Conferência Nacional do PCP. Sala aquece com críticas de Bernardino Soares à atuação de Marcelo e Costa no aumento das taxas de juro

No Pavilhão do Alto do Moinho, no Seixal, o dirigente comunista interveio para criticar a maneira como o Presidente da República e o primeiro-ministro atuaram em relação ao aumento das taxas de juro.