Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Valor são 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Quase 50 mil pessoas já prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro desde ontem de manhã. São números divulgados pelo Vaticano. A elevada afluência ao velório nas últimas horas levou o Vaticano a alargar os horários das visitas. Durante a madrugada, 13 mil pessoas estiveram no interior da Basílica de São Pedro. Neste segundo dia de velório, são esperadas novamente milhares de pessoas. As filas já são longas. O enviado especial do Observador está em direto do Vaticano. Luís Soares, algumas das pessoas que estão na Praça de São Pedro são turistas que já tinham marcada a viagem para Roma para estes dias.

E isso é muito visível até no fato das filas serem muito diferentes na Via Central, Via da Conciliação, em direção à Praça de São Pedro. Temos uma longa fila de pessoas paradas ou a andar muito devagar para irem em direção à Basílica. De resto, a praça já está muito mais composta do que às primeiras horas do dia. As filas vão aumentando conforme as horas vão passando, mas nas laterais desta mesma via vão passando alguns turistas e é possível ver que vêm grupos devidamente identificados, outras são pessoas que vêm por mote próprio. Um desses exemplos, Emanuel Pinto, ele veio de Vila do Conde, mais a mulher. Chegaram há instantes a Roma e já tinham a viagem marcada e foram, de certa forma, apanhados, desprevenidos, por toda esta homenagem ao Papa Francisco.

Calhou mesmo, já tínhamos marcado a viagem e calhou mesmo. Calhou ser este acontecimento.

Isso prejudica o seu passeio, digamos assim, ou não?

Não. A pessoa demora mais tempo para ir para aqui ou para acolá, mas faz-se tudo tranquilo.

Já estiveram lá dentro na basílica?

Ainda não. Chegamos agora. Se der para ir, vamos. Estamos a ver primeiro como é que funciona.

Esta família de Vila do Conde ainda não esteve na Basílica, mas eventualmente lá irá. Quem já esteve foi Iracema, do Brasil, que confessou à Rádio Observador que foi um momento muito emocionante.

É muito emocionante, porque realmente não só a construção é grandiosa, mas é um momento histórico. Infelizmente, um momento triste, mas que foi muito emocionante também, de poder ver, nessas circunstâncias, o Papa de perto.

Veio de propósito para o velório ou já vinha a Roma de qualquer modo?

Não, eu vinha de viagem para Roma, realmente. No dia do falecimento dele, eu estava no trem vindo para Roma e aí aconteceu, infelizmente. E aí aproveitei que já vinha para cá e participei do velório.

Mais uma participante neste velório, neste caso, uma turista que foi apanhada por esta homenagem ao Papa Francisco. É muita gente, são muitas as filas e grandes as filas que se continuam a formar. Uma delas, por exemplo, na outra lateral, onde estivemos já esta manhã também, já tem cerca de 2 km de extensão. Vai se juntando cada vez mais gente para estes últimos dois dias, últimas horas de homenagem ao Papa Francisco, hoje e amanhã, que vai decorrer esse velório.

A reportagem direto do Luís Soares está no Vaticano. A grande afluência de fiéis e também a presença de quase duas centenas de delegações estrangeiras já levaram a um reforço da segurança no Vaticano.

A Rádio Observador falou com fiéis de vários países do mundo que em 2023 vieram à Jornada Mundial da Juventude para ver o Papa em Lisboa.

Dias depois da morte de Francisco, recordam-no agora com carinho e em várias línguas afirmam que não vai haver outro igual.

"Je m'appelle Pierre e j'habite a Angers, dans l'ouest de la France".

Meu nome é Mateus Lino, sou do Brasil.

Fala o Benedito Xavier Vezede, de Moçambique.

Matthew Hufta, sul do estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos.

"Mi nombre es María Monserrat Vaca, soy de Argentina".

Da Argentina para o mundo, ouvem-se várias línguas, mas uma só mensagem. Os fiéis espalhados pelos quatro cantos do mundo elogiam o legado do Papa Francisco. É o caso de Pierre Johnson. A partir de França, fala no homem que sempre deu exemplo até morrer.

"O Papa é uma pessoa idosa, que acumulava problemas de saúde, e ele soube dar o exemplo, lutando até a sua morte natural".

Maria Vaca também destaca a importância destes 12 anos de pontificado, mas lamenta que Francisco não tenha voltado a casa, a Argentina.

"Talvez porque o seu pensamento político era muito notório. No entanto, como papa, poderia ter ajudado a unir-nos muito mais".

Da Argentina para o Brasil, Mateus Lino fala numa perda muito grande para a Igreja Católica.

Desde o começo, o povo brasileiro sempre teve muito carinho por ele, pela missão do Papa Francisco. Então, hoje a gente sente aqui no Brasil profundamente essa morte, essa dor.

Em Moçambique, Benedito Xavier deixa uma pergunta: "E agora?"

Em todas as paróquias, todos vocês hoje estão a celebrar essa Páscoa com a morte do Papa. Quem vai olhar para Moçambique agora?

E agora outro virá, mas Mark Hufta, nos Estados Unidos, não esquece a divisão.

Uma metade é muito mais conservadora e prefere que o próximo papa seja mais conservador.

Mensagens de agradecimento unânimes ao Papa Francisco, que nos chegam de todo o mundo.

Um trabalho da jornalista Inês Galrito. A Jornada Mundial da Juventude em Lisboa contou com a presença de mais de 1 milhão e meio de pessoas.

Os partidos de esquerda criticam o governo pela reserva nas celebrações do 25 de Abril por causa do luto nacional pelo Papa Francisco.

Depois do Livre e do Bloco de Esquerda, também PAN e CDU se juntam às críticas. Consideram desnecessário o adiamento das celebrações do 25 de Abril, devido aos três dias de luto nacional. O anúncio que foi feito ontem pelo governo, ouvido no Explicador, João Oliveira, do PCP, diz tratar-se de uma opção política e fala em excesso de zelo.

Acho que é uma opção política que o governo toma e, ainda assim, com algum conteúdo político, porque convenhamos que adiar as celebrações do 25 de Abril não é propriamente uma decisão política que se tome sem significado e não é uma decisão sem consequência. Portanto, julgo que há aqui algum excesso de zelo por parte do governo nesta decisão, que eventualmente poderia não se justificar.

Pedro Fidalgo Marques, do PAN, concorda. Defende que as celebrações podem ser compatíveis ou podiam ser compatíveis com o luto.

O PAN tem reconhecido a importância do Papa Francisco em toda a sua dimensão humanitária, de defesa dos mais pobres, dos mais fracos. Foi uma decisão política do governo que poderá ser questionável em adiar as celebrações. Não era necessariamente incompatível com o luto nacional, que tem sido sempre decretado sempre que há a morte de um chefe de Estado com quem nós temos relações diplomáticas, que é o caso do Vaticano, mas penso que as duas situações deveriam ter sido compatibilizadas, considerando a importância do 25 de Abril.

Pedro Fidalgo Marques, do PAN, e João Oliveira, do PCP, estiveram esta manhã no Explicador, falando da decisão do governo de adiar as celebrações do 25 de Abril. Já antes, o Livre e o Bloco de Esquerda tinham também criticado esta decisão. O governo cancelou assim toda a agenda festiva e adiou as celebrações relativas ao 25 de Abril. Mas Carla, não ficou bem claro o que é adiado. Ao certo não ficou, até porque mantém-se a sessão solene na Assembleia da República, tal como é habitual, com a presença do Executivo, e também o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai decorrer. Entretanto, uma nova sondagem coloca a AD com mais sete pontos percentuais em relação ao PS e próxima de uma maioria com a Iniciativa Liberal. Somados AD e IL, têm mais de 42% das intenções de voto na sondagem da Consulmarq2 para o jornal Nascer do Sol e a Euronews. A AD surge na frente com 34,1% dos votos, seguida pelo PS com 27,1. Em terceiro, o Chega obtém 15,1%. Em quarto está a Iniciativa Liberal, 8,3. Seguem-se os partidos à esquerda, o Livre com 4,3% dos votos, o Bloco e a CDU têm ambos 2,7, o PAN 1,1%. Estes dados estiveram em análise no Radar das Sondagens, aqui da Rádio Observador. António Cipriano explica que estes números podem contribuir para o voto útil.

Com uma disputa tão forte entre este bloco, nomeadamente da AD e do PS, o que isso significa? Que muitos eleitores podem sentir pressionados a votar num destes dois grandes blocos partidários. Ou seja, procuram garantir que o seu voto tenha um peso real na corrida eleitoral, ou seja, o chamado voto útil. Eleitores de partidos mais pequenos, como o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o PAN, o Livre, podem escolher votar num dos grandes blocos, mesmo que não se identifiquem plenamente com essas opções.

Análise feita esta manhã no Radar das Sondagens por António Cipriano, assistente convidado na Universidade do Minho. Este barómetro teve uma amostra de 569 entrevistas telefónicas e já apanha os debates televisivos. Os dados mostram ainda que o número de indecisos baixou ligeiramente. São agora 10:09, Carla, já a seguir o Contracorrente, mas antes que outras notícias marcam esta manhã. Portugal vai ter pela primeira vez, nas eleições de 18 de maio, um sistema de resposta rápida para denunciar desinformação. É o que indicam os investigadores envolvidos na estratégia da Comissão Europeia de combate às fake news. Em causa uma ferramenta de resposta rápida que permite encontrar informações falsas em todas as plataformas da internet, desde o YouTube, WhatsApp, até ao TikTok. A única rede social que não está incluída neste programa de combate à desinformação é o X. O fim de semana vai voltar a ficar marcado pelo encerramento de urgências, tal como aconteceu na Páscoa. Os constrangimentos começam já amanhã, com três urgências encerradas no feriado de 25 de abril. O número sobe para seis no sábado e no domingo. A especialidade de ginecologia e obstetrícia volta a ser a mais afetada, sobretudo nos hospitais da Grande Lisboa. A GNR vai apoiar os peregrinos que vão a Santiago de Compostela no decorrer da Operação Bom Caminho 2025. A Guarda Nacional Republicana vai reforçar a presença em locais críticos da travessia. Em comunicado, a GNR recomenda que os peregrinos tomem medidas de proteção, como preparar o percurso antecipadamente e usar equipamentos de iluminação. E agora, este clássico da música. Fora lá isto. O que isto pode ser? Assim de repente... Não estás a ver o Dark Pfizer. Não estou a ver. Friends. Não é Friends? Podia ser. Mas não. É Star Wars. Aqui há alguns amigos, mas Star Wars é muito mais do que isso. O Bruno costuma dizer que há momento para isto e há. Está disponível a segunda temporada da série deste universo, Star Wars. Já estrearam os primeiros episódios da série Andor, baseada na personagem Cassian Andor. É uma história que chegou agora à plataforma Disney+. Estão de volta para mais um capítulo deste universo, sendo que esta será a última temporada a ter. Olhando para a história do Star Wars, é só a ter. Pois, segunda e última temporada. Ok, foi curtinha demais para o que é o universo Star Wars. Vamos ver se vai assim ser. É para ver. Exato.