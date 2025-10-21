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São 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. E começamos com uma notícia Observador: o Ministério da Saúde prepara-se para autorizar os hospitais a mobilizar profissionais de saúde à força para as urgências regionais.

A ministra Ana Paula Martins abre a porta a essa possibilidade nas situações em que os profissionais de saúde não se voluntariarem para ir trabalhar em outro hospital. O objetivo é que assegurem as escalas das urgências regionais que vão ser criadas a partir de novembro. É o que indica o despacho lei a que o Observador teve acesso. Está conosco aqui em estúdio o jornalista que assina esta notícia, Tiago Queiros. Tiago, há cerca de um mês, no Parlamento, a ministra da Saúde disse que não estaria em causa esta mobilização forçada. Mudou alguma coisa?

Bom dia. Parece que mudou alguma coisa neste mês que entretanto passou, porque no fundo, o que o decreto de lei diz é que nas situações devidamente fundamentadas, e nós não sabemos quais são, porque não é especificado no decreto. As unidades locais de saúde, ou seja, os hospitais, poderão mobilizar os médicos, e não só os médicos, também outros profissionais de saúde que fazem parte dessas equipes, enfermeiros, técnicos, para as escalas das urgências regionais. Ou seja, por exemplo, no caso da Península de Setúbal, que foi muito midiatizado.

E onde há, neste momento, a maior pressão.

Exatamente. No caso da urgência de obstetrícia, das ginecologias, o conselho de administração do Hospital do Barreiro, por exemplo, poderia e poderá, segundo este decreto de lei, mobilizar os médicos obstetras para a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, caso ninguém aceite preencher as escalas da futura urgência regional.

Pode mobilizar os médicos obstetras com alguma área, algum raio?

Pode mobilizar para a urgência regional criada e abrangida nessa zona. Portanto, a urgência regional que será criada no Garcia de Orta, terá afeto o Hospital do Barreiro, por exemplo. E, portanto, se não houver voluntários, se os profissionais não se voluntariarem para se deslocar à urgência regional, o hospital pode mobilizá-los à força, digamos assim, incluindo-os nas escalas. É isso que está previsto.

É isso que está previsto. E Tiago, já foste recolhendo algumas reações. O que é que dizem os médicos?

O Sindicato Independente dos Médicos, que é o único que neste momento está a negociar com o governo esta matéria, a FNAM não está a negociar. Houve uma reunião entre este sindicato e o governo na semana passada. Diz que esta opção do governo de usar os médicos à força é negativa e considera que esta não é a política de gestão dos recursos humanos de que o SNS precisa. Outra novidade que também conseguimos ver neste decreto de lei é que o tal suplemento de €500 de que o governo falou na reunião da semana passada, que teve com o Sindicato Independente dos Médicos, não consta do articulado do diploma. Ou seja, o que está previsto no diploma é que os profissionais, lá está, não só os médicos, mas todos os profissionais, tenham apenas direito às ajudas de custo decorrentes da deslocação, que vão ter que fazer até à urgência regional. E portanto, será só isso, em princípio, que será pago as ajudas de custo.

E não os €500 que foram aqui revelados.

Até porque o sindicato tinha a expectativa de que fossem pagas as duas coisas, ou seja, que houvesse um suplemento para compensar a penosidade da deslocação e que depois também fossem pagas as ajudas de custo, como é, de resto, uma obrigação que decorre da lei.

Decorre da lei e da administração pública. Portanto, estamos aqui com um prazo, a partir de novembro vão ser criadas estas urgências regionais e será a partir daí que os profissionais de saúde podem ser forçados a trabalhar em determinado local.

Exato. O que vai acontecer é que este decreto de lei vai produzir efeitos a partir de 1 de novembro e depois o governo irá publicar uma portaria por cada uma das urgências regionais a criar. Portanto, este decreto de lei é uma espécie de decreto de lei chapéu para depois poderem ser criadas essas portarias para cada uma das urgências regionais e sabemos que vão ser algumas, nomeadamente na zona de Lisboa.

Muito bem. Tiago Queiros, jornalista do Observador que está a acompanhar a área da saúde e que assina esta notícia com esta ideia essencial: o Ministério da Saúde prepara-se para autorizar os hospitais a mobilizar profissionais de saúde à força para as urgências regionais, se não houver voluntários.

Este é um artigo em destaque. É a história no site do Observador. O cabo utilizado no elevador da Glória não era adequado e a Carris cometeu várias falhas na manutenção. São algumas das conclusões do relatório preliminar sobre o acidente. A Carris já tomou medidas.

A empresa admite incumprimentos por parte da empresa contratada para a manutenção e afastou o diretor responsável pelo serviço. Isto apesar da Carris discordar em parte das conclusões do relatório. Os dados do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários mostram que o cabo do ascensor não correspondia à especificação da Carris para aquele veículo e que não estava certificado para o transporte de pessoas. São apontadas várias desconformidades no equipamento instalado em 2022 no elevador da Glória. De acordo com o relatório, o cabo sofreu uma ruptura, fato que carece ainda de investigação. Numa nota enviada ao Observador, a Carris ressalva que a informação ainda é incompleta, uma vez que o relatório final pode ficar pronto só em setembro do próximo ano. Também em reação, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, diz que o acidente teve causas técnicas e não políticas.

As eleições em Lisboa podem ter de ser repetidas se o Tribunal Constitucional der empate entre Chega e CDU. Os dois partidos estão separados por apenas três votos. Os comunistas aguardam a resposta do tribunal.

Em caso de empate absoluto, a votação tem de ser repetida, porque é uma situação sem outra resposta legal. É o que explica a Comissão Nacional de Eleições ao Observador. O mandato que falta distribuir tem mesmo de ser decidido para que os eleitos entrem em funções. Na noite das eleições, o Chega ficou à frente da CDU por 11 votos. Na contagem final, a diferença encurtou para três votos. O PCP decidiu, entretanto, recorrer para o Tribunal Constitucional para tirar todas as dúvidas. O partido considera que há votos considerados nulos, que, na verdade, são votos na CDU e pedem o apuramento dos dados. A previsão é que o Tribunal Constitucional responda em dois dias. Até lá, o processo eleitoral continua em suspenso e ainda pode mudar.

Este é um artigo também em destaque a esta hora no nosso site. Raquel Lourenço, a mais jovem presidente da Câmara do país, considera que Sobral de Monte Agraço deu um ótimo sinal a Portugal nas últimas eleições autárquicas.

Raquel Lourenço tem 28 anos, venceu as eleições neste conselho com uma coligação que junta PSD, CDS e MPT. Entrevistada na comissão de inquérito aqui da Rádio Observador, Raquel Lourenço diz que os jovens querem fazer a diferença na política e assume que teve uma vitória surpreendente, uma vez que Sobral de Monte Agraço era um bastião comunista.

Foi uma vitória histórica. Claro que fizemos uma campanha sempre com dinâmica de vitória, mas tudo poderia acontecer. Foi um misto de emoções e a primeira coisa que pensei não foi em mim, foi no futuro do conselho e no sinal que os sobralenses quiseram dar a esta geração. A uma geração que eu sinto-me parte e creio que é uma geração que quer devolver dignidade à política, com método, com ética e com resultados.

Raquel Lourenço é a nova presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço. Tem 28 anos, é a mais jovem autarca presidente de câmara do país.

O Parlamento Europeu vai debater esta quinta-feira o fim da mudança da hora. Na antevisão desta discussão, a Rádio Observador ouviu dois especialistas que concordam com o horário único, o de inverno.

Em causa estão, sobretudo, os impactos negativos que a mudança da hora para o horário de verão provoca nas pessoas. A neurologista e especialista em medicina do sono, Teresa Paiva, espera que o Parlamento Europeu aprove a mudança definitiva para a hora de inverno. Afirma que é a que traz mais benefícios para o ser humano.

O marcado problema é que nós devemos estar tão perto, tanto quanto possível, da hora natural. Isto é, a hora que está relacionada com a exposição solar e, portanto, a rotação da Terra e a exposição solar no nosso país.

Teresa Paiva, e essa hora natural, dita natural, está mais próxima do horário que nós praticamos no inverno ou no verão?

Está mais próxima do horário no inverno.

Daquele que vamos ter daqui a uma semana, daqui a uns dias.

Sim, nós, quer dizer, era bom ficarmos nessa hora.

E depois não mudar.

E depois não mudar.

Teresa Paiva, que sugere ainda a implementação de quatro horários diferentes na Europa. Quem também concorda com a mudança definitiva do horário é o pneumologista José Monteiro Ferreira. O também especialista em medicina do sono alerta para as dificuldades de adaptação ao horário de verão.

É muito contra aquilo que é a nossa natureza, porque o nosso organismo tem muito mais dificuldade a atrasar as horas do que adiantar as horas. E, portanto, numa situação destas, todos aqueles problemas que a professora Teresa Paiva referiu na fase de transição e depois também, muitas vezes, a continuação que existe pelo facto de a partir de uma altura haver horários que são completamente antinatura. Por exemplo, não é normal ter um dia com luz do sol até quase às 21h30. Isto interfere, naturalmente, com muitos aspetos da nossa saúde.

José Monteiro Ferreira e Teresa Paiva, ouvidos no Explicador sobre o debate agendado para quinta-feira acerca da mudança de hora na Europa. A menos de uma semana para a entrada do chamado horário de inverno, a questão volta ao Parlamento Europeu.

São 10h10. A seguir, o Contracorrente. Primeiro, Carla Queiroz. Notícias estão em destaque esta manhã.

António José Seguro diz que se sente honrado com o apoio oficial do PS, mas repete que não pretende ser uma extensão de qualquer partido. Em entrevista à Sic Notícias, Seguro diz que até ligou a José Luís Carneiro a agradecer o apoio, mas insiste que pretende liderar uma candidatura pessoal acima dos partidos. Isto depois de o PS ter declarado o apoio oficial a Seguro na comissão política deste fim de semana. O ministro das Finanças admite que o Governo tem sido bastante pressionado pela Comissão Europeia para reverter os apoios no ISP. Joaquim Miranda Sarmento explica que o apoio vai ser retirado gradualmente no próximo ano, aproveitando momentos de baixa dos preços e tentando que os consumidores não notem muito. À entrevista ao Jornal Económico, o ministro das Finanças garante também que o Governo está a conseguir controlar a despesa permanente. Nicolas Sarkozy foi preso esta manhã. O ex-presidente francês entregou-se para cumprir uma pena de cinco anos. O advogado fala num dia trágico para toda a França. Sarkozy também diz que está profundamente triste com o estado do país. Tinha à espera uma multidão de pessoas que se concentraram à porta da prisão para o apoiar. Sarkozy foi condenado pelo crime de associação criminosa no caso do financiamento ilegal da própria campanha. Vai ficar na prisão de La Santé, em Paris, numa ala reservada. Foram as eleições presidenciais mais disputadas de sempre. O novo podcast Plus do Observador regressa às presidenciais de 1986 e às eleições que dividiram o país.

O quarto de seis episódios já está disponível, narra os momentos finais da campanha e o que aconteceu na noite eleitoral.

O candidato apoiado pela direita, Freitas do Amaral, cedo garantiu a passagem a uma segunda volta. A dúvida estava em quem o iria acompanhar. Mário Soares ou Francisco Salgado Zenha.

Não é indiferente perceber quem vai enfrentar Freitas. Se Soares ou Zenha. A elevada abstenção causa calafrios e faz temer o pior: que o candidato que veio para dividir e derrotar Pintassilo possa passar à segunda volta. A 1 km dali, na Latino Coelho, Zenha está no quinto andar da sede de campanha, de mãos entrelaçadas a segurar o queixo, corpo alongado sobre uma cadeira e olhos postos na televisão. Ninguém diz uma palavra. No quartel de General Soares, os elementos do núcleo duro da campanha estão fechados algures no piso superior do espaço Valbom. Não se atrevem a descer enquanto não souberem os primeiros resultados.

Esta é uma série para ouvir em seis episódios, que conta com a narração do ator Gonçalo Waddington e com a banda sonora original de Samuel Uriach.

Já sabe que se for assinante Standard ou Premium do Observador, tem acesso antecipado a todos os seis episódios.