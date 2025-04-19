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Este é o Jornal das 11 na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. O fim de semana está a ser de constrangimentos nos serviços de urgência. O Bastonário da Ordem dos Médicos admite estar preocupado e critica uma politização dos cargos diretivos do Serviço Nacional de Saúde.

Oito urgências estão encerradas hoje, 10 amanhã, principalmente na região de Lisboa e Vale do Tejo. Carlos Cortes diz que a situação é grave e acusa a tutela do SNS de se esquecer da importância dos profissionais de saúde. Ouvido esta manhã aqui na Rádio Observador, o Bastonário da Ordem dos Médicos reconhece que o SNS está fragilizado por causa das pessoas que são escolhidas para os cargos da direção.

Infelizmente, Portugal não tem respeitado as componentes técnicas dos lugares de direção. E sempre que muda, já nem digo um governo, mas sempre que muda o Ministro da Saúde, há um conjunto de alterações que são feitas, digamos, reformas a um caminho que tinha sido traçado previamente. E isso, em período de eleições, acaba por prejudicar, porque todos os cargos que são feitos, infelizmente, não por mérito técnico, mas muitas vezes, frequentemente, por questões político-partidárias, acaba por, durante este período, fragilizar o Serviço Nacional de Saúde.

Declarações de Carlos Cortes na Rádio Observador. Diz o Bastonário da Ordem dos Médicos que a resposta do Ministério da Saúde não é adequada por dar prioridade à alocação de médicos especialistas nas regiões mais carenciadas, como Lisboa e Vale do Tejo. Hoje, serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados nos hospitais de Almada, Barreiro, Castelo Branco, Vila Franca de Xira, Aveiro e Leiria. A estes juntam-se as urgências de pediatria dos hospitais de Vila Franca de Xira e do Beatriz Ângelo, em Loures. Amanhã a situação deve piorar.

Zé, seguimos agora com uma notícia Observador. Carlos Moura, um dos diretores do Banco de Portugal, foi constituído arguido na Operação Pacto.

É um dos 43 arguidos da operação que está a investigar suspeitas de corrupção, participação económica em negócio, falsidade informática e abuso de poder. Isto em contratos públicos feitos pelo Banco de Portugal. Um desses contratos de serviços terá custado 14 milhões de euros. Carlos Moura lidera o Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do banco. Ao que apurou o Observador, foi também alvo de buscas no local de trabalho por parte da PJ. O Observador sabe também que a MEO foi alvo de buscas no âmbito da investigação. Isto porque Carlos Moura passou também pela antiga Portugal Telecom. É uma investigação que está a ser conduzida pelo DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e também pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ.

E este é um artigo assinado pelos jornalistas Luís Rosa e João Paulo Godinho, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos sugere abandonar as negociações de paz na Ucrânia se não houver progressos muito em breve.

Donald Trump confirma assim o aviso deixado ontem por Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, em declarações aos jornalistas na Casa Branca. Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a chegar ao limite.

"Se por alguma razão uma das duas partes tornar isto muito difícil, vamos só dizer: são tolos, são pessoas horríveis e não iremos o jogo. Mas espero que não tenhamos de fazer isso."

As declarações de Donald Trump ontem. No terreno, na Ucrânia, os ataques continuam. Kiev acusa a Rússia de ter lançado oito mísseis e dezenas de drones contra cinco regiões do país. Não há, para já, registro de vítimas. Ainda este sábado, a Rússia e a Ucrânia vão voltar a trocar prisioneiros numa ação mediada pelos Emirados Árabes Unidos.

Olhamos agora para o desporto. O Sporting venceu ontem à noite o Moreirense por 3 x 1 e lidera o campeonato de forma isolada.

Ainda assim, à condição, à espera do que possa acontecer hoje no jogo do Benfica frente ao Vitória. Ontem o Sporting teve essa vitória por 3 x 1 sobre o Moreirense. Hat-trick de Viktor Gyökeres e para Rui Borges, o resultado fala por si.

Deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho que o 3 x 1 faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com o ritmo um pouco mais baixo do que em relação àquilo que foi a primeira parte. Controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais gols. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao gol, é o único lance que me lembro de perigo do adversário. Por isso, uma vitória mais do que justa.

As declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, a reagir a esta vitória por 3 x 1 por parte do Sporting frente ao Moreirense. Ontem também jogou o Futebol Clube do Porto, venceu o Famalicão por 2 x 1, com Rodrigo Mora em destaque. Bisou o médio portista.

E a corrida pelo título continua hoje. O Benfica tem uma deslocação até Guimarães para enfrentar o Vitória Sport Clube.

Esperam igualar o Sporting no topo da tabela classificativa. Os encarnados vêm de um empate frente ao Arouca, em casa, por um empate a dois gols. Para o jogo de hoje frente ao Vitória Sport Clube, Bruno Lage assegura que o resultado negativo com o Arouca está ultrapassado e que os encarnados apenas pensam num cenário, o cenário de vitória.

Não, olhe, nós fizemos a análise que fazemos a seguir aos jogos, como sempre, e é mobilizar os jogadores para o jogo seguinte. Vocês ouviram-me aqui muitas vezes dizer um jogo a jogo, um jogo de cada vez e curiosamente o nosso capitão hoje surgiu com uma tatuagem nova que faz imenso sentido, que é "um dia lá vez". E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Um dia lá vez.

Bruno Lage a lançar o encontro de hoje frente ao Vitória. Hoje joga também o Sporting Braga, em casa do Estoril, à procura de continuar na luta pelo terceiro lugar do campeonato.

E este Vitória Sport Clube-Benfica é um jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador, com relato de Ricardo Loureiro, comentários de Mário Cajica, Pedro Henriques e João Pinto. Vai ser também um dos temas em destaque do "E o Campeão É?", depois das 11h30. Para já, passam seis minutos das 11 e Zé, temos ainda tempo para olhar para outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Foram desperdiçados mais de 1 milhão de votos nas últimas eleições legislativas, votos esses que não serviram para eleger nenhum deputado. A conclusão é do estudo "Os votos sem representatividade", feito pelo matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico. É um total de 20,4% dos votos válidos que não foram contabilizados para a eleição de nenhum deputado, principalmente nos territórios do interior, que foram os mais prejudicados. Nove distritos de Portugal continental vão estar hoje sob aviso laranja, a partir das 18h. O IPMA avisa para os riscos de agitação marítima nos distritos de Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e também Braga. Já Guarda e Castelo Branco estão também sob aviso laranja, mas devido à previsão da queda de neve. A PSP e a GNR tiveram, na última semana, cerca de 1150 pessoas em operações especiais de Páscoa, mais de metade por conduzirem embriagados ou sem carta. São os balanços provisórios divulgados hoje pelas duas forças de segurança.

E é assim que fechamos o Jornal das 11. A edição é do José Rafael Lopes.