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Observador, são 10h. Está no ar o jornal das 10h, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, o antigo Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, considera que o governo da AD criou demasiadas expectativas na saúde. Já Adalberto Campos Fernandes pede ao Parlamento que se una para resolver os problemas do SNS.

Foi no Explicador desta manhã, as urgências de obstetrícia fechadas e também a entrevista que a Ministra da Saúde deu ontem à noite à SIC, estiveram em análise. Fernando Leal da Costa, que liderou a pasta da Saúde no governo de Passos Coelho, que durou apenas um mês, considera que o grande problema do atual executivo foi a expectativa criada em relação à reforma do SNS e, por isso, recusa culpar diretamente a ministra Ana Paula Martins.

Eu não considero que tenha havido, até agora, nenhuma decisão marcadamente errada. Aquilo que se pode apontar ao governo é ter, num determinado momento, embarcado num programa de emergência e transformação que, porventura, estaria mal desenhado, do meu ponto de vista, criando algumas metas que não eram as mais importantes. Penso que o governo acabou por ser surpreendido por um conjunto de circunstâncias, porque, porventura, não terá havido, e esta é uma pecha da governação em Portugal, uma antecipação e um estudo criterioso e rigoroso daquilo que seriam as circunstâncias que iria encontrar.

Leal da Costa diz, por isso, que tem todas as razões para achar que Ana Paula Martins tem feito tudo o que pode para melhorar o SNS. Já Adalberto Campos Fernandes, que foi Ministro da Saúde de um dos governos de António Costa, considera que o executivo não se pode queixar de falta de dinheiro para resolver os problemas, nomeadamente nas urgências, e pede ação aos partidos. Diz que todos são responsáveis pelo estado do SNS.

Neste momento, o governo não se pode queixar de falta de dinheiro. Estou farto de dizer isto, tem o dobro do dinheiro que nós tínhamos. Agora, o dinheiro tem que ser bem aplicado. Não pode ser a percepção da opinião pública de que estamos de bar aberto, em que agora um indivíduo qualquer, em qualquer local, resolve fazer fortuna e inventa umas coisas. Isto não pode acontecer. O apelo que nós fazemos os dois, e nós fomos ministros de governos diferentes, eu fui pelo Partido Socialista, o Fernando Leal da Costa foi do Partido Social-Democrata, é que de facto, no Parlamento, nos deixemos desta disputa do dia a dia, porque todos têm responsabilidades no que está a acontecer ao dia de hoje. Todos, pelo que foi feito de bom e pelo que foi feito de mau.

Adalberto Campos Fernandes e Fernando Leal da Costa concordam que o dinheiro do SNS devia ser melhor gerido. Falam em desperdícios que serviriam para resolver problemas estruturais.

E a Federação Nacional dos Médicos acredita que a criação de urgências regionais não vai resolver os problemas do SNS. A Federação Nacional de Médicos fala de uma tragédia anunciada.

Foi a solução apresentada ontem pela Ministra da Saúde. Ana Paula Martins adiantou que a criação de urgências regionais, já previstas no programa do governo, vão ser negociadas em setembro com os sindicatos que representam médicos e enfermeiros. Joana Bordalo e Sá, presidenta da FENAM, reforça que a ministra continua sem conseguir apresentar soluções estruturais.

E a situação das urgências obstétricas continua a agravar-se e vai-se agravar durante o verão todo. E não é só na margem sul. Sabemos que Aveiro, metade dos dias de julho vai ter a urgência encerrada. Braga, que tem um grande hospital universitário, está em contingência forte ao fim de semana. Ou seja, esta degradação é generalizada e ao obrigar, quando nós temos urgências regionais, portanto, são urgências que vão funcionar longe das residências das pessoas e das grávidas. E no caso das grávidas, cada quilómetro percorrido a mais por uma grávida ou por um tempo urgente, conta e pode ser fatal.

Já sobre o anúncio da Ministra da Saúde sobre o Hospital Garcia de Orta, que vai passar a ter a urgência de obstetrícia aberta durante 24h, com o reforço de uma equipa de médicos que estava no privado, Joana Bordalo e Sá lembra que a falta de médicos é um problema em todo o serviço.

Com esta medida da concentração, de facto, as grávidas e a população vai ter que continuar a correr quilómetros e quilómetros, e não é a solução. Ou seja, é uma falsa solução, porque o problema é estrutural. Tem que haver um reforço real dos quadros médicos e nós, sem médicos contratados, com vínculos estáveis, não temos modelo que funcione. Além de que, se vão pedir a médicos para fazer urgências regionais num regime de mobilidade, temos também que pensar que aqui os médicos já fizeram muitas horas nos seus próprios hospitais. Já trabalham de forma esgotada, porque também não é só na urgência.

Joana Bordalo e Sá, que nesta entrevista à Rádio Observador acusa também a ministra de se limitar a gerir o colapso do SNS com medidas paliativas.

E a Comissão de Utentes do Barreiro também está contra a centralização dos serviços de obstetrícia no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A dirigente da Comissão de Utentes do Barreiro mostra-se surpreendida com o anúncio da Ministra da Saúde. Antonieta Fortunato diz que não entende como vai ser possível garantir essa resposta.

Ontem, quando ouvi a ministra, fiquei de boca aberta. Mas se há falta de recursos humanos, segundo a ministra diz, e há falta de médicos, segundo a ministra diz, como é que vai concentrar tudo no Garcia de Orta? E ainda diz que os outros serviços vão se manter à tona. Nós não concordamos. Nós temos três hospitais, nós temos três maternidades, portanto, não se vê qualquer interesse da parte dos utentes de terem que andar a deslocar. Alcochete, que pertence ao Barreiro, fica a A quilómetros do Barreiro. Da Almada fica a 50. Portanto, nós não podemos pensar uma grávida que está em trabalho de parto a deslocar-se para a Almada.

Declarações de Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes do Barreiro. Esteve em análise a entrevista da ministra da Saúde à SIC, na qual Ana Paula Martins defendeu também o regresso da Unidade de Combate à Fraude no SNS. A governante reconhece que não está tudo bem, mas pede mais tempo para resolver os problemas.

E José Sócrates volta a deixar críticas ao Ministério Público e à comunicação social, à entrada para o quarto dia de julgamento da Operação Marquês.

Que é também o terceiro dia consecutivo a prestar declarações em tribunal. Hoje, Sócrates vai continuar a responder às perguntas do procurador Rui Rial, por quem disse ontem ter perdido todo o respeito. À chegada, esta manhã, ao campus de Justiça, o antigo primeiro-ministro repetiu a ideia que tem defendido até aqui: o Ministério Público continua sem apresentar uma única prova para a acusação.

Eu acho que nós nos devemos concentrar no tema do julgamento. Nós, afinal de contas, estamos aqui a discutir e a debater uma acusação gravíssima, que foi feita contra alguém há 12 anos, que o difamou, que pretendeu usar o jornalismo português para criar uma convicção pública. E já vamos no terceiro dia e não há uma prova, um documento, um testemunho.

Críticas de José Sócrates à chegada ao tribunal esta manhã. Os trabalhos decorrem apesar da greve dos procuradores, convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Ontem teve uma adesão a rondar os 90% a nível nacional, mas não afetou o julgamento da Operação Marquês.

E Eduardo Barroso declara o apoio ao candidato Luís Marques Mendes para presidente da República e vai mesmo ser mandatário da candidatura por Lisboa.

A revelação foi feita pelo socialista, em declarações à Rádio Observador. Eduardo Barroso é amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, é sobrinho de Mário Soares e de Maria Barroso. Diz que a cor política não importa nestas eleições, mas sim a competência. Promete vestir a camisola da candidatura de Marques Mendes e elogia também as qualidades do antigo líder do PSD.

Eu quero eleger um político com experiência política, com conhecimentos jurídicos, com conhecimentos de economia, conhecimentos de geopolítica, que tenha bom senso, que seja um moderado e que nos garanta que o regime, não é que a democracia pudesse estar em perigo com outro eleito, mas este garante que, de facto, é o grande defensor e um democrata assumido. E, portanto, a competência que me garante Luís Marques Mendes, nenhum outro candidato me garante.

Declarações de Eduardo Barroso à Rádio Observador. O médico recusa apoiar uma eventual candidatura de Sampaio da Nova e também considera que António José Seguro não tem condições para vencer as eleições presidenciais.

10 horas e nove minutos, Carla, que outras notícias estão a marcar a atualidade antes do Contracorrente?

Volodymyr Zelensky volta a apelar aos aliados para que imponham mais sanções contra a Rússia, isto depois de mais uma noite de ataques contra Kiev, que fizeram pelo menos dois mortos. Numa publicação nas redes sociais, Zelensky fala num agravar do terror russo. Luís Marques Mendes, Pedro Santana Lopes e Américo Aguiar são alguns dos convidados das jornadas parlamentares do PSD e do CDS, que vão acontecer em Évora na próxima semana, segunda e terça-feira. Os três vão fazer discursos durante o decorrer dos trabalhos. E hoje é dia de estreias nos cinemas. E hoje há um novo filme do Super-Homem.

É sempre um clássico, o Super-Homem.

É um clássico. Esta é uma nova versão, é interpretada pelo ator David Corenswet, que é o Super-Homem deste filme. Mas há um outro pormenor interessante para Portugal, porque a modelo Sara Sampaio faz parte do elenco.

É verdade, é uma estreia de Sara Sampaio na representação.

Na representação, e logo num filme de altas ou de grandes bilheteiras. Ela vai interpretar o papel de assistente do vilão, Lex Luthor, e é para ver a partir de hoje.

A fazer de vilã?

Sim.

Amiga do vilão, pelo menos.

Vamos ver.

Foi o Jornal das 10, com edição da Carla Jorge Carvalho.