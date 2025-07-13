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Jornal das 10, na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. Donald Trump defende as tarifas anunciadas ontem à União Europeia. O presidente dos Estados Unidos diz que os norte-americanos vão sair a ganhar.

Em entrevista à Fox News, Donald Trump assegura que os Estados Unidos vão ganhar uma enorme quantidade de dinheiro com a guerra comercial. Ontem foi o próprio líder norte-americano a anunciar a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir de 1 de agosto. Diz Donald Trump que é um privilégio para os restantes países poderem negociar com os Estados Unidos.

"Alguns países ficam muito chateados, porque têm tirado vantagem de nós durante 30 ou 40 anos e eu tive que parar. No momento, nós temos a economia mais forte da história do nosso país. E isto vai melhorar. Eu prevejo que isto vai melhorar. O dinheiro vai chegar e as tarifas vão chegar, em centenas de milhares de bilhões de dólares estão vindo."

Palavras de Donald Trump, em entrevista à Fox News, depois de serem anunciadas taxas à União Europeia e também ao México.

As exportações portuguesas para os Estados Unidos, que têm vindo a aumentar, e os norte-americanos são já o quarto maior cliente, atrás da Espanha, França e da Alemanha.

Em 2024, Portugal exportou mais de 5 mil milhões de euros para os Estados Unidos, com destaque para as vendas de produtos farmacêuticos e combustíveis minerais. Já a União Europeia exportou mais de 530 mil milhões de euros para os Estados Unidos no ano passado. Os líderes europeus defendem, por isso, negociações com os Estados Unidos sobre a questão das tarifas. Emmanuel Macron avisa, no entanto, que a Comissão precisa preparar uma resposta às tarifas norte-americanas. Berlim quer negociar de forma pragmática com Washington. Ursula von der Leyen já garantiu que vai colocar os interesses europeus em primeiro lugar e admite medidas proporcionais e em resposta. António Costa, o presidente do Conselho Europeu, assegura que a União Europeia está unida.

E ontem, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar surpreendido com o anúncio das tarifas norte-americanas.

Uma vez que as negociações com a União Europeia ainda estão a decorrer, o presidente da República assegura que, em relação à guerra comercial, Portugal está completamente alinhado com o Bloco dos 27.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não escondo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Também Paulo Rangel não exclui nenhuma opção na resposta às tarifas e assegura o ministro dos Negócios Estrangeiros que Portugal está ao lado da União Europeia.

E Luís Marques Mendes diz que as empresas portuguesas podem ser obrigadas a escolher outro parceiro comercial, que não os Estados Unidos da América.

Parceiros como a América do Sul, o conselheiro de Estado e candidato às eleições presidenciais, apoiado pelo PSD, aconselha o governo de Luís Montenegro a explorar o acordo entre Mercosul e a União Europeia.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Marques Mendes aos jornalistas de visita a Mafra. Para o candidato à Presidência da República, a procura de mercados alternativos deve acontecer quanto mais cedo, melhor.

Tudo em aberto na corrida eleitoral do Porto, o PS acena com um acordo pós-eleitoral a Filipe Araújo e Pedro Duarte mantém a porta aberta, mas o independente não desiste.

A última sondagem veio dar a vitória, ainda que por margem curta, a Manuel Pizarro, na Invicta. À direita, admite-se que a sondagem divulgada pelo Expresso preocupa, mas do lado de Filipe Araújo, garante-se que não há margem para recuar. Já Pedro Duarte deixa em aberto o entendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia e reduzir a distância para Manuel Pizarro. Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para testar e estudar uma solução de compromisso.

Já o Partido Socialista considera até natural um acordo pós-eleitoral com Filipe Araújo.

Os socialistas fazem as contas à maioria que podem obter ao lado do independente, até porque a restante esquerda está em risco de não conseguir eleger vereadores no Porto. Ao Observador, fonte próxima do PS elogia a lista de independentes apresentada por Araújo e diz que um acordo pós-eleitoral seria uma solução natural, com quase todas as principais forças de direitas juntas numa candidatura, PSD, CDS e IL, e ainda assim, sem conseguirem a vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes na vitória, mesmo que sem maioria.

Este é um artigo que pode ler no site do Observador, assinado pelos jornalistas Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha. E precisamente Pedro Duarte, candidato à Câmara Municipal do Porto, dá hoje uma entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF. O candidato social-democrata recusa um acordo pós-eleitoral com o CHEGA

E diz até que prefere negociar com Manuel Pizarro do que negociar com Felipe Araújo. O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares descreve a candidatura independente como uma bengala que tenta ajudar o PS, retirando votos aos sociais-democratas. Questionado sobre possíveis entendimentos pós-eleitorais, Pedro Duarte diz que prefere o original à cópia e que, por isso, mais depressa negociaria com o PS do que com a candidatura de Felipe Araújo. Reconhece ainda Pedro Duarte que seria difícil conseguir um entendimento minimamente abrangente com o Chega.

Na atualidade internacional, Israel tentou assassinar o presidente do Irão num ataque aéreo no mês passado. O chefe de Estado não morreu, mas ficou ferido.

É uma informação revelada hoje numa reportagem da agência iraniana Fars, que é controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Ao que indica a agência de notícias, os ataques israelitas de 16 de junho tinham como alvo o Conselho de Segurança Nacional do Irão, com o objetivo de assassinar o chefe de Estado iraniano, que estava presente no local para atender a uma reunião. O presidente do Irão acabou por sobreviver, mas ficou ferido numa perna.

E Zé, esta é uma informação revelada numa manhã de novos ataques israelitas à Faixa de Gaza. Há registro de, pelo menos, 27 mortos.

De acordo com a Organização de Primeiros Socorros da Faixa de Gaza, os ataques desta manhã já fizeram 27 mortos em vários pontos do enclave. Ao que avança a agência de notícias France Presse, os bombardeamentos israelitas atingiram vários campos de deslocados. Num deles morreram 10 pessoas junto a um ponto de distribuição de água potável.

Na Catalunha, duas pessoas foram dadas como desaparecidas depois das chuvas torrenciais inundarem a região.

A circulação ferroviária chegou a estar interrompida durante várias horas. As pessoas foram dadas como desaparecidas ontem à noite, na cidade de Cubelles, a 50 km de Barcelona. Os bombeiros espanhóis no local acreditam que podem ter sido arrastadas pelas cheias no rio Foix. O nordeste de Espanha foi atingido ontem à tarde por chuva torrencial. Na Catalunha, as autoridades emitiram alerta vermelho e enviaram mesmo mensagens telefônicas de aviso aos habitantes. A chuva torrencial provocou inundações, nomeadamente no hospital de Barcelona, que teve de recusar a admissão de novos doentes após um corte de eletricidade.

10 horas, 8 minutos. A seguir temos Encontros com a Beleza na Rádio Observador, mas antes há outras notícias a também marcar esta manhã de domingo.

A Coreia do Norte promete apoio incondicional à Rússia na guerra com a Ucrânia. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, garantiu esse apoio e fala numa vitória certa por parte de Moscovo. São declarações na agência estatal de notícias da Coreia do Norte. Surgem depois do chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, ter visitado a Coreia do Norte. A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal suspeito da Operação Nexus no aeroporto de Lisboa. É uma informação apurada pelo Observador. A PJ deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na operação. Esta operação envolve crimes de corrupção passiva, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem e ainda falsificação de documentos e abuso de poder. A GNR apreendeu mais de 10 tuk-tuks em Lisboa e Sintra com matrículas e documentos falsos. Esta ação decorreu após uma investigação que começou há mais de um ano. Este processo vai agora ser remetido para o Tribunal Judicial de Sintra. E no desporto, Paris Saint-Germain e Chelsea medem forças hoje nos Estados Unidos. É a final do Campeonato do Mundo de Clubes. A equipe francesa pode carimbar uma época perfeita. Os franceses, com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, venceram todas as provas nacionais em França, venceram a Liga dos Campeões e podem agora acrescentar o Campeonato do Mundo de Clubes. Já o clube londrino de Pedro Neto e Dário Essugo, vencedores do anterior formato da competição, foi o carrasco do Benfica neste Campeonato do Mundo de Clubes. O PSG e Chelsea é um jogo marcado para às 20h. São 15h nos Estados Unidos, quando começa esta final do Campeonato do Mundo de Clubes. E para fechar, João, ontem despedimos de mais uma edição do Ótimos a Live e os Muse decidiram fazer um momento de homenagem ao Diogo Jota.

É verdade. Queres nos contar, fazer um retrato de como foi?

É muito simples. O guitarrista, que tem o nome bastante complicado, Christopher Wolstenhome.

É difícil dizer.

É muito complicado, mas Christopher Wolstenhome, o guitarrista, durante todo o concerto dos Muse, utilizou a camisola da seleção nacional portuguesa, com o nome e o número do jogador, ou seja, Diogo Jota 20, mas a banda britânica não ficou por aqui.

Vamos ouvir. E o que estamos a ouvir, Zé?

Este é o início de uma música dos Muse, chama-se "Nights of Sidonia", que arranca com esta harmônica bastante poderosa. Toda esta melodia da música foi dedicada ao Diogo Jota, um momento bastante intenso entre a melodia da harmônica e o público. As imagens não as podemos trazer na rádio, trazemos apenas esta questão da harmônica, que é um som bastante forte, e a homenagem dos Muse, que ontem encerraram o Nós a Live com uma homenagem ao Diogo Jota.

E é assim que também fechamos este jornal das 10. Esta é a edição do José Rafael Lopes com os Muse aqui na Rádio Observador.