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10 da manhã. As notícias na sua rádio com Carla Jorge Carvalho. O Governo português reforça que até o momento não há informação de vítimas portuguesas na sequência dos terramotos que atingiram a Venezuela na última noite. A garantia é dada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, há instantes, aqui na Rádio Observador.

Neste momento não temos informação da existência de vítimas portuguesas. Não quer dizer que não possam vir a existir, mas de momento, em todos os contactos que temos feito, não temos nenhuma informação de vítimas portuguesas.

E em relação a turistas portugueses na Venezuela, existem dados em relação a esses números?

Nada. Não temos nada. Também neste momento a Venezuela não é um grande destino turístico, por razões de algumas dificuldades que existem, mas tínhamos lá duas tripulações da TAP no aeroporto que foram apanhadas no momento do sismo, mas que já estão realojadas num hotel e que tinham ferimentos muito ligeiros, mas que estão realojadas e estão todos bem.

Declarações do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa. O governo garante também estar em contacto com as autoridades da Venezuela e oferece ajuda humanitária. De resto, já esta manhã na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que está em contacto desde o primeiro minuto com as missões diplomáticas e consulares de Portugal na Venezuela. A tutela de Paulo Rangel exprime ainda a profunda solidariedade ao povo venezuelano e, em especial, à comunidade portuguesa e lusodescendente. Neste sentido, o governo garante estar disponível para enviar ajuda de emergência e humanitária para a Venezuela, em coordenação com as autoridades de Caracas.

Uma equipa de 11 tripulantes da TAP estava precisamente em Caracas no momento do sismo. O hotel onde estavam alojados ficou completamente destruído.

Estão bem. Apenas um ficou com ferimentos ligeiros. Informações que foram avançadas à Rádio Observador pelo presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Pena Rolhas, explica que estes 11 portugueses estão já alojados num outro hotel em segurança.

Da nossa parte, o sindicato já está em conversações e em contacto permanente com a TAP, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, até para saber quando é que será possível evacuar, retirar esses tripulantes de cabine, que estão neste momento em Caracas e que neste momento a única coisa que têm, da informação que nós temos, é a roupa do corpo, porque depois que ocorreu o sismo, tiveram de evacuar rapidamente o hotel, que desabou, pelo que nos foi expresso. Portanto, a situação foi dramática, foi difícil. Os relatos que nós temos são difíceis de ouvir, mas estamos em contacto permanente com eles e esperamos dar o apoio total.

Declarações à Rádio Observador do presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, já reagiu. Manifesta profundo pesar pelas vítimas dos dois sismos, expressa solidariedade para com as pessoas afetadas. Antes disso, durante a noite, o presidente da República já tinha reagido. António José Seguro manifesta consternação pelos sismos na Venezuela.

Falamos de dois terramotos que aconteceram no espaço de dois minutos. O mais grave foi de 7,5 na escala de Richter.

Até agora, há 32 mortos confirmados, 700 feridos. São as informações avançadas ao início da manhã pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, sendo que o Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de vítimas mortais possa ser muito superior, possa estar entre as 10 e as 100 mil pessoas. Miguel Gato, desde já, o rasto de destruição em Caracas é muito grande.

Até porque, Carla, o duplo sismo desta quarta-feira na Venezuela é o mais forte a atingir o país em mais de um século, isto segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O sismo mais forte na história da Venezuela registou-se no ano de 1900. Nesse ano, foi um sismo de magnitude 7,7 que abalou o país com epicentro perto da capital, Caracas. Relativamente ao terramoto desta noite, os primeiros relatos apontam para estragos consideráveis em estruturas de várias cidades venezuelanas. Podem-se ver através dos vídeos nas redes sociais que houve vários edifícios que colapsaram, também imagens de prédios e outras infraestruturas completamente destruídas na capital, Caracas. Também o aeroporto sofreu danos, aeroporto que foi encerrado nas últimas horas. Para já, não há registro de danos nas infraestruturas petrolíferas da Venezuela. Neste momento, as equipas de resgate continuam a procurar pessoas que estão provavelmente debaixo dos escombros. Já foi inclusive criado um site na internet para reportar e localizar pessoas depois deste sismo. Registra neste momento mais de 8500 desaparecidos. A Cruz Vermelha também já se pronunciou sobre este sismo, diz que o impacto humano total ainda não é conhecido na Venezuela.

Perante todo este cenário, há muitos países vizinhos a disponibilizarem-se para ajudar a Venezuela, Miguel.

Sim, desde logo os Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano garante que a ajuda de Washington já está a caminho. Foi o que disse Marco Rubio na rede social X. Diz que a Casa Branca vai enviar equipas de busca e resgate, recursos médicos e ainda assistência humanitária. Países vizinhos, outros como o Brasil, a Argentina, o Chile, El Salvador e Equador também já vieram oferecer auxílio às autoridades de Caracas. Também já há reação por parte da Comissão Europeia. A presidente Ursula von der Leyen, na rede social X, expressa solidariedade com os venezuelanos perante os sismos devastadores que aconteceram esta noite na Venezuela.

Miguel Gato, a acompanhar as reações que vão chegando ao sismo na Venezuela. Foi decretado já o estado de emergência. A líder da oposição no exílio, Maria Corina Machado, também já enviou uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano. Foi na rede social X. Ela escreve que cada hora conta e deixa, por isso, também um apelo à ajuda da comunidade internacional

Por cá, os deputados votam hoje no Parlamento a Prestação Social Única proposta pelo Governo. A viabilização está garantida depois de um acordo alcançado entre PS e PSD.

É isso mesmo. E tudo fazia crer que o entendimento seria feito entre o PSD e o Chega, mas ao início da tarde, André Ventura admitiu que tinha falhado o acordo. Em causa estiveram, sobretudo, os critérios para a atribuição da PSU a estrangeiros de fora da União Europeia. Foi o PS que se disponibilizou para negociar. Eurico Brilhante Dias e Hugo Soares estiveram reunidos às 9h. Foi adiada, de resto, a votação da proposta na especialidade, que deveria ter começado às 11h30. O entendimento entre socialistas e sociais-democratas foi depois anunciado por Brilhante Dias aos jornalistas, com o líder parlamentar do PS a garantir que deixava de ser obrigatório o trabalho social para quem recebe a PSU. Minutos depois, Hugo Soares desmentiu a ideia ao Observador. Fontes do PSD dizem que não só não cai a obrigatoriedade da atividade de solidariedade, como está previsto um plano individual de inserção. No explicador desta manhã aqui na Rádio Observador, o deputado socialista Miguel Cabrita explica que o trabalho social faz, sim, parte do processo, mas não para todos que se candidatam a receber a Prestação Social Única.

O trabalho social não é obrigatório no sentido de ser generalizado, de ser automático quando a pessoa pede a prestação, de ser uma decorrência imediata, de ser quase uma contrapartida para receber a prestação. É um de vários instrumentos de ativação possível no âmbito de planos individuais de inserção. Nem todos os beneficiários são chamados para o cumprir. Pode haver razões para as pessoas não o poderem fazer. Pode haver razões para os agregados familiares não terem condições para que ele seja ativado. Pode haver outras opções que sejam mais convenientes à circunstância daquela pessoa.

O deputado do PS, Miguel Cabrita, que esteve no explicador desta manhã. Convidámos também Carla Barros, do PSD, que acabou por não se juntar à Rádio Observador.

São agora 10h08. Já a seguir o contra-relógio também sobre a Prestação Social Única. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque?

Ainda no Parlamento, os deputados vão hoje debater propostas de incentivo à natalidade, por iniciativa do CDS. A proposta dos centristas visa dar maiores benefícios fiscais às famílias com três ou mais filhos. O líder parlamentar do CDS, PP, indica que com esta medida, as famílias portuguesas vão passar a poder deduzir 1.200 € por ano pelo terceiro filho e pelos seguintes. O Irão acusa a NATO de cumplicidade na guerra de agressão ilegal lançada contra os Estados Unidos e Israel. A acusação foi feita pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também nas últimas horas, Donald Trump afirmou que as negociações estão a correr muito bem e que o Irão está a fazer muitas cedências.