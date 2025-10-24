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Edição 10 e um. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Começamos no Parlamento, está a decorrer a esta hora a discussão da Lei da Nacionalidade, mas ainda não há consenso à vista entre os partidos. A discussão é retomada depois da votação ter sido adiada três vezes, ainda sem garantia de acordo entre PSD e os partidos da oposição. Certo é que o PSD quer resolver o assunto hoje, antes do arranque do debate orçamental. Vamos, por isso, já em direto até ao Parlamento, ao encontro do repórter parlamentar do Observador, Miguel Viterbo Dias. Miguel, sendo que ainda não há sinais de consenso.

Ainda não, pelo menos a votação já está a decorrer. Já é um primeiro ponto positivo. Começou mesmo a decorrer a votação ponto a ponto desta nova Lei da Nacionalidade, mas sem uma plataforma de consenso, como pretendia o PSD. Estão a ser votadas ainda as primeiras alíneas. Já o PSD conseguiu viabilizar algumas propostas, quer com a abstenção do PS, quer com o voto favorável do Chega, embora nos últimos minutos António Rodrigues, da bancada social-democrata, tenha anunciado uma nova realteração numa das alíneas, que é uma das mais relevantes e que é a que determina o número de anos de permanência em Portugal para ser possível obter a nacionalidade portuguesa. Portanto, esse ponto foi adiado porque o PSD prepara ainda uma nova alteração para tentar chegar a um acordo com o PS ou com o Chega. Mas António Rodrigues dizia no arranque da reunião que lamenta não ter sido possível alcançar uma plataforma total de entendimento.

Tentámos, como vos digo, discutir com todos esses partidos. Tentámos, pelo menos, encontrar aqui a plataforma de consenso. E desde o primeiro dia que o dissemos, não privilegiávamos ninguém nesse tipo de conversa, nem nesta ativa de forma de estar. Apenas e só falaríamos com aqueles que estivessem disponíveis para falar. E falámos. Não nos entendemos com uns, entendemos com outros. Não foi possível encontrar plataformas de entendimento totais. Haverá sempre divergências nesta matéria.

Ainda assim, o PSD com esperança de conseguir ver aprovadas a maior parte das alterações, graças aos votos do Chega, com Pedro Delgado Alves, do PS, a lamentar que o PSD tenha feito alterações apenas em matérias pouco relevantes.

Efetivamente, no fim deste processo, ou antecipando o final deste processo, o que nos parece é que não houve esta interiorização de que a vontade de ter uma aprovação abrangente, ou seja, de tornar o maior número possível de partidos coautores ou codecisores, implicava que todos reconhecêssemos os pontos de cada um e que fizéssemos cedências de relevo. Não desconhecemos o facto de ter havido uma tentativa de aproximação e de negociação em vários pontos, mas um acumular de alterações pontuais ou de alguns aspetos que não são nucleares para algumas forças políticas, designadamente para o Partido Socialista, infelizmente, na ausência daquilo que para nós é o essencial, e já lá iria agora e depois na fase de discussão na especialidade, não permite vislumbrar como possível um entendimento que achamos que era desejável.

Pedro Delgado Alves a lamentar que o PSD não tenha ido ao encontro do PS em matérias consideradas fundamentais. Ainda assim, ainda poderá tentar fazer esse esforço, tendo em conta que essa questão da permanência, o número de anos de permanência em território nacional para obter a cidadania portuguesa, ainda será revista por parte dos sociais-democratas, numa votação que já vai decorrendo, mas que ainda se deverá prolongar durante a manhã.

Miguel Viterbo Dias, a acompanhar esta votação longa, cheia de pormenores, está na Assembleia da República. Portanto, uma votação sobre a Lei da Nacionalidade que já foi adiada por três vezes. Destaque agora para a greve da função pública. São vários os serviços afetados, desde escolas, hospitais a transportes públicos. Carla, importa, por isso, fazermos um novo balanço. Vamos a isso com a Frente Comum, a fazer um primeiro ponto de situação às 08h00. Deu conta de uma grande adesão à greve, mas ainda sem números concretos. Os trabalhadores do Estado acusam o governo de desinvestir nos serviços públicos e reivindicam melhores condições. A Rádio Observador tem estado a fazer uma ronda por Lisboa e Porto. Já constatou que há escolas fechadas, há hospitais com limitações. A Nadine Soares está na sede da Segurança Social em Lisboa. Nadine, o edifício devia ter aberto há uma hora. As pessoas começam a ficar impacientes e algumas até já receberam desmarcações dos atendimentos.

Já é claro que o serviço da Segurança Social não vai abrir. A hora de abertura era às 09h00, uma hora depois, portas fechadas e as pessoas que formavam uma longa fila para tentar resolver os problemas começaram a ficar indignadas e posso dizer que neste momento já não está praticamente ninguém aqui. Todos desistiram de tentar resolver os problemas hoje. Chegaram até a bater na porta de vidro do serviço para chamar a atenção do segurança, que se encontra do lado de dentro do edifício, mas nenhum sinal que o serviço vá realmente funcionar, pelo menos esta manhã. Os testemunhos que a Rádio Observador recolheu indicam que a grande maioria das pessoas não estava à espera deste cenário, porque receberam a confirmação de marcações, apesar da greve. É o caso de Joaquim Carvalho, que esteve cá desde as 09h00 para resolver problemas relacionados com pedidos da baixa. Não sabia da greve, veio na mesma porque recebeu a mensagem a confirmar o atendimento e agora com a porta fechada, fala numa falta de respeito.

Não, ninguém disse nada, absolutamente nada. Acho que eles ao invés de confirmarem, deviam dizer era que estavam encerrados ou então deviam ter alguém à porta agora.

Quando veio para cá não sabia?

Não, não sabia. Pensava que estavam abertos.

E agora passam alguns minutos do horário de abertura, já se percebeu que pelo menos até agora as portas estão fechadas. Como é que olha para esta situação?

Olha, é uma falta de respeito para todas as pessoas que aqui se encontram. Devia de haver mais um bocado de respeito, porque há pessoas aqui que, no meu caso não, mas há muitas pessoas que estão a perder dias de trabalho e horas e têm que chegar à entidade patronal e justificar. É que nem sequer abrem a porta para a pessoa pedir uma justificação que esteve aqui. Isso vai ser muito chato.

O testemunho de Joaquim Carvalho, que esteve à espera e que também acabou por desistir. Isto porque, à semelhança de outras pessoas, este senhor mostrou aos jornalistas que recebeu, enquanto aqui estava, uma hora depois da abertura deste serviço, dessa indicação, uma mensagem a desmarcar o atendimento por motivos de força maior. Para estas pessoas, o serviço devia ter avisado e não enviado mensagens a confirmar algo que já pretendiam não cumprir. Esta greve da Frente Comum está a afetar vários serviços, um deles a Segurança Social, que já deixou bastante pessoas indignadas esta manhã.

A reportagem direto da Nadine Soares acompanha esta greve com consequências na sede da Segurança Social. As portas estão fechadas, deveriam ter aberto às 9h. Esta greve acontece no dia em que os ministros das Finanças e do Trabalho são ouvidos no Parlamento, a propósito da proposta do Orçamento do Estado para 2026. A audição de Joaquim Miranda Sarmento está marcada precisamente para esta hora. A ministra da Saúde já terá demitido o presidente do INEM. Ana Paula Martins chamou Sérgio Janeiro para uma reunião ontem à noite para lhe comunicar formalmente que iria ser substituído. A reunião foi marcada pela própria ministra da Saúde, é o que avança o jornal Público, sendo que há instantes uma nota de esclarecimento do ministério diz que não houve qualquer demissão do presidente do INEM. Houve, sim, um concurso aberto pela CRESAP com vista ao recrutamento e a seleção do presidente do INEM, que escolheu um dos três candidatos validados durante este procedimento. O que é certo é que, com esta decisão, Sérgio Janeiro está de saída do cargo de presidente do INEM. Luís Cabral deve ser anunciado em breve como substituto. Ele foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016. O nome não agrada aos trabalhadores do INEM, está a ser contestado. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pediu, numa carta enviada ao primeiro-ministro, que reavalie a nomeação de Luís Cabral. Isto porque houve uma auditoria feita em 2024 pelo Tribunal de Contas, que apontou várias fragilidades ao sistema de emergência médica nos Açores. Algumas dessas fragilidades são, aliás, semelhantes às que afetam o próprio INEM. As empresas portuguesas de combustíveis e lubrificantes alertam para o impacto do fim dos descontos nos combustíveis em Portugal e apontam para as diferenças em relação à economia espanhola. A Comissão Europeia quer que Portugal ponha fim aos descontos fiscais nos combustíveis. Justifica com o impacto que a perda de receita desta medida representa em porcentagem do PIB português, uma recomendação que se estende a 11 países, dos quais Espanha não faz parte, apesar de aplicar impostos mais baixos nos combustíveis. No Explicador, o secretário-geral da EPCOL, António Comprido, avisa que, a acontecer, o fim deste desconto só vai aumentar o fosso para com Espanha.

Este diferencial com Espanha tem um impacto tremendamente negativo na economia. Leva a que muitos portugueses, particulares e particularmente empresas de transportes, estejam a pagar os impostos em Espanha, em vez de irem pagar em Portugal, porque sai mais barato ser em Espanha do que em Portugal. Portanto, este aspeto económico, e que acaba também por ter impacto fiscal, devia ser tido em conta. Temos uma diferença abissal com Espanha e o agravamento em Portugal, se não for seguido, provavelmente não é, por um agravamento em Espanha, vai ainda aumentar este fosso e esta perda de competitividade da economia portuguesa em relação à espanhola.

António Comprido é o secretário-geral das empresas portuguesas de combustíveis e lubrificantes. Esteve no Explicador, ao lado do antigo secretário de Estado dos assuntos fiscais, Carlos Lobo. O fiscalista explica que há uma almofada no Orçamento do Estado que pode ser usada para amenizar o fim do desconto nos combustíveis.

O que eu vejo aqui é uma almofada orçamental potencial que o governo dispõe para o próximo ano, entre 900 e mil milhões de euros, e que, em caso de emergência, pode ser utilizada pelo Ministério das Finanças, com o argumento que é a Comissão que está a obrigar a esta eliminação do próprio desconto.

Carlos Lobo e também António Comprido foram os convidados desta manhã do Explicador. Bruxelas está a insistir com Portugal para eliminar a subsidiação fiscal atribuída aos combustíveis rodoviários. 10h11, Carla, que outras notícias estão em destaque antes do Contracorrente? 10 distritos de Portugal continental vão ficar sob aviso amarelo amanhã por causa da chuva forte. O temporal causado pela depressão Benjamin vai afetar principalmente a região Norte e Centro do país. Está prevista chuva forte e persistente já a começar esta tarde. A ONU alerta para a necessidade de entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Um porta-voz das Nações Unidas explica que mesmo depois do acordo de cessar-fogo, os 600 caminhões de ajuda humanitária ainda não conseguiram entrar no território. A ONU pede por isso às autoridades israelitas para que permitam a entrada desta ajuda. O governo da Coreia do Sul avança que existe uma grande possibilidade de Donald Trump se encontrar com Kim Jong-un nos próximos dias. De acordo com o ministro para as questões da unificação, há vários sinais que sugerem que a cimeira entre o presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte vá mesmo acontecer. Recorde-se que Donald Trump tem na agenda uma visita à península da Coreia já na próxima semana.