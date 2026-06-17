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10 da manhã. Apesar dos convites da Federação Portuguesa de Futebol, nenhum líder partidário ou parlamentar vai estar presente em Houston, no Texas, para o jogo inaugural da caminhada portuguesa no Mundial, mas PSD, Chega e PS concordam que é legítima a representação partidária neste momento importante para a seleção. Os três líderes parlamentares dizem que não vão aos Estados Unidos por uma questão de agenda.

Foi o que explicaram esta manhã, aqui na comissão de inquérito da Rádio Observador, Hugo Soares, Pedro Pinto e Eurico Brilhante Dias. Do lado PSD, Hugo Soares lembra que aceitar o convite da federação não viola nenhuma regra e critica o que chama de demagogia.

Honestamente, a demagogia à volta destas questões é algo que me incomoda com toda a sinceridade. É uma questão, evidentemente, também de representação parlamentar no momento, que é um momento importante pra vida coletiva, que é mesmo, quem não quiser atribuir essa importância ao futebol, ou está desligado da realidade ou não percebe nada do que está a acontecer. Eu tenho o maior dos gostos em sabendo que não violo nenhuma regra, sabendo que ninguém me está a oferecer nada pra eu fazer uma coisa a favor de alguém, sabendo que o convite é um convite sincero, que nos permite estar com as nossas comunidades, eu quero dizer, eu tenho todo o gosto em aceitar o convite.

A ideia, que é também defendida pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, explica que foi só a agenda que fez com que não aceitasse o convite.

É um convite importante para todos nós. Ficamos satisfeitos que a Federação Portuguesa de Futebol tenha feito isso. É uma representação quer do partido, quer também da Assembleia da República, ou seja, o convite não é pessoal, não é um convite para o Hugo Soares, para o Pedro Pinto, para o Eurico Brilhante Dias. Não, é para os líderes, os líderes parlamentares, fosse eu qual fosse. A primeira coisa que eu fiz quando recebi o convite foi indicar a falar com o gabinete do Presidente da Assembleia da República para ver se podíamos ou não aceitar esse convite, porque acho que é assim que as coisas têm que fazer. E depois, nós também sabemos que demora também a tratar do visto para os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos também precisamos de visto. Depois, foi ver a agenda. E depois a verdade é que com esta agenda é impossível estar a sair daqui neste momento.

Já do lado do PS, também foi a agenda a dificultar. A resposta do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias defende também a importância deste momento.

Nós temos alguma pedagogia a fazer sobre essa questão, no sentido de perceber que os portugueses votam em políticos que representam. Ir ao futebol, e é preciso que as pessoas tenham consciência, uma ida a Houston nestas circunstâncias, significa fazer um voo de sete ou oito horas para lá, ver o jogo e regressar num avião sete ou oito horas. Portanto, não é propriamente um passeio, mas é uma obrigação de representação institucional, que deve ser vista assim. E eu espero, pelo menos, que este momento de discussão sobre isto clarifique o assunto também na opinião pública.

É a opinião de Eurico Brilhante Dias. Os líderes parlamentares dos três principais partidos foram os convidados da comissão de inquérito desta manhã.

Antes deste jogo da seleção, os deputados da Assembleia da República vão receber hoje o primeiro-ministro no debate quinzenal.

Um dia antes do debate sobre a reforma da lei laboral. Luís Montenegro esteve ontem reunido pela segunda vez, há menos de uma semana, com André Ventura. No final dessa reunião, o presidente do Chega admitiu que não há acordo, mas que a porta para o entendimento também não está fechada. O PS, recorde-se, não recebeu qualquer convite de Montenegro para reuniões sobre a reforma laboral. Os socialistas estão a trabalhar numa proposta alternativa com um grupo de economistas. O debate quinzenal está marcado para às 14h da tarde, não para as 15h, como é habitual. Arranca mais cedo por causa do jogo da seleção nacional, que começa às 18h.

Precisamente, é hoje a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. A seleção nacional defronta a República Democrática do Congo. Roberto Martínez pede aos jogadores que sonhem com a conquista do mundial, mas com racionalidade.

Foi o que disse o selecionador nacional na conferência de imprensa que se realizou de madrugada em Portugal, e que se realizou em Houston, no Texas, onde a seleção vai jogar. Na antevisão da partida, Roberto Martínez diz ainda que a seleção entra para este jogo com o sonho de vencer o mundial, mas que o papel do treinador é também gerir o grupo de forma racional.

O sonho comanda a vida. Para todos nós. Vocês, como jornalistas, tudo é um sonho e comanda a vida. Para nós, a seleção portuguesa é o sonho, comanda o nosso mundial. Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado.

O selecionador nacional confirma também a ausência, já esperada, do defesa central Rúben Dias. É uma baixa por lesão.

Posso dizer que o Rúben Dias chegou perfeitamente, jogou os 90 minutos com o seu clube no último jogo na Premier League, sempre ajuda, e depois trabalhou muito bem durante a preparação, os jogos contra o Chile. Mas infelizmente, o futebol é um jogo de contacto, o Rúben teve um golpe durante o jogo contra a Nigéria e fizemos os testes. Está tudo bem estruturalmente e agora é só não arriscar.

E por isso as opções para o eixo central da defesa são Gonçalo Inácio, Renato Veiga e Tomás Araújo, sendo que o selecionador diz também que Diogo Dalot e Rúben Neves podem jogar a defesa central, caso haja essa necessidade. A estreia de Portugal neste Campeonato do Mundo confirma a sexta participação de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo. Pode tornar-se, aos 41 anos, no jogador mais velho de sempre a representar a seleção portuguesa. O recorde, neste momento, pertence a Pepe. Outros jogos de hoje: a Inglaterra defronta a Croácia às 21h. De madrugada, há mais dois jogos, o Uzbequistão-Colômbia, do grupo K, grupo de Portugal, e ainda o Gana-Panamá. As temperaturas vão aumentar nos próximos dias. A partir de sábado, podem chegar aos 40 graus em algumas regiões do país, devido a uma massa de ar quente que vem do norte de África e do interior da Península Ibérica. A meteorologista do IPMA, Maria João Frada, explica em que zonas de Portugal continental se vai registrar esta maior onda de calor.

Já para o início da próxima semana, valores que rondam sensivelmente os 35 a 40 graus. Os 40 graus mais confinados ao interior, às regiões do interior, nomeadamente à parte mais interior do Vale do Douro, ao Vale do Tejo e à parte interior do Alentejo.

A meteorologista do IPMA, Maria João Frada, diz que é provável que durante o fim de semana, seja emitido um aviso de tempo quente em alguns distritos, que depois será alargado a todo o território de Portugal continental a partir de segunda-feira.

É muito provável que o IPMA vá emitir avisos de tempo quente em grande parte dos distritos, não necessariamente em todos os distritos logo no dia 20, mas pelo menos no interior, e depois gradualmente, provavelmente já no início da próxima semana, emitir avisos praticamente para todos os distritos do território continental.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aumento das temperaturas vai também agravar o risco de incêndio rural. Donald Trump e Volodymyr Zelensky esperam voltar a encontrar-se hoje, depois da reunião que tiveram ontem à margem da Cimeira do G7. Os dois líderes estiveram reunidos para discutir o conflito na Ucrânia. À saída, ambos admitiram que era importante repetir o encontro, que pode acontecer hoje, e tanto Donald Trump como Volodymyr Zelensky admitem que a conversa de ontem aumentou a esperança da paz no futuro próximo. A Cimeira do G7 termina hoje em França. Os aliados europeus terão tentado também pressionar o presidente dos Estados Unidos a convencer Vladimir Putin a sentar-se à mesa das negociações. Na análise, o coronel José do Carmo realça a importância que o chefe de Estado norte-americano pode ter na resolução deste conflito. Considera que é o único líder capaz de mediar as negociações.

Toda gente precisa de um mediador. E Trump, com todos os seus defeitos, é, de fato, o único mediador que é reconhecido como tal por ambas as partes. Parece ser a única pessoa, neste momento, capaz de colocar na mesa as duas partes, nomeadamente a Rússia, sobre a qual Trump tem alguma credibilidade, pelo menos ela vem das cedências, da maneira como se deslocou da sua posição de aliado da Ucrânia para mediador. Se colocou à parte. E por isso tem essa capacidade.

O coronel José do Carmo, na análise ao encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, à margem do G7. Hoje é o último dia da cimeira, que já está, nesta altura, reunida e novamente presidida pelo presidente Emmanuel Macron. São 10h09, antes do Contracorrente, que outras notícias estão em destaque, Carla? A China apela a um compromisso firme com o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros apela a todas as partes que trabalhem no sentido de estabelecer as bases de uma arquitetura de segurança sustentável na região. Também hoje surge a reação do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, diz que está de acordo com este entendimento, que considera bem estruturado e positivo. Por cá, o ministro da Administração Interna é ouvido, daqui a sensivelmente uma hora, no Parlamento, para esclarecer as acusações feitas pelo ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna. António Pombeiro demitiu-se do cargo no dia 22 de maio, ao alegar um conjunto de irregularidades na gestão da rede SIRESP, durante a presidência de Viegas Nunes. O ministro Luís Neves nega que tenham existido ilegalidades durante esse período, entre 2022 e 2024. E agora, vamos ver se conhecem estas vozes que estão de regresso a Portugal, sabe-se lá em que condições. Estas vozes são incontornáveis. Serão os Durão Durão? Ora, então isso não. Simon Le Bon. E não é que vem cá. Como é que estarão os ossos deles, as artroses? Fazia as delícias das colegas ali deles. Claro, muito. Têm quantos anos? Muitos chumaços. Que idade é que têm, Bruno? Setenta. Setenta? Sim.

Não, já estão nos 80.

Setenta? Tem que estar.

Já estão nos 80.

Nos 80 está o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira, eles têm. Quase. Mas são rapazes novos, são rapazes novos. E vêm a Portugal. Vêm a Portugal, é por isso que estamos a falar deles. Eu gosto de ir ver pessoas dessas. Eu gosto de ver clássicos. Então ponham na agenda, em Lisboa, no MEO Arena, no dia 3 de novembro. Não vão a correr. Então. Eles também não vão. Exatamente. Vejam primeiro o jogo de Portugal hoje. Com certeza. E amanhã os bilhetes vão ser postos à venda. Com calma. A preços a partir dos €70.

Ui!

Muito bem.

Baratinho.

Não é em escudos, podia ser.