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O Observador 10:01. O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria alerta que depois das tempestades, a reconstrução não está a ser bem pensada. Jorge Vala explica que está a ser tudo feito como antes, em vez de aproveitar a oportunidade para transformar a região. Com destaque para a rede elétrica e as redes de comunicações, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria alerta que se fica tudo na mesma, a catástrofe pode repetir-se. Ouvido pela Rádio Observador, Jorge Vala pede que a reconstrução seja mais bem pensada, de forma a transformar e a modernizar o território.

Certamente ninguém nos vai perdoar se daqui a três ou quatro anos uma outra tempestade igual, menor ou maior, assolar esta região e ficar tudo no chão, tudo na mesma como ficou agora.

Ou seja, preferia o enterramento dos cabos, como se chegou a falar logo após as consequências mais imediatas das tempestades.

Eu não sou técnico, agora, que nós temos que transformar este território num território mais resiliente, eu não tenho dúvida. E nós, inclusive, lançámos o desafio para que este território seja um território piloto do país, porque as alterações climáticas, já ninguém duvida que estão a alterar também a dimensão destas ocorrências. E, portanto, nós temos que aprender com aquilo que de mau nos aconteceu.

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, ouvido aqui na Rádio Observador. António José Seguro volta a dedicar o dia ao distrito de Leiria. No último dia da presidência aberta, o chefe de Estado tem repetido que é preciso menos palavras e mais ação e pede que as populações não sejam esquecidas ou abandonadas. O governo ainda acredita que a UGT venha a dizer sim à reforma laboral e, por isso, está a tentar uma nova ronda de negociações com os parceiros sociais. O executivo vai procurar uma nova tentativa de acordo. O Observador apurou que o governo não dá por terminado o processo negocial e está confiante de que a UGT venha a rever a posição, depois do Secretariado Nacional da Central Sindical ter ontem chumbado a atual proposta de alterações à lei apresentada pelo governo. Do lado do executivo, as portas mantêm-se abertas. Fala-se numa tentativa de demonstração de força dos trabalhadores. A editora de economia do Observador, Alexandra Machado, fala, de resto, num processo que deixa muitas dúvidas.

Um conjunto de diz que disse, de entraves, pontos de interrogações nesta discussão da legislação laboral, que eu acho que inquina um bocadinho todo o debate da própria legislação laboral, o que não é bom, nem positivo para que haja luz verde no final para alterações ao Código de Trabalho.

Se acontecerem e quando acontecerem.

Mais um ponto, a UGT vai ter eleições este ano e também não sei se isso não está aqui a empurrar um bocadinho o processo.

Análise da editora de economia do Observador, Alexandra Machado, no "E o Vencedor É" desta manhã. O presidente da República já avisou que se o governo aprovar uma reforma laboral sem a UGT, o diploma é vetado, uma promessa que foi feita durante a campanha e António José Seguro garante que vai ser coerente. E seguimos com o conflito no Médio Oriente. A delegação do Irão já está no Paquistão para as negociações com os Estados Unidos. Isto numa altura em que há troca de acusações sobre a violação do cessar-fogo. A equipa iraniana chegou ontem à noite a Islamabad. É a notícia avançada pelo Wall Street Journal. A delegação é liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e também pelo presidente do Parlamento. Já a delegação norte-americana deve ser liderada pelo vice-presidente JD Vance. Está previsto que as negociações arranquem ainda hoje. Donald Trump volta a acusar o Irão de não estar a respeitar os termos do acordo do cessar-fogo, isto porque Irão não permitir a passagem pelo Estreito de Ormuz. Trump avisa que não foi isso que foi acordado. O Irão volta também a acusar Israel de violar o acordo, depois de mais uma noite de ataques de Tel Aviv ao Líbano. Ainda na atualidade internacional, destaque para as eleições na Hungria. São já no domingo e podem ditar o fim de 16 anos de governação do atual primeiro-ministro. O ultraconservador Viktor Orbán. As sondagens mostram que pode perder para o líder da oposição. A enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira, explica que nas últimas horas, Orbán voltou a deixar críticas à oposição numa tentativa de captar votos.

Viktor Orbán fez uma publicação que já tinha anunciado que iria fazer com um anúncio, mas na verdade, o que ele disse foi mais do mesmo. Fez um apelo ao voto no Fidesz, porque diz que os objetivos que diz ter cumprido nos últimos 16 anos de governação estão agora sob ameaça da União Europeia, da Ucrânia e do líder da oposição, e que é preciso união e cooperação para os manter. O primeiro-ministro vai fazer hoje o último evento fora da capital para amanhã poder encerrar a campanha em Budapeste, já que aqui não há o dia de reflexão e, portanto, a campanha só termina mesmo na véspera de irem a eleições.

Na meia-noite mesmo. A enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira. A ida às urnas é no próximo domingo. E falamos agora da Artemis 2. O investigador Rui Dias considera que a amaragem dos astronautas é um dos momentos mais aguardados e defende a importância desta missão para a futura exploração espacial.

É daqueles momentos muito aguardados. A exploração espacial muitas vezes é vista como: "Vão tirar umas fotografias à Lua, há tantos problemas para resolver". Mas a exploração espacial é mais do que isso. A investigação científica é fundamental. É muito importante para nós percebermos o sistema solar e a Terra, em particular. Há muitos dados que foram recolhidos e essa missão irá permitir-nos avançarmos para novas formas de exploração espacial.

O professor catedrático Rui Dias reforça que esta missão serve para mais do que tirar fotografias à Lua. Em causa está a preparação de mais operações como esta. A cápsula com os quatro astronautas deve amarar por volta da 01:00, hora de Lisboa, neste sábado. São 10:08, Carla. Já a seguir o Contra Corrente, mas primeiro que outras notícias estão em destaque. Os distritos de Évora, Beja e Setúbal vão estar hoje sob aviso amarelo para chuva e trovoada. O aviso entra em vigor às 15h e assim fica até às 21h. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O governo quer multas mais pesadas para reduzir os números da sinistralidade rodoviária. Isto para condutores que pratiquem manobras perigosas, conduzam em excesso de velocidade ou com excesso de álcool no sangue. O ministro da Administração Interna prometeu um pacote de medidas estratégicas para reduzir o número de acidentes nas estradas. É o que avança hoje o semanário Expresso. O montante do aumento das multas ainda está por definir.