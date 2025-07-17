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Jornal das 10. Está no ar o Jornal das 10, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, começamos com uma antevisão do debate do Estado da Nação. PSD e CHEGA culpam o PS pelos principais problemas do país. Já os socialistas consideram que Portugal está pior desde que o Governo da AD assumiu funções.

Foi o tema do Explicador desta manhã. O debate do Estado da Nação deve ficar marcado, naturalmente, pelos principais problemas do país. A saúde é um deles. O deputado do PSD, Pedro Alves, reconhece uma situação difícil, mas diz também que o governo está legitimado a resolver os problemas das pessoas.

A saúde é um problema que o governo não ignora e que o PSD também não quer esconder, pelo contrário. Estar aqui hoje para discutir propostas, fazer diagnósticos, até parece que não saímos de eleições há tão pouco tempo e os portugueses não sabem o que o Partido Socialista defende, o que o Partido Socialista nos deixou e por que essa maioria saiu reforçada por parte do governo. É que já tiveram a possibilidade de experimentar 11 meses de governo e a verdade é que os portugueses validaram a ação do governo, as políticas do governo e as propostas que tem vindo a apresentar.

O social-democrata Pedro Alves atribui culpas ao PS pelo estado do país. Um argumento igualmente utilizado por Rodrigo Tacha, deputado do CHEGA.

As responsabilidades do estado a que chegou o país não são nem do CHEGA e, verdade seja dita, não são do Partido Social-Democrata, é do Partido Socialista. Um partido imobilista, que não fez absolutamente nada em oito anos. E, portanto, é natural que agora quem suceda ao Partido Socialista, neste momento é o Partido Social-Democrata, isto eu creio que nas próximas eleições será o CHEGA, como se costuma dizer, é que tem que aguentar o problema.

Já o deputado Miguel Costa Matos enumera os setores que, na ótica do Partido Socialista, estão pior desde que a AD governa e que Luís Montenegro é primeiro-ministro.

Eu ouvi-o num politiquês dizer que o governo está a resolver o problema das pessoas, mas a verdade é que quando olhamos para o INEM, as coisas estão pior. Olhamos para a habitação, as coisas estão pior. Olhamos para os hospitais, as coisas estão pior. Olhamos para os centros de saúde, as coisas estão pior. Na escola, nós nem conseguimos saber o número de alunos sem professor. E de facto, os números que nós temos vindo de outras fontes para além do governo, apontam que também esse problema não está particularmente melhor. Temos um corte nos orçamentos da ciência. Olhe, o número dos despedimentos está em máximos desde o tempo da Troika.

Miguel Costa Matos, do PS, que esteve a debater aqui esta manhã com o social-democrata Pedro Alves e com o deputado do CHEGA, Rodrigo Tacha. O debate sobre o Estado da Nação no Parlamento, esse está marcado para as 15h.

E pelo que se percebe pelo tom, a educação deverá ser um dos temas abordados no debate esta tarde.

Até porque surge um dia depois dos atrasos na divulgação dos resultados dos exames nacionais do nono ano. Está agora em direto ao telefone deste Jornal das 10, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes. Muito bom dia e obrigada por se juntar a nós. Pergunta muito aberta, logo aqui de início, como é que avalia o estado da educação em Portugal, sabendo que o senhor tem lamentado muito a falta de dados que existe sobre o setor da educação?

Com certeza. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós, no Conselho Nacional de Educação, temos, como imagina, acompanhado as políticas públicas da educação desde sempre, é uma das funções do Conselho e falando de uma forma muito geral, há algo que eu penso que é sempre importante referir e sublinhar. A sociedade portuguesa, os partidos, a vida democrática, as políticas públicas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social-Democrata e de outros partidos que participaram nos diferentes governos, contribuíram de forma decisiva para que Portugal hoje seja um país com uma educação que é incomparável com aquilo que se passava, nem é preciso recuar 50 anos, 30 anos. Isto é importante dizer-se, porque repare, são instituições credíveis, nacionais e internacionais, que o reconhecem. Portanto, eu não vou agora massacrar os ouvintes com dados e estatísticas sobre o assunto, mas esse é um ponto de partida. Naturalmente que nós temos, e o Conselho Nacional de Educação tem vindo a sublinhar, um conjunto de desafios que são muito diversificados e que exigem das políticas públicas, seja qual for o governo que está a governar, exige uma assertividade e uma coragem até, para as levar para frente. Porque repare, nós temos hoje um sistema que está numa fase, eu diria, de transição, e acredito nisto. Quer dizer, nós estamos numa fase de transição para poder colocar o sistema educativo português num outro patamar de qualidade, e este é um grande desígnio.

O que é preciso para a transição, caminhar para um ensino com mais qualidade. Para isso, nós temos apontado aqui algumas dificuldades, nomeadamente a falta de professores.

Exatamente. Essa é naturalmente uma questão que é preocupante, que tem gravidade, mas eu estou convencido e temos dados já que nos indicam, que há pessoas mais interessadas em ingressar em cursos de formação de professores e há medidas que o governo tem vindo a tomar que podem contribuir para que esse problema seja resolvido Não é resolvido de hoje para amanhã, certamente, porque nós temos também aí um problema que referiu inicialmente. O país precisa, e essa é uma questão a enfrentar, e o Conselho Nacional de Educação tem até uma recomendação nesse âmbito, que é a questão da falta de dados.

Sim, exatamente.

Nós, de facto, temos um problema de falta de informação e com isso, qualquer ministro, qualquer governo terá sempre dificuldade em tomar as medidas mais adequadas, porque não conhece rigorosamente a situação.

O atual ministro tem assumido muito essa dificuldade. Domingos Fernandes, conseguimos fazer um balanço do que foi esta experiência, este primeiro ano de exames digitais? Houve dificuldades técnicas que não sabemos exatamente o que foram. Parece-lhe que é um caminho que Portugal deve continuar a insistir, a fazer?

Bom, eu penso que é uma situação que se verifica já em muitos países, tem um conjunto de vantagens significativas. E a experiência em Portugal, eu conheço mal os detalhes, tenho ouvido. Enfim, o que sei, para já, porque ainda é um pouco cedo para se fazer uma análise profunda, mas aquilo que parece é que, de modo geral, quer dizer, ouvindo os diretores de agrupamentos e os professores, houve uma aplicação, uma administração das provas que se pode considerar genericamente positiva. Houve, de facto, também algumas situações que têm de ser analisadas e a mim impressionou-me um pouco, mas enfim, isso vai ser com certeza clarificado, o facto do atraso da divulgação das provas finais, dos resultados das provas finais no nono ano. Penso que o próprio Ministério da Educação está a tomar medidas para perceber exatamente o que é que se passou. Portanto, eu penso que é um processo que vai fazendo o seu caminho e não me parece que tenhamos razões para dizer que houve qualquer espécie de cataclismo, muito longe disso. Quer dizer, eu em geral, por aquilo que sei, e enfim, ainda não sei tudo, não sabemos tudo, vamos com certeza aprofundar, mas por aquilo que parece, as coisas estão muito mais do lado positivo do que do lado negativo.

Domingos Fernandes, muito obrigada por ter estado em direto neste jornal. É presidente do Conselho Nacional de Educação. Um bom dia também para si. Estamos a olhar ao longo do dia para as áreas críticas do país, em antevisão do debate do Estado da Nação. Já abordámos esta manhã saúde, habitação, segurança.

E o debate começa às três da tarde, pode ser acompanhado em direto aqui na Rádio Observador. PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN vão avançar com uma coligação em Loures nas próximas eleições autárquicas.

Para fazer frente à coligação de direita entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal, liderada por Carlos Moedas. Alexandra Leitão vai estar nesta frente de esquerda. O acordo está fechado, falta ser ratificado pelas estruturas concelhias dos quatro partidos. É algo que deve acontecer ainda hoje, Miguel Gato.

Isso caso seja aprovado pelos quatro partidos, e este é o cenário mais provável nesta altura, o acordo deve ser assinado e oficializado já amanhã, isto segundo avança o semanário Expresso. O compromisso entre PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN abrange as listas de candidatura para todos os órgãos em Lisboa, presidência da Câmara, Assembleia Municipal e também as 24 assembleias de freguesia que compõem o município. De acordo com o jornal Público, na lista para a presidência da Câmara, é expectável que o PS aponte os quatro primeiros lugares e que o Livre mantenha o quinto, à semelhança do que aconteceu nas últimas eleições autárquicas. O partido de Rui Tavares está à frente do Bloco de Esquerda na lista de vereadores elegíveis, que aparece o partido de Mariana Mortágua no sexto lugar. E em caso de vitória desta aliança à esquerda em Lisboa, o Livre pode conseguir eleger dois vereadores e só com um grande resultado é que o PAN é eleito, uma vez que está no oitavo lugar.

Quem fica de fora desta frente, Miguel, é a CDU.

Os comunistas há muito que afastavam essa hipótese de integrar esta coligação de esquerda liderada por Alexandra Leitão, por considerarem que o PS não é alternativa às políticas de direita. A CDU avança sozinha com o vereador João Ferreira como cabeça de lista e também fora desta coligação fica o movimento Cidadãos por Lisboa, que faz acordos com o Partido Socialista na autarquia desde 2009.

Miguel Gato, com as coligações para as autárquicas em Lisboa, dia 12 de outubro. Ontem, Carlos Moedas apresentou oficialmente a recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, contou com a presença do primeiro-ministro e já com esta coligação de esquerda à vista, o autarca afirmou, no discurso oficial, ser um porto de abrigo para todos os socialistas moderados que não se reveem em radicalismos.

E o presidente da Câmara de Loures garante que nenhuma família do bairro do Talude ficou sem resposta depois das demolições desta semana.

Ricardo Leão afirma que os moradores foram avisados previamente das demolições. Fala numa situação inaceitável. Alerta que estas construções ilegais são perigosas para as famílias. O presidente da Câmara de Loures reagiu de viva voz à polêmica, através de um vídeo divulgado nas redes sociais. O socialista lembra que a autarquia está apenas a começar um trabalho começado há vários anos e, por isso, garante que as demolições vão continuar no Conselho.

Esta não foi a primeira intervenção, nem será a última. Já demolimos desde o início deste mandato cerca de 250 construções idênticas, porque monitorizamos o território e somos intransigentes nesta matéria. E temos um único objetivo: defender a segurança das pessoas, garantir condições mínimas de dignidade humana. E em todos os casos, o princípio é claro: não permitimos que se viva em condições desumanas, ilegais e perigosas.

E não permitimos, no concelho de Loures, a construção de barracas, não por falta de empatia, mas porque é a única forma de garantir a segurança e justiça para todos.

O presidente da Câmara de Loures, que tem sido alvo de críticas até dentro do próprio PS. O autarca não responde diretamente, diz que não quer alimentar discursos políticos, pede ajuda ao governo. Lembra que este não é um problema só de Loures. O movimento Porta a Porta já veio criticar estas declarações em comunicado. Este movimento acusa Ricardo Leão de não ter ido ao terreno e alerta que a situação das famílias só piorou com as demolições.

Dez horas e 14 minutos, Carla, antes do Contracorrente, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O incêndio em Sabrosa, Vila Real, acaba de entrar em fase de resolução. A Proteção Civil já tinha dado conta esta manhã que estava quase dominado. As chamas não ameaçam populações. No terreno continuam quase 300 operacionais, apoiados por 80 viaturas e um meio aéreo. O objetivo agora é evitar reacendimentos. Hoje mais de 60 concelhos de oito distritos estão em perigo máximo de incêndio, isto de acordo com o IPMA. Pelo menos cinco pessoas morreram e 48 ficaram feridas nas últimas 24 horas, consequência de ataques russos na Ucrânia. É o que indicam os dados das autoridades de Kiev. Houve ataques a regiões como Kherson e Dnipro. A Rússia dá conta do lançamento de drones também contra várias zonas russas esta madrugada. E João Miguel, tens todo ar que gostas desta banda.

E acertaste, porque gosto mesmo. São os James.

Eu também gosto mesmo e eles também gostam muito de Portugal, também vivemos nisso.

E eu já dancei com este senhor, sabias?

Já?

Num festival.

Ele é casado com uma portuguesa.

Isso não sei, mas calhou eu sair do palco e dançamos ali por breves minutos.

Estiveram a dançar.

Foi giro. Conta, conta.

Eles vêm a Portugal em Penamacor e com entrada gratuita.

Muito bem. Quando é que é esse concerto em Penamacor, terra da Beira Baixa?

Dá para marcar. Dois de agosto, na Feira Terras do Lince. Atuam às 11 da noite. Esta feira tem outras bandas no cartaz. A feira começa a 31 de julho, acaba a 3 de agosto. Os Gipsy Kings também podiam ser uma oportunidade, mas achei que tens mais cara de James.

E acertaste. Eternas estas palavras, James, e este Sometimes de 1993, no fecho do Jornal das 10.