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Observador. Este é o Jornal das 11, tem edição do José Rafael Lopes. Zé, começamos pela entrevista ao ainda governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, não fecha a porta a um regresso à política.

O ainda governador não adianta se pretende investir na política, mas não fecha a porta. Disse estar agora mais livre para fazer o que entender.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre a pensar pela minha cabeça.

Então, sobre política, o senhor diria "desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"?

Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

Mário Centeno, na grande entrevista da RTP, em que avisa que a independência com que desempenhou o cargo de governador do Banco de Portugal não pode ser posta em causa.

A minha independência não pode ser posta em causa por ninguém. Eu sempre usei aquilo que é a massa crítica do banco para os trabalhos que foram divulgados. O banco não mudou de atitude e o banco hoje oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior àquele que oferecia em 2020.

Sobre a notícia lançada pelo Observador acerca dos riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta adicional.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Mário Centeno, em entrevista à RTP, o ainda governador do Banco de Portugal, disse que não se sente desiludido por estar a sair do Banco de Portugal.

E Luís Montenegro informou a presidente do Banco Central Europeu sobre a substituição de Mário Centeno.

O ainda governador foi chamado por Joaquim Miranda Sarmento ao Terreiro do Paço na terça-feira de manhã, onde o titular das finanças agradeceu o serviço prestado e informou Mário Centeno de que não ia continuar. Mário Centeno seguiu depois para a reunião do Banco Central Europeu e informou a presidente do Banco Central Europeu de que não ia continuar no cargo. Depois disso, ao que apurou o Observador, também Luís Montenegro falou com Christine Lagarde. Apesar da escolha do executivo ter recaído sobre Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia não foi a primeira escolha. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças, foi convidado, pediu quatro horas para decidir e depois acabou por recusar o convite. Também nomes como Ricardo Reis ou Pedro Machado foram sondados para saber se tinham disponibilidade para assumir o cargo de governador do Banco de Portugal.

E falamos agora sobre calor. O aviso amarelo foi prolongado em Portugal continental até à próxima terça-feira.

14 distritos vão ter este aviso amarelo prolongado até terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu devido ao tempo quente. O alerta mantém-se nos próximos dias em quase todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. As temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30° em quase todo o território, podendo mesmo atingir os 40° em zonas do Alentejo, do Vale do Alentejo e do Vale do Douro. Devido às previsões, mais de 60 conselhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

Na saúde, seis urgências estão fechadas durante o dia de hoje.

As de obstetrícia e de ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria e a de ginecologia das Caldas da Rainha, bem como a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira estão fechadas durante o dia de hoje. Quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pelo SNS 24, estão durante a noite a urgência de pediatria do Hospital Fernando da Fonseca, a urgência do Amadora-Sintra, de pediatria, e também do Beatriz Ângelo, em Loures. As autoridades de saúde pedem à população para que, antes de se deslocarem a uma urgência, contactem sempre a linha SNS 24.

Destaque agora para as presidenciais. André Ventura só avança para Belém em último caso.

A entrevista à SIC, o presidente do CHEGA diz que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja candidato a eleições presidenciais. Por isso, André Ventura só admite entrar na corrida a Belém se nenhum nome se chegar à frente.

O eleitorado deu-me um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso. Caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita que o CHEGA pode ganhar em Setúbal e nalguns conselhos do sul do país. Já sobre o pacote de resposta à imigração, o presidente do CHEGA disse estar em contacto com o PSD para ultrapassar as dúvidas do Presidente da República

Zé, os imigrantes portugueses estão satisfeitos com a proposta da nova Lei da Nacionalidade.

Já sobre a Lei de Estrangeiros, compreendem a decisão do Executivo em adotar uma política mais restritiva de imigração. Dirigentes das comunidades de imigrantes portugueses, entrevistados pela Agência Lusa, consideram positiva a nova Lei da Nacionalidade, que prevê o acesso à naturalização por ascendência portuguesa até aos bisnetos. Esta nova legislação deve ser discutida em setembro, na Assembleia da República, depois das férias parlamentares. Mas neste caso, Vasco Abreu, que é residente na África do Sul, e Fernando Campos, imigrante na Venezuela, defendem que estas alterações legislativas vão ser um fator de atração para muitos lusodescendentes. Ainda relativamente às alterações à Lei dos Estrangeiros, estes imigrantes mostram-se em sintonia com a decisão do governo. As mudanças à lei já foram aprovadas no Parlamento, estão neste momento a ser analisadas pelos juízes do Tribunal Constitucional, a pedido do Presidente da República. No entanto, os imigrantes dizem que a imigração em Portugal deve ser mais controlada com recurso a políticas mais restritivas.

Na atualidade internacional, o especialista em política internacional Daniel Pineu diz que a visão econômica de Donald Trump está a fracassar.

Sublinha também que a estratégia de implementar tarifas não está a correr bem ao presidente norte-americano. É a leitura de Daniel Pineu sobre as ações de Trump na economia mundial. Isto na véspera da viagem do presidente norte-americano até à Escócia, onde se vai reunir com Ursula von der Leyen. O encontro surge num contexto em que negociadores de ambos os lados procuram fechar um acordo comercial, face às ameaças vindas da Casa Branca de impor tarifas de 30% ao Bloco Econômico Europeu. Para já, Donald Trump mantém essa guerra de tarifas, uma situação que Daniel Pineu diz não favorecer os americanos.

Daniel Pineu no Cinco Continentes da Rádio Observador. As tarifas estiveram em destaque no programa e o historiador Bruno Cardoso Reis lembra a polêmica em torno da Coca-Cola, que anunciou que vai lançar uma variante feita com açúcar de cana, após declarações de Donald Trump. Diz Bruno Cardoso Reis que o presidente dos Estados Unidos não está a ouvir os especialistas.

Todos os economistas dizem que tudo o resto sendo igual, isto vai ser mau para a economia americana, porque vai ter menos escolhas, menos opções, mais custos, mais inflação. É verdade que a inflação não está a subir tanto como se poderia pensar, mas continua a subir e Donald Trump não prometeu que os preços iam subir menos, prometeu que iam descer. Ele prometeu deflação, isso nunca conseguiu. Portanto, aparentemente, a Coca-Cola, que é aqui mais equilibrada, mais razoável que o Donald Trump, decidiu que ia manter as duas coisas e certamente manter um preço mais elevado na tal variante com açúcar de cana.

Bruno Cardoso Reis, no Cinco Continentes, destaca ainda que a China pode aproveitar esta quebra de relações entre os Estados Unidos e os outros países.

Vai poder ouvir este Cinco Continentes depois do meio-dia, aqui nas manhãs 360 de fim de semana. Ainda temos tempo para o desporto. O Sporting conquistou o troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal.

Os Leões venceram por 1 x 0, gol marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o pênalti na ausência de Gyökeres, que está em Londres para assinar contrato com o Arsenal. A transferência deve ficar consumada ainda hoje. O Sporting vence no jogo de apresentação aos sócios. Os Leões que vão jogar o Supertaça frente ao Benfica, já na próxima quinta-feira, jogo que se vai realizar no Algarve, no Estádio do Algarve, em Loulé. Apito inicial marcado para quando faltarem 15 minutos para as 21h.

E com relato em direto aqui na Rádio Observador. São agora 11h10. Já a seguir temos explicador, mas antes, Zé, há outras notícias que também estão em destaque a esta hora.

O Benfica joga hoje contra o Fenerbahçe, um jogo a contar para a Eusébio Cup, o troféu de pré-época do Benfica. O jogo está marcado para às 20h, no Estádio da Luz. Marca também o regresso do treinador português José Mourinho a Lisboa, ele que é o treinador do Fenerbahçe. É um jogo que vai contar com relato aqui na Rádio Observador. Olhamos também para o conflito entre a Tailândia e o Camboja. Já morreram cerca de meia centena de pessoas no Camboja. De acordo com o novo balanço divulgado pelo Ministério da Defesa, o número de vítimas mortais subiu para 32, depois de se terem registado 13 mortes nas últimas 24 horas. Do lado tailandês, de acordo com a mais recente atualização, 18 vítimas mortais e também 138 mil deslocados.

Fica por aqui o Jornal das 11, edição do José Rafael Lopes.