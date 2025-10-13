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Da Manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O PSD venceu as eleições autárquicas, mas recusa entrar em esterismos. Os sociais-democratas destacam a boa prestação nas eleições, mas rejeitam embandeirar em arco. As expressões utilizadas aqui no explicador pela vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, à semelhança do que disse o presidente do partido. Alexandre Poço considera que o PSD demonstrou esta noite que é o maior partido português. No entanto, diz também que quer manter os pés assentes na terra.

Há uma adesão que é muito significativa dos portugueses à nossa mensagem e à nossa linha de ação. Isso, naturalmente, deixa-nos satisfeitos. Não embandeiramos em arco. Continuamos a trabalhar. E basicamente, eu acho que é com este sentimento de tranquilidade, de responsabilidade, por sermos hoje o principal partido português em todos os patamares e em todas as dimensões, que vamos continuar daqui para frente.

Alexandre Poço, vice-presidente do PSD. A este explicador juntou-se também Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Rejeita que o partido tenha tido um mau resultado nas autárquicas. Sublinha que elegeu três presidentes de câmara e garante que esses autarcas vão rejeitar trabalhar com o Partido Socialista.

Vocês sabem que o Chega não está disponível para colaborar com o Partido Socialista. Nunca esteve desde a sua existência, nunca estará no futuro. As conversas com o PSD poderão existir ou não, depende daquilo que seja. Agora, há uma coisa que nós vamos meter sempre em primeiro lugar: é o interesse das populações, o interesse dos portugueses. Isso será aquilo que nós vamos meter em primeiro lugar.

Declarações que mereceram a resposta do líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Eurico Brilhante Dias retribui a falta de vontade de colaborar com o Chega, a menos que o partido de André Ventura mude de atitude.

O secretário-geral do partido e o compromisso que os autarcas subscreveram é claro quanto a isso. Agora, eu volto a dizer, ouvi há pouco Pedro Pinto dizer que o Chega é decisivo. Vamos lá ver, o Chega é decisivo se os democratas entenderem que deve ser decisivo. Eu, por exemplo, ouvi ontem o vencedor da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, fazer uma intervenção que me pareceu bastante equilibrada, apelando inclusive à participação e à experiência que o Manuel Pizarro tem na governação do Porto. Já foi vereador, mais do que uma ocasião, foi vereador com pelouros, conhece bem os bairros municipais. O Chega é a solução se muitos autarcas não tiverem a atitude que o Pedro Duarte está a ter no Porto.

Eurico Brilhante Dias. Sublinhei ainda que os resultados alcançados esta noite demonstram que o bipartidarismo em Portugal ainda é uma realidade. Declarações no explicador especial que terminou há pouco, onde ouvimos também representantes de todos os partidos com assento parlamentar. Contas feitas, o PSD é o vencedor destas autárquicas. Conquistou 136 câmaras, ultrapassou o PS, que ficou com 128, reconquista também a Associação Nacional de Municípios. Já o PS passa para a segunda força política, mas vence em grandes cidades como Viseu e Coimbra. O Chega conquista três câmaras, fica, no entanto, aquém das metas traçadas e a CDU volta a perder força. Ao longo desta manhã temos estado a recolher reações um pouco por todo o país e a ouvir os autarcas eleitos. Vamos agora até Setúbal, onde Maria das Dores Meira venceu as eleições depois de uma contagem dos votos muito renhida com o PS. A candidata, que já foi da CDU, conquistou a Câmara com o apoio de PSD e CDS. E assim que Maria das Dores Meira regressa a um município que já liderou entre 2016 e 2021 pela CDU, conquistou ontem o mesmo número de vereadores que o PS. O Chega tem sete mandatos, a CDU tomba para os quatro vereadores. A Iniciativa Liberal e o Livre conquistam um mandato cada. Ora a nova presidente da Câmara de Setúbal está agora em direto neste jornal. Muito bom dia, Maria das Dores Meira. Aqui por estas contas todas que estamos a fazer, como é que vai conseguir governar o município sem uma maioria?

Já não é a primeira vez. Em 2006 eu fiz a substituição de Carlos Sousa pela CDU e aí eu tive que também governar com uma maioria relativa. E todos os 15 dias eu tinha que conversar e dialogar com as outras forças políticas no sentido de fazer passar as nossas propostas, as nossas posições e chegamos ao fim com a maioria absoluta. É isso que eu quero fazer.

É assim que pretende fazer.

Exatamente. Dialogar.

Mas o facto de se ter afastado do PCP, de o PCP se ter afastado de si, isso não vai dificultar o diálogo? As circunstâncias não vão ser diferentes desta vez?

Não, não vão ser diferentes. Eu já estou habituada a estas coisas, a estas pressões, a estas vicissitudes, e portanto, é muito trabalho. O povo de Setúbal conhece-me bem, por isso me deu uma maioria, pese embora relativa, mas é histórica. Não havia passado em relação a algum movimento independente e, de repente, vai secando à volta, por exemplo, o PCP, para voltar aqui à Câmara de Setúbal. As pessoas conhecem-me, sabem da minha capacidade de trabalho, de realização, também de conversar com as outras forças políticas e, portanto, vamos todos trabalhar para bem de Setúbal.

Era por isso que gostava também de entender: a quem é que atribui o maior mérito desta vitória? É, de facto, ao seu nome, ao trabalho que já teve na Câmara ou os novos apoios partidários que teve?

Eu acho que é, sem dúvida, ao meu nome. Eu acho que Setúbal sabe bem o que eu concretizei. Por todo lado por onde passa, está lá uma marca deixada por mim enquanto presidente desta autarquia. Muitas marcas. As pessoas sabem disso Desse trabalho, mas também sabem da proximidade, da compreensão, do conhecimento do território, da proximidade das populações e do afeto que eu tive sempre por eles.

E nunca viu como um problema o apoio do PSD do CDS?

Não. Até porque nas listas, desde que eu anunciei a minha candidatura, apareceram logo pessoas de todos os partidos, inclusive do PSD e do CDS. Apareceram pessoas que fizeram parte dessas listas e pessoas que vieram também apoiar. Foram mil e tal pessoas. Foi muita gente. E o tempo foi andando e de repente, o PSD nacional decide contactar-me e perguntar se eu estaria interessada no apoio. E é evidente que sim. Por Setúbal, tudo. Vamos com calma, com responsabilidade, com idoneidade e vamos trabalhar todos juntos. E o PSD e o CDS é um partido com importância em Setúbal, muita gente boa também, porque também há nos outros partidos, como é óbvio, e foi também um prestígio, foi uma honra o apoio expresso destes dois partidos.

Maria das Dores Meira, muito obrigada por ter estado conosco em direto.

Obrigada eu.

Poucas horas depois de ter confirmado.

É verdade, estou muito cansada. É capaz de notar.

Sim, estão todos muito cansados. É normal. Vai regressar a uma casa que já conhece bem.

Muito obrigada.

Muito obrigada. O regresso à Câmara de Setúbal com uma vitória conquistada já de madrugada. Setúbal que era até agora um bastião comunista. Rumamos agora até Loures, onde Ricardo Leão foi reeleito presidente da Câmara com maioria absoluta, mesmo depois de todas as polémicas relacionadas com a demolição de barracas ilegais. Ricardo Leão, do PS, fala numa vitória estrondosa. Foi reeleito com quase 44% dos votos. Segue para um segundo mandato com maioria absoluta. O Miguel Gato está em direto do centro de Loures. E Miguel, que reações conseguiste já recolher esta manhã?

São a maioria, Carla, reações positivas a esta reeleição de Ricardo Leão como presidente da Câmara de Loures. De recordar que em 2021, o PS obteve 31,5% dos votos e ontem o Partido Socialista consegue maioria absoluta, 43,8% dos votos à frente do Chega, que ficou em segundo com 20% dos votos. Portanto, o segundo lugar em Loures com menos de metade dos votos obtidos por Ricardo Leão. Ricardo Leão, apesar de todas as polémicas que teve, inclusive daquela carta que surgiu por parte de vários membros do Partido Socialista, uma carta em defesa da honra dos valores do PS, que estavam contra a demolição de barracas aqui em alguns bairros em Loures. Mas a população está de acordo, ou maioritariamente de acordo, aquelas pessoas que eu ouvi esta manhã, estão de acordo com as medidas de Ricardo Leão. Falam de um homem determinado e questionado pelo Observador se estas medidas que Ricardo Leão estava a implementar eram uma aproximação ao Chega. Aquilo que estas pessoas dizem é que não interessa se é uma aproximação ao Chega ou não, o que interessa é fazer aquilo que a população deseja e portanto, daí esta maioria que conseguiu Ricardo Leão. Também a destacar aqui no Conselho de Loures, que o PCP em 2021 tinha tido 29,1% dos votos, 23 mil pessoas tinham votado nos comunistas aqui em Loures e nestas eleições de 2025, o PCP ficou em quarto lugar, atrás de PS, Chega e também do candidato Nelson Batista, do PSD. Portanto, aqui em Loures, reações geralmente positivas, apesar de todas as polémicas que envolveram Ricardo Leão. A verdade é que o autarca socialista venceu com maioria absoluta e vai ficar mais um mandato aqui nesta autarquia.

Reconfirmada a confiança em Ricardo Leão. A reportagem de Miguel Gato vai acompanhar as reações à reeleição do candidato do Partido Socialista. Da Grande Lisboa para o Grande Porto, Pedro Duarte sucede a Rui Moreira e é o novo presidente da Câmara da cidade Invicta. Estamos também a acompanhar as reações dos portuenses à noite eleitoral. Com a ajuda da Laura Figueiredo, que já esteve no Mercado da Foz, agora está numa pastelaria muito tradicional da cidade, a Bacelar. Laura, e reações por aí.

Bom dia, Carla. Das pessoas com quem tenho falado na última hora, diria que a maior parte esperava, de facto, uma vitória de Pedro Duarte. Como dizias, estou na Bacelar, uma das confeitarias mais tradicionais aqui na freguesia, que foi decisiva pra vitória de Pedro Duarte, que venceu com mais de 50% dos votos, mais de 4 mil. E comigo tenho o Domingos Pires, que trabalha aqui há 59 anos e já viu por aqui passar várias figuras históricas do PSD e que me dizia que ficou contente com a vitória de Pedro Duarte. Pergunto-lhe, Domingos, se estava então à espera e se antecipa quatro anos de uma boa governação pra cidade do Porto.

À espera, verdadeiramente, não, que isto era muito renhido, mas fiquei imensamente contente pelo facto de conhecer muito bem o Pedro Duarte. Esteve aqui comigo, conversamos algumas vezes e, portanto, pra mim foi uma vitória justa.

O que acha que a cidade precisa mudar? Quais são as principais preocupações aqui pra esta união de freguesias?

Olha, acima de tudo, a segurança. É a parte pior, que à noite não se vê passar um polícia, não se vê ninguém. Quanto ao resto, vamos ver o que é que ele vai fazer. Ainda é muito cedo pra gente poder estar a fazer qualquer coisa. Ainda é cedo pra isso.

Conhece, portanto, o Pedro Duarte, costuma vir aqui e a segurança foi exatamente uma das bandeiras da campanha. Nesse nível, neste tema da segurança, que medidas é que acha que o novo presidente da Câmara deveria tomar, então?

Olhe, o guarda-noturno. Do tempo em que eu vim pra aqui, nós tínhamos uma parceria com ele e ele percorria isto. Eu costumo dizer O delinquente anda sempre à frente do polícia, até quando foge. Quando foge, vai à frente dele. Mas o guarda-noturno era uma das soluções. Soluções, entre aspas. Atenção.

Obrigada, Domingo Pires. Aqui o testemunho na Confeitaria Bacelar. E só deixar a nota de que aqui, bem perto, a alguns metros, passa também a linha do Metrobus, que transformou a Avenida da Boavista, em Avenida Marechal Gomes da Costa, um tema que mereceu também destaque na campanha de Pedro Duarte.

Pois vai. A linha está aí, o Metrobus é que ainda não. A reportagem da Laura Figueiredo, no Porto, que acorda com o novo autarca Pedro Duarte, da coligação PSD, CDS e IL, ficou à frente de Manuel Pizarro, do PS, por apenas 2 mil votos. E continuamos a recolher reações. Olhamos agora para o Chega, que conquistou três Câmaras Municipais, uma delas foi no Entroncamento. Onde os eleitores dizem até não conhecer bem o novo autarca, apesar de reconhecerem que é preciso uma mudança. A Nadine Soares está em direto do Entroncamento. Que testemunhos encontraste até agora, Nadine?

O Entroncamento acordou tranquilo com a notícia de que vai ter um novo responsável pela Câmara. O Chega venceu esta autarquia e recordo que ontem à noite André Ventura visitou o novo presidente Nelson Cunha e foi recebido aqui à porta da Câmara Municipal do Entroncamento em grande peso. Mas agora de manhã reina a calma e nota-se que é segunda-feira, hora de voltar à rotina. Nos vários cafés que a Rádio Observador visitou, os habitantes mostram-se indiferentes com esta nova gestão. Só sabem que algo precisa de mudar, seja com o Chega ou com outro partido. É o caso de José Manuel Mendes, um reformado e antigo militar que bebia café e jogava na raspadinha enquanto falava com o Observador. Admitia com alguma indiferença que não ligava muito à política, mas confessava algum receio por ter um partido de extrema-direita a governar no poder local. No entanto, admite que era um cenário previsível.

Não me surpreende, devida à situação em que a cidade está. A cidade ultimamente estava a se degradar muito.

Em que aspeto?

Em não ser bem governada. Em um aspeto, desde a limpeza, à falta de segurança. Eram as mais relevantes. A limpeza, parece que é uma cidade abandonada, é a falta de segurança, que não existe. Não existe segurança todos os dias.

E sobre o novo presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, confessa que não conhece a pessoa, não conhece as ideias, apenas reforça esta ideia de que é preciso uma mudança, porque sente que os habitantes aqui do Entroncamento estão revoltados.

Não digo revoltados, não sei se será mesmo a revolta, mas sentem que há qualquer coisa que tem que mudar. E como tem que mudar, muitas vezes vão para os extremismos. Não sei qual vai ser o caso.

E o que é que espera deste presidente, o Nelson Cunha?

Não sei, não faço ideia. Não conheço. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome dele, mas sei que ele é de cá. Pelo que dizem, ele é de cá do Entroncamento, mas eu não o conheço.

É um dos vários testemunhos que a Rádio Observador recolheu esta manhã, uma ideia de que não sabem o que esperar desta gestão, mas com uma narrativa comum, as coisas têm de mudar no Entroncamento e foi por isso que estes habitantes acreditam que o Chega conseguiu vencer nesta cidade do distrito de Santarém.

A reportagem da Nadine Soares no Entroncamento é uma das autarquias conquistadas pelo Chega, a par de Albufeira e São Vicente, na Madeira. Já a CDU passou de 19 para 12 autarquias. O CDS consegue manter as seis Câmaras. São 10h16. A seguir continuamos a análise aos resultados eleitorais. No contra-corrente, para Jácar Lá, outras notícias que marcam a atualidade. A Cruz Vermelha confirma que já recebeu o grupo de 13 reféns libertados pelo Hamas e que estão em boas condições. A troca de reféns e prisioneiros começou esta manhã, conforme está previsto no acordo de cessar-fogo. Donald Trump também já chegou esta manhã a Tel Aviv. Repete que se trata de um acordo histórico. O presidente dos Estados Unidos vai seguir para o Egito, onde vai copresidir à Cimeira da Paz, que formaliza o acordo entre Israel e o Hamas. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em conjunto com a PSP e a GNR, lançam amanhã a campanha Viajar Sem Pressa. O objetivo é alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vai até o dia 20 realizar ações de sensibilização em todo o país. Uma campanha inserida no Plano Nacional de Fiscalização, é a penúltima deste ano.