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Notícias. Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. Os administradores hospitalares defendem a concentração dos serviços de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Hoje, Zé, oito urgências estão encerradas, a maioria na região de Lisboa.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares apela ao futuro governo que tenha uma visão para o futuro que permita fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, em entrevista esta manhã aqui na Rádio Observador, Xavier Barreto insiste que é preciso pensar em soluções também a curto prazo.

De facto, a curto prazo não existe alternativa. Repare, mesmo que implementemos políticas que melhorem o Serviço Nacional de Saúde e que o tornem mais atrativo para os médicos, nós não vamos recrutar de repente as centenas ou até os milhares de médicos que faltam em todas as áreas. Demora muitos anos a reconstruir e a contratar os médicos que são necessários. Até lá, temos que ter medidas mais de curto prazo, que mitiguem o impacto nas nossas populações, que ofereçam às pessoas a melhor solução que podemos com os recursos que temos. E isso se passa em muitas regiões e particularmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, por uma concentração, pela criação de urgências metropolitanas que ofereçam uma melhor solução mais previsível às populações.

Xavier Barreto, na Rádio Observador, a defender a criação de urgências metropolitanas que concentrem o atendimento em obstetrícia e também em pediatria. Hoje, os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados nos hospitais de Almada, Barreiro, Castelo Branco, Vila Franca de Xira, Aveiro e Leiria. A estas unidades hospitalares, juntam-se as urgências de pediatria de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Amanhã o caso piora, passam a ser 10 os serviços encerrados.

O PS acusa o governo de estar a tomar medidas eleitoralistas em Portalegre. Já o Chega responsabiliza quer a AD e o PS e classifica o distrito como uma ilha rodoviária.

São os principais destaques do Explicador desta manhã, um debate entre os cabeças de lista de Portalegre. Apenas PS e Chega elegeram deputados neste círculo nas últimas eleições. Portalegre é o único distrito do país que não tem uma única autoestrada. O governo da AD comprometeu-se a ligar a autoestrada A6 à autoestrada A23. O socialista Luís Moreira Testa assegura que o PS já tinha apresentado essa mesma proposta e acusa o governo de apresentar apenas medidas eleitoralistas, mesmo já estando em gestão.

Esse compromisso da ligação A6 a A23 era um compromisso já assumido no ano passado, nas últimas eleições legislativas. Basta ler o nosso programa, onde estava bem identificada essa questão. O governo agora anunciou, como aliás anunciou à 25ª hora, nem percebo como é que um governo em gestão consegue fazer isto, a alteração do plano ferroviário nacional. Anunciou por mera questão eleitoral, já depois das eleições estarem marcadas e com o objetivo meramente eleitoralista.

O PS rejeita ainda que Portalegre tenha que escolher investir na ferrovia ou na rodoviária. Defende que o Alto Alentejo merece ser tratado como o resto do país. O Chega concorda neste tema, mas o cabeça de lista, João Lopes Aleixo, divide responsabilidades entre PS e PSD pelas dificuldades em Portalegre.

Realmente, Portalegre é uma ilha rodoviária. O que é lamentável é que nos últimos anos as pessoas que puderam fazer e os responsáveis que puderam fazer a diferença e mudar esse status quo não o fizeram. Não se compreende como a capital de distrito esteja a 50 km da A23 e a 70 da A6, tenha projetos como o IC13, que seria importante para o distrito, continue pendurado como um projeto e inclusive o IC9. E a verdade é que tanto PS como PSD tiveram responsabilidades, quer no governo, quer nas autarquias, e podiam ter feito essa diferença.

Quanto a leituras políticas nacionais, Luís Moreira Testa acredita que o PS oferece mais garantias de estabilidade do que o PSD. João Lopes Aleixo lembra que foi a AD impor linhas vermelhas ao Chega. São destaques no debate entre cabeças de lista por Portalegre. Portalegre que é o distrito do país que elege menos deputados, são apenas dois.

O debate no Explicador desta manhã foi moderado pelo Miguel Viterbo Dias e já está disponível para ouvir em podcast. Foram desperdiçados mais de um milhão de votos nas últimas eleições legislativas. É o que revela um estudo do matemático Henrique Oliveira.

Ou seja, mais de um milhão de votos não serviu para eleger um único deputado. O estudo "Os votos sem representatividade" mostra que mais de 20% dos votos não foram contabilizados para a eleição de deputados, principalmente nos territórios do interior, que foram os mais prejudicados. Em declarações à Agência Lusa, Henrique Oliveira sublinha que existe uma grande desigualdade no território e na imigração entre os grandes círculos e os pequenos, e destaca também a desigualdade entre partidos. O autor do estudo diz ainda que a discrepância é causada pelo sistema eleitoral português, que converte votos em mandatos através do método de Hondt. Para minimizar os danos e corrigir desigualdades entre partidos, Henrique Oliveira apresenta o modelo israelita com apenas um único círculo eleitoral como o melhor, mas que torna praticamente impossível a existência de maiorias absolutas.

Passam agora seis minutos do meio-dia. Já a seguir temos cinco continentes na Rádio Observador, mas antes disso, olhamos ainda para outras notícias em destaque, Zé.

A começar pela Rússia, que terá conquistado a penúltima localidade sob controle ucraniano na região de Kursk. Em agosto do ano passado, as tropas de Kiev conseguiram conquistar mais de 1000 km² de território russo em Kursk. Agora, o Ministério Russo da Defesa diz que a aldeia de Oleshnya acaba de ser reconquistada por parte das forças de combate russas. Já terá começado a segunda ronda de negociações entre o Irão e os Estados Unidos para procurar um acordo nuclear. É o que avança o jornal "The Times of Israel", que cita a imprensa iraniana. Antes da reunião, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros admitia que o acordo nuclear só seria possível se os Estados Unidos não fizessem exigências irrealistas. Olhamos também para uma notícia observador. Carlos Moura, um dos diretores do Banco de Portugal, foi constituído arguido na operação Pactum. Carlos Moura lidera o Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação da instituição. Em causa está a investigação a suspeitas de corrupção, participação ativa, participação econômica em negócio, falsidade informática e abuso de poder em contratos públicos feitos pelo Banco de Portugal. E para terminar, João, estamos no fim de semana de Páscoa, altura de alguns excessos, nomeadamente relacionados com o chocolate.

Não sei do que falas, nós estamos aqui.

Há algum chocolate que te deixe particularmente feliz nesta época festiva, João?

Um chocolate normal, um chocolate de leite. É o que eu mais gosto.

Mas em formato de ovo, já agora, ou tablete? Ou rendes-te ao formato de ovo?

Não sou esquisito. Qualquer um.

Para quem vive no Reino Unido e adora Toblerone de chocolate negro, aquele incontornável em qualquer loja duty free no aeroporto, é um fim de semana de Páscoa mais complicado.

Então.

Até porque este chocolate, Toblerone de chocolate negro, vai ser descontinuado.

Oh, não!

O porta-voz da Mondelez, fabricante da Toblerone, explica que pode ser desapontante para alguns dos clientes e amantes deste chocolate, mas que os gostos mudaram e que há cada vez menos consumidores a comerem este tipo de chocolate e a preferirem outras escolhas que há no mercado.

Não me digas que isto tem a ver com a febre pelo chocolate do Dubai.

Não estás errado, é precisamente isso. O chocolate suíço foi destronado pela famosa barra de chocolate com recheio de pistácio, que veio do Médio Oriente. Fica aqui uma oportunidade para a Toblerone, quem sabe, de tentar reinventar a receita e pôr os britânicos a correr para os supermercados às 08:00, como aconteceu com este chocolate do Dubai.

Eu não acho graça nenhuma a isto. Deviam inventar era o chocolate de Portugal. A que é que saberia o chocolate de Portugal?

É uma ótima pergunta, não é? Para pensarmos. Pronto, ouvinte Rádio Observador, se tiver alguma sugestão.

Pastel de nata, por exemplo, está aqui a dizer a Maria Ribeiro Nunes, nossa produtora, pode ser uma opção.

Também pensei nisso, mas não sei se funcionaria.

Registem a patente e quem sabe, daqui a uns tempos estamos a falar não do chocolate do Dubai, mas do chocolate de Portugal. Fica por aqui o Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador.