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Rádio Observador. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Já vamos ao último dia de campanha pras autárquicas, mas primeiro está marcado para esta hora o anúncio do vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Carla, expectativa para saber se Donald Trump pode mesmo ser o escolhido. Nunca houve um nome tão falado antes do anúncio oficial do Prêmio Nobel da Paz, que pontualmente há de ser feito em Oslo, na Noruega, à hora certa. Isso mesmo já está a acontecer. O representante do Comitê Nobel já saiu da porta habitual, já está a cumprimentar os muitos jornalistas, está também já com uma folha. Vamos ouvi-lo agora neste anúncio.

Goes to a brave and committed champion of peace. To a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness.

Uma mulher. Não será, portanto, Donald Trump. Vamos perceber.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, María Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Miss Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. This is precisely what lies at the heart of democracy, our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree. At a time when democracy is under threat, it is more important than ever to defend this common ground. Venezuela has evolved from a relatively democratic and prosperous country to a brutal and authoritarian state that is now suffering a humanitarian and economic crisis. Most Venezuelans live in deep poverty, even as the few at the top enrich themselves. The violent machinery of the state is directed against its own population. Nearly eight million people have left the country. The opposition has been systematically suppressed by means of election rigging, legal prosecution, and imprisonment. Venezuela's authoritarian regime makes political work extremely dangerous. As the founder of Sumate, an organization devoted to democratic development, Miss Machado stood up for free and fair elections more than 20 years ago. As she said, it was a choice of ballots over bullets. In political office and in her service to organizations since then, Miss Machado has spoken out for judicial independence, human rights, and popular representation. She has spent years working for the freedom of the Venezuelan people. Ahead of the election of 2024, Miss Machado was the opposition's presidential candidate, but the regime blocked her candidacy. She then backed the representative of a different party, Edmundo González Urrutia, in the election. Hundreds of thousands of volunteers mobilized across political divides. They were trained as election observers to ensure a transparent and fair election. Despite the risk of harassment, arrest, and torture.

A vencedora é uma mulher. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 é María Corina Machado, a venezuelana, a escolha conhecida e anunciada há instantes. Optamos por ouvir uma parte ainda substancial do discurso, ainda que em inglês, mas era importante perceber as razões do Comitê Nobel para a atribuição deste Prêmio Nobel da Paz. María Corina Machado. Vamos perceber agora melhor com Rui Casanova quem é a Nobel da Paz deste ano.

María Corina Machado é líder da oposição na Venezuela. Ficou conhecida mundialmente no ano passado, depois de ter sido detida após promover uma manifestação contra o presidente Nicolás Maduro. María Corina Machado tem 57 anos, é natural da capital venezuelana, Caracas, vem de uma família conservadora e católica. Profissionalmente, é engenheira industrial de formação, além de professora e também política. No ano passado, venceu as eleições com 90% de apoio. Era a favorita para vencer Nicolás Maduro nas eleições, mas o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou, em janeiro de 2024, que estes resultados não eram válidos e deu a vitória a Nicolás Maduro. Ainda assim, manteve-se como líder da oposição. Decidiu continuar a promover o nome de Edmundo González, candidato escolhido pela coligação para ser o próximo presidente da Venezuela. Ainda assim, como dissemos, as autoridades venezuelanas proclamaram Maduro o novo presidente para um terceiro mandato. María Corina Machado tem sido alimentada pelo desejo de fazer mais oposição ao regime de Maduro. Continua, para muitos venezuelanos, a ser um símbolo de esperança, coragem e luta para milhões de venezuelanos e agora é galardoada com o Prêmio Nobel da Paz.

O que seguramente dará um novo impulso a esta luta. Vamos partir já para a análise. Temos conosco em estúdio o major-general Árno Mourara. Temos também ao telefone o historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia aos dois. Major-general, começo por si. Alguém estará provavelmente muito insatisfeito com este galardão, mas isto é muito importante para a Venezuela.

Os Prêmios Nobel têm uma importância simbólica tremenda De todos eles, aquele que é mais ambicionado, aquele que tem também uma projeção mediática maior, é certamente o Prêmio Nobel da Paz. Este ano havia muitos candidatos. Havia 338 candidatos, e destes 338 candidatos, cerca de 244 eram pessoas e cerca de 94 eram organizações. Portanto, havia mais pessoas que organizações, mas é preciso ter em atenção que as organizações também concorrem e também podem ser nomeadas. Aliás, recordo, eu julgo que já ninguém se recorda disto, quem foi o vencedor do Prêmio Nobel em 2024. O ano passado. Ninguém é capaz de dizer.

Ninguém é capaz de dizer de cabeça.

Foi um grupo antinuclear japonês. Isto dá para perceber, por que eu trago este exemplo aqui, a diversidade dos critérios que podem ser utilizados pelo Prêmio Nobel para acharem que isto tem impacto sobre o futuro. E eu julgo que a diferença entre Trump e Maria Corina Machado tem um pouco a ver com isto. O Prêmio Nobel da Paz veio premiar não o passado, isto é, não aquele conjunto muito grande de iniciativas tomado por Donald Trump e pela sua administração para resolver um conjunto significativo, apesar da atribuição da responsabilidade a Trump, pode ser discutível, mas ele esteve envolvido, certamente, nesses processos, mas premiar o passado, em vez de o que é Maria Corina Machado, é uma luz para o futuro.

O que ainda pode fazer. Deixe-me então trazer o Bruno Cardoso Reis, que também está aqui. Bruno, obrigada por estares aí também, deste lado, a acompanhar. Neste sentido de premiar alguém que ainda tem futuro, isto quase que nos remete para o que aconteceu com Timor-Leste e com a escolha de Ramos-Horto e Xanana Gusmão. É no mesmo sentido que o comitê olha agora para este Nobel da Paz.

Olá, bom dia e obrigado. Eu acho que sim, ou seja, há aqui, evidentemente, uma vontade de apoiar, no fundo, o esforço pela democratização na Venezuela, denunciar, nos termos, aliás, em que é atribuído o prêmio, denunciar este novo modelo de regimes autocráticos, cleptocráticos, digamos, que vão destruindo lentamente democracias. Portanto, dar aqui um sinal muito forte também de apoio aos regimes democráticos, numa altura de regressão democrática. Aquele instituto, o Freedom House, que acompanha a evolução das democracias com relatório anual todos os anos, nos últimos cinco anos tem chamado a atenção para uma regressão muito significativa, ou seja, uma redução do número de democracias plenas, um aumento dos regimes autoritários ou dos regimes mistos, digamos, semiautoritários. E portanto, aí há, evidentemente, essa agenda. Acho que também é hábil neste sentido, que é alguém que a Maria Corina Machado não é propriamente uma perigosa esquerdista. À partida, até está na direita. A oposição na Venezuela atualmente vai desde os comunistas até à direita, a oposição ao chavismo. Mas realmente ela está mais à direita, portanto, nesse sentido não pode ser vista como uma espécie de anti-Trump também nesse sentido. Portanto, acho que desse ponto de vista há também alguma habilidade. Trump tem sido, aliás, também extremamente crítico do regime venezuelano.

Exatamente.

Nesse sentido, acho que é uma escolha hábil.

Ou seja, é uma escolha que também pode agradar a Trump e isso também era importante.

Eu acho que agradar a Trump, não irá agradar, porque Trump é tão egocêntrico que a única escolha que o agradará será dele próprio, creio eu.

Há um compromisso.

Torna mais difícil esta ideia. Isto é um prêmio esquerdista, porque há realmente algum receio na Noruega, nas elites noruegenses, de que haja aqui alguma espécie de retaliação.

Exatamente.

Já agora, vale a pena, eu fui confirmar isso, mas, por exemplo, o Comitê Nobel, que são os responsáveis por livremente escolher quem tem o prêmio, são nomeados pelo Parlamento norueguês, de acordo com o testamento do senhor Alfred Nobel, desde 1901, e tem um certo equilíbrio, ou seja, isto não é um comitê esquerdista. Claro, temos que ter em conta a natureza da política na Noruega. Mas basicamente há duas pessoas, inclusive ex-ministros ligados mais à direita norueguesa, dois mais ligados à esquerda, aos trabalhistas, e depois uma figura que é quem preside, que é um perfil um pouco mais acadêmico e que não tem aqui uma ligação tão evidente a nenhum partido, mais centrista, se quisermos, nesse sentido. É evidente que na Noruega, sobretudo tendo em conta o histórico recente, realmente houve muitas críticas a Donald Trump, inclusive em relação a esta ideia de receber o Prêmio Nobel, ou seja, alguém que altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra, que ameaça um país amigo e aliado, vizinho, próximo. Enfim, eu digo sempre esta história, a família real norueguesa é um ramo da família real dinamarquesa, portanto, ameaça a Dinamarca com anexar a Groenlândia, etc. Portanto, é normal que haja aqui alguns anticorpos. Mas além disso, em relação a Trump, eles têm uma defesa formal bastante sólida, que é: à partida, este prêmio é para 2024. As nomeações terminaram em janeiro, portanto, não é ainda para avaliar o mandato do Donald Trump. Ele ainda não tinha tomado posse, nem tinha havido nada em relação a Gaza.

É verdade, mas ao jornal, muito rapidamente, haverá alguma consequência prática de Trump não ter vencido, tal como ele claramente e publicamente dizia que seria.

Eu julgo que a grande saída para Donald Trump era recordar aquilo que ele disse em fevereiro. Em fevereiro, ele disse: "Eu mereço

Mas eles nunca me vão atribuir. E portanto, eu julgo que isto sintetiza também que o Trump já estava a preparar o terreno para uma sucessão.

Major-General Arno Moreira, Bruno Carlos Reis, muito obrigada por nos terem ajudado aqui em cima do momento a analisar e explicar quem é a Nobel da Paz deste ano. É uma mulher, Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela. E seguimos com as eleições autárquicas. Os partidos apostam todas as fichas neste último dia de campanha. Destaque a esta hora para a candidatura do Chega a Loures. O Chega que está a esta hora a arrancar uma viagem de minibus por todas as freguesias do concelho. Começa no centro de Loures. Vai estar toda a manhã em viagem por pontos importantes do município. Bruno Nunes é acompanhado por apoiantes e pelo Miguel Cordeiro, que se junta agora em direto. Miguel, já está em andamento esta viagem do Chega?

Sim, bom dia, Carla, bom dia a todos os que nos ouvem. Sim, já está em andamento. Arrancou há cerca de 20 minutos. Bruno Nunes faz-se acompanhar nesta viagem por duas dezenas de apoiantes, muitos apoiantes que vão também acenando do lado de fora deste autocarro. O que temos é um autocarro turístico panorâmico, minibus, que vai cheio de apoiantes do Chega, com bandeiras, com música e com Bruno Nunes, o candidato. Aproveito para lhe perguntar: neste último dia de campanha, está confiante?

Muito confiante. Hoje, o que nos transmitem é que vamos ganhar. E nós acreditamos seriamente numa mudança em Loures. Acredito que no dia 12 a mudança vai acontecer em Loures e que isto vai virar para o Chega. Pelo menos a expectativa que temos, todo o apoio que temos recebido, muito diferente há quatro anos. É completamente diferente a campanha que hoje fazemos, as pessoas reconhecem o trabalho que foi feito nas freguesias, na Câmara Municipal e hoje estamos mesmo muito confiantes para domingo.

Bruno Nunes, candidato à Câmara Municipal de Loures pelo Chega, tem um duelo que se espera aceso com Ricardo Leão no próximo domingo. Por agora vai fazendo esta viagem de autocarro. O objetivo é passar por todas as freguesias deste concelho ao longo desta manhã.

E Miguel Cordeiro, a paragem final, o objetivo é a Câmara de Loures. E seguimos para Lisboa. Carlos Moedas também aposta as últimas fichas nesta reta final da campanha. Numa ação que está a ser acompanhada pelo Miguel Viterbo Dias. Miguel, quais são os destaques?

Carlos Moedas contou esta manhã com a presença de João Cotrim Figueiredo, o antigo líder da Iniciativa Liberal, também candidato presidencial. Sobre essa troca de apoios, tudo esclarecido. Carlos Moedas apoia já Luís Marques Mendes, embora João Cotrim Figueiredo tenha dito que no íntimo da urna de voto só Carlos Moedas saberá em quem vai votar, indiciando que o presidente da Câmara de Lisboa até podia ser um potencial eleitor de João Cotrim Figueiredo. Já quanto à reta final da campanha e depois do comício de ontem, em que Luís Montenegro pediu uma maioria absoluta, Carlos Moedas continua a fugir dessa expressão, mas agradece aqueles que acreditam nesse resultado.

Eu peço aos lisboetas mais um voto para ser presidente da Câmara. Mas há uma coisa que os lisboetas têm que saber. Obviamente, que eu tive condições de governabilidade muito difíceis e, portanto, quantos mais votos, melhor. Mas aquilo que pede Carlos Moedas, fico muito agradecido a si, ao Primeiro-Ministro e àqueles que acreditam que isso pode acontecer. Mas para mim é muito importante que os lisboetas saibam, aquilo que eu peço é mais um voto, é ganhar estas eleições. Ganhar as eleições é ser presidente da Câmara. Isso é muito importante na questão que eu estava a dizer, é que qualquer voto que não seja neste projeto, é um voto contra este projeto.

Carlos Moedas a reagir ao elevar da fasquia feito por Luís Montenegro ontem no comício com Carlos Moedas, o candidato do PSD à Câmara de Lisboa, que hoje ainda vai ter um almoço com o setor da cultura no Parque Mayer e termina com a tradicional descida do Chiado, embora não possa contar com Luís Montenegro, que a essa hora já vai estar na região Norte do país.

E aqui fica registado pelo Miguel Viterbo Dias, o arranque do último dia de campanha de Carlos Moedas, que ontem ouviu o presidente do seu partido, primeiro-ministro, a pedir uma maioria absoluta para Lisboa. Estamos no último dia de campanha. Com esta ideia, a maioria dos partidos escolhe o Norte para o encerramento. Os líderes do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal e Livre fazem comícios em Espinho, Porto, Viana do Castelo. Já a CDU, Bloco de Esquerda e o PAN apostam na Grande Lisboa. São 10h17. A seguir o Contra Corrente hoje dedicado ao Orçamento do Estado. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque? O exército de Israel começou esta manhã a retirar-se para linhas de mobilização definidas no acordo de cessar-fogo. É o que avança o jornal israelita Haaretz. Uma medida prevista no acordo de cessar-fogo que foi anunciado esta semana, sendo que esta manhã houve ataques aéreos na Faixa de Gaza, ataques que surgiram poucas horas depois do governo de Benjamin Netanyahu ter aprovado o acordo. Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de ter orquestrado um ataque cínico e deliberado. É reação a mais um ataque das tropas russas à infraestrutura energética da Ucrânia. O ataque resultou também na morte de uma criança. Mais de 20 pessoas ficaram feridas.