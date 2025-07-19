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São 10 horas. Atualizamos as notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes. Está marcada para esta hora a convenção da Iniciativa Liberal, em que Mariana Leitão vai ser eleita como a nova líder do partido.

Prevê-se que Mariana Leitão discurse no arranque dos trabalhos para a apresentação da candidatura. A moção "A Liberdade que nos Une" é a única a ir a votos este fim de semana. A deputada, que se retirou da corrida presidencial, vai, por isso, suceder a Rui Rocha. Vamos em direto até Alcobaça, onde vamos ter, durante toda a manhã, um olhar atento sobre o que se passa nesta convenção da Iniciativa Liberal. Estamos em especial, na rádio, em vídeo também, dá para ver e ouvir, escutar e acompanhar todos os momentos desta convenção da Iniciativa Liberal. E vamos já para uma primeira ligação em direto até Alcobaça, onde estão os jornalistas João Campos e também o João Gama. João Gama, começo por ti, há um ligeiro atraso no arranque da convenção.

Os trabalhos deviam ter começado, José, às 9h30, mas é um atraso de pelo menos meia hora. A sala está agora bem mais composta no Pavilhão Panorama de Alcobaça, mas a verdade é que Mariana Leitão ainda não chegou ao edifício e já vamos falar com o João Costa Campos para nos dar conta disso mesmo. E digo que tem um breve atraso, até porque às 10h30 estava planeado o anúncio e a apresentação da moção que candidata Mariana Leitão à liderança do partido, a moção de estratégia global, "A Liberdade que nos Une", é exatamente como disseste, Mariana Leitão é a única candidata a suceder Rui Rocha na liderança da Iniciativa Liberal. Este discurso está apontado para às 10h30, mais atraso, menos atraso. Depois, ainda durante esta convenção, que vai acontecer em tempo recorde, em apenas 12 horas, preveem os liberais. Temos das 11h00 às 13h00, um período de intervenção de membros. Há uma pausa para almoço, as intervenções dos membros continuam mais tarde. Temos a abertura do período de votação para a eleição da Comissão Executiva, já sabemos, encabeçada por Mariana Leitão. As moções setoriais são 19 e é aqui que podemos ouvir a oposição interna do partido, que não apresenta candidato à liderança da IL, mas é a partir das 15h30 até às 19h00, que vão ser apresentadas, discutidas e também votadas as várias moções setoriais. O dia só acaba, está previsto, às 20h30, com o discurso de encerramento da presidente da Iniciativa Liberal, que será, já sabemos, Mariana Leitão. Mariana Leitão candidata-se ao cargo, à sucessão de Rui Rocha, tem uma moção de estratégia global que tem alguns pontos essenciais. Mariana Leitão descreve esta candidatura à liderança da IL como um apelo ao ADN liberal, escreve na moção, um reencontro com aquilo que fez nascer o partido e elenca irreverência com propósito, liberdade com responsabilidade e frontalidade. Na mensagem, ambiciona Mariana Leitão, uma IL que não tenha medo de incomodar e que recuse ser só mais um partido na Assembleia da República. É assim que Mariana Leitão justifica os objetivos que tem para a liderança da Iniciativa Liberal. Isto numa altura, José, em que os trabalhos estão mesmo ainda um pouco atrasados. A sala já vai ficando mais composta, mas, por exemplo, a mesa no palco principal desta convenção, aqui no Pavilhão de Alcobaça, está praticamente ainda vazia. Metade das cadeiras estão preenchidas. São esperados mil membros da Iniciativa Liberal para comparecer nesta reunião magna do partido, que já sabemos, só acaba logo à noite. Resta saber horas e dado este atraso inicial, as horas podem sempre alterar, nem que seja um pouco. Vamos ficar para esperar, José, para ver o que é que Mariana Leitão dirá, não só no discurso de apresentação da sua candidatura, mas também aos jornalistas à entrada. A informação que temos, através do João Costa Campos, o repórter que temos no exterior, é que Mariana Leitão ainda não está no edifício.

Mariana Leitão ainda não chegou à convenção liberal. Ela que vai discursar ainda esta hora, pelo menos é o que está previsto nesta convenção da Iniciativa Liberal. João Gama, em direto de Alcobaça. Ele e o João Costa Campos fazem parte da equipa do Observador, que está a acompanhar esta convenção da Iniciativa Liberal. Mantemos via aberta para este encontro. Vamos acompanhar o discurso de Mariana Leitão, que vai suceder a Rui Rocha na liderança do partido. É para acompanhar em áudio e em vídeo. Tudo o que há para contar na convenção da Iniciativa Liberal é para ouvir e ver neste especial da Rádio Observador, a partir de Alcobaça.

A emissão em vídeo, que começa já a seguir no e o vencedor é também com Rui Pedro Antunes e o Miguel Pinheiro, que estão em Alcobaça, e o Pedro Benefícios, que se junta a nós aqui em estúdio, em Alvalade. Isabel Moreira considera que há um Chega infiltrado no PS, em causa as demolições levadas a cabo pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, no bairro do Talude Militar.

A deputada socialista considera evidente que Ricardo Leão não é responsável pelo aumento considerável dos preços da habitação e que o governo tem de ser chamado à responsabilidade. No entanto, Isabel Moreira critica de forma veemente o que acredita ser uma estratégia de aproximação ao Chega em período de autárquicas.

No meu entender, este tipo de reação nas redes sociais deixa à evidência que esta demolição avisada uma sexta-feira em véspera de eleições, serve um propósito eleitoralista. É a minha opinião, não me revejo nisto. Isto para mim não espelha o Partido Socialista É espalhafato uma infiltração de espíritos Chega dentro do Partido Socialista. Não me revejo, tenho tanta liberdade de dizer isto como aqueles que dizem o contrário.

Entrevistada pela jornalista Diana Rosa, a deputada do PS critica a resposta dada por Ricardo Leão a alegados apoiantes do Chega nas redes sociais que manifestaram agrado com as demolições. Considera ainda Isabel Moreira que as alternativas propostas pela Câmara são insuficientes.

Simplesmente, quando lhes é dada uma alternativa de um mês e uma caução, com o que auferem, não conseguem uma alternativa. Ora, o que é que eu não aceito como socialista? Não aceito que crianças estejam ao relento. Não aceito que pessoas com deficiências estejam ao relento e que se caia numa linguagem como aquela que se faz por em tweets, em que dizem: "Bravo, deviam voltar para a senzala. Tenho pena que não sejas do Chega" e que Ricardo Leão responda a este tipo de mensagens com "grande abraço e muito obrigada". Acho que isto não é aceitável, acho que torna evidente o que é que esteve em causa nestas demolições, porque as eleições estão à porta.

Isabel Moreira, em declarações na Rádio Observador, a deputada do PS lembra que é ilegal despejar pessoas sem uma solução prévia de acolhimento. Diz ainda que tratar os mais desfavorecidos como criminosos é inaceitável.

O ministro da Defesa ignora o pedido do secretário-geral do PS para um acordo conjunto sobre o desenvolvimento do setor.

Por se tratar de uma questão de soberania, Nuno Melo reitera as declarações do primeiro-ministro e diz que o Executivo não deve falar com um, mas sim com todos.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria.

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria.

O diálogo tem é de acontecer com todos.

Nesta entrevista à CNN Portugal, Nuno Melo reitera ainda que o investimento de 2% na defesa a alcançar até ao final do ano e dos 5% estabelecidos no acordo da NATO até 2035 não põe em causa as contas públicas. Nuno Melo, o ministro da Defesa, admite, no entanto, não saber o retorno económico que vai resultar deste investimento.

E Zé, a AD e Chega fizeram mesmo um acordo no que toca à lei da nacionalidade. É o próprio ministro dos Assuntos Parlamentares que confirma ao Observador.

Carlos Abreu Amorim diz, no entanto, que o governo manteve diálogo com todos os partidos.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o facto de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Observador, quem deu o mote para um acordo com o governo nesta matéria foi André Ventura, embora o primeiro-ministro tenha negado isto em declarações durante o debate do Estado da Nação. Ora, Carlos Abreu Amorim assume o consenso, mas rejeita uma colagem da AD ao Chega, ainda que considere que o partido não pode ser ignorado.

São agora 10:09, Zé, que outras notícias marcam esta manhã de sábado, a esta hora?

Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia vão estar encerradas este fim de semana em todo o país. De acordo com os dados publicados no site do SNS, vão ser afetados os hospitais Garcia de Orta, em Almada, e também o Hospital de Vila Franca de Xira, bem como o Hospital de Santo André, em Leiria, e o Infante Dom Pedro, em Aveiro. No caso do Hospital de Vila Franca de Xira, registra-se ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica. Pelo menos 41 palestinianos morreram esta manhã na sequência de ataques israelitas na Faixa de Gaza. É o que adianta o jornal Al Jazeera, que cita fontes médicas no enclave, mais de dois terços das pessoas foram atingidas enquanto estavam à espera de ajuda humanitária nos postos de distribuição autorizados por Israel. Há ainda o registo de uma centena de feridos, além destes pelo menos 41 palestinianos que morreram esta manhã.