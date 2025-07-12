Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Alpha. Jornal das 11, na Rádio Observador, com José Rafael Lopes. Ano após ano, há cada vez mais jovens a ir passar férias a Albufeira com um propósito: encontrar álcool e festas a preços acessíveis. A cidade, Zé, está a ser levada ao limite.

É o chamado turismo do álcool, uma tendência cada vez mais frequente, um pouco por todo o mundo, que consiste na procura de um destino de férias com o objetivo de cometer excessos. Este tipo de fenômenos tem vindo a agravar-se, especialmente em Albufeira, onde a Câmara Municipal já foi obrigada a criar um código de comportamentos para travar a desordem na noite. O Observador esteve em Albufeira para acompanhar a Guarda Nacional Republicana durante uma noite de verão, para perceber em que situação se encontra a cidade e, João Costa Campos, apesar destas novas medidas, os excessos continuam na noite algarvia. É meia-noite. A equipe da GNR de Albufeira, liderada pelo capitão Carlos Frausto, junta-se ao dispositivo já montado no epicentro da animação noturna algarvia.

Vamos então até a zona da hora. É de se esperar uma grande concentração de pessoas. É esta hora que também estamos a iniciar o nosso maior reforço de meios, apesar de termos lá meios durante todo o dia.

Assim que chegamos, cinco minutos bastam para a primeira ocorrência.

Nós mal chegamos aqui à rua, tínhamos aqui um indivíduo a consumir produtos estupefacientes junto a nós. Depois de uma revista, encontrámo-lo na posse, efetuando o respectivo auto de consumo.

À medida que a madrugada avança, os ânimos aquecem e os excessos são evidentes.

Acionamos a Cruz Vermelha, que se encontra também em serviço aqui na Avenida Sá Carneiro, para prestar assistência a um indivíduo que se encontra inconsciente, caído no chão.

Os excessos na noite algarvia são uma constante. É um cenário que se repete vezes sem conta entre maio e setembro e não deixa ninguém indiferente. Lúcio Pescada é presidente da Associação de Tuk-Tuks de Albufeira, não tem dúvidas quanto a este tipo de turismo.

Só serve para alguns estabelecimentos de animação noturna faturarem.

Já Vítor Sacramento, que tem uma empresa de artesanato no centro da cidade, também apontou o dedo à economia da noite.

Os excessos não estão nas pessoas, estão nos bares que vendem bebida a pessoas que já estão alcoolizadas.

País barato, com sol, praias decentes, o lugar ideal para recuperar de uma longa noite de bebida. É desta forma que Albufeira é descrita num site de viagens inglês. Um tipo de publicidade inadmissível para José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira.

Para isto ser começado, tem que haver alguém que compra e alguém que vende. O quê? O destino turístico desta maneira.

Para o autarca, há principais responsáveis.

Os empresários têm uma grande responsabilidade nisto. Podem estar aqui a permitir uma série de coisas que não deveriam permitir.

A resposta parece estar a chegar. A Câmara Municipal de Albufeira avançou com o novo código de comportamentos, uma tentativa de dissuadir a conduta desordeira. As coimas podem chegar aos 1.800 € e bares e discotecas também podem ser sancionados.

É um trabalho do jornalista João Costa Campos. Há mais de 20 anos que a noite de Albufeira está refém deste turismo do álcool.

E esta é uma reportagem em destaque a esta hora no site Observador, reportagem que vai poder ouvir na íntegra às 18h aqui na sua rádio. Seguimos agora com outras notícias. O PCP acusa o governo de querer encerrar de forma permanente a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro.

Hospital esse que vai ter as urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas durante 10 dias, ou seja, até ao próximo fim de semana, dia 19 de julho. Paulo Raimundo participou esta manhã numa concentração à porta do hospital, que contesta essa decisão. O secretário-geral do Partido Comunista acredita que o governo tem as prioridades trocadas no que diz respeito à saúde.

Ainda ontem à noite, mais um bebê que nasceu a caminho de Almada, num carro particular, nem foi numa ambulância, foi num carro particular. Isto não pode continuar assim. Eu diria assim, acrescenta ainda a gravidade a isso, não só o fato de ela estar fechada durante 10 dias, encerrada, como diria que o grande objetivo do governo é encerrá-la permanentemente. É justa esta ação, é justa esta afirmação de contestação a esse caminho. O caminho não é fechar, o caminho não é encerrar, o caminho não é concentrar, porque no ridículo, se quiséssemos, então que se abra só uma maternidade em Lisboa, toda a gente vai nascer em Lisboa.

Paulo Raimundo acusa assim o governo de querer desmantelar o Serviço Nacional de Saúde a favor da saúde privada. Este é um registo captado pela CNN Portugal.

Ainda na saúde, o congresso da Federação Nacional dos Médicos começa com críticas à ministra da Saúde. O sindicato pede a demissão de Ana Paula Martins.

Espera essa demissão e também soluções para as dificuldades nas urgências do SNS. O congresso da FNAM arrancou hoje às 10h, mas antes, em declarações na Rádio Observador, Joana Bordalo e Sá, presidente do sindicato, deixou um apelo ao governo. Querem soluções urgentes para o SNS.

Nós não podemos continuar a aceitar o prolongamento deste caos na saúde. E é evidente que Ana Paula Martins, em termos de liderança da saúde, não fez um bom trabalho e nós desde há um ano que nos apercebemos disso e exatamente exigimos que houvesse aqui uma alteração, uma mudança da liderança do executivo, mas a partir do momento que o senhor primeiro-ministro a reconduz, também acaba por ser responsável. E, portanto, nós também perguntamos aqui ao senhor ministro Luís Montenegro: até quando? Quantas tragédias mais serão necessárias para que tomem medidas, de facto, estruturais para o Serviço Nacional de Saúde?

O apelo de Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, este fim de semana. Há vários serviços de urgência encerrados, a maioria de ginecologia e de obstetrícia. São dados do portal do Serviço Nacional de Saúde. As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais do Barreiro, de Vila Franca de Xira, Aveiro e Leiria estão encerrados durante todo o fim de semana, tanto hoje como amanhã. Já as urgências do Hospital das Caldas da Rainha só estão fechadas este sábado e o Hospital de Vila Franca de Xira tem ainda encerrada a urgência de pediatria. Mudamos de tema, Zé. As tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil podem fazer perder mais de 100 mil empregos. Estes são números que constam num estudo da Universidade de Minas Gerais. E que levam o jornalista brasileiro João Gabriel Lima a pedir diálogo entre a diplomacia norte-americana e a diplomacia brasileira. Lula da Silva já prometeu responder às tarifas anunciadas por Donald Trump. Os Estados Unidos ameaçam impor 50% de tarifa aos produtos brasileiros e, para João Gabriel Lima, a guerra comercial é para ser levada a sério.

Há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que fala que essas tarifas, se aplicadas, vão ceifar, vão acabar com 110 mil empregos no Brasil. A maior parte nas áreas de agronegócio, para a área também de exportação de aço e de aviões, aeronaves. O Brasil é exportador de aeronaves. Então o impacto seria muito grande. É muito importante que o Brasil, a diplomacia brasileira negocie para que essas tarifas não sejam aplicadas. E o presidente Lula reuniu vários empresários dessa área para tentar fazer essa negociação. Esse é o momento agora, quer dizer, é um momento de diplomacia.

João Gabriel Lima, jornalista, a analisar as tarifas anunciadas por Donald Trump ao Brasil, bem como a resposta por parte dos brasileiros. 11h08, está com a Rádio Observador. Já a seguir Explicador, mas antes, Zé, que notícias estão também em destaque a esta hora? Os dois agentes da PSP que foram detidos esta quinta-feira por suspeitas do crime de tortura ficam em prisão preventiva. A Procuradoria-Geral da República não esclarece quais os crimes de que estão indiciados estes dois arguidos. No momento da detenção, a PGR denunciava suspeitas de crimes de tortura, ofensas à integridade física, bem como falsificações. Duas pessoas morreram no último ataque russo contra a Ucrânia. As Forças Armadas ucranianas informam que Moscovo lançou quase 600 drones e disparou até 26 mísseis de cruzeiro contra todo o país. Além das duas vítimas mortais, há também o registo de 20 pessoas feridas. Benjamin Netanyahu recusou um acordo de cessar-fogo com o Hamas em abril de 2024, seis meses depois do ataque de 7 de outubro, por estar em causa a viabilidade do governo de coligação. É o que revela uma longa reportagem da New York Times. Netanyahu lidera um governo de coligação frágil com ministros de extrema-direita que sempre rejeitaram o acordo de cessar-fogo com o Hamas. Jornal das 11 na Rádio Observador.