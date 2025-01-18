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Na atualidade. Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador, edição do José Rafael Lopes. O PCP critica a extinção de várias esquadras em Lisboa nos últimos anos. Diz que foi um falhanço na gestão da segurança.

João Ferreira afirma que a instalação de câmaras de videovigilância não resolve por si só os problemas. O vereador eleito pelo PCP considera que o mais importante é o policiamento de proximidade. Lembra ainda João Ferreira que foi o PS e o PSD que acabaram com uma série de esquadras em Lisboa, incluindo na zona do Martim Moniz.

Com o acordo de PS e PSD, diziam-nos assim: "Não são precisas esquadras porque os polícias querem-se é na rua". Ora, a realidade o que demonstrou foi que com as esquadras que fecharam, que se perdeu o referencial do ponto de vista da segurança para as populações, que se vá perguntar a essas populações se estão mais ou menos seguras desde que a esquadra encerrou. E todas vão dizer que evidentemente cresceu o sentimento de insegurança e cresceu um certo tipo de criminalidade que não se verificava quando a esquadra lá existia.

João Ferreira no Causa Própria, aqui na Rádio Observador, onde também esteve Luís Newton, o líder do PSD na Associação Municipal de Lisboa, defende também uma complementaridade entre o policiamento de proximidade e a videovigilância. Luís Newton acusa, no entanto, a esquerda de falta de preocupação com os agentes de segurança.

O problema das esquadras não é alguém que um dia acordou e decidiu fechar esquadras pelo país fora. Não. O problema das esquadras é a dificuldade que nós temos em ter efetivos. Eu também não disse que nós somos contra as esquadras de bairro. Não. Nós somos a favor desta complementaridade. Agora, nós não podemos ter é uma esquerda que constantemente mina a autoridade das forças de segurança, levando inevitavelmente depois a que não seja também atrativo ser-se agente da PSP.

O social-democrata lembra que na Amadora já foram instaladas câmaras de videovigilância, uma medida que, no entendimento de Luís Newton, resultou numa redução da criminalidade.

Mudamos de tema. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares alerta para a urgência da nomeação de um novo diretor-executivo do SNS.

É a reação de Xavier Barreto à admissão de António Gandra d'Almeida, na sequência de uma reportagem da SIC, que dava conta de que o gestor do SNS acumulou funções de forma ilegal enquanto diretor do INEM no Norte e médico tarefeiro nas urgências no Algarve. Gandra d'Almeida terá arrecadado mais de €200 mil de forma irregular. O caso já deu origem a um inquérito por parte da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Na Rádio Observador, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz que a direção executiva do SNS precisa de alguém com competência e essa pessoa tem de ser encontrada o mais rápido possível.

Há inúmeros desafios no Serviço Nacional de Saúde. Nós continuamos a trabalhar mais todos os anos. Repare, nós todos os anos fazemos mais cirurgias, mais consultas, mais tratamentos, mas isso não tem sido suficiente. Nós temos listas de espera a aumentar e, portanto, os desafios são muitos para o próximo diretor-executivo.

As críticas de Xavier Barreto na Rádio Observador, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares admite que o caso em torno de António Gandra d'Almeida surge num momento complicado para o Serviço Nacional de Saúde.

E também à Rádio Observador, a antiga ministra da Coesão Territorial pede consequências para o caso que envolve Gandra d'Almeida.

Ana Abrunhosa fala numa situação que não pode ser considerada aceitável.

A leitura que se faz é que a notícia que foi veiculada é verdadeira e que o senhor diretor-executivo usou um expediente para contornar a lei, algo que é inaceitável para uma pessoa com a sua responsabilidade. E creio que agora haverá também outras consequências, porque sendo ilegal esta atuação, as verbas terão que ser devolvidas, mas isso já será discutido noutro fórum. Politicamente, o senhor diretor-executivo assume as consequências de um comportamento ilícito que teve no passado, mas creio que as explicações estão dadas.

As declarações da deputada socialista Ana Abrunhosa, que é também presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. E João, antes de avançar, apenas dar conta de uma notícia que nos chega em última hora. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda vai pedir uma audição urgente de António Gandra d'Almeida, diretor-executivo do SNS demissionário, e também de Ana Paula Martins, a ministra da Saúde, sobre a demissão, mais uma na direção executiva do SNS.

Luís Montenegro responde ao repto de Donald Trump e recusa que os países da NATO possam investir 5% do PIB na defesa.

A meta tinha sido estabelecida pelo presidente eleito norte-americano em declarações aos jornalistas em Berlim. O primeiro-ministro diz que esse objetivo é impossível nesse momento.

Não, naturalmente não é exequível no curto prazo, nem no médio prazo, um rácio desses em termos de despesa versus o Produto Interno Bruto. E, portanto, é preciso termos a noção de que é compreensível que se peça aos estados aliados um esforço maior numa altura onde a resposta também tem que ser maior. Acho que todos percebemos isso. E como eu tenho dito muitas vezes, investir na Aliança Atlântica é salvaguardar a nossa soberania e a nossa segurança.

Luís Montenegro deixa ainda um apelo aos Estados Unidos. Espera que as pontes e o diálogo sejam salvaguardados com Donald Trump como presidente norte-americano.

Elas em causa estão sempre, independentemente de ser Donald Trump ou Joe Biden, por exemplo, independentemente de ser uma gestão democrata ou republicana, não é a primeira nem será a última vez que algumas tensões existem neste domínio. E, portanto, aquilo que eu espero é que as pontes e o diálogo que têm caracterizado a relação da Europa com os Estados Unidos sejam salvaguardadas e que as coisas possam ter aqui equilíbrio.

Luís Montenegro sublinha, no entanto, que o investimento na Aliança Atlântica é essencial para salvaguardar a soberania e a segurança.

No Médio Oriente, o acordo de cessar-fogo em Gaza entra em vigor amanhã. Em declarações à Rádio Observador, a especialista em Relações Internacionais, Daniela Nunes, diz que é preciso conter as expectativas.

A menos de 24 horas da entrada do acordo em vigor, os confrontos entre Israel e o Hamas continuam. Daniela Nunes diz que se trata de um ato de má-fé que pode pôr em risco as próximas fases das negociações de paz.

Estamos a ver que ataques de parte a parte continuam, o que também revela, a meu ver, pouca boa-fé ou alguma má-fé de ambas as partes, quando estamos a 24 horas da entrada em vigor do acordo. É preciso ter alguma prudência relativamente à expectativa, porque este não é um acordo de paz, este é um acordo de cessar-fogo e isso significa que o que se espera é um baixar de armas, mas não uma negociação para uma paz permanente.

Daniela Nunes acrescenta ainda que o último objetivo de Israel, o de destruir o Hamas, ainda não está cumprido. Sublinha que, mais do que o cumprimento de objetivos bélicos, Israel deve ter como prioridade a recuperação de reféns com vida.

E Augusto Santos Silva manifesta-se contra uma eventual candidatura de António José Seguro a Belém. Diz que não reúne os critérios suficientes.

Para Santos Silva, o discurso de António José Seguro tem sido marcado por banalidades. Por esse motivo, o protocandidato não reúne condições suficientes para chefiar o país. São declarações em entrevista na RTP2.

A outra campanha que, aos olhos de todos, está também em curso, a do doutor António José Seguro, também não me parece cumprir os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS e por um vasto campo de forças democráticas.

E por quê?

Porque se fica pelas banalidades e nós precisamos de mais do que banalidades para presidente da República.

Declarações de Augusto Santos Silva, em entrevista à RTP2. Augusto Santos Silva aponta o candidato socialista que acredita ter todos os requisitos para se candidatar à presidência. No entender do antigo presidente da Assembleia da República, seria António Vitorino. Em relação a Gouveia e Melo, Augusto Santos Silva sublinha que Portugal não deve ter um militar sem experiência política a chefiar o país.

12h09, Zé, vamos a outras notícias que estão a marcar a atualidade.

A Iniciativa Liberal estima que a criação de mais 302 freguesias vai ter um custo mínimo de €30 milhões por ano, uma verba que resulta da criação de novos cargos administrativos. Esta conclusão consta de um documento divulgado hoje pelo gabinete de estudos da Iniciativa Liberal, depois de a Assembleia da República, na sexta-feira, ter aprovado, em votação final global, a reposição das freguesias por desagregação de uniões criadas pela reforma administrativa de 2013. A Rússia atacou Kiev esta manhã com mísseis balísticos. Pelo menos quatro pessoas morreram, três ficaram feridas. É o que adianta o jornal Pravda. Os mísseis atingiram várias infraestruturas de Kiev, entre elas uma estação de metrô e um edifício residencial, bem como um restaurante.

Ponto final no Jornal do Meio-Dia, edição do José Rafael Lopes.