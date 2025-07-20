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10 horas. Atualizamos as notícias na Rádio Observador com o Zé Rafael Lopes. Começamos com as críticas de José Luís Carneiro ao governo. O secretário-geral do PS acusa a AD de eleitoralismo e total incapacidade de implementar medidas que resolvam os problemas dos portugueses.

"Há demasiadas coisas a correr mal", é o que diz José Luís Carneiro num artigo de opinião feito no jornal Público. O líder socialista considera que a AD entrou na governação com o pé errado, a partir do momento em que não soube definir as prioridades do país. José Luís Carneiro considera ainda que o Executivo deve começar por resolver os problemas da habitação e da saúde e tentar promover o crescimento económico. Mas, em vez disso, o governo decidiu dar prioridade à agenda da extrema-direita e não fala de outra coisa que não seja imigração. É este o entender do líder do PS, que acredita que o não é não da AD ao Chega já passou à história. José Luís Carneiro pede ao primeiro-ministro que explique por que é que traiu as promessas que fez aos eleitores. É o entendimento do secretário-geral do PS neste artigo de opinião no jornal Público.

E Zé, este sábado o destaque foi para a Iniciativa Liberal, que elegeu a nova líder, Mariana Leitão sucede a Rui Rocha e promete um reforço dos ideais do partido.

No primeiro discurso, depois de tomar posse, a nova líder liberal, que teve 73% dos votos, deixou ainda recados ao governo e prometeu destacar-se pela liderança, João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marca o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disso e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os treinos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos!

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão, nova presidente da Iniciativa Liberal, é a nova líder do partido, que promete seguir um caminho mais radical e um caminho mais irreverente.

E o ministro dos Assuntos Parlamentares esteve presente na convenção dos liberais. Carlos Abreu Amorim afirma que o governo conta com o apoio da Iniciativa Liberal para transformar o país.

Apesar das críticas dirigidas à AD por parte de Mariana Leitão, o ministro saudou a nova líder partidária e manifestou a disponibilidade do Executivo para receber contributos da IL na governação da AD.

Espero, face, aliás, ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Portanto, nós contamos também no governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal para que o discurso, que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

Carlos Abreu Amorim, o ministro dos Assuntos Parlamentares, em declarações aos jornalistas em Alcobaça após o discurso de Mariana Leitão.

Com um pé nas presidenciais, João Cotrim Figueiredo está a ponderar entrar na corrida a Belém.

Em entrevista ao Observador, o antigo presidente da IL mostra-se desconsolado com os atuais candidatos. O liberal considera que não captam o entusiasmo dos leitores. Durante a convenção dos liberais, o atual eurodeputado ouve gritos de incentivo. Falta agora decidir se entra ou não na corrida, João Costa Campos.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da décima convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim, ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse dali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não

A avançar, João Cotrim Figueiredo diz que não vai deixar o cargo de eurodeputado e rejeita uma candidatura demasiado partidária.

Na saúde, sete urgências vão ter hoje as portas encerradas em todo o país. Isto é o que consta das escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde.

No caso do Hospital de Vila Franca de Xira, fecham os serviços de pediatria e de ginecologia. Esta última especialidade tem ainda as urgências encerradas no distrito de Setúbal, nos Hospitais Garcia de Orta, em Almada, e no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Fecham também as urgências de ginecologia e obstetrícia nos hospitais de Santarém, Aveiro e Leiria. As autoridades de saúde apelam à população para contactar a linha SNS 24 antes de se deslocarem às urgências.

É um alerta da Polícia de Segurança Pública e da Deco. Está a aumentar, Zé, o número de fraudes com recurso a números de telefone falsos.

As duas entidades pedem o reforço da proteção legal e maior consciencialização dos consumidores. A PSP não adianta o número exato das burlas praticadas, uma vez que a maior parte das pessoas só apresenta queixa quando a chamada telefónica resulta num dano efetivo. Os piratas informáticos que geram estes contactos fazem-se passar por entidades bancárias, empresas amplamente conhecidas ou até mesmo instituições públicas, tudo com o objetivo de obter os dados pessoais das vítimas ou credenciais para fins criminosos. Estas burlas podem ter consequências graves, como o acesso ao conteúdo privado dos telemóveis ou as transferências bancárias não autorizadas. A PSP aconselha os cidadãos a duvidarem de chamadas ou mensagens genéricas, pede para que não cliquem em links suspeitos, e pede ainda que não partilhem o número de telefone nas redes sociais e que bloqueiem chamadas indesejadas. Recomenda também a PSP, a autoridade, que todas as tentativas de burla sejam denunciadas, mesmo que não tenham causado qualquer tipo de prejuízo.

Dez horas, nove minutos. A seguir temos novo episódio de Encontro com a Beleza, com o maestro Martins Sousa Tavares. Antes disso, há outras notícias que também estão em destaque a esta hora, Zé.

A Ucrânia lançou esta noite um ataque com drones na região de Moscovo, na Rússia. Foram registados incêndios e vários voos tiveram de ser desviados para São Petersburgo. É o que adianta o autarca de Moscovo, citado pelo Kyiv Independent. Várias equipas de emergência foram destacadas para o terreno. Não há informação disponível sobre eventuais vítimas ou a extensão dos danos causados após este ataque com drones. Além de duas dezenas de drones que sobrevoaram Moscovo, o Ministério Russo da Defesa afirma que conseguiu abater quase uma centena destes equipamentos por todo o território. A Alemanha deixa um alerta, diz que a Rússia está a preparar-se para enviar cerca de 2 mil drones de uma só vez contra a Ucrânia. O aviso é do general que lidera a equipa de apoio a Kiev no Ministério da Saúde alemão. Um alerta para um ataque em larga escala por parte da Rússia, com cerca de 2 mil drones. No Médio Oriente, pelo menos seis palestinianos morreram durante a madrugada na Faixa de Gaza. Isto na sequência de ataques israelitas. É o que adianta o jornal Al Jazeera, que cita fontes palestinianas no terreno. Ainda ontem, os bombardeamentos israelitas mataram mais de uma centena de palestinianos. Dois terços das vítimas morreram perto de pontos de distribuição de ajuda humanitária. Desde maio, mais de 900 palestinianos foram atingidos por ataques perto de locais geridos pela Fundação Humanitária de Gaza.

E é assim que fechamos o Jornal das 10, teve a edição do José Rafael Lopes.