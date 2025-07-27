Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O Observador. Jornal das 11, na Rádio Observador, com o José Rafael Lopes. Zé, começamos pelo incêndio em Ponte da Barca, que continua ativo e com várias frentes.

No entanto, não estão habitações em risco. Um porta-voz da Proteção Civil, do Comando Sub-regional do Alto Minho, disse na madrugada de hoje que o incêndio está a arder apenas em zona de mato. No entanto, a mesma fonte refere que o combate às chamas tem sido dificultado pelo difícil acesso à zona do incêndio. Segundo as informações disponibilizadas no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a combater o incêndio 60 operacionais e cinco meios aéreos.

E as altas temperaturas vão manter-se, pelo menos até o final de terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, prolongou até às 18h de terça-feira o aviso amarelo devido ao tempo quente. Aviso que está em vigor em 13 distritos de Portugal continental. As temperaturas devem ultrapassar os 30 graus na generalidade do território e podem chegar aos 40 no Alentejo, no Vale do Douro e no Vale do Tejo.

Seguimos com outras notícias que também estão a marcar a atualidade. O líder parlamentar do PS diz que André Ventura está de regresso ao PSD.

Eurico Brilhante Dias considera que o líder do Chega é um agente de transformação do partido liderado por Luís Montenegro. Em entrevista à Agência Lusa, o líder parlamentar do PS aponta, em jeito de ironia, o regresso de André Ventura ao PSD.

André Ventura ao PSD. Mas é um regresso onde o doutor André Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. E por isso há uma alteração da natureza do próprio partido, do PSD, em que com este acordo com o doutor André Ventura, alinha com a direita mais radical, que, na verdade, já tinha convivido dentro do próprio partido. Portanto, isto é o regresso do doutor André Ventura ao PSD.

O líder parlamentar do PS remete também a discussão do Orçamento do Estado para depois de conhecido o documento, seguindo assim a orientação do secretário-geral José Luís Carneiro. Já sobre a polêmica com o presidente da Câmara de Loures e a demolição de barracas, Brilhante Dias diz ser uma situação difícil de conciliar.

É muito difícil estar a criticar o Ricardo Leão e dizer que ele não tem coração. O Ricardo Leão tem coração. Aquilo que eu disse foi que aquelas imagens em particular, até o próprio disse, são imagens que não são, desde o ponto de vista de ver homens, mulheres, crianças, uma situação daquelas, é sempre complexo. Aquilo que o Ricardo Leão vem dizendo é que propôs àquelas famílias e propõe àquelas famílias soluções de curto prazo que possam debelar uma situação de elevada fragilidade, quando evidentemente nós não podemos deixar proliferar soluções de barracas. E eu quero acreditar que ele tem vindo a desenvolver com os serviços da Câmara essas soluções.

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, em entrevista à Agência Lusa.

Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as mudanças à Lei dos Estrangeiros.

O primeiro-ministro considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento normal, mas o chefe de governo está confiante de que o decreto aprovado pelo Parlamento vai também receber luz verde dos juízes do Tribunal Constitucional. Luís Montenegro, na celebração do aniversário da JSD em Ovar, na primeira reação de viva-voz ao envio desta lei por parte de Marcelo Rebelo de Sousa para o Tribunal Constitucional.

Já para a Iniciativa Liberal, as alterações à Lei dos Estrangeiros foram feitas à pressa.

E por isso, Mariana Leitão considera que a decisão do presidente da República foi sensata e diz que esta situação teria sido evitada se o governo tivesse respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Mariana Leitão, antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. Já sobre as propostas de alteração à Lei da Greve, diz ser difícil antecipar consensos à direita por não se perceber a posição do Chega. Em causa, está a defesa por parte do Chega do direito à greve das forças de segurança, tema com o qual a Iniciativa Liberal não concorda.

Na saúde, sete serviços de urgência estão hoje encerrados.

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Barreiro, de Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes, Aveiro e Leiria, e ainda a urgência de pediatria de Vila Franca de Xira estão fechadas hoje. Quanto às urgências que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24, estão encerradas as de pediatria de Loures, as de obstetrícia e ginecologia de Braga, Amadora, Sintra e também Setúbal. As autoridades de saúde apelam à população para que antes de se deslocar a uma urgência, contacte sempre a linha SNS 24.

Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia vão reunir-se hoje para discutir as tarifas.

O especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, aponta que o rumo da reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen vai depender do humor do presidente norte-americano. O presidente dos Estados Unidos e a presidente da Comissão Europeia vão discutir as tarifas de 30% aplicadas por Washington às importações europeias. Francisco Pereira Coutinho ressalva a possibilidade de Donald Trump aparecer com exigências de última hora.

Tudo está dependente de Donald Trump, porque já em negociações anteriores com vários estados e desde o dia da libertação, no início de abril, iniciaram-se negociações dos Estados Unidos com dezenas de estados, tem havido um comportamento padrão em Donald Trump, que é à última da hora exigir determinado tipo de concessões aos estados ou, neste caso concreto, uma união de estados com quem está a negociar. Essa é que é a grande dúvida neste momento, se ele vai aparecer com exigências de última hora.

Francisco Pereira Coutinho defende ainda que este encontro entre Donald Trump e Ursula von der Leyen vai ser imprevisível e que tudo está em aberto. A reunião acontece hoje na Escócia.

No desporto, Viktor Gyökeres agradece o apoio dos sportinguistas.

É a primeira referência de Gyökeres ao Sporting desde que começaram os rumores da transferência para o Arsenal. O avançado sueco começou por dizer que é difícil colocar em palavras o que os adeptos, os colegas de equipa e os membros do staff lhe deram ao longo dos últimos dois anos. Através de uma mensagem escrita na rede social Instagram, Gyökeres diz que todas as memórias que ficam desse período do Sporting falam por si mesmas. O novo jogador do Arsenal diz que o período de leão ao peito foi dos melhores que viveu. Lembra que ganhou tudo com o Sporting e que foi especial. Gyökeres representou o Sporting durante dois anos, marcou 97 gols e agora é reforço do Arsenal. São mais de € 65 milhões no imediato e mais € 10 milhões para objetivos desportivos que entram nos cofres de Alvalade.

E mais um negócio, neste caso, João Félix, que pode ser desviado do Benfica para o Al-Nassr.

O negócio parece estar praticamente concluído. O jogador formado no Benfica, atualmente é do Chelsea, vai escolher rumar à Arábia Saudita para se reencontrar com Cristiano Ronaldo e jogar às ordens de Jorge Jesus, em vez de regressar ao estádio do Benfica, ao Estádio da Luz. De acordo com a imprensa desportiva, o Al-Nassr ofereceu € 50 milhões e João Félix tem à espera, na Arábia Saudita, um contrato onde vai ganhar o dobro do que ganharia num regresso ao Benfica.

11h09, Zé, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Pelo menos 15 partidas e 12 chegadas previstas para hoje no Aeroporto de Lisboa foram canceladas devido à greve dos trabalhadores da Mendes, a antiga Groundforce. Em declarações à Agência Lusa, Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, avançou que estes são os voos que neste momento já foram dados como cancelados até ao fim do dia. Futebol do Porto joga hoje frente ao Twente. A equipa de Francesco Farioli mede forças com esta equipa neerlandesa no Estádio do Dragão a partir das 18h. É o primeiro jogo após o final do estágio portista na Áustria.