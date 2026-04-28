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Desde a manhã. O presidente da Câmara de Leiria considera que se o PTRR não foi rápido e eficaz, de pouco vai servir aos conselhos mais afetados pela tempestade Cristine. O plano é apresentado hoje e o autarca pede medidas concretas. O governo aprova e apresenta, mais logo, a versão final do PTRR. Três meses depois da passagem da tempestade Cristine, depois de já terem sido aprovadas as linhas gerais. Convidado do Explicador desta manhã, o autarca de Leiria diz que há medidas que não podem esperar até 2035. Gonçalo Lopes alerta que os apoios têm de chegar ao terreno já.

Há coisas que não podem esperar até 2035, só quem não está no terreno, só em teoria. Só teóricos é que conseguem imaginar. Nós pra recuperar as escolas onde temos contentores, precisamos de dinheiro amanhã. E esse sinal de rapidez, eficácia, inteligência, tem que estar no documento, porque se não tiver no documento, ele não vai servir as zonas afetadas.

Três meses depois da passagem do temporal pelo Conselho de Leiria, o autarca explica também que agora as grandes preocupações são a reposição das telecomunicações e a preparação para a época de incêndios.

Atualmente, o principal problema no processo de reconstrução e no fundo, voltar a uma normalidade, o mais próximo do dia 27 de janeiro, é a reposição das linhas de comunicação, de telecomunicações, sobretudo internet, através da fibra ótica, que tem um atraso significativo em termos da sua reposição. Por outro lado, é também aquilo que é a gestão do coberto vegetal, como se sabe, foi bastante afetado.

A questão dos incêndios, foi aí.

Que é a questão da gestão dos incêndios. Estas são as duas principais preocupações que temos em cima da mesa e o acompanhamento da recuperação das casas e das empresas através dos investimentos que têm de realizar.

O ponto de situação no terreno feito esta manhã pelo presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, o convidado do Explicador de hoje. A Rádio Observador está desde bem cedo em Leiria, precisamente para dar conta da evolução da reconstrução e do que falta fazer três meses depois da passagem da tempestade Cristine. É para Leiria que vamos novamente em direto, Carla. Com o repórter João Gama, que está agora em Vieira de Leiria, numa zona de bares e restaurantes que foi muito afetada no início do ano pela depressão. João, aí o negócio está a conseguir recuperar?

A pouco e a ver vamos. Eu tenho comigo o Hugo Argelo, é dono do restaurante O Leme. Foi um dos restaurantes mais afetados. Está neste momento a ser reconstruído e está em obras há já um mês. Hugo, muito bom dia. Tem um prazo em que se vê a conseguir abrir o restaurante?

Eu vou tentar fazer os possíveis para abrir a meio de junho.

Portanto, aproveitar ainda a época balnear.

Sim, a balnear vai abrir no dia 13 de junho. Se conseguisse abrir no dia 15, o mais tardar, era ótimo.

Quando é que começou as obras para reconstruir aqui o seu restaurante?

Já começamos há um mês.

É possível contabilizar prejuízo? O Hugo estava a contar-nos há pouco que teve acesso à linha de crédito, uma das medidas do governo. Essa linha de crédito é suficiente para os prejuízos que teve?

Não. Eu recorri à linha de crédito, pedi 100 mil euros, podia pedir mais, mas eu tinha algum do meu lado, dinheiro meu, isto é meu e da minha irmã. Somos dois sócios e temos algum dinheiro nosso, porque o valor que vamos gastar aqui vai rondar os 170 mil. Juízo.

É muito dinheiro. O Hugo chegou aqui na manhã da tempestade. O que é que viu?

Era um autêntico cenário de guerra. Era impressionante. Ruas intransitáveis, muitos assaltos, quando eu cheguei a essa hora. Pessoal a sair de dentro das lojas com roupas. Isto era mesmo um cenário de guerra, inexplicável.

E o seu restaurante não foi o único a ser afetado. Vemos ali um, à nossa frente, que não vai voltar a abrir portas este verão.

Sim, esse não vai ter condições. Inclusive, os rapazes não tinham seguro. Compraram o estabelecimento há um ano, ainda não apresentam lucros, a empresa não apresenta lucros, recorreram às linhas de crédito do governo, mas não conseguem.

Conseguiu recorrer ao seu seguro? Correu tudo bem com essa?

Não. No meu seguro, já no dia 6 de fevereiro, fizeram uma apretagem. Passado cinco dias, eu entreguei os orçamentos todos. Tentei ser rápido e até agora, resposta, nada.

Portanto...

Já fiz a reclamação à companhia de seguros, porque o perito ainda não entregou nada. Fiz a reclamação, há um mês que fiz a reclamação e nada. Eu vou seguir pra tribunal, já falei com a minha advogada e vamos seguir pra tribunal, porque é inadmissível. Três meses sem resposta é muito mau.

É uma das histórias, um dos casos aqui na Avenida da Marginal, bem perto do mar, um dos restaurantes que está a lutar para abrir portas, já com a data pensada, pelo menos na cabeça do proprietário, o Hugo Argelo, mas, Carla, não são todos os cenários assim. Aqui, neste momento, há restaurantes que não vão conseguir abrir portas e ainda se fazem contas às centenas de milhares de prejuízos.

É assim que estamos três meses depois, registando aqui o que se passa em Vieira de Leiria, pelo João Gama, a dar conta da recuperação, quando ainda há muito trabalho para fazer. E no dia em que se assinala um ano do apagão, a Associação de Defesa do Consumidor DECO Proteste, faz várias recomendações e volta a aconselhar a criação de um kit de emergência com bens essenciais e estoques de primeiros socorros. A DECO alerta os portugueses para a necessidade da adoção de comportamentos preventivos que permitam reduzir o risco e aumentar a segurança das famílias. Vamos com a Rita Lourenço perceber o que é que não pode faltar neste kit

O kit deve ser adaptado às necessidades de cada família e deve incluir água, alimentos enlatados, um rádio a pilhas, lanternas, um apito que pode também servir como sinalizador, ração e documentos no caso de ter animais de estimação, entre outros artigos que permitam garantir a autonomia familiar durante, pelo menos, três dias. Sem esquecer uma cópia do cartão de cidadão de todos os elementos do agregado familiar e também algum dinheiro em notas e moedas. A DECO recomenda ainda a preparação de um estojo de primeiros socorros com ligaduras, pensos, tesouras, medicamentos, um termômetro e ainda embalagens extra da medicação diária, entre outros essenciais. O conteúdo da mochila de emergência deve ser revisto com alguma regularidade pra garantir que tudo continue em bom estado. A associação aconselha também que toda a família saiba onde está guardado o kit, que deve estar num local de fácil acesso, de preferência perto da saída de casa.

Rita Lourenço com as recomendações da DECO, que no caso de outro apagão, aconselha ainda a que todos se mantenham informados através de fontes fiáveis e que desliguem da tomada os aparelhos não essenciais, de forma a reduzir o risco de danos com o regresso da energia.

Carla, depois de vários dias a fazer lembrar o verão, as temperaturas máximas vão descer a partir de amanhã, com algumas regiões do país a registar uma queda de até oito graus. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A meteorologista Maria João Frada explica que nos últimos dias as temperaturas têm estado acima da média para esta época do ano, mas adianta que já a partir desta tarde tudo vai mudar e o calor vai diminuir.

Hoje, até o final da manhã, ainda vamos sentir um dia que se inicia abafado, mas a partir da tarde o vento vai rodar para o quadrante oeste, portanto, vai se sentir a entrada da ar do mar. O vento é essencialmente fraco, mas a partir da tarde vai se sentir essa descida de temperatura. Amanhã vai haver uma nova descida de temperatura, principalmente o Norte e Centro e Alto Alentejo, serão descidas da ordem de cinco, sete ou oito graus.

As temperaturas voltam depois a subir ligeiramente na quinta-feira, mas no fim de semana espera-se novamente o regresso dos aguaceiros e até de trovoadas. Hoje quase todos os distritos do continente estão com aviso amarelo, devido às previsões de chuva e de trovoada.

São agora 10:08. Já a seguir o Contracorrente dedicado ao apagão, que faz hoje um ano. Primeiro, Carla, tempo pras outras notícias que merecem destaque esta manhã.

Com novidades na operação Influencer. Afinal, e ao contrário do que sempre disse, António Costa falou com Diogo Lacerda Machado sobre o processo da Start Campos, o centro de dados previsto para Sines, é o que indicam as escutas do processo a que a TVI e CNN tiveram acesso. António Costa garantiu em novembro de 2023 que Lacerda Machado, amigo pessoal, nunca lhe falou sobre este assunto. No entanto, é agora revelado que na véspera do Natal de 2022, Lacerda Machado informou o ex-primeiro-ministro, por telefone, da dinâmica do projeto da Start Campos. Esta chamada telefônica é, por isso, considerada relevante pela investigação do Ministério Público. O presidente dos Estados Unidos não está satisfeito com a proposta de Teerão para a reabertura do estreito de Ormuz e deve apresentar em breve a resposta. Teerão quer prolongar o cessar-fogo por um período alargado e o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos, mas deixa as negociações sobre o programa nuclear para mais tarde, algo que Donald Trump não quer. A imprensa norte-americana revela que Trump não está satisfeito com estas medidas e que os Estados Unidos vão apresentar em breve novas condições ao Irão. Os últimos dias antes de um crime brutal são reconstituídos no mais recente episódio do podcast Plus do Observador, os ficheiros do caso Carlos Castro.

O Observador teve acesso a milhares de ficheiros da investigação à forma como Renato Seabra assassinou o cronista social Carlos Castro em Nova York, em janeiro de 2011.

E permitem perceber ao pormenor as últimas horas antes do crime.

É um jantar constrangedor. Carlos, habitualmente tão falador, não diz uma palavra. Em contrapartida, Renato, habitualmente tão tímido e calado, parece estar a tentar a todo o custo fazer as pazes com ele. A dada altura, chama a empregada de mesa. Quer pedir uma garrafa de vinho. Carlos já tem um copo de tinto e Vanda não bebe. Pergunta-lhe por que raio quer ele pedir uma garrafa inteira. E Renato responde: "Vamos celebrar". A cena, que Vanda há de recapitular inúmeras vezes, não faz sentido. Renato, aquele rapaz tão reservado, está a chamar a atenção, a falar alto, a sugerir brindes atrás de brindes.

É um excerto do quarto episódio do podcast Plus do Observador, que já está disponível a partir de hoje.

Os ficheiros do caso Carlos Castro é uma série em podcast narrada pela atriz Joana Santos, que conta com música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha.