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Meio-dia. Está no ar, na Rádio Observador, o Jornal do Meio-Dia, com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, o Vaticano anunciou hoje que o funeral do Papa Francisco vai ser no sábado de manhã.

10 da manhã no Vaticano, 9 horas em Portugal continental. A missa vai decorrer em frente à Basílica de São Pedro, vai ser presidida pelo Cardeal Giovanni Battista Re. Depois da cerimônia, a urna segue para a Basílica de Santa Maria Maior. Aí o Papa vai ser sepultado. Os detalhes foram divulgados pelo Vaticano em comunicado esta manhã. O Vaticano também divulgou as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão aberto durante o velório. É possível ver o corpo do líder da Igreja Católica ladeado por dois guardas suíços na capela da residência de Santa Marta, onde Francisco vivia. O corpo de Francisco segue para a Basílica de São Pedro amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, no Vaticano. Vão ser 8 horas em Portugal continental.

Em Lisboa, o presidente da República vai estar a esta hora na Nunciatura Apostólica.

Para assinar o livro de condolências. A Nunciatura Apostólica é a residência oficial do Papa em Lisboa, o equivalente a uma embaixada do Vaticano na capital portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa é aguardado a esta hora. Junto à Nunciatura Apostólica está o repórter Vasco Maldonado Correia. Muito boa tarde, Vasco. Marcelo Rebelo de Sousa acabou de chegar.

Acabou de chegar, está neste momento no rés-do-chão a ser recebido por Ivo Scapolo, o Núncio Apostólico. Está ainda lá embaixo, estão os dois a ter uma breve conversa. Depois vão subir até o primeiro andar, sala onde nos encontramos agora, onde está esse livro de condolências disponível para ser assinado todos os dias de manhã, entre hoje e a próxima quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa que fez questão de vir aqui depois da comunicação que fez ao país, para assinar esse livro de condolências aqui na Nunciatura Apostólica, um local que é também uma paragem obrigatória, ou foi uma paragem obrigatória de todos os papas que vieram a Portugal nas últimas décadas, especialmente o Papa Francisco, que esteve aqui durante a Jornada Mundial da Juventude. Na altura em que recebeu até vítimas de abusos, mas como dizia, Marcelo Rebelo de Sousa está já aqui, estará já a subir as escadas para vir aqui assinar esse livro de condolências, que relembro, pode ser assinado por qualquer pessoa que aqui se dirija no período da manhã, entre hoje e quinta-feira.

Jornalista Vasco Maldonado Correia, a acompanhar a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa à Nunciatura Apostólica. São esperadas declarações daqui a pouco por parte do presidente da República.

Em Fátima continuam as orações pelo Papa Francisco.

Tem sido assim desde a manhã de ontem. Muitos fiéis reúnem-se para orar por Francisco. Em Fátima, está a jornalista Nadine Soares, está agora em direto. Nadine, na última hora, escutaste vários fiéis que já apontam ao futuro. Há quem diga que o conclave vai escolher um português para liderar a Igreja Católica.

Sim, centenas de fiéis reúnem-se a esta hora no Santuário de Fátima para orar a Francisco. Esta voz que ouvimos está a rezar neste momento o rosário, precisamente pelo Papa Francisco, onde dezenas de fiéis marcam presença na Capela das Aparições. Sabem que perderam um grande homem, um grande mentor, é o que dizem estes fiéis que fui conversando durante toda esta manhã, mas há quem já olhe para o futuro, os portugueses, especialmente. É o caso de Joaquim Romão, que veio de Setúbal de propósito neste dia para rezar por Francisco. Para o futuro, quer um papa que mantenha os valores de Francisco e já tem até um nome favorito, José Tolentino de Mendonça.

Eu chego este caminho. Eu tenho quase a certeza que ele vai ser português. Depois, se for, você diz: "Olha lá, aquele indivíduo disse que era português" e é. Para mim é quase certeza. Nós já estamos aqui, temos Fátima. Veio o papa em cinco anos, a chegada do cardeal não é fácil.

E suceder a Francisco, que é tão adorado?

É um bocadinho mais complicado, mas ele praticamente tem os jovens todos do lado dele.

É importante essa ligação aos jovens, manter esse valor de Francisco.

Muito. É muito importante.

Joaquim Romão, que prefere olhar para o futuro, porque para falar do presente ainda lhe falta as palavras, não consegue descrever o que é voltar a Fátima sem Francisco vivo.

É hoje e nessa também.

Uma oração dedicada a Francisco.

Sim.

É uma grande perda?

Muita, muito grande. Mesmo muito grande.

Perguntava-lhe como é estar neste local, como o Santuário de Fátima, depois de saber que se perdeu o líder da Igreja Católica.

Olha, eu nem sei explicar isso.

Emoção?

Não. Sinceramente, não, mas não consigo explicar o que que me vem. Sei que houve uma grande perda e que era um bom homem.

Faltam as palavras a muitos fiéis aqui no Santuário de Fátima para descrever esta visita aqui ao santuário, depois de saber que o Papa Francisco morreu ontem, aos 88 anos. Reza-se a esta hora, como dizia, o rosário por Francisco. Mais tarde, já depois do almoço, sabemos que Dom António Marto, um dos portugueses que pertence ao conclave que vai escolher o próximo papa, vai falar aos jornalistas. Vamos aguardar por essas declarações. Para já, posso adiantar que o Santuário de Fátima continua preenchido por vários fiéis para prestar esta homenagem ao Papa Francisco.

Orações em Fátima pelo Papa Francisco.

E também em Braga decorrem missas em memória do líder da Igreja Católica.

Começou na última hora uma missa, após 11h30. A repórter Maria Rego está na sede de Braga. Maria, também em direto, os fiéis vão recordando a obra do Papa Francisco.

Exatamente. São vários os fiéis que vêm até aqui à Sé de Braga para também fazerem uma última oração pelo Papa Francisco. Comigo tenho Matilde Barbosa, ela que é guia turística aqui na Sé de Braga. Matilde, começo por lhe perguntar como é que tem sido esta afluência. Têm vindo muitos fiéis até aqui prestarem esta última homenagem?

No caso, hoje vai-se formando aqui alguma afluência, principalmente para as nossas missas, mas tirando as missas, também tivemos ontem a recolha das cruzes, que foi um momento onde reuniu muitos fiéis, que não só foram para a recolha das cruzes, mas também para homenagear o Papa.

Falou-me há pouco que neste momento, precisamente, a retirada das cruzes da Semana Santa de Braga, houve também aqui especial homenagem, uma salva de palmas também pelo Papa Francisco.

Exatamente. Nós tivemos aqui a recolha das cruzes, que foi feita ontem ao fim do dia e as pessoas vêm em procissão, juntamente com as cruzes, e aqui ao chegar fomos recebidos pelo nosso arcebispo primaz e felizmente tivemos um belo discurso feito por ele, que não só falou da importância das cruzes e da tradição, mas especialmente do Papa Francisco e de tudo o que ele foi para a Igreja Católica. Neste caso, ele acabou por dar uma salva de palmas, pedir para as pessoas rezarem por ele, para darem palmas, para abraçarem uma pessoa que foi tão querida para nós, tão querida para a Igreja e que mudou muito esta Igreja que hoje em dia conhecemos.

Pergunto-lhe ainda como é que viu a partida deste Papa Francisco.

Eu acho que foi uma coisa muito emocionante para todos. Eu acho que algumas pessoas já estavam a contar, por a debilidade que ele já tinha, pela doença e tudo mais, mas realmente foi uma pessoa muito importante.

Ficamos aqui então com as palavras de Matilde Barbosa. Também por esta igreja vão sendo colocadas imagens do Papa Francisco junto com algumas flores na frente, junto ao altar.

São orações que continuam também em Braga, missa a decorrer nesta altura na Sé de Braga. Neste momento, também fala já Marcelo Rebelo de Sousa à entrada da Nunciatura Apostólica. Vamos escutar o Presidente da República.

Não tinha o apelo da mensagem de Fátima. Eu até ironizei com ele sobre isso, porque a primeira vez que estivemos juntos, que me recebeu em audiência, foi logo a seguir à minha posse no primeiro mandato. E convidei para vir a Fátima. Era difícil que viesse, porque tinha convites para ir a outros locais sagrados, a que não podia ir, e não podia dizer logo que vinha a Portugal não indo a esses países importantes europeus e latino-americanos. E confessou-me que não conhecia bem a realidade de Fátima. E quando desceu do avião, da primeira vez, disse: "Ainda não estou conquistado para a mensagem de Fátima." No dia seguinte, quando partiu, disse-me: "Estou conquistado. O presidente tinha razão." E eu acho que o momento decisivo para ele ter sido conquistado não foi tanto a procissão das velas, que muitas vezes é impressionante para muitos católicos ou não católicos. Foi quando atravessou, que não é habitual, um papa atravessar de um lado ao outro, recente, cheio. Porque tinha de ir dormir a uma casa de irmãs que ficava na outra ponta. E foi nesse momento, em momentos assim, em que ele diz: "Fiquei a compreender a força universal de Fátima e a começar a compreender Portugal." E depois nunca mais parou. Isso foi bom.

E quando esteve cá na Jornada Mundial da Juventude, há alguma história em particular que possa partilhar conosco?

Há várias. A certa altura, o Papa acompanhava muito de perto tudo o que se passava. Sabia a organização ao milímetro. E a mim fazia-me confusão como é que o Papa Francisco sabia tudo. E eu pus-me à busca de saber qual era o espião, depois descobri qual era o espião. E quando ele saiu, foi aquela gralhada enorme que ele deu, eu disse: "Santo Padre, eu descobri qual é o seu espião." "Não, não descobriu." "Descobri, descobri." "Não, não descobriu." "Descobri, descobri." "Quem é?" E por acaso o espião não estava muito longe de nós. Eu disse: "Olhe para ali, ali ao fundo, está a ver? É ou não é o espião?" E ele riu como quem diz: "Descobriu o espião."

Tendo em conta esta ligação a Fátima

Marcelo Rebelo de Sousa, declarações em frente à Nunciatura Apostólica. Está a falar aos jornalistas depois de ter estado a assinar o livro de condolências na Nunciatura Apostólica. Marcelo Rebelo de Sousa está nesta altura a prestar declarações que vamos detalhar mais à frente aqui na Rádio Observador. Ora, como referíamos, o funeral do Papa Francisco acontece no próximo sábado, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Várias presenças já estão confirmadas. Para além do clero, vão também estar representados vários chefes de Estado e também de governo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, e Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, são duas das principais figuras. Lula da Silva, presidente do Brasil, Javier Milei, da Argentina, vão a Roma também prestar uma última homenagem ao líder da Igreja Católica. Em representação da União Europeia, vai estar a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Também António Costa, presidente do Conselho Europeu, vai estar presente, acompanhado por Emmanuel Macron e pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Vladimir Putin, neste caso, não vai estar presente. O presidente russo já esclareceu que não tem intenção de comparecer no funeral do sumo pontífice.

Que está então agendado para sábado de manhã e os ouvintes da Rádio Observador vão poder acompanhar aqui em direto. 12h12, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?

O ministro da Defesa diz que o aumento do investimento em defesa não se traduz em cortes no Estado Social, garantia deixada hoje por Nuno Melo no discurso de abertura de uma conferência sobre defesa nacional organizada pelo Diário de Notícias na Academia Militar. Os médicos do Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde do Algarve apresentaram escusas de responsabilidade, denunciam falta de condições de trabalho e dos cuidados prestados aos utentes. Isto é o que revela a Federação Nacional dos Médicos em comunicado. Reabre ao público esta sexta-feira o Pavilhão dos Descobrimentos em Lisboa, depois de quatro meses fechado para obras de reabilitação. Isto foi o que anunciou o espaço através de um comunicado que revela também que foi feita a requalificação dos tetos acústicos da sala de exposições. Ainda de acordo com esta nota, os trabalhos tiveram como objetivo melhorar as condições de visita, acolhimento e qualidade das instalações disponibilizadas ao público.