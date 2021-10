Morreu o padre Feytor Pinto, sacerdote do Patriarcado de Lisboa. "Viveu doente sem parecer"

Teve uma vida dedicada à área da saúde. Neste jornal, ainda as reuniões com o ministro das Finanças sobre o Orçamento. BE diz que acordo "ainda está longe", PSD saiu "mais preocupado" do que entrou.