Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias na Rádio Observador com Luís Soares. Depois da troca de ataques desta noite, Donald Trump anuncia o fim do cessar-fogo no Irão. Teerão atingiu nas últimas horas três navios comerciais no Estreito de Ormuz e Washington retaliou com ataques em vários alvos em território iraniano.

E por isso mesmo, o presidente norte-americano diz que vai reunir-se com os negociadores do país com o objetivo de parar as conversações com o Irão. Donald Trump anuncia que terminou o cessar-fogo que tinha sido alcançado.

Para mim, acho que acabou. Não quero ter nada a ver com eles. São escumalha, são pessoas doentes, cruéis e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, usavam-na. No que a mim diz respeito, acabou. Vou falar com os negociadores, o Steve Witkoff, o Jared Kushner. É uma perda de tempo falar com eles, são mentirosos. Para mim, acabou.

Declarações do presidente norte-americano Donald Trump, ao lado do secretário-geral da NATO, numa conferência de imprensa em Ancara, na Turquia, em que Donald Trump anunciou o fim do memorando para um cessar-fogo com o Irão. Já antes destas declarações conjuntas, Mark Rutte tinha sido em defesa da estratégia dos Estados Unidos de voltar a atacar o Irão.

Penso que o ataque norte-americano foi totalmente necessário. Quando temos um cessar-fogo e o Irão viola esse cessar-fogo, como vimos ontem, penso que é crucial a reação dos Estados Unidos.

Secretário-geral da NATO esta manhã, à entrada para o segundo dia da cimeira na Turquia. O Irão afirma, entretanto, que pelo menos uma pessoa morreu nos ataques norte-americanos. Trata-se de um membro da Marinha iraniana. Na análise a esta última noite de ataques entre Washington e Teerão, o coronel José do Carmo considera que nenhum dos países quer voltar aos combates, explica a forma como Estados Unidos e Irão olham para o conflito neste momento.

O memorando é apenas uma plataforma de entendimento para resolver uns problemas mais vastos. Só que o Irão entende este memorando como uma espécie de capitulação americana e os americanos entendem que este memorando tem dentes e estão a mostrar agora que tem dentes. Nenhuma das partes quer voltar à guerra, o Irão quer apenas garantir que controla o Estreito de Ormuz, é o seu objetivo neste momento. Por isso atacou navios que estavam numa rota que nem sequer passa pelo Irão, é uma rota que passa por Omã. Os Estados Unidos tinham que reagir, porque isto põe em causa aquilo que são os objetivos americanos para esta zona, que é manter a liberdade de circulação.

Análise do coronel José do Carmo no Gabinete de Guerra desta manhã. O presidente norte-americano vem agora dizer que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão acabou. Há instantes também a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, admitiu que estes novos ataques entre Estados Unidos e Irão vieram complicar as conversações para colocar fim a esta guerra.

Luís, estas declarações de Donald Trump tiveram efeito imediato nos mercados.

O barril de Brent está a ser negociado a mais de US$ 78, uma subida de quase 6% em relação à última sessão. As principais bolsas europeias também estão a negociar em terreno negativo. O PSI, o principal índice da Bolsa de Lisboa, está neste momento a desvalorizar 1%. Há perdas mais acentuadas em França e em Espanha, com desvalorizações superiores a 2%.

E continuamos a falar da NATO e das políticas de defesa. Luís Montenegro sublinha que Portugal está numa trajetória de cumprimento dos objetivos assumidos no âmbito da Aliança Atlântica.

O primeiro-ministro português sublinha que Portugal cumpriu as metas de investimento na defesa da NATO e espera que os interesses nacionais no âmbito da segurança marítima do Atlântico sejam acautelados pelos restantes países membros da Aliança Atlântica.

Portugal está à altura da sua responsabilidade enquanto parceiro e, naturalmente, também espera que, no âmbito da Aliança, os nossos interesses possam ser acautelados, nomeadamente no que diz respeito à segurança marítima, que é uma área na qual temos redobrado o empenho na defesa do nosso território, na defesa do nosso interesse estratégico e também na defesa do interesse de toda a Aliança Atlântica. Esta centralidade atlântica, também à volta da segurança marítima, é prioritária para nós.

Quanto às declarações de Donald Trump, que repete que os Estados Unidos deveriam assumir o controle da Gronelândia por questões de segurança, Luís Montenegro diz que acredita que a integridade territorial da Dinamarca não está em risco.

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada pede mais unidades de saúde privadas no país. Isto perante as críticas de uma forte concentração do setor em quatro grandes grupos de saúde.

As famílias estão a gastar mais com os hospitais privados, são quase € 3 milhões por dia. São dados da entidade reguladora da saúde, que alerta também para a falta de concorrência no setor em algumas zonas do país. O presidente da associação que representa os hospitais privados, Óscar Gaspar, diz que é preciso aumentar a concorrência e a oferta de cuidados de saúde e diz ter a solução para isso.

A leitura que eu faço é que é necessário que haja mais hospitais privados, porque isso aumenta a oferta de cuidados de saúde aos portugueses e também, já agora, por efeito da própria concorrência, incentiva os próprios hospitais a serem mais eficientes e a proporcionarem melhores cuidados de saúde. Apesar de tudo, de fato, a hospitalização privada tem crescido de forma substancial e consolidada ao longo dos últimos 10 anos. Temos crescido entre 7 a 8% ao ano.

No Explicador desta manhã, questionado sobre as razões que levam os portugueses a apostar nos seguros de saúde, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, aponta três razões.

As pessoas querem ter uma consulta a tempo e horas, as pessoas não querem esperar dois anos para uma operação às cataratas e portanto sabem que se tiverem um seguro podem recorrer de forma mais direta aos hospitais privados e portanto há aqui uma melhoria de acesso. A segunda grande razão para as pessoas terem um seguro de saúde tem a ver com o custo

As pessoas sabem que se forem através de um seguro de saúde, o preço que está em causa é um preço contratualizado, negociado entre a companhia de seguros e o hospital privado. A terceira grande razão para as pessoas terem um seguro de saúde é que as pessoas cada vez mais querem escolher o prestador. As pessoas já não querem uma consulta de um alergologista, as pessoas querem de um determinado alergologista.

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, convidado do Explicador desta manhã, a propósito do aumento da procura por hospitais privados.

Luís Soares, agora é oficial, a Federação Portuguesa de Futebol confirma que terminou o contrato com Roberto Martínez.

É o que dá conta um comunicado divulgado na última hora pela Federação Portuguesa de Futebol. A federação agradece ao agora ex-selecionador e à equipa técnica, recordando a vitória na Liga das Nações em 2025. Sublinha também a dedicação, profissionalismo e compromisso com que Roberto Martínez abraçou o projeto e pela forma como sempre respeitou o país e também o futebol português.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol garante que o perfil do novo selecionador nacional está traçado e diz que o nome vai ser anunciado já nos próximos dias. Pedro Proença responsabiliza Roberto Martínez pela prestação de Portugal neste mundial.

O presidente da Federação afirma que vai começar hoje mesmo a tratar da sucessão de Roberto Martínez e promete um novo ciclo de vitórias. Pedro Proença falou aos jornalistas esta manhã à chegada ao aeroporto de Lisboa. Foi questionado sobre a possibilidade do nome de Jorge Jesus para selecionador. Pedro Proença não confirma nem desmente, diz apenas que a sucessão será rápida.

O perfil do novo treinador tem que ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol da nossa seleção. E, portanto, é com esse perfil que nós vamos procurar e que vamos encontrar uma solução, que queremos, obviamente, que nos próximos dias possamos apresentar. Neste momento, obviamente que há várias hipóteses. Como disse, o perfil está definido. Ainda hoje irei para a cidade do futebol para tratar eu pessoalmente desse dossiê e espero que até o final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas.

A promessa de Pedro Proença, que sublinha também que Roberto Martínez não era a principal opção da atual direção.

Este Campeonato do Mundo ficou muito aquém daquilo que nós pretenderíamos. Tínhamos a plena consciência que quando assumimos a Federação Portuguesa de Futebol, esta também não era uma nossa opção. Assumimo-la, reconhecemos, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos a nós dar uma resposta o quanto antes para que isso possa acontecer.

Pedro Proença, em declarações aos jornalistas desta manhã no Aeroporto Humberto Delgado, na chegada da Seleção Portuguesa de Futebol, depois de ter ficado fora da prova. Ainda no Mundial, Suíça e Argentina garantiram ontem à noite o apuramento para os quartos de final, vão defrontar-se na próxima ronda da competição.

São agora 10h11, Luís, que outras notícias estão em destaque antes do Contracorrente?

A Câmara de Almada anuncia que vai proibir alguns gastos de água não essenciais para restabelecer reservas. A autarquia avisa também que vai reforçar as ações de fiscalização no município para garantir que as regras de consumo e abastecimento estão a ser cumpridas e que não há ilegalidades. Na Costa de Caparica, moradores e comerciantes promovem hoje um cordão humano para chamar a atenção para a falta de água no conselho. Iniciativa marcada para o início da noite no centro histórico. As queixas contra a atuação da PSP e da GNR aumentaram cerca de 60% em seis anos. Só no ano passado foram feitas mais de 1700 à Inspeção-Geral da Administração Interna. Os dados são do mais recente relatório da IGAI, publicado hoje. Os agentes da PSP são os mais visados. A inspeção-geral justifica o aumento com a subida dos processos administrativos. Cento e sessenta operacionais e 50 viaturas continuam nas operações de rescaldo do incêndio do Sabugal. O distrito da Guarda foi dominado esta madrugada, mas os meios mantêm-se no terreno para evitar reativações. Ontem o fogo teve duas frentes ativas. Chegou a ser combatido por 11 meios aéreos. Foi dominado esta madrugada, às 5h30 da manhã.