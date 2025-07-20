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Jornal das 11, na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. E Zé, começamos esta edição com o primeiro-ministro, que já chegou à Festa do Chão da Lagoa, no Funchal, na Madeira.

Está neste momento Luís Montenegro a falar aos jornalistas. Vamos ouvir, escutar um pouco a boleia da CNN Portugal.

Eu vou ser muito claro e transparente, é aquilo que se exige a todos os outros. Evidentemente, nós sabemos que há muitas matérias em que o Partido Socialista tem alguma proximidade de posições conosco. E depois há outras matérias em que o Partido Socialista tem alguma teimosia relativamente às posições que assumiu durante oito anos da governação. E nós até compreendemos isso democraticamente. Quem esteve oito anos, por exemplo, a promover uma política de imigração num determinado sentido, é, de facto, difícil agora, em oito meses, mudar de posição. É legítimo, e se mudar, nós acolhemos bem. Mas eu compreendo que aqueles que foram protagonistas dessa política tenham alguma dificuldade. O que eu já não compreendo bem é que eles não respeitem que um governo que prometeu aos portugueses uma política diferente, que os portugueses validaram, não possam aceitar que haja uma aproximação de posições com outros partidos que têm uma posição mais condizente com aquela que o governo tem, porque isso é democracia. E isso acontece hoje nesta matéria, como poderá vir a acontecer amanhã, noutra matéria com o Partido Socialista. A democracia é isto. Se para haver espírito de colaboração tivesse que haver sempre um contrato de exclusividade com determinado partido para haver acordos pontuais, isso significava que nós estávamos a fazer uma coligação. Ora, eu prometi aos portugueses que não ia fazer nem uma coligação com o Chega, nem com o Partido Socialista, e não vou fazer. Agora, deixe-me só dizer-lhe, isto quer dizer que nós estamos fechados com um e com outro? Não. Isto quer dizer que nós temos de respeitar a vontade do povo. Quem está no Parlamento sentado, está porque o povo português quis. Se fosse eu a decidir, se calhar estavam os deputados que eu escolheria, mas eu só decido o meu voto. Cada português decide o seu voto.

Falou aí da lei da migração. Qual é que acha que vai ser o papel do Presidente da República relativamente a esta lei? Acha que está confiante?

É aquele que a Constituição prevê. O Presidente da República vai fazer uma avaliação, uma ponderação, que é simultaneamente política e jurídica, e vai exercer os poderes que a Constituição lhe confere.

E já tem um sucessor para Mário Centeno no Banco de Portugal?

Durante a próxima semana, nós tomaremos essa posição e, portanto, no Conselho de Ministros de quinta-feira, anunciaremos a nossa decisão.

O que é que deverá ser o perfil do próximo governador do Banco de Portugal? Como é que acha que deverá ser o perfil?

Eu acho que o perfil do governador do Banco de Portugal não muda com o tempo, é sempre o mesmo. Terá de ser, e é, uma pessoa competente, uma pessoa que garanta tudo aquilo que é o cumprimento das funções de um banco central naquilo que é a arquitetura, que hoje à escala europeia também está definida.

Mas já tem o nome e não quer divulgar? Já tem o nome?

Não, nós tomaremos uma decisão na quinta-feira e anunciaremos isso ao país.

Ficamos com as declarações de Luís Montenegro na chegada à Festa do Chão da Lagoa, no Funchal, a destacar que existem possíveis parcerias com o PS, mas que não se trata de uma coligação. Ainda assim, deixou críticas ao que considera ser, Luís Montenegro, a teimosia dos socialistas e diz que o PS não respeita a vontade dos portugueses demonstrada nas urnas. Insiste também que apenas na quinta-feira vai ser conhecido o nome do novo governador do Banco de Portugal, isto depois do mandato de Mário Centeno ter terminado.

E antes destas declarações do primeiro-ministro, que ouvimos aqui há pouco, o secretário-geral do PS acusou a AD de eleitoralismo e de promover medidas que não resolvem os problemas urgentes do país.

Problemas como a habitação e a saúde, há demasiadas coisas a correr mal, é o que diz José Luís Carneiro num artigo de opinião no jornal Público. O líder socialista diz que a AD entrou na governação com o pé errado a partir do momento em que não soube definir as prioridades do país. José Luís Carneiro considera que o Executivo deve começar por resolver os problemas da habitação e da saúde e promover crescimento económico. Ainda assim, em vez disso, diz José Luís Carneiro, que o governo decidiu dar prioridade à agenda da extrema-direita e que não fala de outra coisa que não seja imigração. É o entender do líder do PS, que acredita também que o "não é não", da AD ao Chega, passou à história. José Luís Carneiro pede também ao primeiro-ministro que explique por que é que traiu as promessas que fez aos eleitores. É o entendimento do secretário-geral do PS neste artigo de opinião.

E seguimos com as autárquicas. Livre, Bloco de Esquerda e PAN apresentam a esta hora a candidatura conjunta à Câmara Municipal de Cascais.

Uma aliança liderada pelo deputado municipal do Bloco, Alexandre Abreu. Esta cerimônia oficial, em São Domingos de Rana, conta com os líderes dos três partidos. Está a ser acompanhada pela jornalista Beatriz Félix. Bom dia, Beatriz. Tudo pronto para a apresentação da candidatura?

Bom dia, José. Não só está tudo pronto, como já está tudo a andar, direi eu. Neste momento fala precisamente Alexandra Abreu, cabeça de lista desta coligação de nome Futuro em Comum. Já falou também o mandatário desta coligação, desta candidatura às autárquicas, também uma das candidatas da parte do Livre. E aquilo que se prevê, aquilo que esta coligação se propõe a fazer, é precisamente dentro de um futuro em comum, fazer de Cascais um conselho melhor do que aquilo que atualmente é. Esta é uma apresentação oficial que está a acontecer no Jardim Urbano Quinta de Rana. Começou um pouco depois da hora prevista. Estão cá também todos os líderes dos principais partidos desta coligação, Mariana Mortágua pelo Bloco de Esquerda, Rui Tavares pelo Livre e também Inês Sousa Real pelo PAN. Esta é uma candidatura que conta com um conjunto de conversas, também com alguns convidados, entre ativistas, advogados e até mesmo músicos, e está a decorrer. Para já, fala Alexandra Abreu e vamos aguardar por mais declarações. Recordo que à Câmara de Cascais há também a coligação Viva Cascais, que junta PSD e CDS, que candidata o atual vice-presidente da autarquia, Nuno Pita. Também o PS já tem candidato, o deputado municipal João Ruivo. A CDU, fora desta coligação de esquerda, concorre com o autarca Carlos Rabaçal. Da Iniciativa Liberal temos Manuel Simões de Almeida e ainda uma candidatura independente do consultor político João Maria Jonet. Para já, ficamos com algumas das declarações nesta apresentação da candidatura Futuro em Comum, que junta em Cascais Bloco de Esquerda, Livre e PAN.

Beatriz Félix, jornalista do Observador, está a acompanhar esta apresentação da candidatura à Câmara de Cascais, uma frente de esquerda que conta com o Livre, Bloco de Esquerda e também o PAN.

Destaque agora para a saúde. Sete urgências vão ter hoje as portas encerradas em todo o país. É o que consta das escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde.

No caso do Hospital de Vila Franca de Xira, fecha os serviços de pediatria e de ginecologia. Esta última especialidade tem ainda as urgências encerradas no distrito de Setúbal, nos hospitais Garcia de Orta, em Almada, e no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Fecham também as urgências de ginecologia e obstetrícia nos hospitais de Santarém, Aveiro e Leiria. As autoridades de saúde apelam à população para contactar a linha SNS 24 antes de qualquer deslocação às urgências.

E falamos agora de um alerta da Polícia de Segurança Pública e da Deco. Está a aumentar o número de fraudes com recurso a números de telefone falsos.

As duas entidades pedem o reforço da proteção legal e maior consciencialização dos consumidores. A PSP não adianta o número exato das burlas praticadas, uma vez que a maior parte das pessoas só apresenta queixa quando a chamada telefónica resulta num dano efetivo. Os piratas informáticos que gerem estes contactos fazem-se passar por entidades bancárias, empresas conhecidas ou instituições públicas, tudo com o objetivo de obter dados pessoais das vítimas ou credenciais para fins criminosos. Estas burlas podem ter consequências graves, como acesso a conteúdo privado ou transferências bancárias não autorizadas. A PSP aconselha os cidadãos a duvidarem de chamadas ou mensagens genéricas e pede também para que não se clique em links suspeitos.

Numa altura em que passam nove minutos das 11h, já a seguir temos português suave, mas antes, Zé, ainda temos outras notícias em destaque a esta hora.

Pelo menos sete pessoas morreram, 28 ficaram feridas nas últimas horas na sequência de ataques russos na Ucrânia. Os dados são avançados pelas autoridades locais ucranianas. A Força Aérea conseguiu abater um terço dos drones russos. Ainda assim, foram atingidas cidades um pouco por todo o país, como Kharkiv, Sumy, Donetsk e também Kherson. São as novidades mais recentes na guerra da Ucrânia. O Papa pede solidariedade para promover uma cultura de paz entre pessoas, povos e religiões. Durante a missa na Catedral de Albano, em Itália, Leão XIV apela a que vários países sejam incentivados a superar rupturas e hostilidades. A assistir a esta missa estiveram cerca de 300 fiéis na Catedral de Albano, em Itália.