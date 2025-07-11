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10 horas. Está no ar o Jornal das 10, na Rádio Observador, com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, decorre a esta hora o debate de urgência no Parlamento sobre a venda da TAP. O Chega quer saber quanto vale a empresa e qual a estratégia do governo para a privatização.

O debate foi precisamente pedido pelo Chega. Até agora, o PS defendeu o legado deixado na empresa e o governo repete as críticas ao Executivo. Os trabalhos estão a ser acompanhados pelo jornalista João Gama. João, que argumentos utilizou, já esta manhã, o Executivo para justificar esta operação?

Foi Miguel Pinto Luz quem falou, Carla, pelo governo. Discursou há poucos minutos, defendeu a opção do Executivo de reprivatizar 49,9% da TAP. Lembra que o Estado não pode investir nem mais um euro na companhia aérea e que, por isso, precisa de um parceiro, mas não a qualquer preço.

Eu não sei quem falou em 500 milhões de euros. Eu sei que o Partido Socialista tem um investidor desconhecido que avalia a companhia em 6,4 mil milhões de euros e esse convite está feito, continua feito. Ajudem o país a encontrar esse investidor. E mais, o governo deixou claro que se não entender que estão reunidas as condições necessárias e suficientes, garantindo a bandeira, como o senhor deputado disse, e bem, garantindo a TAP, as rotas, a dimensão estratégica, nós cancelamos, porque não vendemos a TAP ao desbarato. Não vendemos a TAP ao desbarato. Já o dissemos, mantemos o que dissemos.

Respondia assim Miguel Pinto Luz às questões levantadas pelo Chega. Foi André Ventura a abrir o debate, a chamar para si a responsabilidade de liderar a oposição. O Chega quer conhecer o plano do governo para privatizar a TAP e deixa, por isso, várias perguntas ao ministro.

Hoje é o dia de nos explicar como foi feita esta avaliação, se há ou não outras de que o governo dispõe e se os contribuintes podem contar, a breve trecho, em receber verdadeiramente o dinheiro que deixaram na TAP. O país tem muito má experiência de sorvedores de dinheiro público. Sabe bem o que é, no Novo Banco, assim como noutros, colocar dinheiro interminavelmente que nunca mais vem. É hora de pararmos com isto em nome de Portugal.

O PS falou logo a André Ventura para defender o legado dos governos de António Costa, a injeção de 3,2 mil milhões de euros na companhia aérea. Os recados continuaram à esquerda, na voz da deputada Paula Santos, líder do grupo parlamentar do PCP, que diz que o objetivo do governo com esta reprivatização é só um.

Não haja ilusões. Não é de uma privatização parcial que se está a falar, é de uma privatização total realizada por fases. Bem podem vir PS e Chega derramar lágrimas de crocodilo, mas são corresponsáveis, juntamente com a IL, pela privatização da TAP, quando viabilizaram o governo e o seu programa. Por mais que procurem mostrar aqui divergências sobre a entrega da TAP às multinacionais, no fundo, estão de acordo com esta privatização.

As críticas que o PCP divide entre governo, PS e também Chega, num debate, Carla, em que todos os partidos já esgotaram o tempo que têm para falar, sobra apenas o Chega, que é quem caberá também o encerramento deste debate. Também ouvimos a Iniciativa Liberal a lamentar que o governo não vá mais longe na privatização total da TAP. Diz até a Iniciativa Liberal que o governo de Luís Montenegro, neste aspeto, está mais à esquerda do que o governo de António Costa. Já à esquerda, o LIVRE e o Bloco de Esquerda recordam as privatizações que foram realizadas pelos anteriores governos para dizer que foram todas mal sucedidas. É o debate de urgência que foi pedido, Carla Jorge de Carvalho, precisamente pelo partido Chega.

E com os argumentos já aqui bem resumidos pelo João Gama, num debate de urgência sobre a venda da TAP, que está praticamente a terminar nesta altura. De recordar ainda que ontem, numa entrevista à RTP, o ministro das Infraestruturas reforçou que o governo não optou por alienar mais de 50% da empresa, porque assim consegue valorizar a parte que o Estado mantém.

E na análise, a economista Vera Gouveia Barros considera que a venda minoritária da TAP é o pior dos dois mundos. O também economista António Nogueira Leite teme um negócio em saltos.

Estamos aqui a falar de uma alienação de 49,9% do capital da TAP. Esta manhã, no Explicador, Vera Gouveia Barros acusa o governo de querer agradar a gregos e a troianos.

O que nós temos aqui é um plano em que se vai vender, mas não se vai vender. Estas soluções que tentam agradar a gregos e a troianos, parecendo que são soluções de compromisso e muitas vezes fazem sentido noutros contextos, que eu acho que é o que se aplica aqui, acabam por ser, na verdade, o pior de dois mundos. Estamos a fazer uma venda em que, pelas suas condições, pelas limitações que impõe ao comprador, acaba por ser desinteressante.

E por isso Vera Gouveia Barros diz que a venda minoritária da TAP é um fator de desvalorização da empresa. Esta é uma ideia partilhada pelo também economista António Nogueira Leite.

É uma venda que é aquilo que se chama na gíria um beauty contest, que é aquele que traz o projeto que mais agrada ao atual acionista, ao Estado, para o futuro da empresa. O Estado irá estabelecer uma espécie de um acordo estratégico, um acordo entre acionistas, o que for

Para, em conjunto, definir o futuro da empresa. Isso obviamente que limitará aquilo que um novo acionista pode fazer com a empresa e, portanto, é mais uma razão pela qual provavelmente vamos ter uma venda relativamente a desconto.

E por isso António Nogueira Leite considera que deveria avançar-se para um processo de privatização total da TAP. Atira culpas a PS e PSD por não terem sido constantes relativamente à posição sobre a transportadora aérea portuguesa.

Este vai ser o tema do Contracorrente, que vai para o ar já a seguir a este jornal. E a diretora clínica do Hospital de Leiria afirma que houve uma excelente articulação entre INEM e hospital, no caso do bebê que morreu depois de nascer numa ambulância.

O bebê nasceu prematuro, tinha apenas 26 semanas, nasceu numa ambulância dos Bombeiros da Nazaré. Estava a caminho do Hospital de Leiria, morreu pouco depois de dar entrada na urgência de obstetrícia do hospital. O caso foi noticiado pelo Expresso. A diretora clínica do Hospital de Leiria, Catarina Faria, explica como foi feita a articulação entre as várias autoridades envolvidas.

Tudo correu como tinha que correr. A nossa VMER de Leiria foi acionada para o local, fez o parto no local, juntamente com a ACIV e os bombeiros, e procedeu de imediato à reanimação da criança. Entretanto, aqui o CODU avisa a nossa equipa da chegada da grávida e da criança em reanimação. Nesse momento é pedido ao CODU que nos envie uma ambulância diferenciada de Coimbra para fazer o transporte desta criança de 26 semanas, caso sobrevivesse. Infelizmente, aqui, com tentativas de reanimação, não foi possível que a criança sobrevivesse. Mas efetivamente, houve uma excelente articulação CODU, INEM, pré-hospitalar e hospitalar nesta situação.

A diretora clínica do Hospital de Leiria, Catarina Faria, em declarações há pouco aos jornalistas. Também ontem, ao final da tarde, uma mãe deu à luz no próprio carro a caminho do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Hoje há quatro urgências fechadas. É um número que vai subir para seis amanhã e sete no domingo. Mais uma vez, os serviços de ginecologia obstetrícia da Grande Lisboa são os mais afetados.

E é retomado a esta hora o julgamento que opõe Os Anjos à humorista Joana Marques.

Joana Marques e os irmãos Rosado voltam a tribunal por uma paródia feita pela humorista sobre uma interpretação que Os Anjos fizeram do Hino Nacional. A dupla de cantores exige mais de 1 milhão de euros de indenização. Para hoje está prevista a audição da Joana Marques. É uma sessão que está a ser acompanhada pela Nadine Soares. Nadine, Joana Marques não prestou declarações à chegada ao tribunal.

Joana Marques não prestou qualquer declaração. Seguiu acompanhada do marido Daniel, então também humorista, aqui para dentro do Palácio da Justiça, onde deve arrancar agora a esta hora os trabalhos deste julgamento que opõe Os Anjos contra a humorista. Mas minutos antes chegou Tatanka. Recordo que foi pedido a este músico, por parte da defesa dos Anjos, para prestar declarações neste julgamento. Lembro que Tatanka também é um dos júris dos Ídolos, que aparece no vídeo feito por Joana Marques sobre a atuação dos Anjos em que cantavam o Hino Nacional. O músico não entende por que foi chamado, não sabe o motivo pelo qual foi notificado, desvaloriza o vídeo de Joana Marques, acredita que uma carreira tão longa como a dos Anjos não vai ser prejudicada por um vídeo e admite mesmo que não queria estar aqui e chegou a dizê-lo aos irmãos Rosado.

Não foi a Justiça. Foram os Anjos que decidiram convocar-me e eu não sei porquê.

O que falou com os Anjos sobre isso?

Já falei, tentei movê-los para, pelos menos-

Não queria vir aqui?

Não queria, não.

Não quer estar neste papel?

Não, de todo. Como devem imaginar, sou amigo da Joana. Sou amigo da Joana, não sou amigo dos Anjos, mas sou colega, respeito-os muito, respeito uma carreira admirável que eles têm de 25 anos, que não se pode manchar por causa disto. E o que eu gostaria é que isto tivesse tudo sido resolvido.

Esta posição deixada aqui pelo músico Tatanka, que hoje marca presença aqui neste julgamento. Depois, chegou Joana Marques, que como dizia, não prestou declarações aos jornalistas e depois, por fim, chegaram Os Anjos. Sérgio Rosado diz apenas que confia na Justiça e remeteu as declarações pra advogada Liliana Rosa Oliveira, que não concorda com a decisão da juíza de deixar Joana Marques prestar declarações esta manhã.

Mas sim, um fundamento válido, porque as regras do processo cível têm regras. E as regras é de que quem presta declarações não deverá ouvir a prova produzida. Portanto, não deveria. Por quê? Porque senão o seu depoimento não vai ser totalmente espontâneo.

Que é esta posição deixada pela advogada dos irmãos Rosado. Relembro que Os Anjos já apresentaram a sua defesa e as testemunhas, e a parte de Joana Marques ouviu este rol de pessoas que passou aqui pelo julgamento, esta posição deixada pela advogada. O outro irmão, Nelson Rosado, outro membro da banda Anjos, também falou, diz apenas que é preciso esperar para ouvir o que a humorista Joana Marques tem a dizer e deixou algumas palavras a Tatanka, o músico que pediram para estar aqui hoje presente, esse mesmo músico que diz estar confortável. Sérgio Rosado deixou uma mensagem ao músico Tatanka.

Vamos ao dia. É aberto a todos os meios? É um excelente cantor, um artista que nós gostamos muito também. Aliás, já o conhecemos há muitos anos e ele também nos conhece a nós. Portanto, há um respeito.

Acha que vai ser essencial o que ele vai dizer?

Vamos ver. Obrigado. Até já.

Ora, todas as chegadas feitas, arrancam os trabalhos aqui no Palácio da Justiça. É a quarta sessão deste julgamento em que os limites do humor vão ser discutidos. Anjos, a Joana Marques e Tatanka marcam presença esta manhã no Palácio da Justiça, um julgamento que vamos continuar a acompanhar.

E contamos contigo, Nadine Soares, aí no Palácio de Justiça, bem na rota dos aviões, para que nos comeces a dar conta do que vai acontecer nesta sessão do julgamento dos Anjos contra Joana Marques.

E Carla, já a seguir o Contracorrente sobre a privatização da TAP, mas primeiro outras notícias que estão a marcar a atualidade.

E começamos com uma operação conjunta da GNR e da Guarda Civil de Espanha contra o tráfico de droga. Foram detidas 49 pessoas, 32 em Portugal. Foram apreendidas também 18 lanchas utilizadas para o tráfico. Em comunicado, a GNR descreve que realizou uma operação em oito distritos de Portugal continental e no sul de Espanha. Em causa, vários grupos de suspeitos que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes. Na operação, foram ainda apreendidas sete toneladas de haxixe e 650 quilos de cocaína, também dinheiro vivo, armas e veículos. Os ataques russos à Ucrânia desta madrugada fizeram pelo menos um morto e 10 feridos na cidade de Kharkiv. Além de uma zona residencial, os drones atingiram também uma maternidade. Também esta madrugada, a Rússia diz ter abatido mais de 150 drones de uma ofensiva ucraniana. Uma pessoa terá morrido. Um ataque da Ucrânia que terá atingido várias fábricas relacionadas com a indústria russa de defesa.

Carla Jorge Carvalho e o Jornal das 10.