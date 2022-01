Voto antecipado. No Porto, António Costa apela ao "dever cívico" e encontra "por coincidência" Rui Moreira

Secretário-geral do PS votou no Pavilhão Rosa Mota e aproveitou para fazer apelo ao voto. Rui Moreira votou poucos minutos antes, no mesmo local. Mais de 315 mil eleitores estão inscritos para voto.