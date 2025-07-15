Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal do Meio-Dia com Luís Soares. Luís, demitiu-se o diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em causa a falta de médicos para preencher as escalas de urgência.

Pelo menos 12 ortopedistas do serviço apresentaram minutas de escusa à realização de mais horas extraordinárias, o que dificulta o preenchimento das escalas de ortopedia do maior hospital do país. A notícia foi avançada pela SIC, já foi confirmada pelo Observador. Assim, por falta de recursos humanos para garantir todas as valências no serviço, o diretor do Serviço de Ortopedia demitiu-se do cargo. Esta decisão surge um dia depois do diretor clínico do Hospital Santa Maria, Rui Tato Marinho, ter vindo a público garantir que desconhece que esteja a decorrer um processo legal para a sua substituição, pelo que vai continuar em funções, apesar da saída ter sido anunciada na passada quinta-feira. Para a hora de almoço, está marcada uma reunião do Bastonário da Ordem dos Médicos com os diretores clínicos do Hospital de Santa Maria.

E o líder do Chega desafia o primeiro-ministro a apresentar um plano estrutural para o Serviço Nacional de Saúde no debate do Estado da Nação, que acontece quinta-feira.

O apelo foi feito esta manhã, antes de uma visita ao Hospital Amadora-Sintra. André Ventura lança este desafio a Luís Montenegro, ao mesmo tempo que deixa também críticas ao governo na gestão da saúde para este período do verão.

Nós não somos o governo e não nos queremos substituir ao governo. Mas se o governo não consegue fazer, deixe os outros fazer. Quer dizer, se o governo não sabe ou não consegue fazer em matéria de saúde, deixe-nos a nós propor. Senão, o que eu espero é que amanhã o governo se apresente no Parlamento com um plano estruturado para a saúde nos próximos meses. É este o desafio que lhe deixo, é este o desafio que acho que os portugueses querem que o governo resolva e não ir ao Estado da Nação amanhã fazer propaganda ou dizer que vai resolver os problemas a dois anos, ou a três, ou a quatro. Nós temos problemas estruturais graves este ano, nas nossas urgências, no acesso a consultas.

O debate do Estado da Nação realiza-se na quinta-feira no Parlamento e André Ventura quer que seja o tema da saúde a marcar essa sessão plenária. Várias classes do setor, desde sindicatos até aos gestores hospitalares, dizem ao Observador temer um verão pior do que o do ano passado em termos de número de urgências fechadas.

Debate do Estado da Nação para acompanhar quinta-feira aqui na Rádio Observador. Decorre a esta hora a quinta sessão do julgamento do caso Marquês. José Sócrates prossegue nas críticas ao Ministério Público e diz que tudo foi construído para o atingir.

É a última audiência antes das férias judiciais, que se vão estender até agosto. José Sócrates nega as acusações de que terá beneficiado o Grupo Lena num concurso público relativo ao TGV. A acompanhar esta sessão está o repórter do Observador, Carlos Pedro. Carlos, o José Sócrates tem sido duro nas palavras e por isso até já foi repreendido pela juíza Susana Seca.

Tem sido uma sessão marcada para alguns incidentes, Luís. Desde logo porque começou com mais de 40 minutos de atraso. Depois, um pequeno problema tecnológico atrasou a projeção de um documento por parte do antigo primeiro-ministro, aqui num atraso bastante menor. Sócrates até começou por recapitular a última sessão, quis esclarecer ainda o tema da Parque Escolar, também com o Grupo Lena à mistura. O antigo primeiro-ministro mostrou uma auditoria feita à Parque Escolar que, para Sócrates, desmonta a tese de favorecimento ao Grupo Lena. O documento menciona que foram celebrados mais de 2200 contratos e só 14 é que foram entregues ao grupo empresarial de Carlos Santos Silva, coarguido no processo e alegado testa de ferro do ex-chefe do governo. Já sobre o TGV, o tema do dia, Sócrates começou por enumerar o que classifica como cinco absurdos da acusação, desde o fato de a acusação sustentar que houve pagamentos corruptos em 2007 para um projeto que nunca se chegou a realizar, até ao ponto em que alega que é acusado pelo Ministério Público de fingir que queria fazer o TGV. Ora, a verdade é que o antigo primeiro-ministro está acusado de beneficiar o consórcio Elos, do qual fez parte o Grupo Lena, na sequência do contrato da parceria público-privada para a ligação de alta velocidade entre Poceirão e Caia, na fronteira com Espanha. Sócrates terá ajustado o concurso público à medida deste consórcio e do Grupo Lena. Ora, o antigo chefe do Executivo não demorou a negar estas acusações, que considera falsas e um absurdo. Recorreu até ao italiano para dizer que não houve nenhuma "combinazione" para favorecer a Lena. Disse várias vezes a palavra absurdo para descrever a acusação e chegou mesmo a referir que tem sido vítima de uma campanha criminosa do Ministério Público, o que levou a juíza Susana Seca a repreender o principal arguido deste processo. Tinham passado apenas 20 minutos desde o início do julgamento. Mais à frente, Sócrates voltou a sublinhar que isto tudo foi montado para o atingir. Antes disso, o antigo primeiro-ministro aproveitou para ler o acórdão do Tribunal Arbitral de 2016. Diz que o documento é muito esclarecedor e tão esclarecedor que não coloca em causa o comportamento de todos os que participaram no concurso público, comportamento esse que descreveu como íntegro e decente. Nestas declarações iniciais de José Sócrates, fez também questão de apontar para consequências políticas na sequência destas acusações. Responsabiliza o Ministério Público pelo que diz ser o esquecimento do TGV, diz que atrasou o país e deu o exemplo do país vizinho, a Espanha, que já conta com milhares de quilômetros em linhas de alta velocidade. Por agora, prossegue então esta quinta e última sessão do julgamento da Operação Marquês, a última antes das férias judiciais, na qual continua apenas presente o principal arguido do processo, o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Carlos Pedro, em direto do Campus da Justiça, a acompanhar mais uma sessão de julgamento da Operação Marquês, a última antes das férias judiciais.

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes classifica como uma ousadia do governo a criação de um ministério para a reforma do Estado.

O autarca da Figueira da Foz foi um dos convidados do segundo dia das jornadas parlamentares do PSD e do CDS, que decorrem em Évora, num painel sobre o poder local e a reforma do Estado. Pedro Santana Lopes diz estar preocupado com a imprevisibilidade política e avisa para os perigos de uma descentralização administrativa feita de repente.

Preocupa-me imenso que se vá fazer uma descentralização administrativa a certa altura com esta imprevisibilidade, decidida talvez quase de um dia para o outro, porque alguém coloca na agenda e o país decide empreender essa cavalgada Por aí fora e traçar um novo quadro com os entusiasmos algo juvenis ou pueris, que por vezes acontecem nos sistemas políticos, e que se cometa uma grande asneira. E nós não temos espaço no funcionamento da administração portuguesa e do Estado para cometer mais erros.

Pedro Santana Lopes defende também que é preciso pensar a longo prazo no que respeita às obras realizadas ao abrigo do PRR.

Nós estamos a entrar num ciclo. O PRR acaba para o ano. Ainda ontem ao jantar alguém me dizia uma coisa que é muito verdade. O PRR alterou as estratégias de planeamento dos municípios, porque a necessidade de execução óbvia levou a que os municípios encetassem cavalgadas de construção de centros de saúde, escolas ou recuperação de escolas e centros de saúde a toda a velocidade. E há um problema básico que o país tem que pensar muito. É quem é que vai trabalhar naqueles centros de saúde todos que estão a ser construídos? Não há para as unidades de saúde que existem hoje em dia. Quem vai trabalhar?

O antigo primeiro-ministro e autarca da Figueira da Foz, nas jornadas parlamentares do PSD e do CDS, avisa ainda que não se pode cortar na ferrovia para reforçar a defesa. Diz Santana Lopes que isso seria um erro crasso.

A demolição de barracas no bairro do Talude Militar, em Loures, está parada depois de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa.

O tribunal aceitou, de forma provisória, a providência cautelar de suspensão da eficácia de ato administrativo, ou seja, das demolições das habitações. A ação foi interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. O despacho é de ontem à noite, foi consultado pela Agência Lusa. A Câmara de Loures já fez saber que as demolições previstas para hoje estão suspensas enquanto esse despacho é analisado. Ainda que agora fique parado, este processo de demolição de casas autoconstruídas neste bairro começou ontem, o que levou muitos moradores a dormir ao relento. Guilherme Pires.

Alguns moradores do bairro do Talude acabaram mesmo por ter de dormir na rua depois de verem demolidas as habitações onde moravam. Outros arranjaram soluções como tendas ou até dormir debaixo dos escombros que são agora o cenário do bairro. No entanto, houve quem recuperasse alguns materiais que restaram das barracas, de forma a erguer abrigos para passar a noite. Como é o caso de Manuel Ubengui, que relata a falta de soluções de alojamento oferecida pela autarquia de Loures.

O problema é que a casa está difícil. Essa é uma forma que eu adaptei para ver se consigo acumular algum valor, para ver se eu consigo arrendar a minha casa pessoal. Eu já fui ter com a câmara ainda ontem. A câmara me disse que eles não têm a casa e que eles podem fazer, nós podíamos arranjar a casa, que eles pagam uma renda, uma caução.

Face a este cenário, os moradores do bairro acordaram com a incerteza sobre o futuro a reinar neste momento e o morador Manuel Ubengui diz mesmo que há uma forte possibilidade de voltar a construir uma habitação no bairro do Talude.

Eu falei para eles que está bem, a opção é boa, sim, mas nesse momento, como não tenho onde anoitecer, terei que voltar outra vez para o Talude e fazer alguma coisa, de forma que eu não posso ir para levar os meus, o que eu tenho aqui. Se eu abandonar, alguém, de qualquer jeito, vai levar. Vai levar mesmo. Como tem estado a acontecer, umas barracas que foram demolidas, muitas pessoas perderam muitos dos seus pertences.

Por meio dos escombros que marcam agora a paisagem do bairro do Talude, os moradores pedem soluções de alojamento à Câmara Municipal de Loures, depois de muitos deles ficarem desalojados após a demolição de várias casas autoconstruídas no dia de ontem.

A reportagem do Guilherme Pires, que passou a manhã neste bairro de Loures. A autarquia iniciou ontem uma operação de demolição de 104 habitações precárias autoconstruídas, onde vivem 161 pessoas. Ontem foram demolidas 51 casas, mas o processo fica agora suspenso por decisão do tribunal.

E Luiz, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

As escolas não receberam ainda as notas dos exames do nono ano. Era suposto as notas de todas as provas oficiais já terem sido partilhadas, mas as escolas continuam à espera que o Ministério da Educação disponibilize as classificações das provas digitais. Em declarações ao Observador, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, diz que este atraso não é normal. Questionado sobre as preocupações apresentadas pelas escolas, o Ministério da Educação nega atrasos, garante que as classificações serão divulgadas ainda no dia de hoje, conforme o prazo previsto. A Polícia Judiciária realizou buscas esta manhã no Estádio do Bessa, o Estádio do Boavista. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que estão em causa suspeitas de fraude fiscal e frustração de créditos e branqueamento praticados por quadros dirigentes, contabilistas certificados, escritórios de advogados e sociedades de revisores oficiais de contas. Há seis arguidos nesta operação, entre singulares e pessoas coletivas. Foram cumpridos 10 mandados de busca domiciliária e não domiciliária no Grande Porto e em Viseu. Os factos em investigação ocorreram entre 2023 e finais de 2024. Estão relacionados com um grupo de empresas ligadas ao fenómeno desportivo e lucros ilícitos estimados em cerca de € 10 milhões. Em Espanha, foram detidas mais três pessoas no âmbito dos incidentes racistas que aconteceram em Múrcia. 13 pessoas já foram detidas por causa desses distúrbios em Torre Pacheco. O chefe da Guarda Civil da região de Múrcia explica que mais de 120 pessoas foram identificadas e foram apreendidos materiais que poderiam ter sido usados como armas. Os incidentes racistas começaram na semana passada, após o ataque a um homem de 108 anos, no qual estiveram envolvidos três jovens de origem magrebrina, que já foram presos. Na sequência dessa agressão, foi desencadeada uma caça aos imigrantes, que já foi condenada pelas autoridades espanholas, que investigam se há também indícios de crime, tanto nas declarações públicas do presidente regional do Vox, como em relação a publicações nas redes sociais nos últimos dias, a relacionar imigração e violência após os distúrbios, averiguações que aconteceram também depois de denúncias do PSOE, do Podemos e do Esquerda Unida.

Este é um assunto que vai estar em destaque já daqui a pouco na história do dia.