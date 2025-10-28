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Pelajórgio de Carvalho. Carla, já temos uma reação da ministra da Administração Interna. Lamentou há pouco a morte desse militar da GNR na sequência de uma colisão com uma lancha suspeita de tráfico de droga no rio Guadiana.

A ministra Maria Lúcia Amaral acaba de reagir a esta notícia, uma declaração no Parlamento. A governante garante que as autoridades estão a fazer todos os possíveis para encontrar os responsáveis e numa curta declaração, deixa um voto de pesar pela morte do militar da GNR.

À família, à Guarda Nacional Republicana, que está de luto, e a todo o país, o Governo quer formular o compromisso solene de que tudo fará, nomeadamente, em articulação com as autoridades espanholas, para deter os autores deste crime.

Declarações da ministra da Administração Interna, há instantes, no Parlamento. O Presidente da República também já foi lamentar a morte do militar. Numa nota publicada no site da presidência há pouco, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que já apresentou pessoalmente as condolências à família e garante que está a acompanhar os outros três militares que ficaram feridos.

Entretanto, estão a decorrer buscas no rio Guadiana para tentar encontrar os suspeitos. A polícia espanhola está a colaborar com as autoridades portuguesas.

Não se sabe para onde fugiram, nem quantos são, nem em que estado de saúde se encontram. A GNR recebeu o alerta ontem à noite sobre a presença de uma lancha rápida no rio Guadiana. Quando a embarcação da GNR atentou abordar, foi abalroada. Isto aconteceu perto da meia-noite, em Alcobim, distrito de Faro. A lancha dos alegados traficantes incendiou-se. Um militar da GNR morreu, outros três ficaram feridos. A lancha foi encontrada a cerca de quatro quilómetros do local do acidente, a arder. Os suspeitos estão em fuga. Ouvido na última hora pela Rádio Observador, o tenente-coronel da GNR, Carlos Canatário, sublinha que ainda há muitos detalhes por conhecer neste caso, mas admite que há forte convicção de que se trata de uma rede de tráfico de droga.

Esta embarcação de alta velocidade, ou a lancha rápida, foi detetada pelo nosso sistema integrado de vigilância e na tentativa de abordar a mesma, foi abalroada, o que resultou, lamentavelmente, na morte do nosso militar e de mais três militares que ficaram feridos. As características da embarcação fazem-nos presumir que se tratava de uma situação de tráfico de estupefacientes. São este o tipo de embarcações que são utilizadas para este fim. O rio Guadiana separa os dois territórios. Nós temos uma coordenação muito forte e muito permanente com a Guarda Civil.

Declarações do porta-voz da GNR, Carlos Canatário, à Rádio Observador. O tenente-coronel indica que as autoridades portuguesas e espanholas estão a trabalhar em conjunto para encontrar os suspeitos envolvidos no acidente. A Polícia Judiciária também já foi acionada.

É retomado a esta hora o debate, na generalidade, sobre a proposta do governo de Orçamento do Estado para 2026. Já tem aprovação garantida com a abstenção do PS.

Os trabalhos são retomados a esta hora, depois da primeira parte do debate de ontem. A votação realiza-se logo à tarde. O governo entra para o debate já com a aprovação garantida, por causa da abstenção do PS. O Miguel Viterbo Dias vai continuar a acompanhar os trabalhos no Parlamento. Miguel, agora em direto, é esperado algum anúncio de última hora?

Pelo menos da parte da oposição, André Ventura terá que anunciar o sentido de voto do partido Chega. Tem mantido essa indefinição. Ontem disse que queria ouvir o que o governo tinha a dizer sobre esta proposta de Orçamento do Estado. Outro dos partidos que ainda não tinha decidido o sentido de voto foi o Livre. Decidiu esta madrugada, vai votar contra, na fase de generalidade, ainda que este documento tenha já garantida a aprovação, através da abstenção exigente do Partido Socialista. Ontem, Luís Montenegro travou-se de argumentos com a oposição durante toda a tarde. Hoje dará palco aos ministros. Vamos começar por ouvir de manhã João Miranda Sarmento, ministro das Finanças, e depois, durante o dia, até à fase da votação, ainda passarão aqui pelo púlpito da Assembleia da República, Castro Almeida, ministro da Economia, também a ministra do Trabalho e Segurança Social e ainda a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Esta é uma tarde que termina não só com a votação do Orçamento do Estado, mas também com outra votação preponderante que tem estado no topo da agenda nestes últimos dias, semanas, que é a alteração à Lei da Nacionalidade. Vai ser votada depois do orçamento para 2026.

Miguel Viterbo Dias, em direto do Parlamento, onde vai então acompanhar o debate, na generalidade, sobre a proposta do governo do Orçamento do Estado para 2026. Segunda parte, já com uma lista de ministros agrupados. Ontem, o secretário-geral do PS deixou um aviso ao primeiro-ministro: a abstenção na votação não é um cheque em branco e Luís Montenegro tem um ano para mostrar o que vale.

Depois do Orçamento do Estado, vai ser votada também a Lei da Nacionalidade e desta vez há um acordo para a fazer passar. O PSD e o Chega cederam de parte a parte e fecharam o entendimento para passar o documento.

Depois de vários adiamentos, a Lei da Nacionalidade volta a plenário para ser votada e ao que apurou o Observador, desta vez, há mesmo luz verde para que seja aprovada. A poucas horas da votação, Chega e PSD atingiram um entendimento, graças a cedências de parte a parte. Rui Casa Nova, o que mudou?

O Chega aceita a perda de nacionalidade proposta pelo PSD com pena acessória, a decidir e aplicar por um juiz. E o PSD aceita incluir uma exceção para as situações em que a nacionalidade foi obtida de forma fraudulenta, ou seja, ao que apurou o Observador, os dois partidos cederam. André Ventura recuou na questão da perda automática da nacionalidade para quem cometer certos crimes e vai aprovar a proposta do PSD, em que esta medida existe, mas como pena acessória. E o PSD aceita uma das linhas vermelhas impostas pelo Chega. A nacionalidade adquirida fica consolidada após um período de 10 anos, mas ficam excluídas as situações em que a nacionalidade foi obtida ilegalmente. Depois de um ultimato e a poucas horas da votação em plenário, os dois partidos chegam assim a acordo para aprovar a Lei da Nacionalidade. Para tal, muito contribuíram as negociações que se têm prolongado noite dentro.

Rui Casanova, com o entendimento entre PSD e Chega para aprovar a Lei da Nacionalidade, o documento vai ser votado hoje em plenário, será mais logo à tarde.

O constitucionalista Vitalino Canas considera que os cartazes da candidatura presidencial de André Ventura podem incorrer num crime.

Cartazes que estão a causar polêmica. Mostram uma foto de André Ventura, acompanhada pela frase: "Isto não é o Bangladesh", ou noutro, onde pode ler-se: "Os ciganos têm de cumprir a lei". No explicador desta manhã, Vitalino Canas considera que o Chega foi longe demais e que o caso merece avaliação por parte da Justiça. São declarações há instantes.

Estes cartazes, na medida em que isolam dois grupos, no caso de pessoas, tendo em conta a sua origem geográfica, tendo em conta o critério étnico, a sua origem étnica, e procuram transmitir e até incentivar uma visão negativa sobre elas, discriminando-as em relação ao resto da comunidade, são cartazes que podem ser analisados à luz do artigo 240, número um, do Código Penal. Portanto, poderemos estar aqui perante um crime. Seguramente que o Chega procurou avaliar essa sua situação, mas acho que foi além da fronteira.

Oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público e admitem avançar com uma providência cautelar para a retirada dos cartazes. O constitucionalista Vitalino Canas entende que esta é uma forma de reação válida por parte destas comunidades, mas duvida da eficácia da medida.

Providências cautelares nem sempre têm grande eficácia, até porque os tribunais, quando têm dúvidas, normalmente decidem contra a providência cautelar. Este é um caso em que eu estou a manifestar a minha opinião, mas admito que ele suscite dúvidas de avaliação do ponto de vista da avaliação jurídica.

Esta é a análise do constitucionalista Vitalino Canas, do Partido Socialista. Além das associações ciganas, também a Embaixada do Bangladesh em Lisboa reagiu aos cartazes de André Ventura. Através de um comunicado, a representação diplomática em Portugal pede calma à comunidade e garante que estão a ser contactadas as autoridades apropriadas.

Já daqui a pouco, no Contracorrente, vamos falar de habitação. Antes disso, Carla, ainda outras notícias que estão a marcar esta manhã.

O furacão Melissa estará prestes a chegar à Jamaica. Nas últimas horas fez, pelo menos, sete mortes na região das Caraíbas. Na Jamaica, as autoridades esperam um forte impacto. Quinhentas mil pessoas já foram retiradas de casa por precaução. Há também milhares de pessoas já com falhas de eletricidade em casa. É um furacão de categoria cinco, é considerado o furacão mais forte do ano até agora. Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia vai precisar do apoio financeiro da Europa durante mais dois ou três anos para conter a invasão da Rússia. Declarações do presidente ucraniano aos jornalistas, onde Zelensky revelou também que pediu aos Estados Unidos para pressionarem a China a reduzir o apoio a Moscovo. Donald Trump e Xi Jinping devem reunir-se na quinta-feira, na Coreia do Sul, à margem da Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Atenção também para o tempo, todos os distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo, é o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Está prevista chuva e trovoada numa situação que deve prolongar-se durante toda a semana. O frente a frente televisivo entre Mário Soares e Freitas do Amaral é o tema do quinto episódio de "A Eleição Mais Louca de Sempre", que já está disponível.

O novo podcast Plus do Observador conta a história das presidenciais de 1986. No debate, Mário Soares foi confrontado com o apoio do Partido Comunista nessa segunda volta.

Mas Mário Soares nega a existência de qualquer apoio do PCP e diz que toda a gente é livre de votar em quem quiser. Sousa Tavares insiste: "Mas como é que se sente a receber o voto daqueles que lhe bateram na Marinha Grande?" Soares sorri.

Eu sinto-me ao mesmo tempo divertido e ao mesmo tempo a falar da ironia do que é a vida política. Eu sinto que isso representa, para mim, a consagração da esquerda democrática.

Volta ao ataque. Carrega novamente sobre Freitas de forma violenta. Denuncia agressões e intimidações junto a escolas e liceus, e diz que o adversário é incapaz de controlar a direita não democrática.

Pela mesma razão que os outros pensam que quando ouvem nos comícios, doutor, e com muita frequência, senhor doutor, quando ouvem nos comícios dizer: "Morte aos comunas" e é frequente este grito nos seus comícios. "Comunas para a Sibéria", já me disseram a mim!

É um excerto do quinto episódio do podcast Plus, que já está disponível.

É uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Horia.