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Observador, são 10:01 . As notícias com Carla Jorge Carvalho. Gabriel Mithá Ribeiro afirma que André Ventura tem uma personalidade incompatível com as funções de primeiro-ministro, descreve-o como um predador e um líder narcisista e tóxico. O antigo vice-presidente do Chega revela ainda que saiu do partido por não ter sido escolhido a fazer parte do governo-sombra. É a primeira reação pública de Mithá Ribeiro desde a saída do Chega. O ex-deputado e ex-vice-presidente escreveu hoje um artigo de opinião no Observador, chama-se "Os sete pecados mortais do predador narcísico". No texto, Mithá Ribeiro justifica a saída da Assembleia da República e também a cisão com o partido e, Miguel Gato, deixa duras críticas a André Ventura.

Acusa-o precisamente de ser um predador narcísico e um demónio vingativo. Mithá Ribeiro diz que André Ventura está a liderar o partido através de uma pulsão autocrática destrutiva que o torna inadequado para liderar qualquer governo. O antigo vice-presidente do Chega admite que Ventura escancarou as portas de liberdade à direita, mas insiste que a personalidade tóxica do líder do Chega envenena o caminho que ele próprio trilhou. Mithá Ribeiro escreve ainda que a direita não pode ser infantil, imoral, irresponsável, nem submissa a um dono.

A gota de água foi mesmo o não fazer parte do governo-sombra apresentado por Ventura.

O antigo deputado não gostou de ser excluído desta solução, por isso também decidiu sair do Chega. Escreve que foi a última tentativa que poderia tolerar de um assassinato cívico de que estava a ser alvo internamente. Gabriel Mithá Ribeiro diz que o Chega apresentou nomes fracos para este governo-sombra, que mais pareciam um jantar ocasional de amigos, é a expressão utilizada pelo antigo deputado. Mithá Ribeiro entende ainda que André Ventura é incapaz de atrair cidadãos competentes para o partido. Este que é um longo artigo de opinião no Observador, em que o antigo vice-presidente do Chega escreve que o partido é neste momento incapaz de ser uma força alternativa reformista ao PS e ao PSD.

Miguel Gato, com este artigo de opinião de Gabriel Mithá Ribeiro no Observador, o antigo deputado renunciou ao mandato de deputado na Assembleia da República, também à candidatura à Câmara de Pombal nas últimas autárquicas e já não é militante do Chega. A Rádio Observador está a tentar obter uma reação por parte da direção do partido a estas acusações de Gabriel Mithá Ribeiro. Pedro Passos Coelho afirma que, tal como alertou, a imigração tornou-se um problema em Portugal e culpa António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O ex-primeiro-ministro alerta para radicalismos e falta de segurança e avisa que a situação pode piorar. Passos Coelho afirma mesmo que se nada mudar em breve, os portugueses vão sentir-se estrangeiros no próprio país. Passos Coelho lembra que há dois anos alertou para esta situação e diz que o tempo está agora a dar-lhe razão. Pelo meio, deixa críticas indiretas a António Costa e ao presidente da República, Miguel Cordeiro.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos eu chamei a atenção para o problema da imigração e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista e depois apontou o dedo.

Por que que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais mais oficiais, portanto, mais sólidos sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus! Populismo. Populismo, irresponsabilidade total. Nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Miguel Cordeiro, com as declarações de Pedro Passos Coelho durante a apresentação do novo livro de Miguel Morgado, ex-deputado do PSD e assessor político de Passos Coelho. O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, diz que o ex-primeiro-ministro poderia ser o antídoto do PSD contra André Ventura. Apesar de explicar também que neste momento não há grande espaço político para o antigo primeiro-ministro, que tem feito várias intervenções.

Pedro Passos Coelho tem este problema, que é ele no fim dizia que o PSD teve um resultado muito bom nas autárquicas. Pois, enquanto Luís Montenegro estiver muito bem ou tiver bons resultados, apesar de não governar com maioria, não há uma grande perspectiva de haver um espaço político para Pedro Passos Coelho executar aquilo que são as suas ideias reformistas para o país. Sem dúvida, ele tem uma ideia muito clara e Pedro Passos Coelho tem uma grande vantagem, podia ser o antídoto do PSD contra Ventura.

Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador no Youven Souaré desta manhã. Passos Coelho tem feito várias intervenções políticas no último mês. Ontem à noite fez mais uma, mas garante que agora vai ficar sem falar durante muito tempo. João Cotrim de Figueiredo esteve também a ouvir Passos Coelho, a quem deixou elogios. Considera que é possível receber o apoio do ex-primeiro-ministro na candidatura a Belém. Um apoio que Cotrim de Figueiredo gostaria muito de receber. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que ouvir Passos falar sobre política e o futuro de Portugal é uma lufada de ar fresco.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas costelas liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos para, de facto, fazer as reformas que fazem falta.

Mas Passos Coelho já afirmou que não se sente obrigado a apoiar nenhuma candidatura presidencial, mesmo havendo um ex-líder do PSD na corrida, que é Marques Mendes. O jornal Expresso conta hoje que António José Seguro jantou em Lisboa há cerca de um mês com uma dezena de personalidades da direita, muitas próximas de Passos Coelho, para as tentar convencer a apoiá-lo na candidatura à presidência. E continuamos a falar da corrida a Belém. António Filipe assume-se como o verdadeiro candidato de esquerda e recusa desistir em nome de outra candidatura. Tem havido apelos para que António Filipe desista, em nome da convergência de esquerda, mas o candidato apoiado pelo PCP recusa a ideia e deixa até outra sugestão.

Eu creio que António José Seguro está mais próximo de Marques Mendes do que de mim, em termos de posicionamento político. E, portanto, se se quer que haja uma convergência, uma candidatura à esquerda, eu creio que essa convergência poderia ser feita em torno da minha candidatura, e não, com todo respeito, da candidatura de António José Seguro. Certamente que quando eu lancei a minha candidatura e houve muitas pessoas a dizer que finalmente tenho um candidato em quem votar, nessa altura, António José Seguro já tinha apresentado a sua há muito tempo. E, portanto, não reunindo condições para merecer o voto de pessoas e de criados que se posicionam mais à esquerda.

António Filipe, em entrevista à Agência Lusa, o candidato considera ainda que um governo com o Chega seria mau para o país e que enquanto presidente da República procuraria evitá-lo. Carla, as temperaturas vão descer este fim de semana e a chuva está de regresso depois de um verão prolongado. Parece que o outono finalmente chegou. Parece que sim. Hoje as temperaturas ainda vão estar altas, mas com a entrada do fim de semana vamos ter gradualmente uma mudança do estado do tempo, principalmente no domingo. É o que explica a meteorologista do IPMA, Ângela Lourenço.

Gradualmente, a partir de sábado, vamos ter a aproximação de um sistema frontal, que já nos poderá afetar no final do dia, principalmente nas regiões do litoral norte e centro, com a possibilidade da ocorrência de precipitação fraca.

O vento também vai intensificar-se, as temperaturas descem. A chuva deve manter-se depois durante toda a semana. São 10:11. Já a seguir o Contracorrente. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora. A adesão à greve dos enfermeiros é de 100% no bloco operatório do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Além do Santa Maria, a paralisação afeta também as consultas externas do Hospital de Viseu e o serviço de TAC no Hospital de Chaves, que está a receber apenas urgências. É o que aponta o Sindicato dos Enfermeiros. A previsão de participação na greve deve chegar aos 100% até o fim do dia. O sindicato alerta também para o cancelamento de consultas e cirurgias. Além da greve, começa daqui a uma hora um protesto em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. A Rede Europeia Antipobreza de Portugal alerta para o número elevado de pessoas que se encontram em risco de pobreza no país. Continua a ser muito elevado. No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a rede realça que o número está acima dos dois milhões e alerta que este fenómeno continua a ser um problema estrutural em Portugal. O exército de Israel terá voltado a atacar o norte da Faixa de Gaza. É o que dão conta os jornalistas da Al Jazeera no terreno. O ataque regista-se apesar do acordo de cessar-fogo em vigor. Não há, para já, informação sobre possíveis vítimas. Ora, já falamos do regresso da chuva este fim de semana. Nada melhor do que aproveitá-la bem. Muita coisa mudou desde que foste embora. Está ali o teu Rafael, Sílvia. O que é que vem aí, Carla? O quê? A segunda temporada de Rabo de Peixe. Que com o fim de semana- Estreia hoje. Estreia hoje, precisamente. E com o fim de semana, como dizíamos há pouco, de chuva. De chuva, não. Vai ser de chuva. Começa a chuva no domingo. Outono. Vai saber bem. Vai saber bem. E o elenco mantém-se, José Condessa, Helena Caldeira, PP Rapazote. Uma ideia de Augusto Fraga, inspirada numa história verdadeira, quando em 2001, um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo e que deu à costa em Rabo de Peixe, na ilha São Miguel, nos Açores. E será que fica por aqui a história? Não. A Netflix já confirmou que vai haver uma terceira temporada, que já está a ser filmada. Pensava que eu é que estava a dizer. Tu também estás. Uma pequena branca não estava a perceber. Pensei em reação. Mas o que é que eu estou... José Manuel, tu... Espera lá, José Manuel, deixa-me só mudar.

É uma...

Podes dar uma branca também. Conheces Rabo de Peixe.

Mas independentemente disso, o que não conhecia é alguma daquela linguagem.

Não conhecias?

Nem todas aquelas palavras são me conhecidas.

Foi muito criticado por a série não respeitar o sotaque açoriano.

Claro, seria impossível. Se respeitássemos o sotaque açoriano.

Tinham que ser todos açorianos, não é?

Tinha que ter legendas.

Mas olha que eu tive dificuldade.

É pá! A sério?

Eu tive que voltar para trás muitas vezes. O quê? Ou por legendas.

Não, mas estou a dizer.

É porque não conhecias a linguagem toda.

São Miguel ainda é a ilha mais fácil, mas as ilhas dos Açores é mesmo cerrado. E mesmo em São Miguel, se fores para algumas zonas mais remotas...

Olha, mas ficamos com a ideia que Rabo de Peixe é lindo, tirando a pobreza, que também é ali retratada, há cenários muito bonitos.

A ilha de São Miguel é linda.

São Miguel.

São Miguel é linda.

Pronto. Temos segunda temporada e terceira.