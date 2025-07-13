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Jornal das 11 com José Rafael Lopes. Donald Trump assegura que os Estados Unidos vão ganhar uma enorme quantidade de dinheiro com as tarifas impostas à União Europeia e ao México.

Ontem foi o próprio líder norte-americano a anunciar a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México a partir de 1 de agosto. Em entrevista à Fox News, Donald Trump diz que é um privilégio para os restantes países poderem negociar com os Estados Unidos.

"Alguns países ficam muito chateados, porque têm tirado vantagem de nós durante 30 ou 40 anos, e eu tive que parar. De momento, nós temos a economia mais forte da história do nosso país, e isto vai melhorar. Eu prevejo que isto vai melhorar. O dinheiro vai chegar e as tarifas vão chegar, e centenas de bilhões de dólares estão aqui."

Donald Trump, em entrevista à Fox News após ter anunciado tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia.

E as exportações portuguesas para os Estados Unidos têm vindo a aumentar, e os norte-americanos são já o quarto maior cliente, atrás da Espanha, França e Alemanha.

Em 2024, Portugal exportou mais de €5000 milhões para os Estados Unidos, com destaque para a venda de produtos farmacêuticos e combustíveis minerais. Já a União Europeia exportou mais de €530 mil milhões para os Estados Unidos no ano passado. Os líderes europeus defendem negociações com os Estados Unidos. Emmanuel Macron avisa, no entanto, que a Comissão precisa preparar uma resposta às tarifas norte-americanas. Berlim quer negociar de forma pragmática com Washington. Já Ursula von der Leyen garante que vai colocar os interesses europeus em primeiro lugar e admite tomar medidas proporcionais. António Costa, o presidente do Conselho Europeu, diz que a União Europeia está unida. É a reação europeia, pelo menos parte dela. Junta-se a este Jornal das 11 o economista e professor universitário Abel Mateus. Bom dia, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Estas sanções entram em vigor no dia 1 de agosto. Pergunto se são já inevitáveis ou ainda há espaço para negociação, como esperam os líderes europeus.

Eu penso que, em princípio, são inevitáveis, porque o défice de mercadorias dos Estados Unidos com a União Europeia é muito elevado, é dos mais elevados. O Trump, na sua política comercial, tem um objetivo, que é reduzir esse défice com a Europa. Têm sido negociações bastante difíceis, porque a Europa tem também muitos instrumentos para poder retaliar. Agora, o que o Trump disse foi que se a Europa retaliasse, ele iria aumentar ainda mais as tarifas no montante dessa retaliação. A Europa tem que ponderar o que fazer muito bem.

Se avançarem mesmo estas sanções, como deve a União Europeia responder, no seu entender?

No meu entender, deve retaliar, porque se nós virmos o que aconteceu com a China, a China retaliou às tarifas bastante elevadas que o Trump começou a impor. Chegaram a tarifas da ordem de 140%, que são praticamente impossíveis de implementar, porque proíbem o comércio entre os dois blocos. A partir daí, evidentemente que é preciso pôr tudo de lado e voltar ao ponto zero. Eu penso que a Europa tem instrumentos, por exemplo, a nível do comércio digital e de vários serviços americanos, em que os Estados Unidos têm elevadas exportações para a Europa e a Europa pode infligir um custo bastante elevado aos Estados Unidos destas políticas.

E estas políticas podem vir a ser mesmo apenas temporárias quando as economias de ambos os blocos perceberem que ninguém sai a ganhar.

Exatamente. Gostava de lembrar que os primeiros a serem prejudicados são os consumidores norte-americanos que vão pagar os automóveis, por exemplo, que compram da Europa os BMWs, os Mercedes, etc., em grandes quantidades, vão pagar mais 25% a 30% neste momento, que são valores bastante elevados.

Abel Mateus, vamos virar um pouco a bitola para Portugal. Que impacto podem ter estas sanções num país como Portugal e também, de uma forma mais alargada, no comércio mundial?

O primeiro impacto é que vão reduzir as nossas exportações para os Estados Unidos, não só por efeito direto, como também por efeitos indiretos, porque os consumidores e as empresas que compram produtos exportados por Portugal vão importar menos de Portugal e da Europa. O primeiro efeito é um efeito direto para Portugal, mas na medida em que também os outros países europeus vão exportar menos, o PIB vai baixar e também usam matérias-primas ou produtos intermédios que Portugal exporta para outros países europeus e indiretamente também vai levar um efeito de redução de exportações, que vai também ter impacto no PIB e no rendimento dos portugueses.

Muito obrigado, Abel Mateus, economista e professor universitário. Esteve aqui a ajudar-nos a ler o possível impacto das sanções anunciadas por Donald Trump, sanções de 30% para todos os produtos vindos da União Europeia e também do México. Devem entrar em ação no dia 1 de agosto

Nas autárquicas, tudo em aberto na corrida eleitoral do Porto, o PS acena com um acordo pós-eleitoral a Filipe Araújo e Pedro Duarte mantém também a porta aberta, mas o independente não desiste.

Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso. A última sondagem conhecida está a fazer mexer a corrida autárquica no Porto. Os dados divulgados pelo jornal Expresso dão a vitória ao socialista Manuel Pizarro. A direita admite estar preocupada, mas a candidatura de Filipe Araújo é intransigente e diz que não há margem para recuar e apoiar Pedro Duarte. Já a fonte próxima da candidatura do PS, ouvida pelo Observador, elogia a lista do independente e diz que um acordo pós-eleitoral seria uma solução natural.

Este é um artigo que pode ler no site do Observador, assinado pelos jornalistas Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha. Pedro Duarte, candidato à Câmara do Porto, que dá hoje uma entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF. Zé, o candidato social-democrata recusa um acordo pós-eleitoral com o Chega.

E diz até que prefere negociar com Manuel Pizarro do que com Filipe Araújo. O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares descreve a candidatura independente como uma bengala que tenta ajudar o PS, retirando votos aos sociais-democratas. Questionado sobre possíveis entendimentos pós-eleitorais, Pedro Duarte diz que prefere o original à cópia e que, por isso, mais depressa negociaria com o PS do que com a candidatura de Araújo. Reconhece também que seria difícil chegar a um entendimento minimamente abrangente com o Chega para a cidade do Porto. Pedro Duarte admite aumentar as portagens na VCI e diz que a via é um cancro no meio da cidade.

Na atualidade internacional, Israel tentou assassinar o presidente do Irão num ataque aéreo no mês passado. O chefe de Estado não morreu, mas ficou ferido.

Informação revelada hoje numa reportagem da agência iraniana Fars, que é controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Ao que indica essa agência de notícias, os ataques israelitas de 16 de junho tinham como alvo o Conselho de Segurança Nacional do Irão, com o objetivo de assassinar o chefe de Estado iraniano, que estava presente na reunião. O presidente do Irão sobreviveu, mas ficou ferido numa perna.

E Zé, esta é uma informação revelada numa manhã de novos ataques israelitas à Faixa de Gaza. Há registro de, pelo menos, 27 mortos.

De acordo com a Organização de Primeiros Socorros da Faixa de Gaza, os ataques desta manhã fizeram, pelo menos, esses 27 mortos em vários pontos do enclave. A France Presse diz que os bombardeamentos israelitas atingiram vários campos de deslocados. Num deles morreram 10 pessoas junto a um ponto de distribuição de água potável.

11h09. A seguir, novo episódio de Português Suave, mas antes, Zé, que outras notícias estão a marcar esta manhã de domingo?

Há sete urgências fechadas. A zona mais afetada é a Grande Lisboa. Este domingo estão encerrados os serviços de atendimento urgente de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Aveiro, Almada, Leiria, Barreiro e Vila Franca de Xira. No Hospital de Santarém está fechado apenas o serviço de obstetrícia. Em Vila Franca de Xira está também encerrada a urgência pediátrica. No desporto, Paris Saint-Germain e Chelsea disputam hoje quem vence o Campeonato do Mundo de Clubes. A equipa francesa pode canibar uma época perfeita. A equipa onde jogam Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos podem juntar a Liga dos Campeões, o Campeonato do Mundo de Clubes e todas as provas nacionais em França. Do outro lado, o PSG, que conta com os portugueses Pedro Neto e Dário Essugo, foram carrascos do Benfica neste Mundial de Clubes e vencedores do antigo formato da competição em 2021. O PSG e Chelsea está marcado para às 20h.