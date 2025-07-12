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Atualizamos as notícias na Rádio Observador, Jornal das 10 com José Rafael Lopes. O Presidente da República considera que as condições do governo para privatizar a TAP salvaguardam a posição do Estado na empresa.

Condições como a venda de 49,9% da empresa e a manutenção do hub em Lisboa, a partir de São Tomé e Príncipe. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que esta não é a primeira vez que a TAP é privatizada.

É uma solução, primeiro, que salvaguarda a posição dos trabalhadores. Segundo, que salvaguarda a prevalência de Portugal e do Estado português, porque é minoritária a parte estrangeira, seja de um ou de dois candidatos, ou três, os que forem. Depois, porque há certamente uma preocupação de encontrar uma solução que seja rápida, mas também muito respeitadora de procedimentos.

Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu também que foi previamente informado pelo primeiro-ministro sobre o processo e diz que é preciso esperar para ver se o Estado recupera o dinheiro que investiu na companhia aérea. O presidente da República, que está em São Tomé e Príncipe para celebrar os 50 anos da independência do país, esta madrugada juntou-se às celebrações ao lado do presidente do país, Carlos Vila Nova, que descreveu Marcelo Rebelo de Sousa como um amigo pessoal de São Tomé e Príncipe. As comemorações continuam esta manhã.

E ontem o Parlamento aprovou as alterações à Lei de Estrangeiros, com votos contra de toda a esquerda. José Luís Carneiro diz que o governo está a cair nas mãos da extrema-direita.

A lei da imigração vai passar a ser a mais rígida e a votação final está marcada para a próxima quarta-feira, em plenário. Tem a aprovação garantida com o apoio do Chega. Ontem, ao final da tarde, em Leiria, o secretário-geral do PS condenou as alterações concertadas à direita.

Afinal, aterraram onde não deviam aterrar, que foi nas mãos da extrema-direita. Uma das opções que está a fazer, que é muito grave do nosso ponto de vista, tem a ver com a forma como pretende tratar os cidadãos oriundos dos países de língua portuguesa. Há uma relação histórica, cultural, com a qual nós assumimos estabelecer, desde 1976, uma relação de caráter privilegiado, e o tratamento que está a ser dado aos cidadãos da CPLP quebra valores históricos da nossa política externa e quebra mesmo princípios de reciprocidade na relação entre os países de língua portuguesa.

As críticas do secretário-geral do PS, que adiantou ainda que o partido vai pedir para ouvir com caráter de urgência o chefe de Estado-Maior da Força Aérea na Assembleia da República, a propósito das dificuldades do transporte de emergência médica.

No Brasil, o presidente Lula da Silva promete responder às tarifas econômicas que foram anunciadas por Donald Trump.

O chefe de Estado brasileiro pretende responder na mesma moeda a Donald Trump, isto depois do presidente dos Estados Unidos ter anunciado que vai impor 50% de tarifa aos produtos brasileiros. Donald Trump criticou ainda a postura brasileira e voltou a mostrar-se a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está acusado de tentativa de golpe. Chegou mesmo a enviar uma carta, Donald Trump ao governo brasileiro, que foi devolvida com acusações de mentiras. Para analisar este tema, junta-se a nós em direto o João Gabriel Lima, é jornalista brasileiro. João Gabriel Lima, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Bom dia. Como é que está a ser acompanhada esta guerra de tarifas no Brasil e como foi recebida a decisão de Lula da Silva de enfrentar Donald Trump?

Bom dia, José Rafael, obrigado pelo convite. A carta do Donald Trump teve um efeito muito forte na política brasileira e de acordo com as primeiras medições, pesquisas e redes sociais, ela gerou uma onda favorável ao presidente Lula da Silva. Ele ontem desfilou com o boné "O Brasil é dos brasileiros". É interessante olhar o contexto. O Lula da Silva vinha perdendo popularidade, porque o Brasil está em crise fiscal, o juro está alto, a inflação está alta, principalmente os preços de alimentos estão subindo. A inflação no Brasil, anualizada, está em 5,3%. Na Europa é mais ou menos 2%. Então o Lula vinha perdendo popularidade e agora ele ganhou um discurso de defesa da soberania nacional. Eu acho que o que a gente pode depreender disso é que toda a carta do Trump caiu muito mal na opinião pública brasileira. Editoriais dos jornais de direita e esquerda criticaram duramente o Trump. E analisando objetivamente, a carta que o Trump enviou ao Brasil é inédita, num certo sentido, e é bastante ultrajante. Ela é inédita porque é a primeira vez, até onde se sabe, que o Trump aplica tarifas para defender um aliado, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. E ultrajante porque ela reivindica uma interferência do Executivo no Legislativo, como se o Lula mandasse na Justiça, que é algo que só ocorre numa república de bananas, como se diz na gíria. E até para os nossos ouvintes em Portugal entenderem bem. A gente pode fazer um paralelo, José Sócrates está sendo julgado aqui na Operação Marquês. Vamos imaginar que o Trump fizesse uma carta ao Montenegro, ao primeiro-ministro Luís Montenegro, dizendo que o José Sócrates é amigo dele e ele deveria suspender o julgamento do José Sócrates. O Luís Montenegro, obviamente, iria rir e ia dizer que ele não tem nada a ver com isso, porque é uma questão da Justiça e a Justiça em Portugal é independente. Mas obviamente os portugueses se sentiriam ofendidos em o presidente dos Estados Unidos achar que em Portugal o Executivo se mistura com a Justiça. E é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve dentro de uma investigação policial Houve uma grande investigação policial no Brasil que apontou pra uma tentativa de golpe de Estado. Algumas pessoas já foram presas, inclusive o Ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, Braga Netto, e há algumas provas do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe. O que acontece nesse momento? Essas provas são encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que analisou as provas, achou que eram pertinentes e encaminhou pro Supremo Tribunal Federal, porque o suposto crime, se houve, foi durante a Presidência da República, então o ex-presidente Jair Bolsonaro seria julgado no Supremo, e está havendo um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como está tendo um julgamento do José Sócrates. O ex-presidente Jair Bolsonaro já compareceu, pediu desculpas por algumas coisas, deu a versão dele dos fatos, e isso é absolutamente normal numa democracia, que você tenha um julgamento. O próprio presidente Lula foi julgado e condenado uma vez.

João Gabriel Lima, queria também olhar para os impactos que sentirá o Brasil com esta guerra de tarifas e que alternativas há para manter as relações econômicas e peço-lhe aqui alguma síntese também na sua análise.

O impacto é muito claro. Há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que fala que essas tarifas, se aplicadas, vão ceifar, vão acabar com 110 mil empregos no Brasil. A maior parte nas áreas de agronegócio, que o Brasil exporta muito pros Estados Unidos, inclusive indústria, máquinas do agronegócio, pra área também de exportação de aço e de aviões, aeronaves. O Brasil é exportador de aeronaves. Isso afeta muito a economia de um estado específico do Brasil, que é o estado de São Paulo, porque o Brasil exporta pros Estados Unidos, em geral, bens industrializados, ao contrário da China, onde o Brasil exporta principalmente commodities. Então o impacto seria muito grande. É muito importante que o Brasil, a diplomacia brasileira negocie pra que essas tarifas não sejam aplicadas. E o presidente Lula reuniu vários empresários dessa área pra tentar fazer essa negociação. Esse é o momento agora, quer dizer, é um momento de diplomacia. Escalar a crise, provavelmente seria complicado. Agora, o que o ex-presidente Lula não pode fazer é interferir na Justiça brasileira.

Fica bem clara essa posição. Muito obrigado, João Gabriel Lima, jornalista brasileiro, a analisar também aqui as tarifas anunciadas por Donald Trump ao Brasil e a forma como foram recebidas na imprensa brasileira e na sociedade brasileira.

E nós ficamos por aqui no Jornal das 10. Às 10h30 temos nova ronda pelas notícias que estão a marcar a atualidade.