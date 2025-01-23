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Jornal do Meio-Dia com Luís Soares. Luís, a presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados garante que não foi efetuado até esta manhã qualquer pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado do Chega, Miguel Arruda.

É suspeito de furtar malas no aeroporto, pode ter o lugar em risco na Assembleia da República. Miguel Arruda é agora arguido, o que levou André Ventura a anunciar que iria defender o levantamento da imunidade parlamentar do deputado. A presidente da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados afirmava esta manhã, na Rádio Observador, que o pedido ainda não tinha sido feito. Ofélia Ramos explica ainda que se o Chega retirar a confiança a Miguel Arruda, ele pode ficar como deputado não inscrito até uma eventual impossibilidade de desempenhar o cargo imposta pela Justiça.

É importante aqui clarificar que o partido não é titular do mandato do deputado. Só o deputado é que pode dispor desse mandato que lhe é investido. Pode renunciar ou pode suspender. O deputado, nesse caso, manter-se-ia em funções até uma qualquer acusação definitiva e, quando muito, sendo-lhe retirada a confiança política, deixa de integrar o grupo parlamentar do qual está inscrito e passa a deputado não inscrito. E poderá exercer livremente o mandato de que está investido.

Ofélia Ramos, deputada do PSD e também presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no explicador desta manhã, que teve também como convidado Rogério Alves. O advogado explica quais são as penas que podem estar em causa se o deputado do Chega for mesmo condenado.

Se fosse pela primeira razão, digamos assim, pelo local onde se praticou o crime, haveria uma pena até cinco anos de prisão, e portanto, seria uma graduação específica. Já neste segundo caso, se o valor for consideravelmente elevado, a pena será fixada entre dois e oito anos de prisão. Mas repito, isto é, se tiver havido crime e se a investigação, após o levantamento da imunidade, enfim, no decurso da investigação, se chegar à conclusão que o crime foi efetivamente praticado e o foi na forma dolosa.

O deputado do Chega, eleito pelo Círculo dos Açores, tem mantido silêncio sobre o caso. A defesa nega que Miguel Arruda tenha confessado o alegado crime, como foi noticiado pela imprensa. O presidente do Chega avisa que caso não exista uma explicação suficiente, o mandato do Miguel Arruda enquanto deputado pode estar em risco. Os dois vão reunir-se hoje de urgência para decidir a continuidade do mandato.

E o antigo ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, considera que o tema da acumulação ilegal de funções de Gandra de Almeida tem sido uma arma de luta política e defende que é preciso esperar pelas conclusões do relatório da Inspeção-Geral da Saúde.

O antigo ministro da Saúde nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes foi convidado de hoje da comissão de inquérito. Luís Filipe Pereira afirma que as declarações da ministra Ana Paula Martins fazem parte de uma luta política e que não devemos tirar conclusões precipitadas sobre esta polêmica.

As afirmações, quer da senhora ministra, quer do próprio primeiro-ministro, referem que não tinham maneira de conhecer a incompatibilidade. Ou acredito que eles estão a dizer a verdade. O que eu acho é que este tema, aliás, como é natural, tem sido utilizado na luta política. Acho que deveremos deixar passar o tempo, não muito tempo, como é óbvio, para que o IGAS, ou seja, a Inspeção-Geral da Saúde, possa dizer publicamente o que é que aconteceu, porque é a única entidade que é legalmente competente para esclarecer e para ter uma decisão sobre isso.

Luís Filipe Pereira, antigo ministro da Saúde, ouvido hoje pela Rádio Observador, considera fulcral a existência de uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, algo que lembra já vinha a aconselhar há muito tempo.

Eu próprio, muito antes de o governo do Partido Socialista ter colocado no terreno esta estrutura, já eu tinha escrito sobre isso. Vinha alertando e advogando a necessidade de uma estrutura como esta. E por quê? A máquina da saúde é uma máquina muito complexa e de grande dimensão. São 150 mil pessoas. Tem um orçamento que neste momento se aproxima dos 17 mil milhões. Portanto, faz todo sentido e é necessária a estrutura que existe hoje da direção executiva, independentemente de ter sido o Partido Socialista a criá-la.

Luís Filipe Pereira diz também que Álvaro Santos Almeida é uma boa escolha para diretor-executivo do SNS. Foi hoje o convidado da comissão de inquérito da Rádio Observador.

E o governo português quer prolongar o regime de proteção temporária a cidadãos ucranianos até março do próximo ano. O tema vai estar em debate hoje no Parlamento.

A medida foi anunciada esta manhã por Luís Montenegro, durante um encontro em São Bento com a embaixadora da Ucrânia em Portugal. O Conselho Europeu já tinha declarado a prorrogação deste mecanismo, que garante a proteção imediata e coletiva a um grande grupo de pessoas deslocadas. Foi declarado no último verão. Agora o primeiro-ministro segue em linha com a decisão do organismo europeu e reafirma também o acordo, o apoio à Ucrânia.

Neste dia em que nós decidimos prolongar até março de 2026 este regime de proteção temporária, que é específico da incidência da guerra no vosso país, na vossa comunidade, e fazemo-lo no seguimento de todos os compromissos que temos assumido com a Ucrânia para a ajuda política, para a ajuda financeira, para a ajuda militar, para a ajuda humanitária.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, durante um encontro com a embaixadora ucraniana em Portugal, num registo captado pela CNN, no dia em que será discutida no Parlamento essa proposta de lei do governo para garantir a continuidade da proteção em Portugal das pessoas deslocadas da Ucrânia. Em Portugal estão 54 mil ucranianos sob proteção diplomática.

E a PSP assegura que está a dar uma atenção especial ao consumo e tráfico de droga na zona da Avenida de Ceuta, em Lisboa. Mas quem ali vive e trabalha não tem dúvidas, o problema está a agravar-se. E fala-se até, Luís, no regresso do Casal Ventoso.

Até porque há acampamentos improvisados à beira da estrada ocupados por toxicodependentes. E se passarmos na Avenida de Ceuta, é possível observar o tráfico e o consumo a céu aberto em zonas residenciais, até com crianças. A PSP garante que as operações de combate ao tráfico têm sido um sucesso, dá conta de 145 suspeitos detidos em 2024 na Avenida de Ceuta e também no Casal Ventoso. O problema levou a Câmara de Lisboa a agir. Há um ano instalou grades nos viadutos pedonais para evitar o consumo à beira da estrada, mas quem conhece bem a zona alerta que esta medida só serviu para esconder o problema.

Também o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara deixa o alerta: a intervenção da Câmara não foi suficiente.

David Amado, eleito pelo PS, lembra que há um ano enviou uma carta em conjunto com outras entidades ao governo a alertar para o aumento do consumo e tráfico de droga. Desde aí não obteve resposta, por isso o autarca afirma que é a altura de agir.

Nós temos que ser Muito sérios neste tema, que é um tema grave, é um tema de saúde pública, é um tema de dignidade da condição humana. Nós estamos a falar agora um ano depois da carta aberta que lançámos, nós e todas as instituições que trabalham nestas áreas. E só foi tema na altura porque toda a gente passava na Avenida de Ceuta, havia dezenas e dezenas de pessoas a consumir a céu aberto. A partir do momento em que deixaram de ver, deixou de ter o palco mediático que se calhar tem que ter para que se tomem as medidas necessárias para combater este flagelo que afeta aqui esta zona e outras zonas da cidade.

David Amado, presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, uma entrevista que pode ouvir na íntegra mais logo, no "Onde Para o Caso Hoje", num trabalho do jornalista Rui Casanova.

É o programa de investigação da Rádio Observador que vai para o ar na tarde política depois do jornal das 17h00. E numa altura em que passam oito minutos do meio-dia, Luís, que outras notícias importa destacar a esta hora?

O governo nomeou André Peralta Santos para subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde. Peralta Santos ocupava o cargo há mais de ano e meio, mas em regime de substituição. O concurso para o cargo tinha sido repetido pela CReSAP, que ainda assim não tinha encontrado no conjunto de candidatos três nomes com mérito para fazer a proposta de designação ao membro do governo. Neste caso, o governo pode escolher o nome, desde que a pessoa em causa reúna o perfil definido pelo aviso de abertura. No despacho publicado hoje, o governo diz que depois de ouvir a CReSAP, pronunciou-se favoravelmente sobre esta designação. Na Irlanda, há momentos de impasse político que estão a ser vividos. A nomeação do primeiro-ministro foi adiada novamente esta manhã. Os partidos do governo e da oposição tentaram chegar a um acordo para apontar o líder do partido Fianna Fáil, Micheál Martin, como novo líder do Executivo. A sessão foi retomada esta manhã às 14h00. O presidente irlandês já deve então nomear o novo primeiro-ministro depois do entendimento alcançado esta manhã. O Estádio José Alvalade vai estar parcialmente interdito no Sporting-Bolonha, jogo a contar para a última jornada da primeira fase da Liga dos Campeões. Em comunicado, o clube informa que a UEFA determinou a interdição do setor A14 do estádio, onde habitualmente está a claque da Juventude Leonina. Uma decisão da UEFA que resulta depois dos adeptos do Sporting terem utilizado artefatos pirotécnicos nos últimos jogos do clube na prova milionária. E prepara-te, João, porque estes senhores vão estar em Lisboa em maio.

Vou deixar rolar. São os Rolling Stones, claro.

São, sim, senhor. A Blitz adianta que Portugal vai ser um dos países a integrar a nova digressão da banda de Mick Jagger.

Olha, e já há data e local desse concerto?

Data, sim, 20 de maio. O local mais ou menos. Vai ser em Lisboa, mas a Blitz diz que o local ainda não está totalmente fechado. Poderá ser no Estádio da Luz. De resto, a banda britânica vai anunciar nos próximos dias as datas e os locais da digressão na Europa, que deverá arrancar em Londres, vai passar por países como Espanha, França, Alemanha, Itália, Holanda e Dinamarca e, claro, também Portugal.

Os Rolling Stones no fecho deste jornal do meio-dia.