. Conseguiu explicar um sistema de várias ADSE. Eu acho que isto, pelo menos as pessoas conseguem visualizar mais ou menos do que se trata. Sobre a Argentina e o departamento de cortes.

Que ele vai perseguir.

Vai perseguir, como é evidente. Quando se leva uma bota-o-serra, ainda que é brincar, feita de cartão para uma convenção, não foi ele que levou, mas houve um militante que o fez. Obviamente que isso é uma imagem marcante. Aliás, Rui Rocha tem que perceber que há dois ou três temas que são obrigatórios nesta campanha e ele tem que estar é preparado para eles. Acho que esteve bem.

Portanto, bem na saúde, bem a separar a Argentina.

Nos Estados Unidos, basicamente, e o departamento de Elon Musk. Onde é que Rui Rocha ainda tem claramente que dar mais explicações, e aliás, a entrevista começa por aí. Quando há um partido que apresenta um pacote de cortes no Estado, se quisermos, de poupanças de 5.5, se não erro, ou 5.250 milhões de euros, tem que ter na ponta da língua dois ou três exemplos concretos e o montante respectivo sobre onde é que vai cortar. Não precisa de justificar os 5.25 mil milhões, mas tem que ter dois ou três casos emblemáticos. "Olhe, vou poupar 300 milhões aqui naquela área, fazer isto e aquilo, e mais 400 ou 500 milhões a prazo, quatro anos, uma legislatura", o que quer que seja. Contas minimamente bem feitas. E pelo arranque da entrevista, deu ideia que Rui Rocha ainda não tem isso, e tem que ter, como é evidente. Se apresenta a conta, tem que explicar duas ou três parcelas dessa conta e, portanto, ele perdeu-se ali em conceções teóricas que já sabemos que são marca da IL. Para fechar, rapidamente, uma transparência acima daquilo que é normal sobre as ambições executivas. Sim, eles querem ir para o governo, sim, faz sentido que ele próprio, líder do partido, esteja no governo, se o resultado das eleições for por aí. Qual é o ministério que eles querem e até a pessoa.

O ministro.

E o ministro. Isto é raríssimo, porque os políticos daqui basicamente refugiam-se sempre do: "Ainda é cedo, depois vamos ver, vamos primeiro às eleições, os eleitores é que mandam", e isso é uma transparência que é rara.

Bruno, ficaste mais esclarecido sobre aquelas matérias em que Rui Rocha nunca foi totalmente claro nos debates televisivos?

Não. E acho que no caso da saúde, esta solução apresentada por Rui Rocha é muito mais confusa. Ele fartou-se de falar em subsistema, falou no modelo bismarkiano da Alemanha, mas que depois não é aplicável ou não se aplica da mesma forma em Portugal, porque o Estado financiaria tudo, não haveria financiamento. Ele fala de subsistemas parecidos com a ADSE, mas a ADSE é financiada pelos utentes.

Descontam 3% para a ADSE.

Mas aqui não, aqui seria o Estado.

Aqui é o Estado.

Eu fiquei mais confuso com esta solução. Creio que a Iniciativa Liberal, neste momento, é um partido que apareceu a mandar-se de cabeça e agora quer pôr o capacete a meio da queda. Porque diz que: "Nós somos liberais, mas a receita do liberalismo não se pode aplicar em Portugal devido à realidade portuguesa", mas depois aplicando-se alguma coisa, já não é liberalismo, já não se parece com o liberalismo. Eu fiquei com esta ideia de que há um recuo demasiado evidente em certas matérias, como por exemplo, ele não consegue dizer onde é que vai cortar. Podia escolher e eleger duas ou três medidas que fossem claras. "Vamos cortar aqui". Não consegue dizer que os despedimentos na função pública passariam a ser uma realidade. Tem medo, obviamente, da reação dos funcionários públicos. Podia dizer apenas que se aplicariam as regras que se aplicam no privado. Em relação à taxa única do IRS, também há um recuo que é evidente.

Há uma moderação, há uma montenegrização.

Eu acho que é excessiva, porque a Iniciativa Liberal apareceu com um discurso novo, com propostas novas, que algumas podem ser radicais. Eu não gosto da palavra, mas são disruptivas, e parece que está com receio de tudo isso que é inovador e que era diferente nas suas propostas. Há uma coisa que eu quase concordo com o Rui Rocha. Carlos Guimarães Pinto seria um ótimo ministro, não sei se seria naquela área, mas acima de tudo, eu acho que daria um ótimo presidente da Iniciativa Liberal.

Ora, muito bem. Fica aqui esta primeira análise deste "Sob Escuta" especial da Rádio Observador. Acabamos de entrevistar o Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal. É uma das muitas entrevistas que a Rádio Observador está a fazer até o dia 18 de maio. São agora 10:11. Já a seguir o Contracorrente. Primeiro, Carla, as outras notícias em destaque. O governo vai pedir a ativação da cláusula que permite que os aumentos na despesa de defesa não sejam considerados para efeitos de regras orçamentais da União Europeia, é a chamada cláusula de escape. O anúncio é feito num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças. A tutela de Joaquim Miranda Sarmento sublinha que o PS foi ouvido neste processo e garante também que há consenso. Este ano, o número de operacionais envolvidos no combate aos incêndios vai diminuir. Vão ser cerca de 11.200, quase menos 3000 do que no ano passado. Estes meios estão previstos na diretiva operacional nacional, uma diretiva que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios. Já o número de meios aéreos deve aumentar. A Proteção Civil adianta à Agência Lusa que podem chegar aos 76, mais quatro do que no ano passado. Destaque também para a guerra na Ucrânia. Um ataque com drones russos à cidade de Marinet fez pelo menos nove mortos e 40 feridos. Também houve ataques a Zaporíjia. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas. E agora vamos falar do YouTube. Lembras-te da primeira vez que usaste, recorreste?

Não me lembro. Há muitos anos, não me lembro.

Há 20. Ou pelo menos há 20 anos, não é mais do que isso. Foi partilhado o primeiro vídeo de sempre no site do YouTube a 23 de abril de 2005.

Que vídeo foi, Carla?

Mostrava um dos fundadores do YouTube a fazer uma visita a um jardim zoológico. Tem 19 segundos, foi uma espécie de teste. Faz hoje 20 anos e tem mais de 355 milhões de visualizações.

E uma que eu vou agora rever. Só para ver se me lembro.

Eu não sei se me lembro também. A primeira de muitas.

É verdade.