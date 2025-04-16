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Jornal do Meio-Dia com edição do Miguel Cordeiro. Miguel, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro apela a que, seja qual for o resultado das eleições, se mantenham as políticas de controle à imigração.

O Primeiro-Ministro, em gestão nesta altura, esteve hoje na assinatura dos contratos de construção de dois centros de instalação temporária para imigrantes em situação ilegal em Portugal. Esta é mais uma medida do controle de imigração, tal como a que entrou ontem em vigor, a via verde para os trabalhadores imigrantes que queiram trabalhar em Portugal. Luís Montenegro lembra a mudança de posição de Pedro Nuno Santos sobre esta matéria, sobre a manifestação de interesses, mas diz que a área de imigração em Portugal estava descontrolada durante os últimos três anos.

Nós estávamos numa circunstância de desorganização. Nós tínhamos mais de 400 mil processos pendentes de regularização. Nós tínhamos um sistema que estava a produzir um efeito de chamada descontrolado. A verdade é que esta linha de regulação, de humanismo, de criação de regras, de aplicação de regras, de consequência no cumprimento do conteúdo das regras, hoje é uma nota dominante no discurso político de praticamente todos.

Luís Montenegro deixou também críticas à extrema-direita, que tem optado por ter um discurso mais extremista em relação à imigração. A central de instalação temporária de imigrantes em situação irregular em Portugal já existem. Estes dois novos centros, um em Odivelas e outro no Grande Porto, vão aumentar a capacidade para receber mais 300 imigrantes e, de acordo com o Primeiro-Ministro, esta é uma solução humanista, mas é uma solução também com um objetivo de dissuasão.

Estes centros de acolhimento, é verdade, são centros de acolhimento que estarão ao serviço das pessoas que podem estar pontualmente numa situação de irregularidade, podem acolher famílias, crianças, mulheres, acompanhantes de alguns imigrantes que estão em processo de regularização. Têm esta vocação humanista, têm esta vocação de proteção, mas também têm uma vocação preventiva, dissuasora da prática de procedimentos irregulares.

Esta é uma obra que tem financiamento do PRR, tem um custo de € 30 milhões e deve estar concluída no próximo verão.

A imigração foi precisamente o tema de um debate entre PS e Chega esta manhã aqui na Rádio Observador.

Porque este também foi um dos principais temas no debate de ontem entre Pedro Nuno Santos e André Ventura. Na Rádio Observador, esta manhã escutamos António Mendonça Mendes e Rui Afonso. E apesar de o PS ter mudado de posição sobre a lei da manifestação de interesses, António Mendonça Mendes garante que o Partido Socialista sempre quis a entrada regular de imigrantes em território português e diz também que a imigração é importante para o país.

O PS é um partido que sempre esteve ao lado da imigração reguada e da imigração que possa ser útil para todos. E a utilidade não é apenas econômica, é também da diversidade que temos aqui no país. Vamos cair numa coisa: nós hoje temos mais de um milhão de imigrantes e esses imigrantes estão no país todos os dias a trabalhar.

Em resposta, Rui Afonso, deputado do Chega, critica a governação do Partido Socialista, diz que permitiu um aumento exponencial do número de imigrantes em Portugal. Rui Afonso entende que a posição do PS sobre a imigração é incongruente.

Acho surreal um partido que conseguiu quase quadriplicar o número de imigrantes no país, agora dizer que quer controlar a imigração. Nós somos a favor do controle da imigração. O PS é que não era, sempre foi a favor da política das portas abertas. Nós não somos contra a imigração. Nós somos a favor de uma imigração controlada. Neste momento, estamos a falar de quase dois milhões de imigrantes que estão no nosso país. Em 2018, eram 480 mil.

Rui Afonso, deputado do Chega, à semelhança de André Ventura, acusa o PS de se contradizer nas propostas que faz agora em matéria de imigração, uma posição deixada hoje também no Explicador da Rádio Observador.

E Nuno Crato, antigo ministro da Educação de um governo PSD, compreende as razões que colocam Henrique Gouveia e Melo como favorito nas próximas eleições presidenciais.

Foi no programa Comissão de Inquérito esta manhã aqui na Rádio Observador. O antigo ministro de Pedro Passos Coelho não revela que candidato vai apoiar na corrida à Belém. Quer esperar para ver, mas ainda assim diz que compreende a vantagem que as sondagens dão ao almirante.

Foi eficiente e é uma pessoa que não está misturada com o triqui-triqui da política nacional e, portanto, as pessoas pensam que é capaz de ser um bom candidato. Depois tem aquela farda. A farda também dá um certo prestígio e compreendo perfeitamente. E compreendo que, se calhar, pode ser que ganhe as eleições. Não ficaria espantado se isso acontecesse. Agora vai depender muito do que ele começar a dizer, porque há pessoas que aparecem e que parecem fantásticas e que depois quando começam a ter certas perguntas e tal, quando começam a ser confrontadas com os dilemas, porque o problema são os dilemas. O problema não é a pessoa apresentar-se bem, é dizer: "Então, o que é que faz? Desce o IRS ou desce o IRC ou sobe o IVA?"

O antigo ministro da Educação foi também questionado sobre as atuais dificuldades no ensino em Portugal. Diz que concorda com as propostas do PS e da Aliança Democrática para proibir os telemóveis no primeiro e também no segundo ciclo.

Que exista o telemóvel na sala de aula é algo que deve ser banido, porque distrai as pessoas. E o telemóvel tem um telemóvel Esta tecnologia tem uma coisa que não têm as outras coisas. É que nós antigamente tínhamos um Nintendo, por exemplo, na sala de aula claro que não. Mas tudo é distrativo. Um livro é distrativo. Pode ser, se não for o livro daquilo que se está a estudar, é distrativo, mas nada é tão distrativo como o telemóvel, porque a pessoa abre o telemóvel para ver a última mensagem que lhe chegou e a última mensagem dá um link para o YouTube. E o YouTube fala de uma história que está no Instagram. E o Instagram aparece a fotografia do amigo.

Nuno Crato aponta também para os resultados do último PISA. Diz que são preocupantes os resultados desse estudo sobre a educação em Portugal. Espera, Nuno Crato, que a educação venha a marcar também a campanha.

12h08, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?

Os pedidos de ajuda para pagar a renda aumentaram 67% relativamente ao ano passado em Portugal, ao que indica a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Desde o último ano, 87 mil contribuintes perderam o apoio à renda e há várias famílias a cortar nos custos com a alimentação para suportar as rendas. Estão num cenário de desespero, é o que diz a DECO. O aumento dos pedidos de ajuda estão associados à redução de apoios à renda, mas também por causa dos atrasos no programa Porta 65. "O Ocidente como o conhecíamos já não existe". A frase é de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, numa entrevista ao semanário alemão Die Zeit. Von der Leyen insiste ao falar sobre as mudanças que estão a acontecer no mundo depois da tomada de posse de Donald Trump, nos Estados Unidos da América. Já sobre a regulamentação europeia dos serviços digitais norte-americanos, von der Leyen assegura que a Europa vai continuar neste caminho, apesar da ameaça da Casa Branca de retirar o chapéu nuclear aos europeus, diz von der Leyen que a Europa não é regulada por oligarcas que fazem as regras. A imigração ilegal na Europa caiu 30% no primeiro trimestre deste ano. Isto em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, a Frontex, através de um comunicado. A maior queda foi registrada nas rotas que cruzam as regiões dos Balcãs, em países como Albânia, Sérvia, Montenegro e Macedónia do Norte. A organização Human Rights Watch atribuiu esta redução às políticas europeias que ignoram a violação de direitos humanos em países do Norte de África, como a Líbia e a Tunísia. A União Europeia registou no ano passado um número recorde de alertas sobre produtos perigosos. Foram mais de 4 mil. A Comissão Europeia revela que os alertas estiveram principalmente relacionados com cosméticos, brinquedos e aparelhos elétricos. Em Portugal, foram registados 27 alertas, que deram origem a mais de 300 ações de acompanhamento, de acordo com o que refere o organismo europeu.

Miguel Cordeiro e o Jornal do Meio-Dia.