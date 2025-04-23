Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque a entrevista ao presidente da Iniciativa Liberal aqui na Rádio Observador. Rui Rocha vê o partido como influência direta no próximo governo e até considera que Carlos Guimarães Pinto seria um extraordinário ministro da Modernização Administrativa.

O presidente da Iniciativa Liberal garante que esse ministério para a eficiência do Estado não é uma réplica do departamento liderado por Elon Musk nos Estados Unidos da América. Entende Rui Rocha que a digitalização e a modernização são duas áreas fundamentais para Portugal e indica até já um nome para liderar este ministério, o antigo presidente do partido, cabeça de lista pelo Porto. Estamos a falar de Carlos Guimarães Pinto.

A modernização e a digitalização do Estado é mesmo absolutamente decisiva para o país. E com isso não estou a excluir, obviamente, outras áreas. Mal estaria que o líder de um partido não entendesse que a Iniciativa Liberal contribuiria de forma decisiva na saúde, na habitação, nas infraestruturas, como eu tenho dito, na economia, numa área de soberania como a administração interna. Que é um ministério que no fundo toca em todos. Esse é absolutamente decisivo e eu creio que a Iniciativa Liberal teria até perfis extraordinários. Quer sugerir algum ministriável? Parece-me evidente que numa área dessas, o Carlos Guimarães Pinto seria um extraordinário nome para trazer a administração pública de Portugal para o século XXI.

No que toca à campanha eleitoral, Rui Rocha considera que nesta altura é importante sublinhar as diferenças que a Iniciativa Liberal tem com a Aliança Democrática, apesar de abrir, claro, como já escutámos, a porta a entendimentos com o PSD e com o CDS, já num cenário pós-legislativas. De qualquer forma, o presidente da Iniciativa Liberal pede atitude reformista a Luís Montenegro. Rui Rocha garante também que a IL vai ser responsável no dia a seguir às eleições.

As questões da governabilidade são obviamente importantes. Nós vimos de ciclos políticos curtos e isso implica que haja um compromisso dos partidos no sentido de trazer condições de governabilidade. Isso é um compromisso da Iniciativa Liberal perante os eleitores, mas parece-me que estando esse compromisso absolutamente assumido, que havendo essas condições, havendo um reforço da votação na Iniciativa Liberal e sublinhadas as diferenças, e portanto a questão é sobretudo programática, a Iniciativa Liberal estará à altura das circunstâncias. A pergunta que tenho feito é se a AD está em condições de assegurar as reformas que, de alguma maneira, nós entendemos que não fez durante esta legislatura e que são muito importantes para a Iniciativa Liberal e consideramos nós para o país.

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, defende também que deve fazer parte desse governo com a AD, em caso de coligação pós-eleitoral. Rui Rocha entende que é o dever de um líder partidário ser ministro no executivo que apoia.

São destaques de um Sob Escuta especial legislativas, já disponível em podcast e também em observador.pt. No Porto, Miguel, um protesto de imigrantes frente à AIMA está a ser marcado por confrontos entre manifestantes.

Foi ao início desta manhã, isso é detalhado também por diferentes reportagens no local. Os imigrantes manifestavam-se por melhores condições no atendimento da AIMA, quando membros do grupo ultranacionalista Reconquista se aproximaram e começaram a retirar alguns cartazes. A baia de segurança montada pelas autoridades acabou por ser rompida após surgir um membro deste grupo de megafone a gritar palavras de ordem que referiam que os imigrantes não pertencem ao país. Os ânimos exaltaram-se, houve alguns desacatos, isso obrigou à intervenção da Polícia de Segurança Pública. Esta manifestação foi organizada pela Associação Solidariedade Imigrante, juntou algumas dezenas de imigrantes em frente à AIMA do Porto. Protestam contra a impossibilidade de renovar vistos de residência e também protestam contra a falta de meios de contacto com a AIMA.

E Pedro Nuno Santos já assinou o livro de condolências do Papa Francisco. O secretário-geral do PS fala na mensagem poderosa do cristianismo que o líder da Igreja Católica transmitiu.

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa e José Pedro Aguiar Branco terem assinado este livro, também Paulo Rangel esteve ontem a assinar o livro na Nunciatura Apostólica. Hoje foi a vez do secretário-geral do PS ir até este local, a Embaixada do Vaticano em Portugal, em Lisboa, neste caso. Pedro Nuno Santos assinou também o livro de condolências do Papa Francisco e à saída, aos jornalistas, Pedro Nuno Santos quis falar nessa mensagem revolucionária do cristianismo que sempre foi transmitida pelo Papa Francisco.

Estas mensagens, que são mensagens do cristianismo e mensagens que Jesus Cristo deixou aos católicos, a todos os cristãos, a verdade é que é também uma das principais mensagens que o Papa Francisco foi vivendo e foi difundindo. E o Papa Francisco era exatamente a recuperação desta mensagem original e muito importante do cristianismo e ao longo da sua vida, nas suas mensagens, na forma como se relacionava com os outros, nomeadamente com aqueles que precisam mais da compaixão, do apoio, os mais fracos, os mais desfavorecidos, os mais pobres. E desse ponto de vista, é um dos maiores exemplos da mensagem de amor, que é uma mensagem central na religião da maioria esmagadora dos portugueses.

A posição do secretário-geral do Partido Socialista esta manhã, depois de ter assinado esse livro de condolências pela morte do Papa Francisco. Luís Montenegro também vai estar hoje na Nunciatura Apostólica para assinar esse livro de condolências.

E no Vaticano, a esta hora, já decorre o velório do Papa Francisco na Basílica de São Pedro.

O corpo do Papa foi trasladado esta manhã da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro. O enviado especial da Rádio Observador ao Vaticano, Luís Soares, assistiu a esse momento, que foi de grande comoção. Foi por entre aplausos que o cortejo fúnebre entrou na Praça de São Pedro. Um caixão simples, de madeira e com vestes vermelhas e brancas. O caixão do Papa Francisco saiu da Casa de Santa Marta pouco depois das 9h. Passou pelo Arco dos Sinos e entrou na praça por entre orações e aplausos da multidão. Na primeira fila estava a portuguesa Micaela. Tem 27 anos, veio de Lisboa de propósito para estas cerimônias. Assistiu com comoção à passagem do cortejo fúnebre.

Estive na primeira fila e tive a oportunidade de o ver.

Como é que foi esse momento?

Foi um momento bonito, muito emocionante. Ele estava com uma cara muito pacífica, como de dever cumprido. Portanto, foi alguém que deu muito à Igreja, na minha opinião. Fez com que a Igreja fosse para todos, uma igreja inclusiva.

O relato de uma portuguesa entre os muitos milhares de pessoas que fazem agora fila aqui na Praça de São Pedro. O velório do Papa Francisco decorre até sexta-feira. O funeral do Papa Francisco acontece no próximo sábado, na Basílica de São Pedro. O Papa depois vai ser sepultado na Igreja de Santa Maria Maior. Esse funeral, no próximo sábado, acontece às 10h, hora em Itália, 9h em Lisboa. É um momento que vai ser acompanhado aqui na Rádio Observador com uma longa emissão especial.

Meio-dia e sete, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora.

Aumentaram em 10,3% os preços para a compra de habitação durante o último ano em Portugal, face a 2023. Essa é a comparação. Estes dados são do Instituto Nacional de Estatística, que indica que o preço médio das casas foi superior a 1700 € por metro quadrado. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o preço mediano da habitação foi superior ao valor nacional nas regiões Grande Lisboa, Algarve, Madeira, Setúbal e também Porto. Aqui, valores superiores à média nacional. O governo vai pedir a ativação de cláusula que permite que os aumentos na despesa de defesa não sejam considerados para efeitos de regras orçamentais da União Europeia. Esta é a chamada cláusula de escape. O anúncio foi feito num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças. Joaquim Miranda Sarmento, o ministro, sublinha que o Partido Socialista foi ouvido neste processo e garante que há consenso. Este ano, o número de operacionais envolvidos no combate aos incêndios vai diminuir. Vão ser cerca de 11.200 operacionais, quase menos 3 mil do que no ano passado. Estes meios estão previstos na Diretiva Operacional Nacional, que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios. O número de meios aéreos deve aumentar. Fonte oficial da Proteção Civil adianta à Agência Luz que podem chegar aos 76, mais quatro do que no ano passado. Para terminar, uma informação de última hora. Foi sentido um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter ao início da tarde em Istambul, Turquia. A informação foi avançada pela Agência Turca para Desastres e Emergências. Falam de um primeiro sismo de magnitude de 3,9 na escala de Richter, seguido depois desse abalo de 6,2. Foi sentido esta manhã. As autoridades turcas estão no terreno. Ainda não confirmaram qualquer vítima ou danos materiais na sequência destes sismos.

Miguel Cordeiro e Jornal do Meio-Dia.