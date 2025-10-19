Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das 11, com a edição do Luís Soares. E Luís, começamos com uma notícia de última hora. O Museu do Louvre fechou hoje as portas depois de ter sido assaltado.

É o que avança a ministra francesa da Cultura, em comunicado. A ministra confirma que não há vítimas depois de um assalto que aconteceu esta manhã, logo na abertura do Museu do Louvre, em Paris. Na rede social X, o museu confirma que vai permanecer encerrado por motivos excepcionais. A polícia está no local e há uma investigação em curso para perceber exatamente o que se passou. Há ainda muitas dúvidas. Não se sabe se alguma peça foi de fato roubada, não se sabe quem esteve envolvido neste incidente, mas o que é fato é que houve um roubo, um assalto no Museu do Louvre, em Paris, que, por isso mesmo, vai passar o dia de hoje de portas fechadas.

É um assunto que vai continuar a ser atualizado nos nossos espaços informativos. Luís, continuamos na atualidade internacional. O cessar-fogo foi quebrado na faixa de Gaza. Israel denuncia um ataque do Hamas e, como retaliação, bombardeou o sul do enclave.

O exército israelita denuncia vários ataques do Hamas contra as forças no terreno. Como retaliação, o exército de Israel realizou vários ataques aéreos em Rafah. Ainda não há qualquer comentário oficial, quer por parte do governo de Tel Aviv, quer por parte do Hamas. A situação está a ser discutida neste momento entre Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa israelita e também membros do exército.

E Luís, entretanto, há quem queira que o governo israelita endureça o tom.

É o caso do ministro da Segurança Nacional, de extrema-direita. Pede publicamente a Benjamin Netanyahu que ordene o regresso da luta em larga escala no enclave palestiniano. Defende Ben-Gvir que o Hamas seja completamente destruído. Ainda ontem, os Estados Unidos disseram ter informações credíveis de que o grupo palestiniano estaria a preparar um ataque iminente contra civis em Gaza. Avisou que isso iria constituir uma violação do acordo de cessar-fogo.

Por cá, está a decorrer uma operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa. Já foram detidos vários suspeitos.

É o que adianta a PSP em comunicado. É uma operação que começou na sexta-feira e que só deve terminar ao fim do dia de hoje. A PSP adianta que foram apreendidas várias toneladas de haxixe e armas de fogo. Foram detidos ainda vários suspeitos que vão ser presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial. A PSP promete apresentar os resultados da operação no final de tudo, em conferência de imprensa, que não tem para já nem dia nem hora marcada.

E precisamente a Polícia de Segurança Pública estima que haja largas dezenas de milhares de imigrantes a viver no país em situação irregular. O responsável da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras está preocupado com as recentes redes detetadas nos aeroportos.

Preocupações manifestadas à Agência Lusa pelo diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro. Entre as pessoas em situação irregular, muitas delas são casos em que os imigrantes não atuaram como deviam ter feito.

A maior parte delas acaba por ser simples situações, talvez por inexperiência, talvez por inação, olhando ao contexto jurídico que existia, ou porque não entregaram documentos, ou porque deveriam ter feito prova de determinadas situações e não fizeram. E a questão é que temos agora um quadro mais coerente em termos daquilo que é a migração regulada.

Nesta entrevista à Agência Lusa, o diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, também responsável pela Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, mostra-se preocupado com sinais de um aumento do tráfico de seres humanos em Portugal, nomeadamente de crianças.

Temos tido sinais em que estamos a detetar que Portugal é também destino, quer do tráfico de seres humanos para exploração laboral, quer para exploração sexual, quer também, infelizmente, alguns casos em que são processos para efeitos de importação, e peço desculpa pela expressão ser muito forte, importação de crianças para adoção.

João Ribeiro admite um aumento de operações de fiscalização por parte da PSP, mas recusa que a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras tenha sido criada para perseguir imigrantes ilegais e aposta no retorno voluntário para saída dos imigrantes ilegais.

Na saúde, as ordens dos médicos e enfermeiros querem mais profissionais a controlar o serviço de emergência pré-hospitalar.

É o que se lê numa proposta conjunta sobre o futuro do Sistema Integrado de Emergência Médica, enviada na semana passada à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, uma proposta à qual a Agência Lusa teve acesso. Os profissionais de saúde defendem um reforço dos centros de orientação de doenças urgentes do INEM, com mais enfermeiros e também mais médicos. No entanto, os técnicos de emergência pré-hospitalar estão contra a alteração. O presidente do sindicato, Rui Lázaro, considera que alguns problemas no setor foram ignorados e que as propostas de médicos e enfermeiros estão atrasadas.

Esta proposta, apesar de generalista, tem um delay face aos acontecimentos atuais cerca de 10 anos. Já há 10 anos, pelo menos, que existem mais níveis de intervenção, nomeadamente os técnicos de emergência pré-hospitalar, que prestam hoje cuidados de emergência médica diferenciados nas mais de 60 ambulâncias do INEM e nos 12 motociclos, e aparentemente, nesta nota conjunta, foi ignorado.

O presidente do sindicato defende que a função das ordens profissionais é regular e fiscalizar o exercício da profissão e não extravasar as competências dos profissionais.

O PS torna hoje oficial o apoio a António José Seguro. A reunião da Comissão Nacional do Partido está marcada para às 15h, em Penafiel.

A proposta vai ser feita hoje por José Luís Carneiro e Carlos César, na reunião do órgão máximo do partido entre congressos. Há dois pontos na ordem de trabalhos: a estratégia do PS para as eleições presidenciais, mas também a análise do resultado das eleições autárquicas, que os socialistas perderam para a AD. António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, apresentou a candidatura à Presidência da República em junho. O apoio do partido será decidido apenas hoje, quatro meses depois. Seguro que tem somado alguns apoios desde as eleições autárquicas. É o caso de Duarte Cordeiro, antigo ministro do Ambiente, mas também ontem, aqui na Rádio Observador, o deputado Pedro Delgado Alves reconheceu que o apoio do PS a Seguro é natural, dada a falta de outros candidatos no espaço socialista.

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que nem todos os militantes do PSD estejam ao lado da candidatura de Luís Marques Mendes.

Isto numa altura em que passistas como Vasco Rato, Pedro Gomes Sánchez ou Nuno Gonçalo Poças anunciaram o apoio ao socialista António José Seguro e depois do próprio Pedro Passos Coelho dizer ao Expresso que não se sente na obrigação de apoiar a candidatura de Luís Marques Mendes. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Paulo Rangel diz que o PSD não exige que todos os militantes se coloquem ao lado de Marques Mendes, numa espécie de rebanhe nacional, mas admite que tem muita pena que alguns militantes de grande valor se revejam noutra candidatura.

E depois das críticas, Luís, a resposta: Marques Mendes relaciona as críticas de Gouveia e Melo com os resultados das sondagens.

Que dá um empate técnico entre os dois candidatos numa primeira volta. O almirante continua, no entanto, a bater todas as outras candidaturas numa segunda volta. Ontem, em entrevista à Agência Lusa, Gouveia e Melo defendeu que o próximo presidente da República não pode ser um cavalo de Troia de um partido e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. Ora o candidato apoiado pelos sociais-democratas pede que não se baixe o nível da campanha.

Gouveia e Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer-me ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha pela positiva. Eu penso sobretudo no país.

Luís Marques Mendes, que garante que sendo eleito, vai ser tão independente como foram os socialistas Mário Soares e Jorge Sampaio e os sociais-democratas Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa.

Oito minutos para lá das 11h. Já a seguir a Português Suave. Antes, Luís, outras notícias em destaque.

Depois de uma semana de ataques com dezenas de mortos, o Paquistão e o Afeganistão prometem respeitar um cessar-fogo acordado ontem nas negociações no Catar. O porta-voz do governo Talibã afirma que foi assinado um acordo bilateral. Também o ministro da Defesa do Paquistão confirmou a aceitação do acordo numa publicação na rede social X. Está agendada uma reunião de acompanhamento entre as delegações para o dia 25 em Istambul. O Sporting precisou de ir a prolongamento para vencer o Paço de Ferreira na Taça de Portugal, 3x2, resultado final, que apura os Leões para a próxima eliminatória da prova. Antes dos Leões, já o Porto tinha também carimbado a passagem. Na próxima fase da Taça de Portugal, vitória por 4x0 frente ao Siluricense com Samu em destaque. A terceira eliminatória continua com vários jogos no dia de hoje, logo a partir das 14h. João, não sei se já foste alguma vez de férias e levaste os teus animais de estimação.

Já aconteceu.

Desta vez aconteceu ao contrário. Houve um gato que quis ir de férias com os donos.

Ok.

É ao contrário. A família Denardo, dos Estados Unidos, foi de carro da Pensilvânia até New Hampshire e depois até Nova Iorque para participar numa maratona. O que não sabia esta família é que levavam o gato chamado Ray Ray.

Ray Ray.

Ray Ray. O gato escondeu-se entre as bagagens e viajou cerca de 160 km em cima do tejadilho do carro sem ninguém dar por nada.

Em cima do tejadilho. Aventureiro.

Aconchegado entre as bagagens.

Aventureiro. Como é que eles se aperceberam disto?

Descobriram quando pararam numa bomba de gasolina para abastecer e claro, ficaram preocupados porque o gato tinha estado a viajar a 130 km/h ali entre as bagagens.

Muito bem seguro.

Exatamente. A família contou a história nas redes sociais, garantiu que o gato vai continuar a viagem, mas desta vez com tudo o que precisa para umas férias em condições ali aconchegado já dentro do carro.

E se o virem a passear por Nova Iorque, já sabem. É ele, Ray Ray. É o Jornal das 11 com o Luís Soares.