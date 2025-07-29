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10:01 As notícias com Carla Jorge Carvalho. A Proteção Civil afirma que o combate ao incêndio de Ponta Barca está a evoluir favoravelmente e espera conseguir dominar o fogo até o final desta manhã.

Há uma frente ativa em Ermida, no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Os trabalhos estão a evoluir de forma favorável, é o que afirma o comandante sub-regional do Vale do Ave da Proteção Civil, em declarações à Agência Lusa. Rui Costa diz que é possível ter o incêndio dominado nas próximas horas, ou seja, até ao final da manhã. As chamas estão a ser combatidas por quase 400 operacionais, 130 viaturas e dois meios aéreos. A Maria Riego está no posto de comando da Proteção Civil em Ponta Barca. Maria, que cenário nos podes descrever a esta hora?

Um cenário de muita entrada e saída de viaturas e também muito movimento. Ao longo desta manhã, temos recolhido testemunhos das pessoas dessas aldeias que vivem em constante sobressalto desde a noite de sábado. Não há perspectivas de melhoria, mas há a esperança partilhada por todos os moradores de que o fim do incêndio está próximo. Ainda assim, o medo tem reinado nestas aldeias, como nos conta Jerônimo Ribeiro.

Um bocado difícil. Com toda a gente aqui, muito difícil. E o incêndio estava perto. Por isso, temos um bocado medo, mas temos que aguentar.

As palavras não escondem a emoção e a força deste povo que resiste a tentar enfrentar um incêndio que parece não ter fim. Também Maria da Luz e Marcelino Afonso são habitantes de uma aldeia nesta região. São um casal, como vários destas aldeias, que vivem sozinhos. A ajuda entre vizinhos tem sido essencial.

Ele já tem quase 90 anos e eu também tenho 80, praticamente. Isto pra nós é uma preocupação, porque estamos sozinhos. Ontem tivemos sorte, porque temos muitos amigos. É o que vale, é um por todos e todos por um. Mas não pode ser assim, porque eu passei a noite praticamente sentada numa cadeira a ver, a olhar pra ali, e lá. E é assim, é uma preocupação, estes incêndios é uma preocupação.

Um por todos e todos por um, é este o lema que se tem sentido também aqui no próprio terreno, nesta terra. As terras que tão bem este casal conhece parecem de repente estar, como nos contam, irreconhecíveis.

Muito triste com o que se passou na Ermida, porque a Ermida não merecia, que aquilo é maravilhoso. Geremil é maravilhoso. Toda esta zona aqui. Você já viu ter uma casinha e entrarem e o fogo por ali adentro e acabar com tudo?

A esperança é o que une este povo neste momento. Há a vontade e até a crença de que um fim deste incêndio possa estar para perto. Como dizia, também a Proteção Civil dá a nota de que o incêndio está a evoluir favoravelmente e poderá ser dominado até ao final da manhã. O tempo já começa a aquecer a esta hora. Ainda assim, o vento continua também em força. A região de Ermida, de momento, está cercada de autoridades da polícia para que apenas entrem os operacionais e moradores. Como fomos dizendo também, as estradas de acesso são muito limitadas. As paisagens estão pintadas de preto e cinzas, fruto de um incêndio que começou no passado sábado e continua até hoje.

Com as expectativas agora, Maria Riego, de que possa ficar controlado ainda esta manhã, sendo que o vento forte e os acessos difíceis têm complicado os trabalhos. O autarca da Junta de Freguesia, onde fica Ermida, admite que a aldeia ainda pode vir a ser evacuada. Ontem à noite os habitantes tiveram que se refugiar na igreja por causa da proximidade das chamas.

E já em Arouca, o incêndio continua sem dar tréguas. É o incêndio que mobiliza mais meios desde ontem à noite, está a ser combatido por quase 600 operacionais, 180 viaturas e dois meios aéreos.

Com destaque para a evacuação da aldeia de Fornos de Carvão esta madrugada. É o que confirma a fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. Os passadiços do Paiva também foram encerrados por razões de segurança. Durante a noite houve um reforço de meios neste incêndio em Arouca, com as corporações de bombeiros de outras zonas do país a dirigirem-se para a região. O fogo começou ontem à tarde numa zona de povoamento florestal.

E em Penamacor, Castelo Branco, houve casas destruídas durante a noite.

As chamas aproximaram-se de várias aldeias e atingiram habitações, é o que explica o presidente da Câmara de Penamacor, António Bento Soares, em declarações à CNN Portugal.

Houve várias casas que foram consumidas pelas chamas. Eventualmente algumas de habitação, inclusive. A maioria foram palheiros, obviamente, mas algumas de habitação, mas só amanhã é que conseguimos fazer esse levantamento. Mas temos essa noção, porque na aldeia de João Pês entrou literalmente pela aldeia adentro, encostou literalmente à igreja, ou seja, e toda aquela ala norte foi completamente devastada.

Esta manhã o incêndio está a ser combatido por quase 400 operacionais, 120 viaturas. Já se juntaram dois meios aéreos. Já o combate ao incêndio no Conselho de Mangual, do distrito de Viseu, está a evoluir favoravelmente. É pelo menos o que adianta à Agência Lusa uma fonte da Proteção Civil. Ao todo, há mais de 1600 operacionais envolvidos no combate a estes três incêndios.

A ASPROCIivil avisa que o dia de hoje vai voltar a ser muito complicado para o combate aos incêndios devido às altas temperaturas.

Todos os distritos do continente, à exceção de Faro, estão sob aviso amarelo do IPMA para o calor. Nas zonas mais afetadas pelos incêndios, são esperados de máximas 37º C em Penamacor, 34º C em Arouca e 35º C em Ponta Barca. Jorge Silva, o vice-presidente da ASPROCIivil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, explica à Rádio Observador que nesta altura a maior preocupação é o vento, porque aliado às altas temperaturas, pode levar à propagação das chamas.

O que vai acontecer, vai haver um aumento de vento que começou a fazer sentir a partir agora das 04:00, fruto do arrefecimento da temperatura e que neste momento está a trazer alguma preocupação ao combate a incêndios e à propagação de todo este incêndio

Estamos numa altura em que a propagação pode atingir 30 a 40 km/h e o conter destas chamas em pontos nevrálgicos é exatamente o que neste momento temos que pensar, trabalhar e conter isto de uma vez só.

Destaque também para a lei que obriga os donos dos terrenos florestais a fazer uma limpeza anual. O vice-presidente da Asprocivil avisa que a legislação tem de ser repensada porque não tem em conta o perfil dos proprietários. Iniciativa Liberal e LIVRE criticam o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. O PSD fala no entendimento possível. O acordo assinado entre Donald Trump e Ursula von der Leyen prevê taxas alfandegárias de 15% para as exportações da União Europeia para os Estados Unidos. É uma taxa que fica abaixo do valor dos 30% que chegou a ser ameaçado por Donald Trump. Este foi o tema do Explicador desta manhã, com Ricardo Carvalho, deputado do PSD, a reconhecer que este não é o cenário ideal, mas sublinha que a estabilidade que o acordo traz aos mercados e aos governos assim o justifica.

Eu olharia numa perspetiva do copo meio cheio. Não é o acordo desejável, é o acordo possível. Há um aumento, ainda assim, significativo das tarifas sobre as exportações da União Europeia para os Estados Unidos, mas de alguma forma vem dar estabilidade ao mercado, vem dar previsibilidade aos investidores e até aos próprios governos, que a partir de agora poderão definir as suas próprias estratégias de apoio aos empresários.

Argumento que não convence o LIVRE. O deputado Jorge Pinto fala num péssimo acordo e considera que não é possível falar em estabilidade quando do outro lado está Donald Trump.

Eu não arrisco muito se disser que daqui a uns dias ou certamente umas semanas, teremos alguma evolução deste acordo ou certamente alguma evolução da posição de Donald Trump, porque se há coisa que sabemos do seu primeiro mandato e destes meses deste segundo mandato, é que a sua palavra é uma coisa num dia, é outra coisa completamente diferente no dia a seguir. Portanto, não acho sequer que essa ideia de estabilidade, de preparação, que poderia fazer sentido, efetivamente, para os governos começarem a preparar linhas de apoio às suas indústrias, não acho que neste caso em particular, seja sequer uma possibilidade, conhecendo quem está do outro lado da mesa. Portanto, acho que é um péssimo acordo e que, na verdade, nós não sabemos sequer ainda todos os detalhes do mesmo.

Péssimo é também o adjetivo utilizado para descrever o acordo por Mário Amorim Lopes, deputado da Iniciativa Liberal, que ainda assim avisa que a União Europeia está demasiado fragilizada para negociar com a Casa Branca.

A União Europeia nas últimas décadas adormeceu. Adormeceu em termos de defesa, colocou-se à sombra dos Estados Unidos e do ponto de vista económico, deixou de ser a potência que já foi há um século, há 50 anos. Deixou de ser. Nós crescíamos mais ou menos em paralelo com os Estados Unidos, acompanhávamos o crescimento dos Estados Unidos. Desde há umas décadas para cá que fomos definhando. E portanto, como nós hoje em dia somos uma sombra daquilo que já fomos no passado, de facto, nós não temos capacidade de negociar. Os Estados Unidos é um grande bloco. A Europa fala a várias vozes, por vários motivos políticos, mas também económicos, a União Europeia não tinha capacidade para fazer algo muito melhor do que aquilo que fez.

Mário Amorim Lopes, deputado da Iniciativa Liberal, esteve com Jorge Pinto, do LIVRE e Ricardo Carvalho do PSD, no Explicador desta manhã. Já a seguir, são 10:10, já a seguir o Contracorrente. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta terça-feira? A nova aplicação móvel e o novo portal do SNS24 estão a registar problemas. Muitos utentes ouvidos pela Agência Lusa queixam-se de não conseguir aceder aos serviços. Estes instrumentos foram lançados há quase uma semana e estão a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Representam um investimento superior a 1,5 milhões de euros. A ideia era que o utente tivesse acesso mais fácil às receitas médicas, exames, boletim de vacinas e a partir de agora, também ao cheque dentista. Pelo menos 30 palestinianos foram mortos esta madrugada numa série de ataques israelitas a um campo de refugiados a norte de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Os tanques israelitas avançaram sobre o campo, o que obrigou muitas famílias a fugir, embora outras tenham acabado por ficar para trás. Camboja e Tailândia concordaram hoje suspender o movimento de tropas na fronteira entre os dois países. Vai por isso ser cumprido o cessar-fogo alcançado ontem, depois de cinco dias de confrontos. A suspensão do movimento de efetivos militares foi anunciada pelas autoridades tailandesas depois de três rondas negociais com comandantes do Camboja. As partes concordaram ainda estabelecer comunicações diretas entre os chefes militares e facilitar também o regresso dos feridos e a entrega de restos mortais. A morte de um importante líder palestiniano no Algarve está no centro do novo podcast+ do Observador. É um dos dois atentados terroristas internacionais narrados em "1983: Portugal à Queima Roupa". O outro é um ataque à Embaixada da Turquia, em Lisboa, que aconteceria três meses depois. Primeiro, o assassinato de Issam Sartawi, em Albufeira, chocou o mundo. A arma do crime seria encontrada dias depois, não pela polícia, mas por um jornalista.

E quando eu me levantei, puxo um tronco de uma sebe à seca e quando puxo, a sebe cedeu e verifico que há uma arma escondida por baixo dessa sebe e embrulhada no tal pano de cozinha azul, lembro-me perfeitamente, molhado.

Nas mãos, Ramiso Santos segura a arma perdida e um segundo carregador, que estava cheio. Está embrulhada num pano molhado, com o objetivo de apagar as impressões digitais. E o número de série está raspado. O grupo de jornalistas apressa-se a mostrar a descoberta a um inspetor da PJ, que estava no interior do hotel.

Eu chamei e disse: "Doutor, encontramos a arma".

Encontraram. É o excerto do segundo episódio de "1983: Portugal à Queima Roupa", o novo podcast+ do Observador. É uma série narrada pela atriz Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os assinantes Standard e Premium do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios no nosso site.