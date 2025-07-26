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Graus de máxima. Jornal das 10, na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. Zé, começamos pela entrevista ao ainda governador do Banco de Portugal. Mário Centeno não fecha a porta a um regresso à política.

O ainda governador do Banco de Portugal não se adianta se pretende investir na política, mas não fecha a porta e diz estar agora mais livre para fazer o que entender.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre a pensar pela minha cabeça.

Então, sobre política, o senhor diria "desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"?

Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

Mário Centeno, na grande entrevista da RTP, em que avisa que a independência com que desempenhou o cargo de governador do Banco de Portugal não pode ser posta em causa.

A minha independência não pode ser posta em causa por ninguém. Eu sempre usei aquilo que é a massa crítica do banco para os trabalhos que foram divulgados. O banco não mudou de atitude e o banco hoje oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior àquele que oferecia em 2020.

Sobre a notícia lançada pelo Observador acerca dos riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta adicional.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que, a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato, sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato.

Está tudo previsto no contrato.

Mário Centeno, em entrevista à RTP, diz também que não se sente desiludido por sair do Banco de Portugal.

Mário Centeno, que foi informado pelo governo que ia ser dispensado na terça-feira.

Foi antes de seguir para a reunião do Banco Central Europeu, o ainda governador foi chamado por Joaquim Miranda Sarmento ao Terreiro do Paço na terça-feira de manhã, onde o titular das finanças agradeceu o serviço prestado e informou Centeno de que não ia continuar. Mário Centeno seguiu depois para a reunião do Banco Central Europeu e informou a presidente do Banco Central Europeu que não ia continuar no cargo. Depois disso, ao que apurou o Observador, também Luís Montenegro falou com Christine Lagarde. Apesar da escolha do executivo ter recaído sobre Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia não foi a primeira escolha. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças, foi convidado e pediu quatro horas para decidir, mas acabou por recusar o convite. Também nomes como Ricardo Reis ou Pedro Machado foram sondados sobre a possibilidade de se tornarem governadores do Banco de Portugal.

E falamos agora do calor. O aviso amarelo foi prolongado em Portugal continental até à próxima terça-feira.

14 distritos em Portugal continental vão ter o aviso amarelo prolongado até terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu o aviso devido ao tempo quente. O alerta mantém-se nos próximos dias, em que quase todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 30 °C em quase todo o território, podendo mesmo atingir os 40 °C em zonas do Alentejo, do Vale do Tejo e também do Vale do Douro. Devido às previsões, mais de 60 concelhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

Na saúde, seis urgências estão fechadas hoje.

As de obstetrícia e de ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria, a de ginecologia das Caldas da Rainha e a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira estão fechadas durante o dia de hoje. Quanto às urgências referenciadas, ou seja, que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pelo SNS 24, estão durante a noite a urgência de pediatria do Hospital Fernando da Fonseca, o Amadora-Sintra e também do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. As autoridades de saúde pedem à população para que antes de se deslocarem, contactem sempre a linha SNS 24.

Falamos agora de presidenciais, até porque André Ventura só avança para Belém em último caso.

Em entrevista à SIC, o presidente do Chega diz que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja candidato às eleições presidenciais, por isso, apenas entra na corrida se mais ninguém se chegar à frente.

O eleitorado deu-me um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

André Ventura acredita que o Chega pode ganhar em Setúbal e nalguns concelhos do sul do país, isto sobre as eleições autárquicas. Já sobre o pacote de resposta à imigração, o presidente do Chega disse estar em contacto com o PSD para ultrapassar as dúvidas do Presidente da República.

Na atualidade internacional, no conflito entre a Tailândia e o Camboja, já morreram cerca de meia centena de pessoas.

No Camboja, de acordo com o novo balanço divulgado pelo Ministério da Defesa, o número de vítimas mortais subiu para 32, depois de se terem registado 13 mortes nas primeiras 24 horas. O porta-voz do ministério disse que morreram cinco soldados e oito civis e que mais de 35 mil pessoas foram forçadas a fugir de casa em áreas próximas da fronteira com a Tailândia. Do lado tailandês, de acordo com a mais recente atualização, há 18 vítimas mortais e mais de 138 mil deslocados.

No futebol, o Sporting conquistou o Troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal.

Uma vitória por 1 x 0, gol marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o penalti na ausência de Gyökeres, que já está em Londres para assinar pelo Arsenal. No final da partida, Geny Catamo garante que a equipa já está pronta para o primeiro desafio oficial da temporada, a Supertaça frente ao Benfica.

Tivemos muito tempo para preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste para provar isso. A equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do "mister". E agora estamos preparados para aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final, e só estamos à espera que chegue a data.

Geny Catamo, no final do triunfo frente ao Villarreal por 1 x 0, o Sporting venceu o Troféu Cinco Violinos e vai jogar a Supertaça frente ao Benfica na próxima quinta-feira.

17, já a seguir, há máquinas que pensam. Zé, antes há outras notícias em destaque.

O Benfica joga hoje contra o Fenerbahçe, jogo a contar para a Eusébio Cup, o troféu de pré-temporada criado pelos encarnados em 2008. O confronto está marcado para as 18h, no Estádio da Luz. Marca também o regresso de José Mourinho a Lisboa, ele que é treinador da equipa turca. O PSD vai realizar as duas habituais iniciativas de verão do partido, começando com a Festa do Pontal a 14 de agosto e a Universidade de Verão em Castelo de Vide, na última semana do mês. De acordo com a página do PSD, a Festa do Pontal vai fazer-se, como é tradição, no Calçadão de Quarteira e vai contar com a atuação do músico Toy e também de intervenções políticas.