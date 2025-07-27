Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Observador. Jornal das 10, com edição do José Rafael Lopes. Zé, começamos pela atualidade política. O líder parlamentar do PS diz que André Ventura voltou ao PSD.

Eurico Brilhante Dias considera que o líder do Chega é um agente de transformação do partido liderado por Luís Montenegro. Em entrevista à Agência Lusa, o líder parlamentar do PS aponta, em jeito de ironia, o tal regresso de André Ventura ao PSD.

É o regresso do doutor André Ventura ao PSD. Mas é um regresso, onde o doutor André Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. E por isso há uma alteração da natureza do próprio partido, do PSD, em que com este acordo com o doutor André Ventura, alinha com a direita mais radical, que, na verdade, já tinha convivido dentro do próprio partido. Portanto, isto é o regresso do doutor André Ventura ao PSD.

O líder parlamentar do PS remete também a discussão do Orçamento do Estado para depois de conhecido o documento, seguindo assim a orientação do secretário-geral José Luís Carneiro. Já sobre a polêmica com o presidente da Câmara de Loures e a demolição de barracas, Eurico Brilhante Dias diz ser uma situação difícil de conciliar.

É muito difícil estar a criticar o Ricardo Leão e dizer que ele não tem coração. O Ricardo Leão tem coração. Aquilo que eu disse foi que aquelas imagens, em particular, até o próprio disse, são imagens que não são, desde o ponto de vista de ver homens, mulheres, crianças, uma situação daquelas, é sempre complexo. Aquilo que o Ricardo Leão vem dizendo é que propôs àquelas famílias e propõe àquelas famílias soluções de curto prazo que possam debelar uma situação de elevada fragilidade, quando evidentemente nós não podemos deixar proliferar soluções de barracas. E eu quero acreditar que ele tem vindo a desenvolver com os serviços da Câmara essas soluções.

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, em entrevista à Agência Lusa.

Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as mudanças à Lei dos Estrangeiros.

O primeiro-ministro considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante de que o decreto aprovado pelo Parlamento vai também receber luz verde dos juízes do Palácio Ratton. Luís Montenegro, na celebração do aniversário da JSD em Ovar, na primeira reação de viva voz ao envio desta lei por parte de Marcelo Rebelo de Sousa para o Tribunal Constitucional.

E para a Iniciativa Liberal, as alterações à Lei dos Estrangeiros foram feitas à pressa.

E por isso, Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República foi sensata e diz também que esta situação teria sido evitada se o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Mariana Leitão, antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. Já sobre as propostas de alteração à lei da greve, diz Mariana Leitão ser difícil antecipar consensos à direita por não se perceber a posição do Chega. Em causa está a defesa, por parte do Chega, do direito à greve das forças de segurança, tema com o qual os liberais não concordam.

E as altas temperaturas vão manter-se, pelo menos até à próxima terça-feira.

O IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prolongou até às 18h de terça-feira o aviso amarelo devido ao tempo quente, aviso que está em vigor em 13 distritos de Portugal continental. As temperaturas devem ultrapassar os 30º na generalidade do território e podem rondar os 40º no Alentejo, no Vale do Alentejo e também no Vale do Douro.

Já a seguir vamos destacar a atualidade internacional, mas antes, na saúde, sete serviços de urgência estão hoje encerrados.

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Barreiro, Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes, Aveiro e Leiria e ainda a urgência de Pediatria de Vila Franca de Xira estão fechadas hoje. Quanto às urgências que apenas recebem os casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24, estão as de Pediatria de Loures e as de Obstetrícia e de Ginecologia de Braga, do Amadora Sintra e de Setúbal. As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte sempre a linha SNS 24.

Agora sim, a atualidade internacional em destaque. Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia vão estar reunidos hoje na Escócia. As tarifas estão em cima da mesa das negociações.

O presidente norte-americano e a presidente da Comissão Europeia vão discutir as tarifas de 30% a serem aplicadas por Washington às importações europeias. Donald Trump já está na Europa. Ontem esteve mesmo a jogar golfe e disse à partida dos Estados Unidos que a probabilidade de haver um acordo comercial com a União Europeia era de 50/50. Também Ursula von der Leyen disse estar confiante para este encontro. Na sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia revelou ter tido uma boa conversa ao telefone com Donald Trump. As tensões comerciais entre Bruxelas e Washington têm se vindo a intensificar após Donald Trump ter anunciado tarifas econômicas aos produtos vindos da Europa. Partimos para a análise neste Jornal das 10. Junta-se a nós o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, a quem agradeço ter aceitado este nosso convite. Bom dia, Francisco Pereira Coutinho.

Bom dia.

Donald Trump e Ursula von der Leyen estão confiantes de que pode haver progressos na relação Europa e Norte da América com este encontro. O que é que podemos esperar desta reunião entre Donald Trump e também Ursula von der Leyen?

É completamente imprevisível. Vai depender muito do estado de espírito de Donald Trump. E eu digo isto porque a União Europeia no início do mês já tinha feito uma proposta, que já tinha sido discutida com os negociadores norte-americanos e Donald Trump, aparentemente terá dito que não era suficiente. Enfim, referiu há bocado que ele está na Europa e está na Europa a jogar golfe, que é aquilo que ele faz ao fim de semana e portanto é possível que esteja muito bem disposto. Infelizmente, aparentemente von der Leyen não joga golfe, o que pode ser um ponto negativo. O mesmo acontece aliás com o primeiro-ministro britânico. Agora tudo está dependente de Donald Trump, porque já em negociações anteriores com vários estados e desde o dia da libertação no início de abril, iniciaram-se negociações dos Estados Unidos com dezenas de Estados. Tem havido um comportamento padrão em Donald Trump, que é à última hora exigir determinado tipo de concessões aos estados ou, neste caso concreto, uma união de estados com quem está a negociar. E portanto, essa é que é a grande dúvida neste momento, se ele vai aparecer com exigências de última hora, o que é particularmente problemático no caso de negociações com a União Europeia, porque a União Europeia não é um Estado, von der Leyen é a presidente da Comissão, articulou qual seria a posição da União Europeia com os Estados. Resta saber que tipo de margem é que ela tem, eventualmente, para fazer novas cedências aos Estados Unidos.

Que tipo de margem pode ser?

Ninguém sabe. O que estamos aqui a discutir, já agora. Daqui a poucos dias, no dia 1 de agosto, creio eu na próxima sexta-feira, entrarão em vigor tarifas punitivas dos Estados Unidos à União Europeia de 30%. Portanto, aquilo que estamos aqui a discutir é uma redução da tarifa que os Estados Unidos vão aplicar às importações de bens europeus. Será uma tarifa, em princípio geral, de 15%. Foi isso que os Estados Unidos negociaram esta semana com o Japão. Agora, qual é que é o problema? É que estamos a discutir determinado tipo de tarifas setoriais que, entretanto, os Estados Unidos foram decretando a vários bens, por exemplo, no domínio do aço e do alumínio. Creio que a tarifa que estava a certa altura foi de 50% e a União Europeia está a tentar reduzir essa tarifa. Temos também tarifas específicas para o setor automóvel, que é um setor, como sabe, muitíssimo importante para a Europa, especialmente para determinado tipo de Estados europeus. E von der Leyen não tem aqui muita margem, porque se olharmos para a posição dos diferentes Estados-membros, vamos ver posições um pouquinho diferentes. Por exemplo, os franceses já disseram que acham que a União Europeia devia avançar para retaliação aos Estados Unidos e foi aprovado um pacote de retaliação de cerca de 109 mil milhões de euros, que seria aplicado se não existisse um acordo. E, por outro lado, vemos a posição do chanceler Nomert, muitíssimo interessado num acordo que baixe o nível de tarifas que os Estados Unidos ameaçam decretar sobre a Europa, os tais 30%, porque realmente, e o próprio comissário veio dizer que 30% nas relações transatlânticas, em larga medida, materia o comércio transatlântico, 15% é metade. Isso talvez possa ser ainda assim internalizado pelos Estados europeus. E portanto há aqui muita indefinição e imprevisibilidade sobre aquilo que vai acontecer hoje. É claro que os Estados Unidos também já disseram que estes prazos de 1 de agosto podem ser novamente prolongados, não é para levar muito a sério, mas ainda assim, Donald Trump diz que é o melhor negociador à face da Terra e usa muito o poder negocial que tem. Ele diz sempre que os Estados Unidos são a maior economia do mundo e os outros têm que se submeter aos diktats americanos. Resta saber como é que esta reunião vai correr hoje com von der Leyen. Portanto, está tudo em aberto.

Tudo em aberto para este encontro entre Donald Trump e Ursula von der Leyen. Muito obrigado, Francisco Pereira Coutinho, a analisar o que pode sair desta reunião entre a presidente da Comissão Europeia e também o presidente dos Estados Unidos, um encontro marcado para hoje na Escócia.

Falamos agora de futebol. O Benfica conquistou a Eusébio Cup frente a José Mourinho.

Venceram o Fenerbahçe por 3 x 2. Os gols foram marcados por Akturkoglu e Henrique Araújo. A equipe de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo de Archie Brown, jogador da equipe liderada por José Mourinho. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos de alguns dos reforços e no final do jogo, em declarações à BTV, Richard Rios mostrou-se confiante pela estreia no Estádio da Luz. Vamos escutar o médio do Benfica.

Muito feliz pela minha estreia aqui no time. Feliz pelo jogo que a gente fez. Acho que a gente está pelo bom caminho. O time me acolheu da melhor forma, acho que deu para ver no campo. Boas sensações que deixa esse jogo e agora continuar trabalhando. Maravilhoso, acho que é um sonho realizado o que eu estou fazendo aqui. Os torcedores, o carinho que estão dando pra gente e deram pra mim, acho que isso vai ser muito importante pra nós. E bom, continuar assim, esperar e pedir pra eles todo o apoio nessa temporada, que eu tenho certeza que a gente vai estar brigando por coisas muito importantes e que tenha certeza que a gente vai dar a vida no campo por eles.

Richard Rios, depois da vitória do Benfica na Eusébio Cup, os encarnados vão na próxima quinta-feira medir forças com o Sporting no primeiro troféu da temporada, a Supertaça Candide Oliveira, que se vai jogar no Algarve.

No mercado de transferências, destaque para João Félix, que pode ser desviado do Benfica para o Al-Nassr.

O negócio parece estar praticamente concluído. O jogador formado no Benfica, atualmente no Chelsea, vai escolher o clube de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, em vez de regressar ao Benfica, o que avança a Imprensa Desportiva. O clube saudita apresentou uma proposta a rondar os 50 milhões de euros e João Félix deverá receber no Al-Nassr o dobro do que iria receber no Benfica. O regresso de João Félix era uma das apostas do atual presidente do Benfica, Rui Costa.

Entretanto, chegou ao fim a novela Gyökeres, com o Sporting a fazer a maior venda de sempre.

São mais de 65 milhões de euros no imediato, mais de 10 milhões por objetivos desportivos, é a maior venda de sempre do Sporting, mesmo depois de várias semanas de impasse. Agora, com a camisola 14 do Arsenal, que pertencia a Henry, Gyökeres diz que este é o passo certo na carreira.

"É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do Andrea Berta e também que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta."

Giokeres assinou um contrato de cinco temporadas depois ter conquistado dois campeonatos e uma Taça de Portugal e ter marcado 97 gols pelo clube de Alvalade.

10h13, já se irá encontro com a beleza, mas antes, Zé, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Continuamos pelo desporto. Hoje é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo, vai enfrentar o Tevent no Estádio do Dragão, um jogo que arranca às 18h. É um dos primeiros jogos de pré-temporada da equipa portista, que esteve a estagiar na Áustria e agora está de regresso a Portugal. É o primeiro de dois jogos de preparação do Futebol Clube do Porto. Às 22h30, o Futebol Clube do Porto joga com o Feirense, mas logo a partir das 18h joga então com o Tevent. Em Ponte da Barca, um incêndio mobiliza mais de seis dezenas de bombeiros, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho. O primeiro alerta foi perto das 22h de sábado e as chamas estão numa zona de difícil acesso, o que está a dificultar o combate. Ao início desta manhã, os meios foram reforçados no local. A esta hora estão 66 bombeiros apoiados por 20 meios terrestres. E a fechar, João, hoje no Estádio do Restelo, é dia de Kendrick Lamar.

Não só. Até porque acabou este concerto e é mais pela SZA do que pelo Kendrick Lamar, vou-te ser sincero.

Kendrick Lamar e SZA estão de volta a Portugal. Os cantores e produtores dos Estados Unidos trazem ao Restelo, Estádio do Restelo, a Grand National Tour, um concerto com as principais colaborações como Luther, e esta?

"All the Stars". Isso vai ser muito bom. Estou muito entusiasmado.

Dá para perceber. Quem nos está a escutar não consegue ver, mas o João Costa e Silva está com um sorriso.

Estou aqui a conter um bocadinho.

Um sorriso de orelha a orelha. Este é o mais recente espetáculo desta digressão europeia. Já estiveram no Estádio do Tottenham, em Londres, onde este concerto foi descrito como o novo padrão na criação da derradeira experiência em estádio. Ora, hoje voltam a atuar num estádio, neste caso o Estádio do Restelo. Concerto às 19h, e João, isto aqui interessa também a ti.

As portas abrem às 17h. É sair daqui, ir almoçar e ir direto para o Restelo. Vou a tempo, não vou?

Acredita que sim.

Então pronto. Fechamos este jornal das 10h com SZA e Kendrick Lamar. Mais logo há concerto no Estádio do Restelo e vai-se ouvir este "All the Stars".