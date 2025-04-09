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Meio Dia. Este é o Jornal do Meio Dia, com edição do Luís Soares. Luís, a Polícia Judiciária deteve 13 pessoas, entre elas dois guardas prisionais, numa operação levada a cabo em várias prisões do país.

Em causa a atuação de guardas prisionais para facilitar a entrada de substâncias ilícitas nos estabelecimentos prisionais, isto a troco de vantagem patrimonial. Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a operação policial decorreu nas zonas de Lisboa, Alcoentre, Sintra e Funchal, para o cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão. Em causa, estão suspeitas da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de estupefacientes, tráfico de substâncias e métodos proibidos, também falsificação de documentos e branqueamento. São alguns dos crimes em causa nesta operação da Judiciária. Os detidos vão ser presentes a pedido do relatório judicial para a aplicação das medidas de coação. Há instantes, a Rádio Observador falou com o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, que se congratula com esta operação levada a cabo pela Polícia Judiciária.

O sindicato é contra a corrupção. Desde o primeiro dia que defendemos que as maçãs podres têm que ser retiradas do sistema. Por isso congratulamo-nos com esta intervenção. Mas deixe atenção, as pessoas são inocentes até prova em contrário. Mas congratulamo-nos com esta intervenção e com o combate à corrupção de uma vez, porque é uma das nossas posições é sermos contra a corrupção.

Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, em declarações há instantes à Rádio Observador, a dar conta de congratular-se com esta operação da Polícia Judiciária. Para já, 13 detidos, entre eles dois guardas prisionais.

E o Conselho de Ministros de amanhã vai discutir medidas de apoio às empresas para responder às tarifas aduaneiras definidas pelos Estados Unidos.

Vai ser o tema da reunião do governo amanhã, isto depois dos encontros que decorrem hoje e que decorreram também ontem com associações empresariais. Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro disse à comunicação social que a reunião do Conselho de Ministros será centrada no tema das tarifas, isto depois do presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal ter afirmado ontem também que o governo está a preparar um plano robusto com medidas para apoio às empresas.

E o líder do PS acusa o governo de nada fazer para apoiar as empresas portuguesas.

Acusa o governo de inação. Foi durante uma ação no Mercado Municipal de Benfica esta manhã, acompanhado por Alexandra Leitão, candidata do PS à Câmara de Lisboa, e também Mariana Vieira da Silva, número um na lista por Lisboa. Pedro Nuno Santos diz que o governo já devia ter apresentado um plano para mitigar os efeitos destas medidas tomadas pelos Estados Unidos, como fez de resto também o governo espanhol.

Aquilo que nós precisávamos era ter um governo que reagisse com maior rapidez, como fez o governo espanhol. Nós até ao dia de hoje não conhecemos nenhum pacote de ajuda e de apoio à indústria potencialmente mais afetada com as tarifas norte-americanas. E nós precisamos é de um governo que seja capaz de atuar rapidamente.

A acusação do líder do PS numa visita ao mercado de Benfica, onde falou sobre o IVA zero, medida que o PS pretende recuperar para bens essenciais como carne ou legumes. Pedro Nuno Santos acredita que esta é uma medida que apoia diretamente as pessoas e acusa a AD de só querer apoiar as empresas.

É por isso que o IVA zero é uma medida importante para nós e permite, já agora, distinguir aquelas que são as prioridades para o PS, que são as pessoas, as famílias, os trabalhadores, os pensionistas, e para o PSD, que são algumas empresas, a minoria de empresas em Portugal que paga a maior parte do ISC.

Declarações de Pedro Nuno Santos no fim de uma ação de campanha nesta manhã, no mercado de Benfica, em Lisboa. O secretário-geral do PS esteve acompanhado pela candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, e também pela cabeça de lista às legislativas, também por Lisboa, Mariana Vieira da Silva.

E com as tarifas norte-americanas a entrarem em vigor, as bolsas europeias estão outra vez no vermelho, Luís.

No dia também em que a resposta da Comissão Europeia às tarifas começa a ser discutida em Bruxelas, os 27 votam hoje durante o dia as contramedidas propostas. O índice bolsista europeu tem estado em queda superior a 3%, com todas as praças europeias em perdas significativas. Também os preços do petróleo retomaram as quedas, com o Brent de referência para a Europa a cair para os $61 por barril. Apesar deste cenário, Portugal conseguiu pagar menos pela dívida emitida esta manhã. A Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública pagou juros mais baixos para emitir um total de €1.047 milhões em obrigações do Tesouro a cinco e a 12 anos. Apesar da instabilidade nos mercados financeiros, o economista Pedro Lino diz que há razões para estar otimista, isto por causa das delegações que vão visitar os Estados Unidos nos próximos dias para negociar os acordos comerciais.

O Japão enviou uma delegação para os Estados Unidos para negociação, o que significa que estão empenhados em ter um acordo que pode derivar em comprarem mais gás e participarem em projetos de LNG nos Estados Unidos. E a União Europeia também deu um bom sinal ao enviar a primeira-ministra italiana, Meloni. Na próxima terça-feira, ela vai estar nos Estados Unidos também a negociar o que será uma posição europeia relativamente ao comércio. Isso são sinais até positivos no meio desta instabilidade toda. Basta que um destes acordos seja bem-sucedido para os mercados recuperarem e ser um alívio para os investidores.

Miguel, Pedro Lino, economista em CEO Optimaiz, em declarações esta manhã na Rádio Observador, otimista quanto ao futuro dos mercados, apesar de hoje estarem de novo a negociar no vermelho.

E o economista Miguel Frasquilho, antigo presidente da AICEP, defende que a Europa está a agir bem na forma como está a reagir às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos.

Foi na Comissão de Inquérito da Rádio Observador esta manhã. Miguel Frasquilho diz que os 27 devem ponderar bem a resposta, ao contrário do que tem feito, por exemplo, a China.

Eu acho que a Europa não deve reagir retaliando olho por olho, dente por dente, como a China está a fazer. A Europa deve reagir de forma ponderada

Não deve retaliar, deve procurar o diálogo.

Como está a fazer.

Como está a fazer. Nós vamos ter em breve aquilo que sair da resolução da Comissão Europeia e dos 27 países, dos 27 Estados membros. E eu não tenho grandes dúvidas que se entrássemos aqui numa escalada como a China está a fazer, meu Deus, não sei onde iríamos parar.

Miguel Frasquilho, antigo presidente da Agência Portuguesa para o Comércio Externo, espera uma resposta europeia ao nível dos apoios às empresas mais afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Foi na comissão de inquérito desta manhã, aqui na Rádio Observador.

E a Iniciativa Liberal defende a descida do IVA da habitação e do imposto sobre os rendimentos prediais.

Os liberais lançaram hoje um novo outdoor na zona do Saldanha, em Lisboa, no qual criticam a dificuldade do processo de construção de novas casas. Em declarações aos jornalistas, Rui Rocha aponta para a necessidade de acelerar os processos de construção de novas habitações.

A descida do IVA da construção, para que do ponto de vista de quem quer promover a construção, haja viabilidade em muitos projetos que hoje estão parados, porque o custo não é aceitável e não é comportável. E, por outro lado, a celeridade, a simplicidade dos processos, porque hoje construir em Portugal demora demasiado tempo. O cartaz que estamos aqui a apresentar tem uma lista, que eu convido depois a verem, que é uma lista de todos os passos. É um verdadeiro martírio, um calvário, construir uma casa em Portugal, porque os passos são tantos, o tempo é tanto, que é preciso muita coragem para querer construir em Portugal. Nós queremos, portanto, baixar também o imposto sobre os rendimentos prediais, para quem tem uma casa, tenha um incentivo a colocar no mercado e a começar a resolver, de imediato, o problema da habitação.

Rui Rocha, em declarações em Lisboa, captadas pela RTP, onde apresentou medidas para fazer face à crise na habitação.

12h08. Luís, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

As exportações portuguesas subiram cerca de 12% e as importações mais de 3% em fevereiro, isto face ao mesmo período do ano passado. São dados revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatísticas. O crescimento das exportações de bens superou largamente o das importações, o que permitiu diminuir o déficit da balança comercial em mais de 430 milhões de euros. A China nega o envolvimento na guerra na Ucrânia e defende uma posição de neutralidade e empenho numa solução para o conflito. A reação do porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, depois de ontem Volodymyr Zelensky ter revelado a alegada captura de dois soldados chineses e ainda ter indicação de que podem existir mais. O governo chinês sublinha também que está a ser verificada essa informação com a Ucrânia, mas que mantém a posição de respeito pela integridade territorial de ambos os países.

Luís Soares e o Jornal do Meio-Dia.