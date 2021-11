Variante Ómicron. Surto no B-SAD está "controlado". Risco de contágio do Benfica é "muito baixo"

Médico Gustavo Tato Borges acredita que foram tomadas as medidas certas para conter surto no B-SAD. E ainda, as reações ao veto da lei da eutanásia: CDS e PCP concordam, BE fala de "decisão política".