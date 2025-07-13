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Este domingo. É agora meio-dia, atualizamos as notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes. Depois do anúncio de tarifas por parte dos Estados Unidos, a União Europeia deve responder na mesma medida, é o que defende o economista Abel Mateus.

Isto depois de ontem Donald Trump ter anunciado a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir do dia 1 de agosto. Os líderes europeus defendem a negociação com os Estados Unidos, mas avisam que é preciso preparar uma retaliação comercial e a presidente da Comissão Europeia já admitiu tomar medidas. Ouvido aqui na Rádio Observador, Abel Mateus recorda a China, que respondeu com tarifas aos Estados Unidos e que levou Donald Trump a voltar atrás na decisão. O economista defende que a União Europeia deve seguir o mesmo caminho.

A China retaliou às tarifas bastante elevadas que o Trump começou a impor. Chegaram a tarifas da ordem de 140%, que são praticamente impossíveis de implementar, porque praticamente proíbem o comércio entre os dois blocos e, portanto, a partir daí, evidentemente que é preciso pôr tudo do lado e voltar ao ponto zero. Eu penso que a Europa pode infligir um custo bastante elevado aos Estados Unidos destas políticas.

Abel Mateus espera ainda um custo pesado da política de tarifas da Casa Branca para Portugal. As exportações portuguesas para os Estados Unidos representaram só no ano passado mais de 10 mil milhões de euros. O economista avisa que as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos vão ter uma quebra de negócios e que isso vai ter impactos a nível nacional.

Vão fazer reduzir as nossas exportações para os Estados Unidos, não só por efeito direto, como também por efeitos indiretos, porque os consumidores e as empresas que compram produtos exportados por Portugal vão importar menos de Portugal e da Europa. O PIB vai baixar e vai levar a um efeito de redução de exportações, que vai também ter impacto no rendimento dos portugueses.

Abel Mateus antevê este custo pesado na política de tarifas por parte da Casa Branca. São declarações na Rádio Observador. O economista e professor universitário está convicto de que Donald Trump não vai querer negociar as tarifas impostas à União Europeia, que recordo, arrancam no dia 1 de agosto.

Já o especialista em assuntos europeus, Henrique Borné, avisa que a Europa não pode retaliar as tarifas anunciadas por Donald Trump.

Isto devido à independência comercial e política da Europa para com os Estados Unidos e para com Donald Trump.

Nós temos dependência, temos essa dependência comercial e, por outro lado, eu percebo quem tem muita vontade de retaliar e responder no mesmo tom a Trump, mas nós de manhã precisamos de Trump para se manter na NATO, à tarde precisamos de Trump para apoiar a Ucrânia, à noite precisamos de Trump para a existência de uma ideia de Ocidente na relação com a China e ao fim do dia encontramos Trump a ser contra ou ser instável nestas coisas todas.

Henrique Borné, na edição deste domingo de "E o Vencedor É", o especialista em assuntos europeus lembra ainda que as tarifas ainda não estão em vigor e que Donald Trump pode mesmo mudar de ideias.

E ainda esta manhã, Donald Trump assegurou que os Estados Unidos vão ganhar uma enorme quantidade de dinheiro com as tarifas impostas à União Europeia e ao México.

São declarações em entrevista à Fox News. Donald Trump diz mesmo que a Europa e os restantes países do mundo têm um privilégio enorme de poder negociar com os Estados Unidos.

"Alguns países estão muito chateados, porque têm tirado vantagem de nós durante 30 ou 40 anos e eu tive de o parar. De momento, nós temos a economia mais forte da história do nosso país e isto vai melhorar. Eu prevejo que isto vai melhorar. O dinheiro vai chegar e as tarifas vão chegar e centenas de milhares de milhões de dólares estão vindo."

As palavras de Donald Trump em entrevista à Fox News, depois de anunciar estas tarifas de 30% para todos os produtos da União Europeia e também do México.

Pedro Duarte recusa um acordo pós-eleitoral com o Chega e diz que prefere negociar com Manuel Pizarro do que com Filipe Araújo.

O antigo ministro dos assuntos parlamentares descreve a candidatura independente como uma bengala para ajudar o PS, retirando votos aos sociais-democratas. O candidato deu hoje uma entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF. Questionado sobre possíveis entendimentos pós-eleitorais, Pedro Duarte diz que prefere o original à cópia e que por isso mais depressa negociaria com o PS do que com a candidatura de Filipe Araújo. Reconhece também que seria difícil conseguir um entendimento com o Chega. Para a cidade do Porto, Pedro Duarte admite aumentar as portagens da BCI, que diz que a via é um cancro no meio da cidade.

Já o PS acena com o acordo pós-eleitoral a Filipe Araújo e Pedro Duarte mantém a porta aberta, mas o independente, ainda assim, não desiste da candidatura.

Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso. A última sondagem conhecida está a mexer na corrida autárquica no Porto. Os dados divulgados pelo jornal expressam a vitória ao socialista Manuel Pizarro. A direita admite estar preocupada, mas a candidatura de Filipe Araújo é intransigente e diz não há margem para recuar e apoiar Pedro Duarte. Já fonte próxima da candidatura do PS, ouvida pelo Observador, elogia a lista do independente e diz que um acordo pós-eleitoral seria uma solução natural.

Este é um artigo que pode ler no site Observador, assinado pelos jornalistas Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha. Na atualidade internacional, Israel tentou assassinar o presidente do Irão num ataque aéreo no mês passado. O chefe de Estado não morreu, mas ficou ferido.

É uma informação revelada hoje numa reportagem da agência iraniana Fars, que é controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Ao que indica a agência de notícias, os ataques israelitas de 16 de junho tinham como alvo o Conselho de Segurança Nacional do Irão, com o objetivo de assassinar o chefe de Estado iraniano, que estava presente na reunião. O presidente do Irão sobreviveu, mas ficou ferido numa perna.

Zé, esta é uma informação revelada numa manhã de novos ataques israelitas à Faixa de Gaza. Há registro de, pelo menos, 27 mortos.

É o que diz a Organização de Primeiros Socorros da Faixa de Gaza: 27 mortos em vários pontos do enclave devido a ataques israelitas. Diz também a France Presse que os bombardeamentos por parte de Israel atingiram vários campos de deslocados. Num deles, terão morrido 10 pessoas junto a um ponto de distribuição de água potável.

12h07. Já a seguir, em 40 minutos, na Rádio Observador, mais uma conversa para ouvir. Antes, Zé, que notícias estão em destaque a esta hora?

Pela primeira vez desde o início do mandato, Donald Trump está a considerar autorizar o envio de fundos adicionais para a Ucrânia. A informação é revelada pela CBS News, que cita várias fontes próximas do processo. A notícia surge horas antes de Donald Trump fazer o anúncio de grande importância sobre a guerra na Ucrânia. Anúncio esse que está previsto para segunda-feira. Por cá, constrangimentos na saúde que continuam este domingo. Há sete urgências fechadas. A zona mais afetada é a Grande Lisboa. Este domingo estão encerrados os serviços de atendimento urgente de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Aveiro, Leiria, Almada, Barreiro e Vila Franca de Xira. No Hospital de Santarém, está fechado apenas o serviço de obstetrícia. Em Vila Franca de Xira, está também encerrada a urgência pediátrica. O autarca de Vendas Novas foi detido por conduzir com uma taxa crime de alcoolemia. Foi apanhado com 1,8 g de álcool por litro de sangue, de acordo com o Correio da Manhã. A detenção do autarca aconteceu na madrugada de ontem, enquanto seguia num carro particular. A fiscalização aconteceu enquanto decorriam as festas da freguesia de Landeira, que estão integradas no município de Vendas Novas, onde o socialista Valentim de Salgado Cunha marcou presença. Foi depois apanhado com essa taxa crime de alcoolemia, 1,8 g de álcool por litro de sangue. E para fechar, João, vamos falar de um evento que dispensa apresentações. Nenhum de nós era nascido, porque estamos a falar de um festival que aconteceu há largos anos, mas já todos vimos vários vídeos do Live Aid.

E é impossível não ficar arrepiado com aquele mar de gente. É uma data redonda, não é, que falamos hoje?

Precisamente. Este festival faz 40 anos, quatro décadas, e foi marcado por atuações como, por exemplo, os Queen.

Precisas que eu te apresente? Não. Eu já estava aqui tentado a cantar, mas não vou estragar este momento. Mas qualquer um fica arrepiado com isso.

Para quem não queria cantar, Queen é o conjunto. Ambos dispensam apresentações e estiveram presentes neste Live Aid há 40 anos. Faz exatamente hoje 40 anos.

Um festival que foi criado para combater a fome na Etiópia, na altura.

Além dos Queen, também subiu ao palco David Bowie e os U2. Foi acompanhado numa emissão ao vivo por quase 2 bilhões de pessoas, ou seja, 40% da população em todo o mundo.

Mais de 150 países. Imenso. Assustador.

Estados em Londres, como Wembley, estava completamente cheio.

Fechamos assim o jornal do meio-dia.